Россияне рассказали о проблемах с иностранными картами в ЕС — их просят подтвердить резидентство страны, где они выданы Статьи редакции
Это создало проблемы «карточным туристам», которые получали карты Visa и Mastercard в банках соседних стран.
- Некоторые компании по прокату машин в Италии и Германии стали требовать не только действующую банковскую карту, но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту. О таких случаях, произошедших в марте 2023 года, VPost рассказали россияне.
- Один из собеседников издания с оформленной в Казахстане картой Visa пытался арендовать автомобиль в аэропорту Милана, но не смог этого сделать. В правилах прокатной компании Budget теперь прописано, что кроме карты нужен документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту.
- Американская Budget — один из крупнейших мировых сервисов проката машин, отмечает издание. Другой источник по той же причине не смог арендовать у неё автомобиль по карте армянского банка в аэропорту Дортмунда в Германии.
- Ещё одна собеседница с картой Visa белорусского банка столкнулась с требованием подтвердить резидентство в стране, где получена карта, при аренде автомобиля в Риме у компании Firefly. Но менеджеров устроила статья из интернета о том, что Россия и Беларусь — это союзное государство. По словам менеджеров, новые правила — «не их инициатива, а новые требования Евросоюза».
4262 просмотров
Невероятный удар по режиму
Было бы смешно, если бы не было грустно.
Все больше и больше нам показывают, что мы им на хер не нужны.
Ни хорошие, ни плохие. И никто там нас сортировать не собирается..
ник аккаунта прям моё почтение как хорош
Вот и толерантность европейская подъехала
И санкции "не против народа "
Ну, здесь про американскую, скорее - контора-то их.
Зачем русские туристы едут туда, где их не любят? Санкции вводят и вводят, а они все едут и едут. Нет чтобы поехать в Иран, или в Венесуэлу, или, на худой конец, в дружественную Эритрею! Нет, нужно обязательно ехать в страну НАТО.
вы путаете страну, граждан и правительство.
Утомил этот веслый юмор про иран. Есть куча стран для туризма, кроме европы, но у нас принято исторически ездить в ес. Я с удовольствием планирую трип в китай
Едем помогать замерзающим и голодающим гейропейцам. Просто не все россияне ещё поняли, что платить за аренду надо не картой, а репой и дровами
при чем нет чтобы сидеть скромно со своим красным паспортом, нет, нужно приехать и обязательно орать, что гейропа совсем охуела, ведь я - это не моя страна и вы нарушаете мои права. однако, кто мешает говорить тоже самое в своей стране? хм
Тоже не понимаю...там же одни геи! Их по возвращении проверяют хоть а то вдруг их там сгеили и наши традиционные ценности(хоть никто и не знает что это такое!) обесценили и свои "неправильные" им привили...
Тебя это ебать не должно, кто куда едет
у Италии, кстати, ряд исключений по санкциям. Ну и если турист не под санкциями, почему он не может приехать?
Пабеда швабоднай Омереги!
Интересно, конечно: страна, значит, банк которой выдал карту, не требует для этого резидентство, а какая-то прокатная хуйня - требует)))
Самая свободная страна, которая сеет свободу по всему миру🤣
Ну теперь-то режим точно рухнет.
Пора Russian Lives Matter запускать
Сук)))) Возьму на вооружение
Я думаю это очень единичные случаи) Владельцу бизнеса плевать, откуда у тебя карта, в какой стране, если ты ему всё оплатишь без проблем)
Источник даже не vc.ru а какое-то третье медиа со слов каких-то россиян. Вполне себе фейком может оказаться
Зато все прочитавшие уже дружно поверили и обосрали ЕС))
В Казахстане для получения карты нужно получить аналог ИНН, по идее этот ИНН должен устроить итальянцев.
Вряд ли, ИНН не резидентство.
Им ВНЖ надо.
В Казахстане ИИН не заменяет российский ИНН, а это ИНН, СНИЛС и ОМС в одном флаконе. Короче, то самое "число зверя" на лбу каждого казаха.
А если у тебя карта от Бинанса, то какой страны у меня должно быть резиденство? Каймановых островов?
Kaiman lives matter
Эти господа все стерпят
Интересно как они будут это валидировать/проверять? Просто поставят галочку и все, типа предоставлено?) Можно будет приложить например отрывок из произведения Идиот и заверить его фейковым штампом) Думаю менеджер прокатной организации будет рад)))
да просто ID показать и все.
10-й пакет санкций в работе. Цель - ограничить возможность обхода санкций.
Временная регистрация в Казахстане пойдет ?
я думаю там любая филькина грамота пойдет, т.к. проверить они все равно не смогут, а формальности будут соблюдены
Отличные новости! Надеюсь в скором времени даже до самых тугих западников дойдет, что на западе нас ненавидят
Вас?
Тупых ватников которые хотят, чтобы пришёл русский мир в нормальные страны - это точно.
А я думал, что карты создавались для того, чтобы было удобно оплачивать покупки и услуги, не притрагиваясь к бумажкам.
Круто
Давно пора
Воевать в Европе никто не хочет, но нагадить в тарелку - почему нет. Вот и гадят как могут. Завтра в США изменится позиция - и в Европе она изменится. Ну может быть, отдельные "голоса" останутся вроде Польши и любимой тройки из Латвии, Литвы и Эстонии, но остальные мгновенно переобуются.
Европейскому бизнесу, за редким исключением, все эти санкции на фиг не сдались, все любят деньги. А многих рядовых европейцев просто затюкали пропагандой, отсюда и враждебность.
Россияне ездят в Европу не из-за российской диктатуры или чтобы пропагандировать православие и борьбу с ЛГБТ, а просто посетить достопримечательности, расслабиться, прибарахлиться, наконец. Обычные туристы, которые пытаются легально осуществлять свое законное право в отличие, например, от нелегальных иммигрантов. Это выбор европейских элит - чем им заниматься важнее и актуальнее...
.
Евросоюз:
— Мы вводим санкции, чтобы лишить Путина валюты и у него не было денег.
Тоже евросоюз:
— Мы запрещаем гражданам России тратить валюту. И вообще вас тут никто не ждёт — возвращайтесь работать на Путина и платить ему налоги.
Логика и европейские ценности! Никакой дискриминации по месту рождения!
Ну в супермаркетах же не спрашивают. А в прокатных компаниях скорее всего потому, что там кредитка нужна. Но хз конечно, на себе таких проблем не ощущал.
Картонные туристы. Вполне ожидаемо.
@Таня Боброва
Что здесь написано, кто, кого?
Согласна, какой-то бред. Легально находиться в Казахстане, например, россиянину без РВП можно 90 дн. За это время можно сделать карту. Зачем тогда резидентство?! Надо смотреть, как в оригинале написано и что требуется…
Чё творят а!
А в общественном транспорте, если терминал не сработает, проезд бесплатный?
Езжайте в Таиланд. Аренда байка хоть картой, хоть за наличку и без водительских удостоверений на любой срок)
Да, без ВД сдают. Только на дорогах стали активно ловить тех, кто без прав категории А.
Они надеяться что у нас бунты будут, а в итоге придется дойти до Берлина и подтвердить свое резиденство.
Доползи сначала до соседнего украинского окопа прежде чем тебя ВСУ в землю не втопчит на удобрение) вы наш бравый остроумный диванный вояка
Ну вы поняли, как с ними надо..
Статья на VC!
то есть все равно последнее слово за менеджером, он же может сделать вид что вы все показали.
А в США теперь тоже не дадут на прокат авто по казахской карте? Я не для себя, друг интересуется )))
Есть варианты оплаты Apple Pay или онлайн
Если у вас не кредитная карта, то не дадут. Им вообще дебетовки не катят. Можно только у частников брать или в turo
Сильнее снизить зависимость от российской нефти и ввести санкции против неё: нееее тяжело (хотя газ уже почти убит)
Вводить санкции против простых людей: даааааа
Что только не придумают, ну действительно)
Если устроит бумажка с регистрацией то это достаточно просто делается
Да вроде уже всем должно быть очевидно что сейчас не стоит ехать в недружественные страны с целью туризма. Так что пофиг (кроме командировочных конечно)