Финансы
Таня Боброва

Россияне рассказали о проблемах с иностранными картами в ЕС — их просят подтвердить резидентство страны, где они выданы Статьи редакции

Это создало проблемы «карточным туристам», которые получали карты Visa и Mastercard в банках соседних стран.

  • Некоторые компании по прокату машин в Италии и Германии стали требовать не только действующую банковскую карту, но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту. О таких случаях, произошедших в марте 2023 года, VPost рассказали россияне.
  • Один из собеседников издания с оформленной в Казахстане картой Visa пытался арендовать автомобиль в аэропорту Милана, но не смог этого сделать. В правилах прокатной компании Budget теперь прописано, что кроме карты нужен документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту.

Менеджер сказал, что сейчас из-за этого проблемы со всеми российскими клиентами. И напугал, что по их информации, эти требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС. В итоге пришлось воспользоваться помощью моей спутницы, у которой был вид на жительство Италии и итальянская карта.

собеседник VPost
  • Американская Budget — один из крупнейших мировых сервисов проката машин, отмечает издание. Другой источник по той же причине не смог арендовать у неё автомобиль по карте армянского банка в аэропорту Дортмунда в Германии.
  • Ещё одна собеседница с картой Visa белорусского банка столкнулась с требованием подтвердить резидентство в стране, где получена карта, при аренде автомобиля в Риме у компании Firefly. Но менеджеров устроила статья из интернета о том, что Россия и Беларусь — это союзное государство. По словам менеджеров, новые правила — «не их инициатива, а новые требования Евросоюза».

#новость #ес #карточныйтуризм

4262 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
136 комментариев
Написать комментарий...
 GPT-Либерал-смузихлёб

Невероятный удар по режиму

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Было бы смешно, если бы не было грустно.
Все больше и больше нам показывают, что мы им на хер не нужны.
Ни хорошие, ни плохие. И никто там нас сортировать не собирается..

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
ЯД

ник аккаунта прям моё почтение как хорош

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Bloody Kalash

Вот и толерантность европейская подъехала

Ответить
Развернуть ветку
J S

И санкции "не против народа "

Ответить
Развернуть ветку
ЯД

Ну, здесь про американскую, скорее - контора-то их.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Невкусно и грустно

Зачем русские туристы едут туда, где их не любят? Санкции вводят и вводят, а они все едут и едут. Нет чтобы поехать в Иран, или в Венесуэлу, или, на худой конец, в дружественную Эритрею! Нет, нужно обязательно ехать в страну НАТО.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

вы путаете страну, граждан и правительство.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Muvandr

Утомил этот веслый юмор про иран. Есть куча стран для туризма, кроме европы, но у нас принято исторически ездить в ес. Я с удовольствием планирую трип в китай

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Иван Иванов

Едем помогать замерзающим и голодающим гейропейцам. Просто не все россияне ещё поняли, что платить за аренду надо не картой, а репой и дровами

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

при чем нет чтобы сидеть скромно со своим красным паспортом, нет, нужно приехать и обязательно орать, что гейропа совсем охуела, ведь я - это не моя страна и вы нарушаете мои права. однако, кто мешает говорить тоже самое в своей стране? хм

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Makar Homenko

Тоже не понимаю...там же одни геи! Их по возвращении проверяют хоть а то вдруг их там сгеили и наши традиционные ценности(хоть никто и не знает что это такое!) обесценили и свои "неправильные" им привили...

Ответить
Развернуть ветку
Gutal1n

Тебя это ебать не должно, кто куда едет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Михаил Желтухин
Зачем русские туристы едут туда, где их не любят? Санкции вводят и вводят, а они все едут и едут.

у Италии, кстати, ряд исключений по санкциям. Ну и если турист не под санкциями, почему он не может приехать?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
ЯД
В правилах прокатной компании Budget теперь прописано, что кроме карты нужен документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту.

Пабеда швабоднай Омереги!
Интересно, конечно: страна, значит, банк которой выдал карту, не требует для этого резидентство, а какая-то прокатная хуйня - требует)))

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Самая свободная страна, которая сеет свободу по всему миру🤣

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Слегка Придурковатый

Ну теперь-то режим точно рухнет.

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Пора Russian Lives Matter запускать

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei
Ещё одна собеседница с картой Visa белорусского банка столкнулась с требованием подтвердить резидентство в стране, где получена карта, при аренде автомобиля в Риме у компании Firefly. Но менеджеров устроила статья из интернета о том, что Россия и Беларусь — это союзное государство

Сук)))) Возьму на вооружение

Ответить
Развернуть ветку
Artur Pirojkov

Я думаю это очень единичные случаи) Владельцу бизнеса плевать, откуда у тебя карта, в какой стране, если ты ему всё оплатишь без проблем)

Ответить
Развернуть ветку
Николай

Источник даже не vc.ru а какое-то третье медиа со слов каких-то россиян. Вполне себе фейком может оказаться

Ответить
Развернуть ветку
ЯД

Зато все прочитавшие уже дружно поверили и обосрали ЕС))

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

В Казахстане для получения карты нужно получить аналог ИНН, по идее этот ИНН должен устроить итальянцев.

Ответить
Развернуть ветку
J S

Вряд ли, ИНН не резидентство.
Им ВНЖ надо.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

В Казахстане ИИН не заменяет российский ИНН, а это ИНН, СНИЛС и ОМС в одном флаконе. Короче, то самое "число зверя" на лбу каждого казаха.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Онлайн-Аптека

А если у тебя карта от Бинанса, то какой страны у меня должно быть резиденство? Каймановых островов?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Брильков

Kaiman lives matter

Ответить
Развернуть ветку
Future Prophecies

Эти господа все стерпят

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Интересно как они будут это валидировать/проверять? Просто поставят галочку и все, типа предоставлено?) Можно будет приложить например отрывок из произведения Идиот и заверить его фейковым штампом) Думаю менеджер прокатной организации будет рад)))

Ответить
Развернуть ветку
Онлайн-Аптека

да просто ID показать и все.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
sunblade

10-й пакет санкций в работе. Цель - ограничить возможность обхода санкций.

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

Временная регистрация в Казахстане пойдет ?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

я думаю там любая филькина грамота пойдет, т.к. проверить они все равно не смогут, а формальности будут соблюдены

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Отличные новости! Надеюсь в скором времени даже до самых тугих западников дойдет, что на западе нас ненавидят

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Вас?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Стартапер-пессимист

Тупых ватников которые хотят, чтобы пришёл русский мир в нормальные страны - это точно.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Писарев

А я думал, что карты создавались для того, чтобы было удобно оплачивать покупки и услуги, не притрагиваясь к бумажкам.

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Бадурадзе

Круто
Давно пора

Ответить
Развернуть ветку
Азер Гарягды

Воевать в Европе никто не хочет, но нагадить в тарелку - почему нет. Вот и гадят как могут. Завтра в США изменится позиция - и в Европе она изменится. Ну может быть, отдельные "голоса" останутся вроде Польши и любимой тройки из Латвии, Литвы и Эстонии, но остальные мгновенно переобуются.

Европейскому бизнесу, за редким исключением, все эти санкции на фиг не сдались, все любят деньги. А многих рядовых европейцев просто затюкали пропагандой, отсюда и враждебность.

Россияне ездят в Европу не из-за российской диктатуры или чтобы пропагандировать православие и борьбу с ЛГБТ, а просто посетить достопримечательности, расслабиться, прибарахлиться, наконец. Обычные туристы, которые пытаются легально осуществлять свое законное право в отличие, например, от нелегальных иммигрантов. Это выбор европейских элит - чем им заниматься важнее и актуальнее...

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

.

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Евросоюз:
— Мы вводим санкции, чтобы лишить Путина валюты и у него не было денег.
Тоже евросоюз:
— Мы запрещаем гражданам России тратить валюту. И вообще вас тут никто не ждёт — возвращайтесь работать на Путина и платить ему налоги.

Логика и европейские ценности! Никакой дискриминации по месту рождения!

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Ну в супермаркетах же не спрашивают. А в прокатных компаниях скорее всего потому, что там кредитка нужна. Но хз конечно, на себе таких проблем не ощущал.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Вадим Д.

Картонные туристы. Вполне ожидаемо.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту.

@Таня Боброва
Что здесь написано, кто, кого?

Ответить
Развернуть ветку
Olga K

Согласна, какой-то бред. Легально находиться в Казахстане, например, россиянину без РВП можно 90 дн. За это время можно сделать карту. Зачем тогда резидентство?! Надо смотреть, как в оригинале написано и что требуется…

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Makar Homenko

Чё творят а!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

А в общественном транспорте, если терминал не сработает, проезд бесплатный?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ларин

Езжайте в Таиланд. Аренда байка хоть картой, хоть за наличку и без водительских удостоверений на любой срок)

Ответить
Развернуть ветку
Valery Kondratenko

Да, без ВД сдают. Только на дорогах стали активно ловить тех, кто без прав категории А.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Tema Kubik

Они надеяться что у нас бунты будут, а в итоге придется дойти до Берлина и подтвердить свое резиденство.

Ответить
Развернуть ветку
Стартапер-пессимист

Доползи сначала до соседнего украинского окопа прежде чем тебя ВСУ в землю не втопчит на удобрение) вы наш бравый остроумный диванный вояка

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Но менеджеров устроила статья из интернета

Ну вы поняли, как с ними надо..

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Статья на VC!

Ответить
Развернуть ветку
Онлайн-Аптека

то есть все равно последнее слово за менеджером, он же может сделать вид что вы все показали.

Ответить
Развернуть ветку
Онлайн-Аптека

А в США теперь тоже не дадут на прокат авто по казахской карте? Я не для себя, друг интересуется )))

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Есть варианты оплаты Apple Pay или онлайн

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Константин Исаков

Если у вас не кредитная карта, то не дадут. Им вообще дебетовки не катят. Можно только у частников брать или в turo

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Печенька

Сильнее снизить зависимость от российской нефти и ввести санкции против неё: нееее тяжело (хотя газ уже почти убит)
Вводить санкции против простых людей: даааааа

Ответить
Развернуть ветку
Камилла Хансулина

Что только не придумают, ну действительно)

Ответить
Развернуть ветку
Artyom Petrovich

Если устроит бумажка с регистрацией то это достаточно просто делается

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Албанец

Да вроде уже всем должно быть очевидно что сейчас не стоит ехать в недружественные страны с целью туризма. Так что пофиг (кроме командировочных конечно)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 136 комментариев
null