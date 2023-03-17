Менеджер сказал, что сейчас из-за этого проблемы со всеми российскими клиентами. И напугал, что по их информации, эти требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС. В итоге пришлось воспользоваться помощью моей спутницы, у которой был вид на жительство Италии и итальянская карта.