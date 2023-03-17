«Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновили торги частью иностранных бумаг Статьи редакции
Сделки исполняются «при посредничестве независимой инфраструктуры».
- Инвесторам стали доступны бумаги «дружественных» юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже и ограниченное количество американских, сообщил брокер в своём Telegram-канале. Постепенно компания будет увеличивать их количество.
- Во время тестов могут быть «незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», отметили в компании.
- В конце февраля 2023 года ЕС ввёл санкции в отношении «Тинькофф». После этого «Тинькофф Инвестиции» заявили, что в течение одной-трёх недель переведут активы клиентов в неподсанкционную компанию. Торговлю иностранными ценными бумагами на время, которое займёт перенос активов, остановили.
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Что ж, у инвесторов новый сезон «Танцы на граблях»!
так закупившись на хаях уже покатались на ***х, теперь танцы)
Ага, божечка великий затейник, сначала даёт отрастить яйца, а потом раскладывает детские грабельки
Какая страшная картина, но ведь и правда...
с детскими обидно, потому, что когда не достают, больно морально?)
наверное)
Продавать нельзя покупать.
Я бы сократил по привычке: Нельзя.
Льзя!
кухню запустили, которая по выходным работает
где спреды больше стоимости акции
Бесшовно закрыли всю Америку, бесшовно открыли 15 помойных акций
Вуаля - вы Тинькофф банк
Остальное откроют году так в 2025 поди)
Бросили палку, как собакам. Обещание полностью провалили и ушли в туман со своим теперь уже "скоро"
даже зашел посмотреть. К сожалению я в число избранных не вошел. Все акции по прежнему заблокированы
С другой стороны, кто успел - тот и присел, во всех планах
Без пушей грустно
Это уже не B-book, это уже какой-то C-book
E-book
Через брокера цифру (экс-фридом) работает
У хомячья припадки в приёмной скоро начнутся с новой силой
Интересно посмотреть....какими же акциями они будут торговать ?😂