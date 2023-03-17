Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновили торги частью иностранных бумаг Статьи редакции

Сделки исполняются «при посредничестве независимой инфраструктуры».

  • Инвесторам стали доступны бумаги «дружественных» юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже и ограниченное количество американских, сообщил брокер в своём Telegram-канале. Постепенно компания будет увеличивать их количество.
  • Во время тестов могут быть «незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», отметили в компании.
  • В конце февраля 2023 года ЕС ввёл санкции в отношении «Тинькофф». После этого «Тинькофф Инвестиции» заявили, что в течение одной-трёх недель переведут активы клиентов в неподсанкционную компанию. Торговлю иностранными ценными бумагами на время, которое займёт перенос активов, остановили.

#новость #тинькоффинвестиции

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Что ж, у инвесторов новый сезон «Танцы на граблях»!

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Alex Melnikoff

так закупившись на хаях уже покатались на ***х, теперь танцы)

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S1m0ne

Ага, божечка великий затейник, сначала даёт отрастить яйца, а потом раскладывает детские грабельки

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Вадим Д.

Какая страшная картина, но ведь и правда...

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Alex Melnikoff

с детскими обидно, потому, что когда не достают, больно морально?)

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S1m0ne

наверное)

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S.Capusta

Продавать нельзя покупать.

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Вадим Д.

Я бы сократил по привычке: Нельзя.

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ЧятЖПТ

Льзя!

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Кирилл Макеев

кухню запустили, которая по выходным работает
где спреды больше стоимости акции

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Александр Волков

Бесшовно закрыли всю Америку, бесшовно открыли 15 помойных акций
Вуаля - вы Тинькофф банк

Остальное откроют году так в 2025 поди)

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Дмитрий Н.

Бросили палку, как собакам. Обещание полностью провалили и ушли в туман со своим теперь уже "скоро"

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Дмитрий Зима

даже зашел посмотреть. К сожалению я в число избранных не вошел. Все акции по прежнему заблокированы

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Илья Алёшин

С другой стороны, кто успел - тот и присел, во всех планах

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Сергей Исаков

Без пушей грустно

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юзер

Это уже не B-book, это уже какой-то C-book

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Anton Vlasov

E-book

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Беженцы с TJ

Через брокера цифру (экс-фридом) работает

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Встанислав Шишкин

У хомячья припадки в приёмной скоро начнутся с новой силой

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Сергей Зеркин

Интересно посмотреть....какими же акциями они будут торговать ?😂

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