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Фото «Известия»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 марта: доллар — 76,6 рубля, евро — 81,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 81,02 рубля, евро — по 86,93 рубля.

Объём наличной валюты на руках у россиян впервые превысил $104 млрд, рассказал ЦБ. Порог в $100 млрд был пройден в ноябре 2022 года.

Какие есть проблемы и трудности

Российский бизнес начал массово обращаться к компаниям из Казахстана с просьбой помочь в обходе санкций, пишет Reuters. Источники агентства связывают возросший интерес к таким поставкам с сообщениями о планах Турции запретить транзит санкционных товаров.

Контекст

Американские авиакомпании попросили попросили власти США запретить иностранным перевозчикам совершать полёты в страну или из неё через воздушное пространство России. Они не могут летать над российской территорией из-за санкций и считают это неконкурентным преимуществом. Минтранс США прорабатывает такой запрет в отношении авиакомпаний из Китая, рассказали источники NYT

Спрос россиян на поездки по стране и стремление экономить спровоцировали рост цен на рынке краткосрочной аренды жилья. За год её стоимость увеличилась на 18–25%, рассказали «Ъ» в «Суточно.ру». Туристическое жильё активно дорожает Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Безвизовый режим для туристических групп между Россией и Ираном заработает в 2023 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В ближайшее время стороны подпишут меморандум в сфере туризма.