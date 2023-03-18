День 388: объём наличной валюты на руках у россиян превысил $104 млрд Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 18 марта: доллар — 76,6 рубля, евро — 81,46 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 81,02 рубля, евро — по 86,93 рубля.
Объём наличной валюты на руках у россиян впервые превысил $104 млрд, рассказал ЦБ. Порог в $100 млрд был пройден в ноябре 2022 года.
Какие есть проблемы и трудности
Российский бизнес начал массово обращаться к компаниям из Казахстана с просьбой помочь в обходе санкций, пишет Reuters. Источники агентства связывают возросший интерес к таким поставкам с сообщениями о планах Турции запретить транзит санкционных товаров.
Контекст
Американские авиакомпании попросили попросили власти США запретить иностранным перевозчикам совершать полёты в страну или из неё через воздушное пространство России. Они не могут летать над российской территорией из-за санкций и считают это неконкурентным преимуществом. Минтранс США прорабатывает такой запрет в отношении авиакомпаний из Китая, рассказали источники NYT
Спрос россиян на поездки по стране и стремление экономить спровоцировали рост цен на рынке краткосрочной аренды жилья. За год её стоимость увеличилась на 18–25%, рассказали «Ъ» в «Суточно.ру». Туристическое жильё активно дорожает Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Воронеже.
Безвизовый режим для туристических групп между Россией и Ираном заработает в 2023 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В ближайшее время стороны подпишут меморандум в сфере туризма.
Новости предыдущего дня, 16 марта — здесь.
Это очень мало.
Чтобы умереть одному россияну и оплатить погребальные услуги потребуется в среднем 100тр ?
Тогда, чтобы умереть всем, потребуется $186 млрд.
Оригинальный метод учета.. но интересный
Нужно ли платить последним оставшимся
Памятник и оградку зачем считать? Хватит 30-40к.
"Они не могут летать над российской территорией из-за санкций и считают это неконкурентным преимуществом. Минтранс США прорабатывает такой запрет в отношении авиакомпаний из Китая, рассказали источники NYT" - и эти же люди потом будут что--то рассказывать про заботу об экологии и сокращение углеродного следа. Летайте в облет, потому что мы не можем с вами конкурировать, ага.
Это про тех россиян, о которых я подумал или действительно условный колхозник из "Заветов Ильича" начал откладывать баксы?
Это много условных колхозников, и плюс те, о которых ты подумал.
Все налички запасли.. ))
Ты ешь мясо, я ем капусту. Вместе мы едим голубцы.
Кому на Руси жить хорошо? Россиянам со $104 млрд на руках.
Братья-казахи, выручайте! Там братья-турки могут транзит прикрыть.
Если самолёт летел над РФ, в штаты не пущать!
Россияне сами виноваты в росте цен.
Тургруппы Иран-РФ получат безвизовый режим. Все готовы к поездкам?
Хорошего дня 🤘🏻
В Иране, кто был, говорят интересно и самобытно. Всё-таки Персия с древней историей. Для расширения кругозора неплохо бы съездить, но не в составе группы.
Будет вам, скоро Иран к вам приедет
Иран то может и приедет, но вот Персия нет..))
Пускай живёт, а то долбоебов много у нас, приедут, нассут в какой-нибудь саркофаг)
Ну сатрапов у нас и своих хватает
Такими темпами быстрее поляки на танке приедут.
Ну заодно и Бухарское с Хивинским ханствами навестить. Гулять так гулять.
К ксиру в гости заехать не забудь
КСИРу до россиян дела нет. Ездил четыре года назад в Иран, понравилось.
Авиа линии США так обиделись что приходится облетать кусок суши такой и должны теперь и другие ? Как дети блин, которые завидуют игрушке и просят отнять чтобы никто не играл. Это же внутренне дело каждой страны как летать , диктовать другим свое требование это диктатура имхо
а в Воронеже на краткосрок снимают те, кто сыновей провожает?
В Воронеже есть довольно много приезжих с Украины и Белгорода, перевалочный пункт.
В моем доме пара семей с Украины купили квартиры и одна из Белгорода. Вот вроде завидовать не хорошо, но сам из малоимущей семьи, в 90-ых когда из-за бугра ехали в Воронеж, хрен кто что дал. А тут по словам переселенцев, им тупо денег дали, купи какую хочешь квартиру, непонятное отношение государства. Плюс пригород отдают беженцам.
Да у меня уже Катька в Старом Осколе воет и один курянин. Тоже пытаются не завидовать(
Пускай держится, к сожалению другого нам не дано.
это я сейчас точно про свободную Америку прочитал, а не про местечковую олигархическую Россию? прям интересно даже как у них это получится, там не только Китай, те же ОАЭ (один из самых крупных хабов в регионе) который должен крюки наматывать удорожать стоимость перелётов, только ради чтобы что?
только ради того, чтоб американские перевозчики хотят равенства, кек
Я спросил у ясеня.
хуе.вые какие-то голубцы, вот ей богу!
Это личных.
А вот из ФНБ (фонда национального благосостояния) России на каждого всего по $ 1 тысяче.
Вчера статистику ФНБ по странам слушал. Охренел.
Может скинемся и купим Никарагуа?
Once de la noche en Managua, Nicaragua
Не помню в какой стране, но там можно арендовать пост президента или мэра.
Надо придумать как эти деньги изъять
Вложите в мой стартап
Так и запишем "отобрать +ещё 100млрд." лишь бы не забыть
Нормально, если совсем утрировать, то деньги в банках хранят только олигархи, зачем отдавать кому-то свое нажитое под 1-2% годовых в лучшем случае. Кто разбирается, вложит в финансовые инструменты или в недвижимость. Остальные хранят под условным матрасом.
а зачем валюта если никуда не пускают
потому что у продуктов срок годности меньше
фамилии россиян - Мордашов Прохоров Потанин Чубайс Усманов ?
когда уже будет доллар по 100 - считать удобнее
а средняя зарплата это 400 долларов или 500?
а что будет с накоплениями если америка выпустит новые 100 долларов а старые запретит?