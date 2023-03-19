Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":639197,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":639197,"gtm":null} 1019 просмотров

Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 марта: доллар — 76,6 рубля, евро — 81,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,83 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 81,02 рубля, евро — по 86,93 рубля.

ВТБ ожидает рекордную прибыль в первом квартале 2023 года, заявил глава банка Андрей Костин. После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для компании убыточным.

Кто и как адаптируется

В правительстве планируют создать на территории Африки «специализированную» лизинговую компанию, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий. Ведомство также откроет торговое представительство в Эфиопии и Нигерии.

Контекст

Общественная организация «Деловая Россия» поддержала «курс на декриминализацию» экономических статей и предложила привлекать предпринимателей к уголовной отвественности только за повторные нарушения.

Средняя выручка водителей такси за 2022 год выросла на 33% и достигла 5,6 тысяч рублей за смену, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга». Число заказов, выполняемых водителем, выросло до трёх в час.