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Финансы
Артур Томилко

День 389: глава ВТБ предположил рекордную прибыль в первом квартале 2023 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 марта: доллар — 76,6 рубля, евро — 81,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,83 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 81,02 рубля, евро — по 86,93 рубля.

ВТБ ожидает рекордную прибыль в первом квартале 2023 года, заявил глава банка Андрей Костин. После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для компании убыточным.

Кто и как адаптируется

В правительстве планируют создать на территории Африки «специализированную» лизинговую компанию, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий. Ведомство также откроет торговое представительство в Эфиопии и Нигерии.

Контекст

Общественная организация «Деловая Россия» поддержала «курс на декриминализацию» экономических статей и предложила привлекать предпринимателей к уголовной отвественности только за повторные нарушения.

Средняя выручка водителей такси за 2022 год выросла на 33% и достигла 5,6 тысяч рублей за смену, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга». Число заказов, выполняемых водителем, выросло до трёх в час.

Новости предыдущего дня, 18 марта — здесь.

#новость

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33 комментария
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 Илон Маск

Отличные новости! У ВТБ прибыль, значит смогут денюжку за акции вернуть 🥳.... Да ведь? 😕

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Михаил Желтухин
значит смогут денюжку за акции вернуть 🥳.... Да ведь? 😕

Не нужно жалеть денег, надо принять это и двигаться вперёд.

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Илон Маск

Конечно, но с деньгами приятнее 🙂

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Беженцы с TJ
денюжку за акции вернут
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Михаил Желтухин

Обязательно вернут, но потом

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Makar Homenko

Только жить в эту пору прекрасную...

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Makar Homenko

Не прибыль а вера в прибыль!

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Невероятный Блондин

Значит ты будешь меньше пить?
Нет, значит ты будешь меньше есть

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Андрей Новиков

О, хотите интересный факт!? Я сегодня понял, что Ельцин сказал "я устал, я ухожу" в 69 лет. А Путину уже 70. Потом начал гуглить и оказалось, что Путин на пятом месте по возрасту среди всех правителей за всю историю России. Дальше только:
1. Хрущев - 77 лет
2. Брежнев - 76 лет
3. Сталин - 75 лет
4. Черненко - 74 года
И все эти четверо руководили до самой своей смерти.

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Red Flag

Хрущева сместила группировка во главе с Брежневым в 1964 году, а сам Хрущев жил до 1971 года.

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Март Свитшотов

Лезете тут со своими фактами -)

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Чудак человек

это че в форумах теперь еще и историю нада знать?

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Водяной

А вы уверены что он вообще ещё жив?) С таким количеством двойников..

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ЧятЖПТ

Интересный факт ,Ельцин не говорил "я устал" ,а просто сказал "я ухожу"
Этозабавный пример коллективного мифотворчества причем видеозапись в свободном доступе и там все видно что и как,но просто видимо красивее звучит с "я устал".Также показывает что история это не наука ежели мы столь недавний факт умудрились переиначить в народном сознании

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Чудак человек

завирусилось

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Domorost

А про мухожука там не было?!

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Leo Uvarov

с приходом западной медицины в Россию сроки жизни вождей могут существенно увеличиться.

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Dmitrii

для вождей западная медицина пришла чуть раньше, чем для сов.народа

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Artur Kuramshin

Медицина нынче на более высоком уровне.

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Кирилл Фотькин

"ВТБ ожидает рекордную прибыль в первом квартале 2023 года, заявил глава банка Андрей Костин. После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов."
_________________
[s]ищем лоха обкешиться[/s] Покупайте акции, посоны, бля буду, рекордная прибыль – рекордные дивы. Банковский сектор в этом году топчик, ипотечное кредитование льется рекой, толпы ломятся на растущий фондовый рынок!
Со Сбером получилось, с Газпромом получилось, третий раз волшебный :)

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Aleksei M

Не инсайд а аутсайд

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Makar Homenko

"глава ВТБ предположил рекордную прибыль в первом квартале 2023 года"
"После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для компании убыточным."
И тут мне как попёрло...

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Март Свитшотов
Ведомство также откроет торговое представительство в Эфиопии и Нигерии.

А торговать будем эфиопами и нигерами?

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Беженцы с TJ

у них там ракушки есть, я слышал..

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Март Свитшотов

Тоже хорошая штука для рукоделия -)

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Thom322

Новости, которых мы достойны. Иногда лучше ничего не писать)))))

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Makar Homenko

Нельзя! Нельзя совсем совсем ничего ни писать! А то как нам тогда ныть в комментариях...

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Антон Антонов

Средняя выручка водителей такси за 2022 год выросла на 33% и достигла 5,6 тысяч рублей за смену, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга». Число заказов, выполняемых водителем, выросло до трёх в час.

Подождите, но ведь они тут пишут, что они вечно бедные и несчастные и им кушать не чего?

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ЧятЖПТ

Это чтоб желающих не было на их места

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Пабы старой Руси
Общественная организация «Деловая Россия» поддержала «курс на декриминализацию» экономических статей и предложила привлекать предпринимателей к уголовной отвественности только за повторные нарушения

Снова

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Dennis Prochko

неужели отжатые в связи с войной мои бонусы и остаток на карте настолько улучшили состояние банка?

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Невероятный Блондин
Средняя выручка водителей такси за 2022 год выросла на 33% и достигла 5,6 тысяч рублей за смену

5 600 ₽ × 30 = 168 000 ₽
А им всё мало

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Почему бы и да

Это выручка, а не прибыль

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