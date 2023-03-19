День 389: глава ВТБ предположил рекордную прибыль в первом квартале 2023 года Статьи редакции
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ВТБ ожидает рекордную прибыль в первом квартале 2023 года, заявил глава банка Андрей Костин. После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для компании убыточным.
Кто и как адаптируется
В правительстве планируют создать на территории Африки «специализированную» лизинговую компанию, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий. Ведомство также откроет торговое представительство в Эфиопии и Нигерии.
Контекст
Общественная организация «Деловая Россия» поддержала «курс на декриминализацию» экономических статей и предложила привлекать предпринимателей к уголовной отвественности только за повторные нарушения.
Средняя выручка водителей такси за 2022 год выросла на 33% и достигла 5,6 тысяч рублей за смену, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга». Число заказов, выполняемых водителем, выросло до трёх в час.
Новости предыдущего дня, 18 марта — здесь.
Отличные новости! У ВТБ прибыль, значит смогут денюжку за акции вернуть 🥳.... Да ведь? 😕
Не нужно жалеть денег, надо принять это и двигаться вперёд.
Конечно, но с деньгами приятнее 🙂
Обязательно вернут, но потом
Только жить в эту пору прекрасную...
Не прибыль а вера в прибыль!
Значит ты будешь меньше пить?
Нет, значит ты будешь меньше есть
О, хотите интересный факт!? Я сегодня понял, что Ельцин сказал "я устал, я ухожу" в 69 лет. А Путину уже 70. Потом начал гуглить и оказалось, что Путин на пятом месте по возрасту среди всех правителей за всю историю России. Дальше только:
1. Хрущев - 77 лет
2. Брежнев - 76 лет
3. Сталин - 75 лет
4. Черненко - 74 года
И все эти четверо руководили до самой своей смерти.
Хрущева сместила группировка во главе с Брежневым в 1964 году, а сам Хрущев жил до 1971 года.
Лезете тут со своими фактами -)
это че в форумах теперь еще и историю нада знать?
А вы уверены что он вообще ещё жив?) С таким количеством двойников..
Интересный факт ,Ельцин не говорил "я устал" ,а просто сказал "я ухожу"
Этозабавный пример коллективного мифотворчества причем видеозапись в свободном доступе и там все видно что и как,но просто видимо красивее звучит с "я устал".Также показывает что история это не наука ежели мы столь недавний факт умудрились переиначить в народном сознании
завирусилось
А про мухожука там не было?!
с приходом западной медицины в Россию сроки жизни вождей могут существенно увеличиться.
для вождей западная медицина пришла чуть раньше, чем для сов.народа
Медицина нынче на более высоком уровне.
"ВТБ ожидает рекордную прибыль в первом квартале 2023 года, заявил глава банка Андрей Костин. После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов."
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[s]ищем лоха обкешиться[/s] Покупайте акции, посоны, бля буду, рекордная прибыль – рекордные дивы. Банковский сектор в этом году топчик, ипотечное кредитование льется рекой, толпы ломятся на растущий фондовый рынок!
Со Сбером получилось, с Газпромом получилось, третий раз волшебный :)
Не инсайд а аутсайд
"глава ВТБ предположил рекордную прибыль в первом квартале 2023 года"
"После включения в санкционные списки США и Евросоюза ВТБ приостановил публикацию финансовых отчётов. Итоги за 2022 год не раскрывались, известно лишь, что он стал для компании убыточным."
И тут мне как попёрло...
А торговать будем эфиопами и нигерами?
у них там ракушки есть, я слышал..
Тоже хорошая штука для рукоделия -)
Новости, которых мы достойны. Иногда лучше ничего не писать)))))
Нельзя! Нельзя совсем совсем ничего ни писать! А то как нам тогда ныть в комментариях...
Средняя выручка водителей такси за 2022 год выросла на 33% и достигла 5,6 тысяч рублей за смену, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга». Число заказов, выполняемых водителем, выросло до трёх в час.
Подождите, но ведь они тут пишут, что они вечно бедные и несчастные и им кушать не чего?
Это чтоб желающих не было на их места
Снова
неужели отжатые в связи с войной мои бонусы и остаток на карте настолько улучшили состояние банка?
5 600 ₽ × 30 = 168 000 ₽
А им всё мало
Это выручка, а не прибыль