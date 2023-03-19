Банк UBS предложил выкупить Credit Suisse за сумму до $1 млрд — FT Статьи редакции
Швейцарские власти хотят ускорить продажу и закрыть сделку до 20 марта 2023 года.
- Переговоры между банками организовали Нацбанк Швейцарии и местный финансовый регулятор, сообщила FT со ссылкой на источники.
- Руководство одного из крупнейших швейцарских банков UBS предложило выкупить своего конкурента за сумму до $1 млрд. При этом рыночная цена Credit Suisse составляет $8 млрд. UBS может расплатиться за покупку не деньгами, а собственными акциями, отметили собеседники газеты.
- Стороны намерены договориться уже к 20 марта 2023 года, однако все источники назвали ситуацию динамичной и подчеркнули, что условия сделки могут измениться.
- По действующему швейцарскому законодательству у акционеров UBS должно быть шесть недель на обсуждение и принятие решения по слиянию банков, но власти готовы экстренно изменить правила, чтобы ускорить продажу, писала FT до этого.
- 15 марта 2023 года Credit Suisse обратился к местным регуляторам за поддержкой на фоне резкого снижения стоимости акций после публикации годового отчёта и непрекращающегося оттока депозитов. Нацбанк Швейцарии согласился предоставить банку кредит в $53,7 млрд.
- 19 марта Reuters сообщило, что UBS попросил правительство Швейцарии покрыть около $6 млрд на покупку Credit Suisse. Деньги нужны на реструктуризацию деятельности, закрытие некоторых направлений и юридические издержки. Один из источников агентства заявил, что при слиянии банков могут быть сокращены 10 тысяч сотрудников,
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Пошли мутные схемы
Пипа не справился
«Бери лярд и не булькай» — так прокомментировал отказ UBS.
Да щас,там обмен акций,кто даст мильярд за банкрота
Зато из Appstore приложение не выпилили
Что еще за $1 миллиард рублей
Прошу прощения! Поправил.
Жаль ))
Новая валюта, знать надо!
Credit Suisse отклоняет предложение за миллиард от UBS. Об этом сообщает агентство Bloomberg, согласно которому банк, отвергает предложение, поддержанное его основным акционером. Также по данным Bloomberg, Credit Suisse считает предложение слишком низким.
Надо немного подождать просто
И цена упадет с $1B до просто $1
Куплю за сотку
За 3% от справедливой стоимости
Так и денег то не дадут
в крипту пошли?
В другие банки
А почему не упоминается вариант национализации?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-19/switzerland-weighs-full-or-partial-credit-suisse-nationalization#xj4y7vzkg
Тухлый банк какой-то получается