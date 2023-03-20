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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18-20 марта: доллар — 76,6 рубля, евро — 81,46 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:19 мск: доллар — 77,11 рубля, евро — 82,19 рубля.

Курсы на Forex на 17 марта 23:35 мск: доллар — 76,94 рубля, евро — 82,04 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,69 рубля.

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ЦБ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран, узнали «Ведомости».

В «Газпромбанке» появится подразделение с функциями ценового агентства, которое будет формировать индексы цен на товары российского экспорта по международным стандартам. Пилот идёт с сентября 2022 года. Сейчас индексы рассчитываются по углю, метанолу, ставкам на полувагоны.

Кто и как адаптируется

«Промсвязьбанк» готовит к запуску собственный маркетплейс «ПСБ маркет» с разными товарами, узнали «Ведомости». Его консультирует и выдаёт заказы KazanExpress, рассказали в поддержке этого маркетплейса.

Студия Mundfish, выпустившая игру «Atomic Heart», планирует запустить в России и СНГ франшизу товаров по вселенной игры: правообладатель подписал лицензионный договор с агентством Megalicense, сообщил его гендиректор.

«Яндекс» начал набор сотрудников в будущий хаб в Турции, пишет ТАСС со ссылкой на сервисы по поиску работы. Компания говорила об открытии офиса в Стамбуле ещё в феврале 2023-го.

Bazelevs («Ёлки», «Горько!» и другие) заключила соглашение с турецким производителем кино и анимации Yeni Dusler Animation, который профинансирует мультфильм о приключениях Ходжи Насреддина — одного из главных персонажей восточного фольклора. По словам источника РБК, вложения турецкой стороны составили $1 млн, но эта сумма — не финальный бюджет проекта.

Источник: Bazelevs / РБК

Контекст

Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц, пишет «Ъ».

Количество предложений о продаже автозапчастей на маркетплейсах с начала 2023 года растёт: например, на «Авито» за неполный первый квартал — на 21%, до 39 млн. «Яндекс Маркет» наблюдает расширение ассортимента автозапчастей за год с февраля 2022 года вдвое, числа продавцов — в 2,5 раза.

С начала 2023-го продажи телевизоров в России выросли на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд рублей, подсчитали поставщики электроники. Участники рынка связывают ситуацию с сокращением спроса на премиум-модели южнокорейских брендов из-за увеличения цен. При этом собственные торговые марки ритейлеров уже заняли 22,6% рынка в штуках.

Что Китай значит для экономики России — разбор РБК.