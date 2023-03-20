День 390: турецкая компания выделит деньги на новый мультфильм Бекмамбетова, спрос на визы в Китай стал ажиотажным Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18-20 марта: доллар — 76,6 рубля, евро — 81,46 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,69 рубля.
ЦБ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран, узнали «Ведомости».
В «Газпромбанке» появится подразделение с функциями ценового агентства, которое будет формировать индексы цен на товары российского экспорта по международным стандартам. Пилот идёт с сентября 2022 года. Сейчас индексы рассчитываются по углю, метанолу, ставкам на полувагоны.
Кто и как адаптируется
«Промсвязьбанк» готовит к запуску собственный маркетплейс «ПСБ маркет» с разными товарами, узнали «Ведомости». Его консультирует и выдаёт заказы KazanExpress, рассказали в поддержке этого маркетплейса.
Студия Mundfish, выпустившая игру «Atomic Heart», планирует запустить в России и СНГ франшизу товаров по вселенной игры: правообладатель подписал лицензионный договор с агентством Megalicense, сообщил его гендиректор.
«Яндекс» начал набор сотрудников в будущий хаб в Турции, пишет ТАСС со ссылкой на сервисы по поиску работы. Компания говорила об открытии офиса в Стамбуле ещё в феврале 2023-го.
Bazelevs («Ёлки», «Горько!» и другие) заключила соглашение с турецким производителем кино и анимации Yeni Dusler Animation, который профинансирует мультфильм о приключениях Ходжи Насреддина — одного из главных персонажей восточного фольклора. По словам источника РБК, вложения турецкой стороны составили $1 млн, но эта сумма — не финальный бюджет проекта.
Контекст
Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц, пишет «Ъ».
Количество предложений о продаже автозапчастей на маркетплейсах с начала 2023 года растёт: например, на «Авито» за неполный первый квартал — на 21%, до 39 млн. «Яндекс Маркет» наблюдает расширение ассортимента автозапчастей за год с февраля 2022 года вдвое, числа продавцов — в 2,5 раза.
С начала 2023-го продажи телевизоров в России выросли на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд рублей, подсчитали поставщики электроники. Участники рынка связывают ситуацию с сокращением спроса на премиум-модели южнокорейских брендов из-за увеличения цен. При этом собственные торговые марки ритейлеров уже заняли 22,6% рынка в штуках.
Что Китай значит для экономики России — разбор РБК.
Новости предыдущего дня, 19 марта — здесь.
Ходжа Насреддин, надеюсь, будет уровнем повыше Ёлок и тем более Горько, иначе туркам крепко достанется.
Глянули бы турки что снимает бекмамбетов сейчас, может быть и не ввязались в эту аферу
Не понятно, почему "друзья" китайцы не могут сделать для дорогих россиян безвиз. И иранцы с индусами тоже не вводят безвиз.
Потому, что это всегда двухсторонний процесс и безвиз придётся делать и для этих стран.
Ну и плюс Китай сделал все таки подобие безвиза для тех, кто в составе группы едет.
Всегда двухсторонний? Серьезно?)
Можно спросить у грузин
Боятся возникновения соевых квир-комун.
Больше маркетплейсов дьяволу маркетплейсов, теперь и ПСБ.
"Что Китай значит для экономики России" - все, без его России конец придет быстро....
ФК перестал выдавать шекели для Балтимура ?
Ходжи Бекмамбетов и Тимур Насреддин.
так он же продал контору