Финансы
Полина Лааксо

В 2022 году россияне открыли в Турции свыше 1300 компаний — на 670% больше, чем в 2021-м Статьи редакции

После России следуют фирмы из Ирана.

  • Об этом рассказало Bloomberg со ссылкой на отчёт Фонда исследований экономической политики Турции. По словам издания, всплеск количества регистраций говорит о привлекательности региона для предпринимателей из России.
  • Ещё в мае 2022 года россияне также вышли на первое место по покупкам жилья в Турции среди иностранцев. По итогам года на них пришёлся каждый четвёртый проданный гражданам из зарубежья объект в стране. Речь шла о 16,3 тысячи помещений — это вдвое больше, чем в 2021-м.
  • С недвижимостью во владении легче получить гражданство, ВНЖ и вести бизнес. Отчасти благодаря этому в 2022 году Турция выдала россиянам больше ВНЖ, чем гражданам других государств, — 153 тысячи. Страна также стала для российского бизнеса одним из наиболее популярных командировочных направлений.
  • США и ЕС критикуют связь Турции с Россией, так как первая помогает последней обходить санкции. Так, из-за давления со стороны США некоторые частные и государственные турецкие банки перестали принимать карты «Мир».
  • Американское правительство также требовало от Турции прекратить обслуживать самолёты Boeing российских перевозчиков, предупреждая о штрафах и тюремных сроках. В феврале 2023 года замминистра финансов США напомнил ещё и о рисках сотрудничества турецких организаций и банков с российскими компаниями из чёрных списков.
  • В марте логистические фирмы из России пожаловались на остановку транзита из Турции. СМИ не исключали, что решение тоже связано с угрозами наложить на страну вторичные санкции, но позже транзит возобновили, сославшись на обновление таможенной системы.
Источник: Kayak

#новость #турция

1083 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Годы трёхзначных процентов. И вроде бы — всё россияне, но есть нюанс.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Ismilove

Согласен

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Не стал бы открывать бизнес здесь. В Турции крайне нестабильная экономика с таким же нестабильным политическим фоном. Законы исполняются абы как и, по факту, от государства никак не защищают. За примерами далеко ходить не надо - смотрим на массовые отказы в ВНЖ под надуманными предлогами. Сегодня туркам выгодно разрешать россиянам вести бизнес, а завтра Эрдоган проснется и решит, что это туркам невыгодно - и привет. Сюда же добавляем турецкую коррупцию и бюрократию, которые ничуть не уступают российским.
Короче, есть более безопасные и адекватные юрисдикции.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

с точки зрения удобной логистики даже эти риски вполне допустимы.

Ответить
Развернуть ветку
Алмаз Хамидуллин

Возможно, большинство открытых компаний занимаются реэкспортом в Россию. Купи-продай. И выбор страны обусловлен географическим положением Турции.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Санкции точно на пользу. На этот раз - туркам. Россия - щедрая душа.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Делинков

поднимаем экономику других стран😁

Ответить
Развернуть ветку
Март Свитшотов

Русский мир идёт -)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

прокси компании нужны чтобы работала нормально логистика

Ответить
Развернуть ветку
Зелёный Крокодил

Как же турки опускают гегемонов, не соблюдая санкции, поистине Османы великие. Даже лучше чем обоссать бпла гегемона

Ответить
Развернуть ветку
Сраный Ковбой

Где чалитесь, уважаемый?

Ответить
Развернуть ветку
Kudgi

А как же взрыв предпринимательства в РФ на освободившихся нишах?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

одно другому не противоречит

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Вторсырьё собирать? Цвет.металл и бутылки сдавать? Спасибо, я дворником лучше пойду

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева

Имеет смысл уже отменить заграники для въезда в Турции - там все равно уже одни русские

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Я понимаю компании для обхода санкций с точки зрения логистики. Но вот зачем открывать малый, средний бизнес там? Налоговые ставки даже выше европейских, обязанность нанимать определенное количество турков. С точки зрения налогов, бюрократии, расходов на открытие, обслуживание гораздо лучше Грузия, Армения, Казахстан, если брать АйТи компании, консалтинг и т.д. Про Free Zone в ОАЭ вообще молчу, пока ничего лучше нигде нет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

чем больше каналов тем лучше. тут работает логика не складывай все яйца в одну корзину.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Ну я говорю про небольшие компании, которые могут оказывать свои услуги клиентам со всего мира. Если брать торговлю, то еще понятно.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

ну так и есть - кучка прокси агентов

Ответить
Развернуть ветку
Сгенерированный Кот
После России следуют фирмы из Ирана.

Иран, прям, наши братушки и здесь.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null