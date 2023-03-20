В 2022 году россияне открыли в Турции свыше 1300 компаний — на 670% больше, чем в 2021-м Статьи редакции
После России следуют фирмы из Ирана.
- Об этом рассказало Bloomberg со ссылкой на отчёт Фонда исследований экономической политики Турции. По словам издания, всплеск количества регистраций говорит о привлекательности региона для предпринимателей из России.
- Ещё в мае 2022 года россияне также вышли на первое место по покупкам жилья в Турции среди иностранцев. По итогам года на них пришёлся каждый четвёртый проданный гражданам из зарубежья объект в стране. Речь шла о 16,3 тысячи помещений — это вдвое больше, чем в 2021-м.
- С недвижимостью во владении легче получить гражданство, ВНЖ и вести бизнес. Отчасти благодаря этому в 2022 году Турция выдала россиянам больше ВНЖ, чем гражданам других государств, — 153 тысячи. Страна также стала для российского бизнеса одним из наиболее популярных командировочных направлений.
- США и ЕС критикуют связь Турции с Россией, так как первая помогает последней обходить санкции. Так, из-за давления со стороны США некоторые частные и государственные турецкие банки перестали принимать карты «Мир».
- Американское правительство также требовало от Турции прекратить обслуживать самолёты Boeing российских перевозчиков, предупреждая о штрафах и тюремных сроках. В феврале 2023 года замминистра финансов США напомнил ещё и о рисках сотрудничества турецких организаций и банков с российскими компаниями из чёрных списков.
- В марте логистические фирмы из России пожаловались на остановку транзита из Турции. СМИ не исключали, что решение тоже связано с угрозами наложить на страну вторичные санкции, но позже транзит возобновили, сославшись на обновление таможенной системы.
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Годы трёхзначных процентов. И вроде бы — всё россияне, но есть нюанс.
Согласен
Не стал бы открывать бизнес здесь. В Турции крайне нестабильная экономика с таким же нестабильным политическим фоном. Законы исполняются абы как и, по факту, от государства никак не защищают. За примерами далеко ходить не надо - смотрим на массовые отказы в ВНЖ под надуманными предлогами. Сегодня туркам выгодно разрешать россиянам вести бизнес, а завтра Эрдоган проснется и решит, что это туркам невыгодно - и привет. Сюда же добавляем турецкую коррупцию и бюрократию, которые ничуть не уступают российским.
Короче, есть более безопасные и адекватные юрисдикции.
с точки зрения удобной логистики даже эти риски вполне допустимы.
Возможно, большинство открытых компаний занимаются реэкспортом в Россию. Купи-продай. И выбор страны обусловлен географическим положением Турции.
Санкции точно на пользу. На этот раз - туркам. Россия - щедрая душа.
поднимаем экономику других стран😁
Русский мир идёт -)
прокси компании нужны чтобы работала нормально логистика
Как же турки опускают гегемонов, не соблюдая санкции, поистине Османы великие. Даже лучше чем обоссать бпла гегемона
Где чалитесь, уважаемый?
А как же взрыв предпринимательства в РФ на освободившихся нишах?
одно другому не противоречит
Вторсырьё собирать? Цвет.металл и бутылки сдавать? Спасибо, я дворником лучше пойду
Имеет смысл уже отменить заграники для въезда в Турции - там все равно уже одни русские
Я понимаю компании для обхода санкций с точки зрения логистики. Но вот зачем открывать малый, средний бизнес там? Налоговые ставки даже выше европейских, обязанность нанимать определенное количество турков. С точки зрения налогов, бюрократии, расходов на открытие, обслуживание гораздо лучше Грузия, Армения, Казахстан, если брать АйТи компании, консалтинг и т.д. Про Free Zone в ОАЭ вообще молчу, пока ничего лучше нигде нет
чем больше каналов тем лучше. тут работает логика не складывай все яйца в одну корзину.
Ну я говорю про небольшие компании, которые могут оказывать свои услуги клиентам со всего мира. Если брать торговлю, то еще понятно.
ну так и есть - кучка прокси агентов
Иран, прям, наши братушки и здесь.