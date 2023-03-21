День 391: Wildberries начнёт продавать технику под своим брендом, виноделы осваивают безалкогольные напитки Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 марта: доллар — 77,24 рубля, евро — 82,37 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,82 рубля.
Минэкономики предложило увеличить максимальный срок ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ с пяти до десяти лет, пишет «Ъ». Это позволит АО сохранить капитал и ноу-хау его основателей, что особенно важно для стартапов.
Платежные системы Ирана и России соединены друг с другом, в ближайшее время они начнут совершать платежи без использования SWIFT, рассказал в интервью «РИА Новости» министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
Кто и как адаптируется
Некоторые сервисные центры и частные мастера в России начали оказывать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона, пишет «Ъ». В частности, от него зависит работоспособность Samsung Pay.
«Фанагория» выходит в сегмент безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose. Так компании рассчитывают занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт, отмечает «Ъ».
Бывший топ-менеджер универмага «Цветной» Ирина Рябко запустила проект мультибрендовых магазинов «Ремарк» с одеждой, аксессуарами и товарами для дома локальных и международных брендов, выяснил «Ъ». Такой формат может быть интересен западным маркам, которые не хотят полностью уходить из в России, и поставки коллекций осуществляют посредники.
Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой.
Какие есть проблемы и сложности
Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями, говорится в проекте правил, которые рассматривались в Минсельхозе, узнали «Ведомости».
Турция с начала марта запретила компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционных. Список запрещённых для реэкспорта товаров власти Турции разослали самим компаниям, сообщает Reuters со ссылкой на Стамбульскую ассоциацию экспортёров чёрных и цветных металлов.
Контекст
Профсоюзы предложили возобновить программу детского туристического кешбэка — это должно помочь и компаниям, которые выдают путёвки на летний отдых, и родителям.
Новости предыдущего дня, 20 марта — здесь.
Люди, будьте бдительны — под видом смартфонов и другой техники вам может попасться что-то под брендом от WB.
Слева неполноценный бракованный девайс судя по логу, а тот, что справа - надо брать.
Слева лого символизирует эпловский оброк в 30%
Тем более, зачем переплачивать.
Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой.
А вместо гарантии - хуй резиновый в комплекте
Извините, это ошибка сотрудников ПВЗ, мы удержим его стоимость из их зарплаты. Вместо гарантии по комплектации - ничего.
И в упаковку насрали на складе, чтобы точно знали - товар оригинальный
Ого, как за тяжкое.
* Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями.
Интересно будет посмотреть статистику через пару лет.
Количество научных работ, новые сорта и селекции..
Ну ты...(
Ппц, как он тяжело умирал ни за что((
https://www.gazeta.ru/science/2020/08/06_a_13179313.shtml
Читая вся это, диву даешься, как вообще у нас что-то появилось.. ((
как у нас вообще что-то сохранилось...за посевными фондами к нам ездили из многих стран, а СВОИ со своими, пиздец просто
Прст очень больной вопрос у многих, особенно поволжских. Посмотри, найди часик (36:02)
https://youtu.be/tzYOWeynLeY
А теперь шариковы воспряли, закрывают Мемориал, а юные швондеры уже твердо уверены, Солженицын и Шаламов все врали, очерняли СССР, всех расстреляли не зря, шпионы же, просто так бы не расстреляли и не посадили. Да и вообще, неплохо бы повторить.
Мдя 😭
Сохранилось...
70%+ семян для посевов, в России, - импорт.
"безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose"
Кто эти странные люди, которые такое покупают и, что ещё страннее, пьют?
Давайте ещё тогда выпускать безалкогольную водку, безалкогольный виски, безалкогольный джин и всё такое. Извращаться - так на полную катушку.
Уже ))
Дистиллят безалкогольного спирта?! Однако.
Я в "Городке" это тыщу лет назад видел. https://www.youtube.com/watch?v=R6rMv6VIhO0
И не забудьте это вино сделать 930 мл а не 1 л
Не, для вина другая наёбка - вместо 0,75 разливают 0,7. И, конечно, этим грешат только отечественные (может конечно и другие, но видел только наших).
Это лучше чем сок в пакетах. Абраушка очень ничего, рэд. Эти поздно спохватились. И хрен найдешь еще.
Во, вот он. Ну давай, объясни, в чём прикол пить безалкогольное вино.
Свершилось! Теперь совершенно спокойно можно совершать платежи в направлении Ирана, разбираем талоны и в очередь.
"Минэкономики предложило увеличить максимальный срок ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ с пяти до десяти лет" - это уж колония строго режима.
Сходство с АО имеется, но есть нюанс.
Жду когда ИП запретят закрываться раньше чем через 10 лет. Чтобы сохранить НАЛОГИ и страховые взносы.
Там и "эксперты" такую хуйню в статье несут -)
Айфоны от wb? А как будут называться? Wbphon?
эм... а им это зачем? кто без кого обойтись не может?
Очевидно же, чтобы сбыть свою продукцию.
тогда подробнее распишу, на кой черт один из не самых платежеспособных рынков да еще и с геморроем в виде передачи технологий и совместных разработок при почти 100% гарантии невозможности обеспечить сохранность данных наработок в этой области. Россия слишком зависит от иностранного материала чтобы ставить подобные условия. А чтобы достигнуть хотя бы приблизительно уровня когда можно рисковать ставя подобные условия должно пройти несколько лет разработок. Так понятнее?
Не, не понятнее. Это какого такого уровня России надо достичь? Кто и когда этот уровень определил? И вот как раз на кой они нам нужны - большой вопрос. Пусть свое мыло у себя выращивают и жрут.
Компании хотят деняк, им похуй на политику. Возьмут калькулятор в руки, обсчитают этот геморрой, и придут к выводу: выгодно им или нет.
А Про Семенович опять ни слова.
Самсунг взломали. Турки не хотят санкционку отдавать.
Телек от Wildberries? А приедет тостер