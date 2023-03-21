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Источник: wine-mag.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 марта: доллар — 77,24 рубля, евро — 82,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:04 мск: доллар — 77,10 рубля, евро — 82,63 рубля.

Курсы на Forex 21 марта на 02:05 мск: доллар — 76,57 рубля, евро — 82,12 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,82 рубля.

Минэкономики предложило увеличить максимальный срок ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ с пяти до десяти лет, пишет «Ъ». Это позволит АО сохранить капитал и ноу-хау его основателей, что особенно важно для стартапов.

Платежные системы Ирана и России соединены друг с другом, в ближайшее время они начнут совершать платежи без использования SWIFT, рассказал в интервью «РИА Новости» министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

Кто и как адаптируется

Некоторые сервисные центры и частные мастера в России начали оказывать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона, пишет «Ъ». В частности, от него зависит работоспособность Samsung Pay.

«Фанагория» выходит в сегмент безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose. Так компании рассчитывают занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт, отмечает «Ъ».

Бывший топ-менеджер универмага «Цветной» Ирина Рябко запустила проект мультибрендовых магазинов «Ремарк» с одеждой, аксессуарами и товарами для дома локальных и международных брендов, выяснил «Ъ». Такой формат может быть интересен западным маркам, которые не хотят полностью уходить из в России, и поставки коллекций осуществляют посредники.

Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой.

Какие есть проблемы и сложности

Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями, говорится в проекте правил, которые рассматривались в Минсельхозе, узнали «Ведомости».

Турция с начала марта запретила компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционных. Список запрещённых для реэкспорта товаров власти Турции разослали самим компаниям, сообщает Reuters со ссылкой на Стамбульскую ассоциацию экспортёров чёрных и цветных металлов.

Контекст

Профсоюзы предложили возобновить программу детского туристического кешбэка — это должно помочь и компаниям, которые выдают путёвки на летний отдых, и родителям.