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Финансы
Таня Боброва

День 391: Wildberries начнёт продавать технику под своим брендом, виноделы осваивают безалкогольные напитки Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: wine-mag.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 марта: доллар — 77,24 рубля, евро — 82,37 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:04 мск: доллар — 77,10 рубля, евро — 82,63 рубля.

Курсы на Forex 21 марта на 02:05 мск: доллар — 76,57 рубля, евро — 82,12 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,82 рубля.

Минэкономики предложило увеличить максимальный срок ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ с пяти до десяти лет, пишет «Ъ». Это позволит АО сохранить капитал и ноу-хау его основателей, что особенно важно для стартапов.

Платежные системы Ирана и России соединены друг с другом, в ближайшее время они начнут совершать платежи без использования SWIFT, рассказал в интервью «РИА Новости» министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

Кто и как адаптируется

Некоторые сервисные центры и частные мастера в России начали оказывать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона, пишет «Ъ». В частности, от него зависит работоспособность Samsung Pay.

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«Фанагория» выходит в сегмент безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose. Так компании рассчитывают занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт, отмечает «Ъ».

Бывший топ-менеджер универмага «Цветной» Ирина Рябко запустила проект мультибрендовых магазинов «Ремарк» с одеждой, аксессуарами и товарами для дома локальных и международных брендов, выяснил «Ъ». Такой формат может быть интересен западным маркам, которые не хотят полностью уходить из в России, и поставки коллекций осуществляют посредники.

Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой.

Какие есть проблемы и сложности

Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями, говорится в проекте правил, которые рассматривались в Минсельхозе, узнали «Ведомости».

Турция с начала марта запретила компаниям отправлять в Россию иностранные товары из списка санкционных. Список запрещённых для реэкспорта товаров власти Турции разослали самим компаниям, сообщает Reuters со ссылкой на Стамбульскую ассоциацию экспортёров чёрных и цветных металлов.

Контекст

Профсоюзы предложили возобновить программу детского туристического кешбэка — это должно помочь и компаниям, которые выдают путёвки на летний отдых, и родителям.

Новости предыдущего дня, 20 марта — здесь.

#новость

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35 комментариев
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 Вадим Д.

Люди, будьте бдительны — под видом смартфонов и другой техники вам может попасться что-то под брендом от WB.

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Сергей Я

Слева неполноценный бракованный девайс судя по логу, а тот, что справа - надо брать.

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Куртуазный маньерист

Слева лого символизирует эпловский оброк в 30%

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Сергей Я

Тем более, зачем переплачивать.

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AIAIAI

Wildberries начнёт продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой.

А вместо гарантии - хуй резиновый в комплекте

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Александр Привалов
резиновый в комплекте

Извините, это ошибка сотрудников ПВЗ, мы удержим его стоимость из их зарплаты. Вместо гарантии по комплектации - ничего.

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Сергей И

И в упаковку насрали на складе, чтобы точно знали - товар оригинальный

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Александр Привалов
ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ с пяти до десяти лет

Ого, как за тяжкое.

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S.Capusta

* Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями.

Интересно будет посмотреть статистику через пару лет.
Количество научных работ, новые сорта и селекции..

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S1m0ne

Ну ты...(
Ппц, как он тяжело умирал ни за что((
https://www.gazeta.ru/science/2020/08/06_a_13179313.shtml

«Я не убивал Вавилова!»: как Берия и Лысенко…
6 августа 1940 года в Черновцах был арестован выдающийся советский ученый-ботаник и генетик…
www.gazeta.ru
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S.Capusta

Читая вся это, диву даешься, как вообще у нас что-то появилось.. ((

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S1m0ne

как у нас вообще что-то сохранилось...за посевными фондами к нам ездили из многих стран, а СВОИ со своими, пиздец просто
Прст очень больной вопрос у многих, особенно поволжских. Посмотри, найди часик (36:02)
https://youtu.be/tzYOWeynLeY

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Иван Помидоров

А теперь шариковы воспряли, закрывают Мемориал, а юные швондеры уже твердо уверены, Солженицын и Шаламов все врали, очерняли СССР, всех расстреляли не зря, шпионы же, просто так бы не расстреляли и не посадили. Да и вообще, неплохо бы повторить.

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S1m0ne

Мдя 😭

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Саша G

Сохранилось...
70%+ семян для посевов, в России, - импорт.

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Слегка Придурковатый

"безалкогольных вин с линейкой безалкогольного игристого Zero White и Zero Rose"

Кто эти странные люди, которые такое покупают и, что ещё страннее, пьют?

Давайте ещё тогда выпускать безалкогольную водку, безалкогольный виски, безалкогольный джин и всё такое. Извращаться - так на полную катушку.

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S.Capusta

Уже ))

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Вадим Д.

Дистиллят безалкогольного спирта?! Однако.

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Слегка Придурковатый

Я в "Городке" это тыщу лет назад видел. https://www.youtube.com/watch?v=R6rMv6VIhO0

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NoName

И не забудьте это вино сделать 930 мл а не 1 л

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Слегка Придурковатый

Не, для вина другая наёбка - вместо 0,75 разливают 0,7. И, конечно, этим грешат только отечественные (может конечно и другие, но видел только наших).

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Сергей Федотов

Это лучше чем сок в пакетах. Абраушка очень ничего, рэд. Эти поздно спохватились. И хрен найдешь еще.

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Слегка Придурковатый

Во, вот он. Ну давай, объясни, в чём прикол пить безалкогольное вино.

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Вадим Д.

Свершилось! Теперь совершенно спокойно можно совершать платежи в направлении Ирана, разбираем талоны и в очередь.

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Сидор

"Минэкономики предложило увеличить максимальный срок ограничения на выход акционеров из непубличных акционерных обществ с пяти до десяти лет" - это уж колония строго режима.
Сходство с АО имеется, но есть нюанс.

Жду когда ИП запретят закрываться раньше чем через 10 лет. Чтобы сохранить НАЛОГИ и страховые взносы.

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Март Свитшотов

Там и "эксперты" такую хуйню в статье несут -)

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Vyacheslav Bezfamilnih

Айфоны от wb? А как будут называться? Wbphon?

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Neutron
Зарубежные семеноводческие компании, чтобы продолжить работу в России, должны будут создать совместные предприятия с отечественными научными организациями, говорится в проекте правил, которые рассматривались в Минсельхозе,

эм... а им это зачем? кто без кого обойтись не может?

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Слегка Придурковатый

Очевидно же, чтобы сбыть свою продукцию.

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Neutron

тогда подробнее распишу, на кой черт один из не самых платежеспособных рынков да еще и с геморроем в виде передачи технологий и совместных разработок при почти 100% гарантии невозможности обеспечить сохранность данных наработок в этой области. Россия слишком зависит от иностранного материала чтобы ставить подобные условия. А чтобы достигнуть хотя бы приблизительно уровня когда можно рисковать ставя подобные условия должно пройти несколько лет разработок. Так понятнее?

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Сергей Федотов

Не, не понятнее. Это какого такого уровня России надо достичь? Кто и когда этот уровень определил? И вот как раз на кой они нам нужны - большой вопрос. Пусть свое мыло у себя выращивают и жрут.

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Март Свитшотов
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Слегка Придурковатый

Компании хотят деняк, им похуй на политику. Возьмут калькулятор в руки, обсчитают этот геморрой, и придут к выводу: выгодно им или нет.

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Thom322

А Про Семенович опять ни слова.
Самсунг взломали. Турки не хотят санкционку отдавать.

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Март Свитшотов

Телек от Wildberries? А приедет тостер

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