Финансы
Полина Лааксо

ЦБ обязал брокеров уведомлять неквалифицированных инвесторов о возможной блокировке бумаг Статьи редакции

Речь об акциях компаний из «дружественных» стран, которые числятся в «недружественных» депозитариях.

  • Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2023 года, рассказал регулятор. Брокеры смогут выполнить запрос неквалифицированного инвестора, только если предупредят его, что такие бумаги могут в будущем попасть под «заморозку».
  • Для этого можно однократно проинформировать клиента о рисках и получить его согласие или направить ему push-уведомление с предупреждением.
  • Вместе с этим ЦБ также запретил допускать к организованным торгам «СПБ Биржи» новые иностранные акции, разрешённые для «неквалов», если они учитываются в «недружественном» депозитарии. Ограничение начало действовать 21 марта.
Источник: ТАСС
  • В июле 2022 года ЦБ предложил запретить покупку иностранных акций неквалифицированными инвесторами и призвал брокеров отключить доступ к ней в приложениях. «СПБ Биржа» выступала против ограничений, ссылаясь на негативные последствия для всего финансового рынка. Того же опасались и сами брокеры.
  • Минфин также раскритиковал полный запрет на покупку и предложил вместо этого дать трейдерам доступ к бумагам из «дружественных» стран. Тогда ЦБ решил ограничить продажу акций только из «недружественных» государств.
  • В конце сентября Банк России уточнил, что юрлица смогут покупать ценные бумаги «недружественных» эмитентов без ограничений вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора.

#банкроссии #цб #биржа #новость

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8 комментариев
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 Volodya Agadzhanov

На год с небольшим опоздали.

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Вадим Д.

Всё здорово, конечно, но не навалят ли неквалы после таких уведомлений на панике?

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Евгений Широков

Да тут и квалы нахуй просто пошлют инвестиции. Шаг влево, шаг вправо расстрел считай.

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Aleks Sch

Даёшь больше блокировок!!!

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Слегка Придурковатый

"Да ебал я эти ваши инвестиции" - психанул последний отечественный инвестор.

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Илья

Додумались это сделать когда уже все заблокировано

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Игорь Протасов

Как пишут это больше для китая.
Он торгуется на спб через америку

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lakoros

"если предупредят его, что такие бумаги могут в будущем попасть под «заморозку»."
У нас перед покупкой любой акции такое предупреждение можно показывать.

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