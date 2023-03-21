ЦБ обязал брокеров уведомлять неквалифицированных инвесторов о возможной блокировке бумаг Статьи редакции
Речь об акциях компаний из «дружественных» стран, которые числятся в «недружественных» депозитариях.
- Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2023 года, рассказал регулятор. Брокеры смогут выполнить запрос неквалифицированного инвестора, только если предупредят его, что такие бумаги могут в будущем попасть под «заморозку».
- Для этого можно однократно проинформировать клиента о рисках и получить его согласие или направить ему push-уведомление с предупреждением.
- Вместе с этим ЦБ также запретил допускать к организованным торгам «СПБ Биржи» новые иностранные акции, разрешённые для «неквалов», если они учитываются в «недружественном» депозитарии. Ограничение начало действовать 21 марта.
- В июле 2022 года ЦБ предложил запретить покупку иностранных акций неквалифицированными инвесторами и призвал брокеров отключить доступ к ней в приложениях. «СПБ Биржа» выступала против ограничений, ссылаясь на негативные последствия для всего финансового рынка. Того же опасались и сами брокеры.
- Минфин также раскритиковал полный запрет на покупку и предложил вместо этого дать трейдерам доступ к бумагам из «дружественных» стран. Тогда ЦБ решил ограничить продажу акций только из «недружественных» государств.
- В конце сентября Банк России уточнил, что юрлица смогут покупать ценные бумаги «недружественных» эмитентов без ограничений вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора.
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На год с небольшим опоздали.
Всё здорово, конечно, но не навалят ли неквалы после таких уведомлений на панике?
Да тут и квалы нахуй просто пошлют инвестиции. Шаг влево, шаг вправо расстрел считай.
Даёшь больше блокировок!!!
"Да ебал я эти ваши инвестиции" - психанул последний отечественный инвестор.
Додумались это сделать когда уже все заблокировано
Как пишут это больше для китая.
Он торгуется на спб через америку
"если предупредят его, что такие бумаги могут в будущем попасть под «заморозку»."
У нас перед покупкой любой акции такое предупреждение можно показывать.