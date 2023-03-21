Финансы
Евгения Евсеева

Blackberry продаст патенты на мобильные устройства и беспроводные технологии за $900 млн Статьи редакции

Из них наличными компания получит $200 млн, остальное — ежегодные выплаты за использование патентов.

  • Blackberry продаст около 32 тысяч своих патентов компании Malikie Innovations — «дочке» Key Patent Innovations, ирландской фирмы, которая занимается монетизацией интеллектуальной собственности.
  • По условиям сделки Blackberry получит $170 млн сразу после её закрытия, а ещё $30 млн — в течение трёх лет после этого.
  • Кроме этого, у Blackberry останется право на выплаты за использование патентов. Компания будет получать часть прибыли по следующей формуле: в первый год — 8% от первых потенциальных $500 млн прибыли, во второй — 15% от $250 млн, в третий — 30% от $250 млн.
  • В последующие годы Blackberry будет забирать себе половину прибыли от использования патентов — пока общая сумма выплат не достигнет $700 млн.
  • Изначально Blackberry в феврале 2022 года сообщила, что продаст патенты Catapult IP Innovation за $600 млн, но уже в декабре объявила, что та не смогла обеспечить финансирование сделки. Поэтому Blackberry нашла другого покупателя.
  • Раньше Blackberry выпускала смартфоны, но в 2016 году свернула производство, а в 2021 году прекратила поддержку смартфонов на собственной операционной системе. Сейчас Blackberry занимается разработками систем кибербезопасности и других программ.

#новость #blackberry #патенты

1391 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Эх, не смогли они угадать вектор развития. Возможно, если бы они остались, у нас были бы совсем другие смарты.
Но история сослагательного наклонения не терпит.

Ответить
Развернуть ветку
Марсель

Мне так не хватает физической клавиатуры с размером с пол размера смарта)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

У меня был сонерик на симбе с физической клавой – сказка просто.

Ответить
Развернуть ветку
Techno George

А чем плохи современные смарты? Что не так в векторе развития который Apple задали?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Переведу на обывательский - если бы у бабушки был х.., она бы была дедушкой

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Кузнецов

Не согласен, он/она в праве выбрать любой гендер из ныне существующих

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Природу не наебешь)

Ответить
Развернуть ветку
Анечка Чабарова

Как же я мечтала о телефоне с кверти клавиатурой....)

Ответить
Развернуть ветку
IN X

Лично для меня самые классные трубки, что были. Сейчас просто лежит дома.

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

в гробике, как в мавзолее

Ответить
Развернуть ветку
IN X

Оставил на память чтобы не забыть, как выглядят смартфоны с классным дизайном

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Астахов

потом своим внукам можно будет показать

Ответить
Развернуть ветку
Генадий Петренков

Для своего времени прикольные телефоны делали. Но не успели трансформироваться под сенсорную реальность и совсем рынок упустили..

Ответить
Развернуть ветку
Максим Александрович

Нет, компания просто не передала ключи дешифровки своих внутренних месседжей спец службам сначала ФБР и АНБ США, потом других стран, после теракта 11.09.2001 из за этого применили товарное эмбарго в мире для продуктов компании - это пример верности этики корпоративной культуре и ценности продукта, а не бегство за трендами.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Skidanov

это "Новая Хронология" для смартфонов что ли? Блекберри прекрасно себя чувствовала до середины 8го года, потом рухнула вместе с рынком, в 9м начала восстанавливаться, и еще в 10м имела 43% рынка - но потом крайне неудачно пошли в сенсорные телефоны, с чего и пошел структурный обвал у них. В вашей логике АНБ и ФБР у них 9 лет ждали ключей под дверью, и только потом решили обидеть?

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

не Blackberry а чернаяЯгода

Ответить
Развернуть ветку
Олег Юрьевич

которую можно купить на ДикойЯгоде, если конечно они подавят бунД

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александров

Потому что чёрные работают лучше

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Хотел очень себе такой... не судьба

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Какое-то время назад, они все же сообразили и выпустили на Андроиде смарт с выдвижной физ.клавиатурой. На руках был, непривычно, но понравилось

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александров

Видел этот на ЯМ. 80 к стоит, а так бы тоже купил

Ответить
Развернуть ветку
Miskatonic University

пока общая сумма выплат не достигнет $700 млн.
А когда достигнет ,какую часть они себе брать будут?

Ответить
Развернуть ветку
Яков Матвеенко

такое ощущение, что на этом все. Дальше все деньги Malikie Innovations

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

170+30+700=900
Это общая сумма сделки

Ответить
Развернуть ветку
Freeman

да ,хорошо блэкбери ,с каждого будет постоянный процент

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

Кто покупатель ? YotaPhone

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Потапов

а когда они были самыми топовыми...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null