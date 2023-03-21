Blackberry продаст патенты на мобильные устройства и беспроводные технологии за $900 млн Статьи редакции
Из них наличными компания получит $200 млн, остальное — ежегодные выплаты за использование патентов.
- Blackberry продаст около 32 тысяч своих патентов компании Malikie Innovations — «дочке» Key Patent Innovations, ирландской фирмы, которая занимается монетизацией интеллектуальной собственности.
- По условиям сделки Blackberry получит $170 млн сразу после её закрытия, а ещё $30 млн — в течение трёх лет после этого.
- Кроме этого, у Blackberry останется право на выплаты за использование патентов. Компания будет получать часть прибыли по следующей формуле: в первый год — 8% от первых потенциальных $500 млн прибыли, во второй — 15% от $250 млн, в третий — 30% от $250 млн.
- В последующие годы Blackberry будет забирать себе половину прибыли от использования патентов — пока общая сумма выплат не достигнет $700 млн.
- Изначально Blackberry в феврале 2022 года сообщила, что продаст патенты Catapult IP Innovation за $600 млн, но уже в декабре объявила, что та не смогла обеспечить финансирование сделки. Поэтому Blackberry нашла другого покупателя.
- Раньше Blackberry выпускала смартфоны, но в 2016 году свернула производство, а в 2021 году прекратила поддержку смартфонов на собственной операционной системе. Сейчас Blackberry занимается разработками систем кибербезопасности и других программ.
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Эх, не смогли они угадать вектор развития. Возможно, если бы они остались, у нас были бы совсем другие смарты.
Но история сослагательного наклонения не терпит.
Мне так не хватает физической клавиатуры с размером с пол размера смарта)
У меня был сонерик на симбе с физической клавой – сказка просто.
А чем плохи современные смарты? Что не так в векторе развития который Apple задали?
Переведу на обывательский - если бы у бабушки был х.., она бы была дедушкой
Не согласен, он/она в праве выбрать любой гендер из ныне существующих
Природу не наебешь)
Как же я мечтала о телефоне с кверти клавиатурой....)
Лично для меня самые классные трубки, что были. Сейчас просто лежит дома.
в гробике, как в мавзолее
Оставил на память чтобы не забыть, как выглядят смартфоны с классным дизайном
потом своим внукам можно будет показать
Для своего времени прикольные телефоны делали. Но не успели трансформироваться под сенсорную реальность и совсем рынок упустили..
Нет, компания просто не передала ключи дешифровки своих внутренних месседжей спец службам сначала ФБР и АНБ США, потом других стран, после теракта 11.09.2001 из за этого применили товарное эмбарго в мире для продуктов компании - это пример верности этики корпоративной культуре и ценности продукта, а не бегство за трендами.
это "Новая Хронология" для смартфонов что ли? Блекберри прекрасно себя чувствовала до середины 8го года, потом рухнула вместе с рынком, в 9м начала восстанавливаться, и еще в 10м имела 43% рынка - но потом крайне неудачно пошли в сенсорные телефоны, с чего и пошел структурный обвал у них. В вашей логике АНБ и ФБР у них 9 лет ждали ключей под дверью, и только потом решили обидеть?
не Blackberry а чернаяЯгода
которую можно купить на ДикойЯгоде, если конечно они подавят бунД
Потому что чёрные работают лучше
Хотел очень себе такой... не судьба
Какое-то время назад, они все же сообразили и выпустили на Андроиде смарт с выдвижной физ.клавиатурой. На руках был, непривычно, но понравилось
Видел этот на ЯМ. 80 к стоит, а так бы тоже купил
пока общая сумма выплат не достигнет $700 млн.
А когда достигнет ,какую часть они себе брать будут?
такое ощущение, что на этом все. Дальше все деньги Malikie Innovations
170+30+700=900
Это общая сумма сделки
да ,хорошо блэкбери ,с каждого будет постоянный процент
Кто покупатель ? YotaPhone
а когда они были самыми топовыми...