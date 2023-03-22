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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 марта: доллар — 76,83 рубля, евро — 82,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск: доллар — 76,82 рубля, евро — 82,69 рубля.

Курсы на Forex 21 марта на 20:08 мск: доллар — 77,02 рубля, евро — 82,95 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,82 рубля.

Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. В марте Nasdaq уведомила группу, а также Yandex N.V., Ozon Holding и HeadHunter Group о том, что исключит их депозитарные акции из листинга с 24 марта 2023 года, если компании не обжалуют решение.

Кто и как адаптируется

Российские игровые компании прорабатывают меры поддержки, необходимые для экспорта своей продукции в Китай. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отраслевые ассоциации, игровые студии и участников соответствующего совещания.

Какие есть проблемы и сложности

К банкротящемуся ООО «Гугл» выстроилась очередь из кредиторов: 885 российских компаний подали заявления о включении их требований в иск. Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы, отмечают «Ведомости».

На рынке фитнес-услуг усилился дефицит кадров, говорится в исследовании FitnessData, которое приводит «Ъ». В январе—феврале 2023 года количество вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, число резюме сократилось на 3%.

Контекст

Иностранные инвесторы при продаже недвижимости в России могли не получить до 50 млрд рублей. Остающийся портфель коммерческой недвижимости оценивается без скидок в 800 млрд рублей, посчитали аналитики для РБК.

Минфин опубликовал законопроект об инвестиционных счетах третьего типа. Отсутствие лимита на пополнение может привлечь состоятельных россиян, но если ждать до закрытия счета нужно будет 10 лет, это их отпугнет, считают опрошенные Forbes участники рынка.

Макроэкономисты АКРА определили ключевые тренды в экономике России, за которыми нужно следить в 2023 году, пишет РБК. Среди них — дефицит рабочей силы, переформатирование автомобилестроения и финансируемые государством мегапроекты.

Минфин разрабатывает правила компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, узнал «Ъ». Право на компенсацию, согласно уведомлению министерства, будет действовать в течение десяти лет с момента создания зоны.