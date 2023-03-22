День 392: Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге, к иску против Google присоединились более 800 российских компаний Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 марта: доллар — 76,83 рубля, евро — 82,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,82 рубля.
Qiwi направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге. В марте Nasdaq уведомила группу, а также Yandex N.V., Ozon Holding и HeadHunter Group о том, что исключит их депозитарные акции из листинга с 24 марта 2023 года, если компании не обжалуют решение.
Кто и как адаптируется
Российские игровые компании прорабатывают меры поддержки, необходимые для экспорта своей продукции в Китай. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отраслевые ассоциации, игровые студии и участников соответствующего совещания.
Какие есть проблемы и сложности
К банкротящемуся ООО «Гугл» выстроилась очередь из кредиторов: 885 российских компаний подали заявления о включении их требований в иск. Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы, отмечают «Ведомости».
На рынке фитнес-услуг усилился дефицит кадров, говорится в исследовании FitnessData, которое приводит «Ъ». В январе—феврале 2023 года количество вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, число резюме сократилось на 3%.
Контекст
Иностранные инвесторы при продаже недвижимости в России могли не получить до 50 млрд рублей. Остающийся портфель коммерческой недвижимости оценивается без скидок в 800 млрд рублей, посчитали аналитики для РБК.
Минфин опубликовал законопроект об инвестиционных счетах третьего типа. Отсутствие лимита на пополнение может привлечь состоятельных россиян, но если ждать до закрытия счета нужно будет 10 лет, это их отпугнет, считают опрошенные Forbes участники рынка.
Макроэкономисты АКРА определили ключевые тренды в экономике России, за которыми нужно следить в 2023 году, пишет РБК. Среди них — дефицит рабочей силы, переформатирование автомобилестроения и финансируемые государством мегапроекты.
Минфин разрабатывает правила компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, узнал «Ъ». Право на компенсацию, согласно уведомлению министерства, будет действовать в течение десяти лет с момента создания зоны.
Новости предыдущего дня, 21 марта — здесь.
Стервятники хотят пощипать обескровленный труп российского гугла. Пилят на 886 кусков: 885 + 1 самый жирный.
Ну что они с него хотят поиметь? Или просто отметиться надо?
Ютубчик отжать хотят. Интересно, что они будут делать, когда google сам ограничит доступ к своим сервисам в России.
А про Google я правильно понимаю, что?
- народ делал авансовые платежи за рекламу.
- затем суд по искам "царьграда" и др наложил арест на счета, и забрал эти денюжки
- Google больше не смог работать в России, так как счета арестованы и вернуть авансы никак
- народ пошёл в суд за авнсами, и если что-то на счёт поступит, спишут "царьграду".
- народ так ничего и не получит
Так все?
Мб у него активы остались и посмотрели бы на тебя, если ты бы вложил туда сотни тысяч рублей.
Да Гуглу просто делать нехрен.
В том году пришло письмо от них о том что они объявляют себя банкротом и: "Не хотите ли присоединиться?"
При том что мы никогда с ними дел не имели. Они просто взяли и оповестили все компании в России не ниже определённого оборота, потратив на почтовые расходу охулеард денег.
И то что нашлось только 886 желающих – это прям показатель на сколько всем похуй на них.
Просто денег взыскать. За оплаченную рекламу. Которую не показали
Почему стервятники? Мне например Гугл торчит 10к рублей за рекламу. Я не смог их вернуть после блокировки год назад. Меня нет в списке 800) но очередь вполне обоснованная
Ну больше ж не о ком, сука, в стране с кучей сокращений, увольнений и год тянущихся отпусков без содержания "на огороды" позаботиться.Согласно тексту уведомления, опубликованного на regulation.gov.ru, министерство предлагает закрепить порядок компенсации ущерба в случае закрытия игорных зон до истечения десяти лет со дня создания. Поправки должны вступить в силу в марте 2024 года, следует из уведомления.
Ну хоть бы начали "с низов"(
О том, что такие же налогоплательщики годами ждут компенсации в виде неустойки от застройщиков, которую запретили - эт ничо. Мораторий на взыскание неустойки с застройщика (люди десятками миллионов рублей уже вложились) продлен до 30 июня 2023 года. Давайте новые компенсации придумаем, ага, но снова исполнять их нихера не будем.
Да, игорные зоны прям бедняги. Последний #@% без соли доедают
"...реализация идеи защиты игроманов через возможность самоограничений"
Это самая глупая, заранее обречённая на провал, идея.
Заходит как-то алкоголик в алкомаркет с намерением купить водку, а ему на кассе и говорят: не продадим, ты ввёл на себя самоограничение.
Воу, какие российские компании смелые, когда нужно судиться с Гуглом. На Роскомнадзор слабо коллективный иск подать?
за иностранным вставать в очередь - отлаженный механизм примерно с 70-тых.
Иски к гуглу, как же это профессионально...
В это время Яндекс тихонечко пропихнул еще парочку своих сервисов в топ выдачи. Мамонты отвлечены - надо действовать!
Т.е. если я заплатил Гуглу летели за рекламу ,но они ее не показывают теперь и деньги не отдают ,они молодцы ? Судится не надо за наглость ?
Что за парочка сервисов?
Откуда такая неуверенность? Не получили — твёрдо и чётко.
"На рынке фитнес-услуг усилился дефицит кадров"- странно, в интернете почти все фитнес тренеры
И как это у вас все так получается даже специально не придумаешь И куда делись фитнес тренера по чему их не хватает. Заработок маленький или что-то другое.
Как может обанкротиться Гугл услуги стали не востребованы или что-то другое.
в батуми уехали фитнесс тренеровать