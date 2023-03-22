Финансы
Полина Лааксо

ВТБ обнаружил новую мошенническую схему: клиентов просят помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги Статьи редакции

В обмен на «зарплату».

  • Банковские мошенники используют новый способ незаконного обналичивания украденных денег, рассказал ВТБ изданию РБК. Злоумышленники обзванивают россиян, которые уже пострадали от них, и от лица органов госбезопасности предлагают им устроиться на работу по поиску преступников — с ежемесячным доходом.
  • Согласного клиента мошенники используют как дроппера — посредника. Они переводят на его карту похищенные средства и просят их «спасти», по сути просто обналичив и отдав обратно организаторам. Это запутывает цепочку, из-за чего деньги сложнее отследить.
  • Ещё одна цель — подставить дроппера под возможное наказание. В уголовном кодексе нет понятия «дроппинг», но в ходе разбирательства его могут приравнять к краже или мошенничеству. За это пострадавший может «попасть» на штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишиться свободы вплоть до шести-десяти лет — особенно если «идеологов» схемы не найдут, а дроппер не сможет доказать, что был не осведомлён.
  • Сам дроппинг — не новая схема: в течение как минимум пяти последних лет россияне могли добровольно или по незнанию устроиться на такую «работу» через вакансии в интернете. Новизна текущей версии в подаче: ссылке на госорганы и поиск преступников. Чаще всего на неё попадается старшее поколение. В МКБ рассказали, что знают о способе, но жалоб не получали. Другие крупные банки на запрос РБК не ответили.
Источник: ВТБ
  • В 2022 году, по данным ЦБ, несанкционированные переводы со счетов россиян составили 14,1 млрд рублей. Для защиты граждан он предлагал банкам отключать онлайн-операции и ограничить снятие денег через отделения тем, кто попал в базу регулятора «ФинЦЕРТ» — в ней хранятся данные о случаях и попытках вывести средства без согласия клиента.
  • В феврале 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина также отметила, что банки должны нести ответственность перед клиентами и возвращать им средства, которые те потеряли в результате мошенничества. По её мнению, человек может быть финансово грамотен, но в некоторые моменты жизни поддаться психологическому влиянию — даже если сам работает в банке.

#новость #банки #втб #мошенники

1811 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Игошин Артемий
Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

вспомнилась грустная история из приемной, где парень хотел купить жене пианино, но в итоге остался и без него, и без деняк

Ответить
Развернуть ветку
Даниил О

до сих пор грущу за него(((

Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Без Пепе Ваш комментарий смотрится пресновато 🥲

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

однажды мне написали «как приятно читать камент Полины без тупых мемов»...

Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Они просто не шарят!
Пепе божественен...

Ответить
Развернуть ветку
Игошин Артемий

Ну это хотя бы не история про покупку несуществующих 30кг икры на праздник

Ответить
Развернуть ветку
Эфир Монеров

#втб #мошенники
одна решетка лишняя

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kazatsky

Как бывший клиент этого банка - согласен! Прозрачности никакой!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Double penetration от мошенников, однако. И ведь, судя по всему, одарённые соглашаются!
Похоже, такие товарищи пострадали задолго до мошенников.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

"На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да и на 200 хватит, не израсходуются.

Ответить
Развернуть ветку
MMT

ВТБ бы ещё содействовал бы поимке и возврату средств которые мошенники у граждан уводят.
А то есть подозрения почему эти дела не раскручиваются.

Ответить
Развернуть ветку
вапроапеноапоап

Зачем? Так профит больше и всё равно участие ВТБ в схеме не доказуемо.
Института репутации ж у вас отроду не было.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Петров

Тогда откуда у мошенничков взялись данные о моём счёте в втб, если я нигде это не афишировал?

Ответить
Развернуть ветку
Раджаб Сафаев

Сотрудники банков в сговоре с мошенниками. Это уже понятно. Служба безопасности работает на себя

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Как он может содействовать, если человек самостоятельно переводит в другой банк, где потом они уже обналичиваются

Ответить
Развернуть ветку
MMT

Угу, и проверки по черным спискам и подозрительным операциям от рфм не срабатывают почему то у них.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Николов

Действительно "новая схема"...

Ответить
Развернуть ветку
Neutron

поясните, кто усе эти люди что на такое ведутся...? До сих пор неясно что даже реальные службы банков не особенно за деньги клиентов переживают, и что надо просто перезванивать в банк при малейших сомнениях в сохранности средств?

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила
поясните, кто усе эти люди что на такое ведутся...?

если коротко - вы и я.

если подробнее слегка то вот:

я тоже диву давался всегда с разводов тупых и мошенников. и в семье мы всегда такие вещи обсуждали меж собой со взрослыми в ключе мол - вот надо быть внимательным и бдительным.

а потом сестра занесла на СЗ 15к на какие то сообщения или чет такое.

а после моей бабуле позвонили с рандомного номера, представились мной и сказали - все плохо, тащи всю пенсию и клади вот на тот счет. и она вместо того чтобы перезвонить мне/маме/папе/сестре (а мы еще и живем в 15 минутах ходьбы друг от друга) пошла и вкинула всю пенсию каким то челам

Ответить
Развернуть ветку
Neutron

мне с завидной регулярностью звонят разные "службы безопасности" банков, и много всяких "у вас там что-то случилось, надо проверить а-а-а-а... и прочее. Все что можно это ждать официального вызова в соответствующие органы или топать в банк, на крайний случай звонить. другими способами ничего связанного с финансами не решать никогда. И тогда возможность обмана будет сведена к минимуму. ну уж никак не по сообщениям происхождение которых хрен проверишь. так что боюсь я из подобной схемы выпадаю.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Если они продолжают выманивать деньги, значит ведутся очень многие. 1 из 100 уже отлично и можно расширять бизнес.
Каждый раз они модифицируют свой текст и варианты чтобы лучше запугивать людей. Всё на эмоциях, пока клиент не стал рассуждать логически и с подозрением.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"...от лица органов госбезопасности предлагают им устроиться на работу по поиску преступников"

Добро пожаловать в органы, сынок!

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kazatsky

Новую?)) Это откуда информация что это что то новое, ещё пару тройку лет назад уже такое было и продолжается до сих пор, открыли бы интернет и посмотрели сами - как давно такие разводы были ...

Ответить
Развернуть ветку
Абырвалг Абырвалг

В контексте "квалифицированных инвесторов" ВТБ там случаем ничего не нашел, никакого мошенничества ?

Ответить
Развернуть ветку
Max Wellman

Так эта старая схема! Все новое - хорошо забытое старое

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null