ВТБ обнаружил новую мошенническую схему: клиентов просят помочь найти преступника и «спасти» чужие деньги Статьи редакции
В обмен на «зарплату».
- Банковские мошенники используют новый способ незаконного обналичивания украденных денег, рассказал ВТБ изданию РБК. Злоумышленники обзванивают россиян, которые уже пострадали от них, и от лица органов госбезопасности предлагают им устроиться на работу по поиску преступников — с ежемесячным доходом.
- Согласного клиента мошенники используют как дроппера — посредника. Они переводят на его карту похищенные средства и просят их «спасти», по сути просто обналичив и отдав обратно организаторам. Это запутывает цепочку, из-за чего деньги сложнее отследить.
- Ещё одна цель — подставить дроппера под возможное наказание. В уголовном кодексе нет понятия «дроппинг», но в ходе разбирательства его могут приравнять к краже или мошенничеству. За это пострадавший может «попасть» на штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишиться свободы вплоть до шести-десяти лет — особенно если «идеологов» схемы не найдут, а дроппер не сможет доказать, что был не осведомлён.
- Сам дроппинг — не новая схема: в течение как минимум пяти последних лет россияне могли добровольно или по незнанию устроиться на такую «работу» через вакансии в интернете. Новизна текущей версии в подаче: ссылке на госорганы и поиск преступников. Чаще всего на неё попадается старшее поколение. В МКБ рассказали, что знают о способе, но жалоб не получали. Другие крупные банки на запрос РБК не ответили.
- В 2022 году, по данным ЦБ, несанкционированные переводы со счетов россиян составили 14,1 млрд рублей. Для защиты граждан он предлагал банкам отключать онлайн-операции и ограничить снятие денег через отделения тем, кто попал в базу регулятора «ФинЦЕРТ» — в ней хранятся данные о случаях и попытках вывести средства без согласия клиента.
- В феврале 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина также отметила, что банки должны нести ответственность перед клиентами и возвращать им средства, которые те потеряли в результате мошенничества. По её мнению, человек может быть финансово грамотен, но в некоторые моменты жизни поддаться психологическому влиянию — даже если сам работает в банке.
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вспомнилась грустная история из приемной, где парень хотел купить жене пианино, но в итоге остался и без него, и без деняк
до сих пор грущу за него(((
Без Пепе Ваш комментарий смотрится пресновато 🥲
однажды мне написали «как приятно читать камент Полины без тупых мемов»...
Они просто не шарят!
Пепе божественен...
Ну это хотя бы не история про покупку несуществующих 30кг икры на праздник
#втб #мошенники
одна решетка лишняя
Как бывший клиент этого банка - согласен! Прозрачности никакой!
Double penetration от мошенников, однако. И ведь, судя по всему, одарённые соглашаются!
Похоже, такие товарищи пострадали задолго до мошенников.
"На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено"
Да и на 200 хватит, не израсходуются.
ВТБ бы ещё содействовал бы поимке и возврату средств которые мошенники у граждан уводят.
А то есть подозрения почему эти дела не раскручиваются.
Зачем? Так профит больше и всё равно участие ВТБ в схеме не доказуемо.
Института репутации ж у вас отроду не было.
Тогда откуда у мошенничков взялись данные о моём счёте в втб, если я нигде это не афишировал?
Сотрудники банков в сговоре с мошенниками. Это уже понятно. Служба безопасности работает на себя
Как он может содействовать, если человек самостоятельно переводит в другой банк, где потом они уже обналичиваются
Угу, и проверки по черным спискам и подозрительным операциям от рфм не срабатывают почему то у них.
Действительно "новая схема"...
поясните, кто усе эти люди что на такое ведутся...? До сих пор неясно что даже реальные службы банков не особенно за деньги клиентов переживают, и что надо просто перезванивать в банк при малейших сомнениях в сохранности средств?
если коротко - вы и я.
если подробнее слегка то вот:
я тоже диву давался всегда с разводов тупых и мошенников. и в семье мы всегда такие вещи обсуждали меж собой со взрослыми в ключе мол - вот надо быть внимательным и бдительным.
а потом сестра занесла на СЗ 15к на какие то сообщения или чет такое.
а после моей бабуле позвонили с рандомного номера, представились мной и сказали - все плохо, тащи всю пенсию и клади вот на тот счет. и она вместо того чтобы перезвонить мне/маме/папе/сестре (а мы еще и живем в 15 минутах ходьбы друг от друга) пошла и вкинула всю пенсию каким то челам
мне с завидной регулярностью звонят разные "службы безопасности" банков, и много всяких "у вас там что-то случилось, надо проверить а-а-а-а... и прочее. Все что можно это ждать официального вызова в соответствующие органы или топать в банк, на крайний случай звонить. другими способами ничего связанного с финансами не решать никогда. И тогда возможность обмана будет сведена к минимуму. ну уж никак не по сообщениям происхождение которых хрен проверишь. так что боюсь я из подобной схемы выпадаю.
Если они продолжают выманивать деньги, значит ведутся очень многие. 1 из 100 уже отлично и можно расширять бизнес.
Каждый раз они модифицируют свой текст и варианты чтобы лучше запугивать людей. Всё на эмоциях, пока клиент не стал рассуждать логически и с подозрением.
"...от лица органов госбезопасности предлагают им устроиться на работу по поиску преступников"
Добро пожаловать в органы, сынок!
Новую?)) Это откуда информация что это что то новое, ещё пару тройку лет назад уже такое было и продолжается до сих пор, открыли бы интернет и посмотрели сами - как давно такие разводы были ...
В контексте "квалифицированных инвесторов" ВТБ там случаем ничего не нашел, никакого мошенничества ?
Так эта старая схема! Все новое - хорошо забытое старое