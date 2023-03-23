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Источник: poehali.tv

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 марта: доллар — 76,95 рубля, евро — 82,96 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 76,75 рубля, евро — 83,65 рубля.

Курсы на Forex 23 марта на 02,05 мск: доллар — 76:72 рубля, евро — 83,51 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,59 рубля.

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У банка «Точка», 90% которого может продать «Траст», изменился миноритарий, выяснил «Ъ»: через Catalytic People Limited 9,9% принадлежали основателям «Точки», а теперь долю получили владельцы группы S7 — семья Филевых.

Кто и как адаптируется

Один из крупнейших китайских операторов, оказывающий услуги пропуска трафика в России, China Telecom планирует расширить присутствие в стране, в том числе повысить узнаваемость бренда, узнал «Ъ».

Организаторы чемпионата «Игры будущего» объявили о договоренностях с зарубежными издателями видеоигр, выяснил «Ъ». Такие соглашения необязательны для локальных турниров, но нужны для крупных и международных мероприятий.

В России создадут ещё одну ассоциацию разработчиков видеоигр, одной из целей которой будет развитие экспортного потенциала отечественных проектов, сообщили «Ведомостям» в правительстве. Источники говорят, что среди её инициаторов — VK.

Какие есть проблемы и сложности

Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в 1,5-2 раза, посчитали в TelecomDaily для РБК. Сами платформы говорят, что уход Голливуда прошел «бесшовно» и аудиторию привлекают их собственные проекты.

Контекст

Закупки впрок в 2022-м, сокращение ассортимента и общая экономия привели к снижению продаж в России товаров для домашних животных, пишет «Ъ». За первые два месяца 2023-го траты уменьшились на 19-26% при сокращении числа покупок и среднего чека.

Российские сервисы интернет-бронирования гостиниц не смогли занять позиции Booking.com, пишет «Ъ». Сейчас почти половину номеров отельеры продают напрямую, предлагая цены ниже, чем онлайн-платформы.

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств. Но возможность ввозить препараты для личного пользования останется, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022-го составил 5,7 трлн рублей, посчитали аналитики Data Insight. Год к году показатель вырос на 38%. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», Ассоциация компаний интернет-торговли публиковала цифру в 4,98 трлн рублей.

Forbes составил рейтинг 50 надёжных банков соседних с Россией стран 2023 года.