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Финансы
Таня Боброва

День 393: российские сервисы не смогли занять место Booking.com, онлайн-кинотеатры потеряли половину контента Голливуда Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: poehali.tv

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 марта: доллар — 76,95 рубля, евро — 82,96 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 76,75 рубля, евро — 83,65 рубля.

Курсы на Forex 23 марта на 02,05 мск: доллар — 76:72 рубля, евро — 83,51 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,59 рубля.

У банка «Точка», 90% которого может продать «Траст», изменился миноритарий, выяснил «Ъ»: через Catalytic People Limited 9,9% принадлежали основателям «Точки», а теперь долю получили владельцы группы S7 — семья Филевых.

Кто и как адаптируется

Один из крупнейших китайских операторов, оказывающий услуги пропуска трафика в России, China Telecom планирует расширить присутствие в стране, в том числе повысить узнаваемость бренда, узнал «Ъ».

Организаторы чемпионата «Игры будущего» объявили о договоренностях с зарубежными издателями видеоигр, выяснил «Ъ». Такие соглашения необязательны для локальных турниров, но нужны для крупных и международных мероприятий.

В России создадут ещё одну ассоциацию разработчиков видеоигр, одной из целей которой будет развитие экспортного потенциала отечественных проектов, сообщили «Ведомостям» в правительстве. Источники говорят, что среди её инициаторов — VK.

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Какие есть проблемы и сложности

Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в 1,5-2 раза, посчитали в TelecomDaily для РБК. Сами платформы говорят, что уход Голливуда прошел «бесшовно» и аудиторию привлекают их собственные проекты.

Контекст

Закупки впрок в 2022-м, сокращение ассортимента и общая экономия привели к снижению продаж в России товаров для домашних животных, пишет «Ъ». За первые два месяца 2023-го траты уменьшились на 19-26% при сокращении числа покупок и среднего чека.

Российские сервисы интернет-бронирования гостиниц не смогли занять позиции Booking.com, пишет «Ъ». Сейчас почти половину номеров отельеры продают напрямую, предлагая цены ниже, чем онлайн-платформы.

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств. Но возможность ввозить препараты для личного пользования останется, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022-го составил 5,7 трлн рублей, посчитали аналитики Data Insight. Год к году показатель вырос на 38%. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», Ассоциация компаний интернет-торговли публиковала цифру в 4,98 трлн рублей.

Forbes составил рейтинг 50 надёжных банков соседних с Россией стран 2023 года.

Новости предыдущего дня, 22 марта — здесь.

#новость

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22 комментария
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 Андрей Вечерний

Не вижу новости, что у Вечернего сегодня выходит огромное расследование о всех топовых блогерах vc.ru

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Вадим Д.

Не может быть? Кто посмел зарезать новость столетия? 😱
Что-то интересное?

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Сергей Я
Вечернего

Урганта?

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Слегка Придурковатый

Если про меня не будет, значит, хуйня, а не расследование.

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Андрей Вечерний

Так, срочно на интервью, будем переделывать

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Вадим Д.

В семье филевых пополнение — 9,9% Точки. Поздравим молодых родителей.
China Telecom — узнавайте во всех подъездах страны.
Стране нужны ассоциации. Разработчики игр не подвели.
Оказывается, онлайн-кинотеатры вообще не заметили ухода западных студий. Заметили зрители, но кого это волнует, ведь есть собственные проекты.

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Kiss MySnikers

Лишь бы что-то написать

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Alexey QuQu

Щас бы тригериться на нейросеть

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Вадим Д.

Так ты б себя контролировал как-то, не поддавайся сиюминутным страстишкам.

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ХотабЫчъ

Главное чтобы ассоциации были очень дорогими и можно было распилить очень много деревянных недодених, а остальное и не важно🤗

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Слегка Придурковатый

"За первые два месяца 2023-го траты уменьшились на 19-26%"

У меня мохнатый уёбок жрёт только итальянский корм, и траты нихуяшечки не уменьшились. За кило корма сейчас около 800 рублей отдавать приходится, так он сжирает его меньше чем за 2 недели, скотина.

До всей внезапно приключившейся хуйни этот же корм стоил 500 рублей.

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Андрей Вечерний

У меня собака съедает тот же вес за день :)

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S1m0ne

ой, не ной.
Представь, сколько жрут Нидерландов и Германии 2 мохнатые уёбицы одна в 44 кг весом, вторая за 30 перевалила чистых прыжковых мышц.

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Jabhat Al-Aqrab

Потирали или потеряли все таки?

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Таня Боброва
Автор

Утро сонное, простите опечатку. Поправила!

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Рыжий

три богатыря

вспомнилось

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Сергей И

Ну вот островок да, букингу не чета. А Суточно выручает. Поддержка вопросы решает за 10-15 минут. Возможно, частный случай)

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Рыжий
Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в 1,5-2 раза

В смысле, а почему не на 100%? Кто-то еще сотрудничает с РФ? Почему их еще не посадили за это?

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S1m0ne
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Рыжий

О, здарова. Как ваше ничего?

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Сергей Я
«бесшовно»

А это слово все чаще встречается у нас😌

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Павел Шкутко

Букинг свалил, а так как доли остальных участников размазаны, то выкрутить руки отельерам, чтобы через свои сайты продавали не ниже, чем на платформе они не могут. В итоге закономерно, что выбор потребителя стал сложнее, затраты времени на поиск и сравнение отзывов на разных площадках, но дешевле, в том плане, что напрямую легче договориться о скидке.

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