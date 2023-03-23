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Финансы
Полина Лааксо

Forbes составил рейтинг надёжных банков соседних для России стран Статьи редакции

Первые четыре места заняли банки Казахстана.

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До 2022 года включительно Forbes ежегодно составлял рейтинг 100 надёжных российских банков. В 2023-м решил вместо этого подготовить список из 50 финансовых организаций тех стран, куда массово релоцировались россияне, — это Казахстан, Грузия, Армения, Узбекистан и Азербайджан.

Издание отсортировало банки по оценкам от международных агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s, а если баллы совпадают — по объёму активов. Ниже — первые 20 организаций из списка.

1. «Ситибанк Казахстан»

Страна: Казахстан.

Активы: 1335 млрд казахстанских тенге, или $2,88 млрд.

Единственный американский банк в Казахстане. С 2019 года ежегодно становился лучшим иностранным банком в стране по версии издания Asiamoney.

2. «Отбасы банк»

Страна: Казахстан.

Активы: 3440 млрд казахстанских тенге, или $7,4 млрд.

Единственный государственный банк страны. На него приходится более 50% всех ипотечных кредитов Казахстана.

Источник: «Sputnik Казахстан»

3. Halyk Bank

Страна: Казахстан.

Активы: 13 863 млрд казахстанских тенге, или $29,95 млрд.

Крупнейший банк Казахстана, отвечает за 30% всех депозитов и займов в стране.

4. Kaspi

Страна: Казахстан

Активы: 5087 млрд казахстанских тенге, или $10,99 млрд.

Системообразующий финтех страны. В 2022 году по сумме совокупных активов уступил только Halyk Bank.

Сервисы
Полина Лааксо
«Казахстанская Alibaba»: откуда взялся и как устроен Kaspi, один из крупнейших финтехов Европы с оценкой в $21 млрд Статьи редакции

В 2002-м владелец магазина электроники купил банк, чтобы выдавать клиентам кредиты, но не знал, как — поэтому взял в долю фонд Baring Vostok. Спустя 19 лет The Generalist разбирает, как Kaspi завоёвывает рынки и обходит по активности пользователей «Тинькофф» и Amazon.

Акционеры Kaspi — Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким PWC

5. ProCredit Bank

Страна: Грузия.

Активы: 1,7 млрд грузинских лари, или $632 млн.

Входит в немецкую группу коммерческих банков для малых и средних предприятий ProCredit Holding. Физлицам у которых есть только российское гражданство, счета не открывает.

6. «Халык Банк»

Страна: Грузия.

Активы: 1 млрд грузинских лари, или $375 млн.

Дочернее отделение Halyk Bank. Сосредоточено на кредитовании бизнеса.

Источник: Tengrinews

7. ForteBank

Страна: Казахстан.

Активы: 2914 млрд казахстанских тенге, или $6,3 млрд.

Шестой по активам среди казахстанских банков. Также предлагает услуги туроператора и мобильную связь

8. «Асака банк»

Страна: Узбекистан.

Активы: 51 605 млрд узбекских сумов, или $4,59 млрд.

До конца 2022 года банк должны были приватизировать, но Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал отложить процесс из-за «текущей геополитической и экономической ситуации».

9. «Ипотека-банк»

Страна: Узбекистан.

Активы: 41 656 млрд узбекских сумов, или $3,7 млрд.

В декабре 2022 года подписал соглашение, согласно которому в первой половине 2023-го венгерский OTP Bank купит 75% банка, а через три года — оставшиеся 25%.

Источник: Kursiv.kz

10. TBC Bank

Страна: Грузия.

Активы: 26,2 млрд грузинских лари, или $9,7 млрд.

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Крупнейший банк в Грузии по объёму активов, на него приходится около 40% активов всего сектора.

11. Bank of Georgia

Страна: Грузия.

Активы: 26 млрд грузинских лари, или $9,63 млрд.

Второй по активам после TBC Bank. На его долю приходится более трети всех банковских кредитов.

12. «Международный банк Азербайджана»

Страна: Азербайджан.

Активы: 14,04 млрд азербайджанских манатов, или $8,23 млрд.

Крупнейший банк страны по размеру активов.

13. «Узбекский промышленно-строительный банк»

Страна: Узбекистан.

Активы: 65 786 млрд узбекских сумов, или $5,85 млрд.

В стране занимает второе место по объёму активов и третье — по капиталу.

14. Qishloq Qurilish Bank

Страна: Узбекистан.

Активы: 24 499 млрд узбекских сумов, или $2,17 млрд.

Специализируется на кредитовании строительства жилья и инфраструктуры.

Источник: Kun.uz

15. «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Страна: Узбекистан.

Активы: 127 697 млрд узбекских сумов, или $11,35 млрд.

Крупнейший в стране, на него приходится около четверти активов всей банковской системы Узбекистана.

16. «Ардшинбанк»

Страна: Армения.

Активы: 1557 млрд армянских драмов, или $3,95 млрд.

Единственный армянский банк, представленный на международном рынке капитала.

17. «Агробанк»

Страна: Узбекистан.

Активы: 49 414 млрд узбекских сумов, или $4,39 млрд.

Оператор государственной программы льготного кредитования в сельских регионах. Фокусируется на сельскохозяйственном секторе и семейном бизнесе.

18. «Америабанк»

Страна: Ереван, Армения.

Активы: 1252 млрд армянских драмов, или $3,18 млрд.

Старейший банк Армении, на него приходится около 18% всех займов в стране.

19. «Народный банк Республики Узбекистан»

Страна: Узбекистан.

Активы: 31 076 млрд узбекских сумов, или $2,76 млрд.

Владеет крупнейшей сетью филиалов в стране. Отвечает за выплату пенсий.

20. Liberty Bank

Страна: Грузия.

Активы: 3,55 млрд грузинских лари, или $1,3 млрд.

Третий по величине банк Грузии с фокусом на розничном кредитовании.

Источник: «Sputnik Грузия»

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#новость #банки

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Куда релоцировались – там и банки надёжные (-: Любопытная схема рейтинга.

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шавенист Иван

Сити, Халык, Каспи, ТСВ и МБА только блогодаря русским существуют!

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Vkukushkin

Каспи сами казахи активно пользуются, да и сам банк прогрессивный, чего стоит один автомат для печати карточек.

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mistergonza

У Халыка тоже автомат есть) Но в целом я удивлен, что Халык выше Каспия оказался.

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Андрей Комягин

Ага, после credit suisse и svb мы на 100% доверяем таким "надежным"
рейтингам))

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Доктор Богомол Тобогган

Список не полный

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mrB4el

Белорусских банков нет - ну это лол и кек. А ведь там и свифт и платежные системы работают.

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Andrey Kulakov

Избирательно

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Олег Юрьевич

О времена, о нравы, кто бы знал про эти банки 2 года назад

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Николай

Почему в рейтинге нет Турции и Сербии?

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Юлия Керецман Бизнес Психолог

Есть очень хороший фильм про все их рейтинги: Игра на понижение
И когда очередной банк с высоким рейтингом летит в пропасть, почему вместе с ним не летят рейтинги рейтинговых агенств? ))

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Artem Medvedev

Правильное название для рейтинга – ТОП-50 банков СНГ и я бы еще добавил полезную инфо(рекламу) – где есть удаленное открытие физлицами и юрлица ;)

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