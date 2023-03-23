Первые четыре места заняли банки Казахстана.

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До 2022 года включительно Forbes ежегодно составлял рейтинг 100 надёжных российских банков. В 2023-м решил вместо этого подготовить список из 50 финансовых организаций тех стран, куда массово релоцировались россияне, — это Казахстан, Грузия, Армения, Узбекистан и Азербайджан.

Издание отсортировало банки по оценкам от международных агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s, а если баллы совпадают — по объёму активов. Ниже — первые 20 организаций из списка.

Страна: Казахстан.

Активы: 1335 млрд казахстанских тенге, или $2,88 млрд.

Единственный американский банк в Казахстане. С 2019 года ежегодно становился лучшим иностранным банком в стране по версии издания Asiamoney.

Страна: Казахстан.

Активы: 3440 млрд казахстанских тенге, или $7,4 млрд.

Единственный государственный банк страны. На него приходится более 50% всех ипотечных кредитов Казахстана.

Страна: Казахстан.

Активы: 13 863 млрд казахстанских тенге, или $29,95 млрд.

Крупнейший банк Казахстана, отвечает за 30% всех депозитов и займов в стране.

Страна: Казахстан

Активы: 5087 млрд казахстанских тенге, или $10,99 млрд.

Системообразующий финтех страны. В 2022 году по сумме совокупных активов уступил только Halyk Bank.

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Страна: Грузия.

Активы: 1,7 млрд грузинских лари, или $632 млн.

Входит в немецкую группу коммерческих банков для малых и средних предприятий ProCredit Holding. Физлицам у которых есть только российское гражданство, счета не открывает.

Страна: Грузия.

Активы: 1 млрд грузинских лари, или $375 млн.

Дочернее отделение Halyk Bank. Сосредоточено на кредитовании бизнеса.

Страна: Казахстан.

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Активы: 2914 млрд казахстанских тенге, или $6,3 млрд.

Шестой по активам среди казахстанских банков. Также предлагает услуги туроператора и мобильную связь

Страна: Узбекистан.

Активы: 51 605 млрд узбекских сумов, или $4,59 млрд.

До конца 2022 года банк должны были приватизировать, но Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал отложить процесс из-за «текущей геополитической и экономической ситуации».

Страна: Узбекистан.

Активы: 41 656 млрд узбекских сумов, или $3,7 млрд.

В декабре 2022 года подписал соглашение, согласно которому в первой половине 2023-го венгерский OTP Bank купит 75% банка, а через три года — оставшиеся 25%.

Страна: Грузия.

Активы: 26,2 млрд грузинских лари, или $9,7 млрд.

Крупнейший банк в Грузии по объёму активов, на него приходится около 40% активов всего сектора.

Страна: Грузия.

Активы: 26 млрд грузинских лари, или $9,63 млрд.

Второй по активам после TBC Bank. На его долю приходится более трети всех банковских кредитов.

Страна: Азербайджан.

Активы: 14,04 млрд азербайджанских манатов, или $8,23 млрд.

Крупнейший банк страны по размеру активов.

Страна: Узбекистан.

Активы: 65 786 млрд узбекских сумов, или $5,85 млрд.

В стране занимает второе место по объёму активов и третье — по капиталу.

Страна: Узбекистан.

Активы: 24 499 млрд узбекских сумов, или $2,17 млрд.

Специализируется на кредитовании строительства жилья и инфраструктуры.

Страна: Узбекистан.

Активы: 127 697 млрд узбекских сумов, или $11,35 млрд.

Крупнейший в стране, на него приходится около четверти активов всей банковской системы Узбекистана.

Страна: Армения.

Активы: 1557 млрд армянских драмов, или $3,95 млрд.

Единственный армянский банк, представленный на международном рынке капитала.

Страна: Узбекистан.

Активы: 49 414 млрд узбекских сумов, или $4,39 млрд.

Оператор государственной программы льготного кредитования в сельских регионах. Фокусируется на сельскохозяйственном секторе и семейном бизнесе.

Страна: Ереван, Армения.

Активы: 1252 млрд армянских драмов, или $3,18 млрд.

Старейший банк Армении, на него приходится около 18% всех займов в стране.

Страна: Узбекистан.

Активы: 31 076 млрд узбекских сумов, или $2,76 млрд.

Владеет крупнейшей сетью филиалов в стране. Отвечает за выплату пенсий.

Страна: Грузия.

Активы: 3,55 млрд грузинских лари, или $1,3 млрд.

Третий по величине банк Грузии с фокусом на розничном кредитовании.