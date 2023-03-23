Forbes составил рейтинг надёжных банков соседних для России стран Статьи редакции
Первые четыре места заняли банки Казахстана.
До 2022 года включительно Forbes ежегодно составлял рейтинг 100 надёжных российских банков. В 2023-м решил вместо этого подготовить список из 50 финансовых организаций тех стран, куда массово релоцировались россияне, — это Казахстан, Грузия, Армения, Узбекистан и Азербайджан.
Издание отсортировало банки по оценкам от международных агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s, а если баллы совпадают — по объёму активов. Ниже — первые 20 организаций из списка.
1. «Ситибанк Казахстан»
Страна: Казахстан.
Активы: 1335 млрд казахстанских тенге, или $2,88 млрд.
Единственный американский банк в Казахстане. С 2019 года ежегодно становился лучшим иностранным банком в стране по версии издания Asiamoney.
2. «Отбасы банк»
Страна: Казахстан.
Активы: 3440 млрд казахстанских тенге, или $7,4 млрд.
Единственный государственный банк страны. На него приходится более 50% всех ипотечных кредитов Казахстана.
3. Halyk Bank
Страна: Казахстан.
Активы: 13 863 млрд казахстанских тенге, или $29,95 млрд.
Крупнейший банк Казахстана, отвечает за 30% всех депозитов и займов в стране.
4. Kaspi
Страна: Казахстан
Активы: 5087 млрд казахстанских тенге, или $10,99 млрд.
Системообразующий финтех страны. В 2022 году по сумме совокупных активов уступил только Halyk Bank.
Страна: Грузия.
Активы: 1,7 млрд грузинских лари, или $632 млн.
Входит в немецкую группу коммерческих банков для малых и средних предприятий ProCredit Holding. Физлицам у которых есть только российское гражданство, счета не открывает.
6. «Халык Банк»
Страна: Грузия.
Активы: 1 млрд грузинских лари, или $375 млн.
Дочернее отделение Halyk Bank. Сосредоточено на кредитовании бизнеса.
7. ForteBank
Страна: Казахстан.
Активы: 2914 млрд казахстанских тенге, или $6,3 млрд.
Шестой по активам среди казахстанских банков. Также предлагает услуги туроператора и мобильную связь
8. «Асака банк»
Страна: Узбекистан.
Активы: 51 605 млрд узбекских сумов, или $4,59 млрд.
До конца 2022 года банк должны были приватизировать, но Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал отложить процесс из-за «текущей геополитической и экономической ситуации».
9. «Ипотека-банк»
Страна: Узбекистан.
Активы: 41 656 млрд узбекских сумов, или $3,7 млрд.
В декабре 2022 года подписал соглашение, согласно которому в первой половине 2023-го венгерский OTP Bank купит 75% банка, а через три года — оставшиеся 25%.
10. TBC Bank
Страна: Грузия.
Активы: 26,2 млрд грузинских лари, или $9,7 млрд.
Крупнейший банк в Грузии по объёму активов, на него приходится около 40% активов всего сектора.
11. Bank of Georgia
Страна: Грузия.
Активы: 26 млрд грузинских лари, или $9,63 млрд.
Второй по активам после TBC Bank. На его долю приходится более трети всех банковских кредитов.
Страна: Азербайджан.
Активы: 14,04 млрд азербайджанских манатов, или $8,23 млрд.
Крупнейший банк страны по размеру активов.
Страна: Узбекистан.
Активы: 65 786 млрд узбекских сумов, или $5,85 млрд.
В стране занимает второе место по объёму активов и третье — по капиталу.
Страна: Узбекистан.
Активы: 24 499 млрд узбекских сумов, или $2,17 млрд.
Специализируется на кредитовании строительства жилья и инфраструктуры.
Страна: Узбекистан.
Активы: 127 697 млрд узбекских сумов, или $11,35 млрд.
Крупнейший в стране, на него приходится около четверти активов всей банковской системы Узбекистана.
16. «Ардшинбанк»
Страна: Армения.
Активы: 1557 млрд армянских драмов, или $3,95 млрд.
Единственный армянский банк, представленный на международном рынке капитала.
17. «Агробанк»
Страна: Узбекистан.
Активы: 49 414 млрд узбекских сумов, или $4,39 млрд.
Оператор государственной программы льготного кредитования в сельских регионах. Фокусируется на сельскохозяйственном секторе и семейном бизнесе.
18. «Америабанк»
Страна: Ереван, Армения.
Активы: 1252 млрд армянских драмов, или $3,18 млрд.
Старейший банк Армении, на него приходится около 18% всех займов в стране.
Страна: Узбекистан.
Активы: 31 076 млрд узбекских сумов, или $2,76 млрд.
Владеет крупнейшей сетью филиалов в стране. Отвечает за выплату пенсий.
20. Liberty Bank
Страна: Грузия.
Активы: 3,55 млрд грузинских лари, или $1,3 млрд.
Третий по величине банк Грузии с фокусом на розничном кредитовании.
Другие рейтинги банков от Forbes:
Куда релоцировались – там и банки надёжные (-: Любопытная схема рейтинга.
Сити, Халык, Каспи, ТСВ и МБА только блогодаря русским существуют!
Каспи сами казахи активно пользуются, да и сам банк прогрессивный, чего стоит один автомат для печати карточек.
У Халыка тоже автомат есть) Но в целом я удивлен, что Халык выше Каспия оказался.
Ага, после credit suisse и svb мы на 100% доверяем таким "надежным"
рейтингам))
Список не полный
Белорусских банков нет - ну это лол и кек. А ведь там и свифт и платежные системы работают.
Избирательно
Комментарий удален модератором
О времена, о нравы, кто бы знал про эти банки 2 года назад
Комментарий недоступен
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Почему в рейтинге нет Турции и Сербии?
Есть очень хороший фильм про все их рейтинги: Игра на понижение
И когда очередной банк с высоким рейтингом летит в пропасть, почему вместе с ним не летят рейтинги рейтинговых агенств? ))
Правильное название для рейтинга – ТОП-50 банков СНГ и я бы еще добавил полезную инфо(рекламу) – где есть удаленное открытие физлицами и юрлица ;)