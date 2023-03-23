Совладельцы S7 Group получили 9,9% банка «Точка» Статьи редакции
Контролирующий 90% акций «Траст» готовится продать банк в 2023 году.
- Компания Catalytic People Limited, ранее принадлежавшая сооснователям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву и владеющая 9,9% акций банка, перешла к Invest finance LLC. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский торговый реестр.
- Invest finance LLC принадлежит Татьяне Филевой, пишет газета. В составе директоров Catalytic People также появился Владислав Филев. Оба — совладельцы S7 Group.
- В S7 подтвердили, что акционеры группы купили Catalytic People Limited, но от других комментариев отказались. Борис Дьяконов тоже подтвердил факт сделки. Её сумму стороны не раскрыли.
- Летом 2022 года стало известно, что «Открытие» продал 90% «Точки» банку непрофильных активов «Траст». В последнем сообщили «Ъ», что у компании «нет документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера». Но в любом случае стратегия в отношении «Точки» не поменяется — торги по продаже банка планируется провести в течение 2023 года.
- По словам источников «Ъ», на 90% «Точки» есть минимум шесть претендентов: «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». Торги могут провести в апреле-мае, а начальная стоимость доли будет установлена исходя из оценки 25 млрд рублей за 100% банка, утверждают собеседники.
- Источники заявляют, что в уставе компании записано преимущественное право Catalytic People Limited выкупить основную долю. То есть при любом победителе торгов семья Филевых сможет, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене.
747 просмотров
S7 и Точка
.
Я сегодня в ударе...интересно, а как совладельцы S7 относятся к тому, что по авиабилетным запросам яндекс мало того, что показывает свой колдун, который занимает кучу места и оттягивает внимание, но и не стесняются показать аж два своих сервиса - расп и тревел?
Они, как и туту, могут подключится к этому колдуну. Как это сделала группа Аэрофлот и другие OTA.
Но быть самым хитрым тяжело, понимаю.
Колдун - клики за денежку. Ну ок, мы ухудшаем поиск и изменяем его в сторону коммерции. Но я же пишу про большое количество вертикалей яндекса в органической выдаче. Что-то я не вижу по паре пунктов выдачи у какого-либо другого игрока
Ну вот у утки, например. В бинге и гугле в принципе похожая ситуация - разве что у гугла колдунщиков по этой теме нет.
Вот вам гугль. 1 сервис на каждого игрока. Вопросов нету.
в бинге, кстати, авиасейлс похоже весь первый экран выкупил, даже как-то жалко туту, который ютится в правом углу
Бинг лютый. Там по паре сниппетов сайта вполне себе встречается без рекламы. Там у них это доступно всем игроками.
В яндексе, увы, это привелегия только вертикалей одноименного сайта
Утка работает на данных яндекса для рунета, ну вы что..
До сих пор? Они же там в прошлом году приостановили партнёрство
увы)
Выдача на запрос "билеты туда-то" — с кратким списком, в котором помещаются агрегаторы билетов и рейсы различных авиалиний.
Выдача на запрос "билеты туда-то такой-то авиакомпании" — прямой ответ с ссылкой на них.
Мне кажется, вполне нормальное решение, не?
Не понимаю. Есть авиабилеты москва-ереван, ими торгуют куча агрегаторов, но также есть авиакомпании. Это те, которые, собственно, потсавщики этой услуги.
Как так выходит, что по запросу "авиабилеты москва - ереван" в топе нету авиакомпаний, а присутствуют агрегаторы и сразу два сервиса яндекса?
Новая серия «Будни семьи Филевых»при любом победителе торгов семья Филевых сможет, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене
Комментарий удален модератором
Комментарий недоступен
Пупа и лупа
Дудосники получили контроль над вц.ру (новость открылась с 3 раза, привет клаудфлейру)