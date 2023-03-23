Финансы
Таня Боброва

Совладельцы S7 Group получили 9,9% банка «Точка» Статьи редакции

Контролирующий 90% акций «Траст» готовится продать банк в 2023 году.

  • Компания Catalytic People Limited, ранее принадлежавшая сооснователям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву и владеющая 9,9% акций банка, перешла к Invest finance LLC. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский торговый реестр.
  • Invest finance LLC принадлежит Татьяне Филевой, пишет газета. В составе директоров Catalytic People также появился Владислав Филев. Оба — совладельцы S7 Group.
  • В S7 подтвердили, что акционеры группы купили Catalytic People Limited, но от других комментариев отказались. Борис Дьяконов тоже подтвердил факт сделки. Её сумму стороны не раскрыли.
  • Летом 2022 года стало известно, что «Открытие» продал 90% «Точки» банку непрофильных активов «Траст». В последнем сообщили «Ъ», что у компании «нет документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера». Но в любом случае стратегия в отношении «Точки» не поменяется — торги по продаже банка планируется провести в течение 2023 года.
  • По словам источников «Ъ», на 90% «Точки» есть минимум шесть претендентов: «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». Торги могут провести в апреле-мае, а начальная стоимость доли будет установлена исходя из оценки 25 млрд рублей за 100% банка, утверждают собеседники.
  • Источники заявляют, что в уставе компании записано преимущественное право Catalytic People Limited выкупить основную долю. То есть при любом победителе торгов семья Филевых сможет, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене.

#новость #точка

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18 комментариев
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 Robastik: веб-парсер Excel

S7 и Точка

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Techno George

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Domorost

Я сегодня в ударе...интересно, а как совладельцы S7 относятся к тому, что по авиабилетным запросам яндекс мало того, что показывает свой колдун, который занимает кучу места и оттягивает внимание, но и не стесняются показать аж два своих сервиса - расп и тревел?

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Eozvarit

Они, как и туту, могут подключится к этому колдуну. Как это сделала группа Аэрофлот и другие OTA.
Но быть самым хитрым тяжело, понимаю.

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Domorost

Колдун - клики за денежку. Ну ок, мы ухудшаем поиск и изменяем его в сторону коммерции. Но я же пишу про большое количество вертикалей яндекса в органической выдаче. Что-то я не вижу по паре пунктов выдачи у какого-либо другого игрока

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Драка вегетарианца с людоедом

Ну вот у утки, например. В бинге и гугле в принципе похожая ситуация - разве что у гугла колдунщиков по этой теме нет.

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Domorost

Вот вам гугль. 1 сервис на каждого игрока. Вопросов нету.

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Драка вегетарианца с людоедом

в бинге, кстати, авиасейлс похоже весь первый экран выкупил, даже как-то жалко туту, который ютится в правом углу

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Domorost

Бинг лютый. Там по паре сниппетов сайта вполне себе встречается без рекламы. Там у них это доступно всем игроками.
В яндексе, увы, это привелегия только вертикалей одноименного сайта

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Domorost

Утка работает на данных яндекса для рунета, ну вы что..

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Драка вегетарианца с людоедом

До сих пор? Они же там в прошлом году приостановили партнёрство

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Domorost

увы)

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Драка вегетарианца с людоедом

Выдача на запрос "билеты туда-то" — с кратким списком, в котором помещаются агрегаторы билетов и рейсы различных авиалиний.

Выдача на запрос "билеты туда-то такой-то авиакомпании" — прямой ответ с ссылкой на них.

Мне кажется, вполне нормальное решение, не?

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Domorost

Не понимаю. Есть авиабилеты москва-ереван, ими торгуют куча агрегаторов, но также есть авиакомпании. Это те, которые, собственно, потсавщики этой услуги.
Как так выходит, что по запросу "авиабилеты москва - ереван" в топе нету авиакомпаний, а присутствуют агрегаторы и сразу два сервиса яндекса?

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Вадим Д.

Новая серия «Будни семьи Филевых»

при любом победителе торгов семья Филевых сможет, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене
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Grandzlo

Пупа и лупа

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Невкусно и грустно

Дудосники получили контроль над вц.ру (новость открылась с 3 раза, привет клаудфлейру)

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