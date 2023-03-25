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Финансы
Маша Цепелева

День 395: авиакомпании рассказали о проблемах с получением свидетельств для пилотов через «Госуслуги» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи в пятницу, 24 марта: доллар — 77,07 рубля, евро — 82,71 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 77,09 рубля, евро — 82,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,95 рубля.

На курс доллара к рублю влияют действия Банка России, сокращение экспорта и угроза новых санкций. Большинство опрошенных РБК аналитиков считают, что в апреле курс доллара может подняться до 78-80 рублей.

Кто и как адаптируется

Российская «дочка» банка «ЮниКредит» в 2022 году увеличила чистую прибыль в четыре раза год к году, до 56,5 млрд рублей.

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Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана подтвердил, что с 1 апреля в республике внедрят обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами Евразийского экономического союза. Это запретит ввоз в Россию товаров, внесённых в санкционные списки.

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор разработал проект постановления, по которому провайдеров обяжут ограничить доступ к средствам анонимизации, выяснил «Ъ». Например, к сервисам по использованию виртуальных номеров телефона. Под описание подходят и номера на платформе Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram.

Десять крупнейших российских авиакомпаний не смогли получить квалификационные свидетельства для пилотов и бортпроводников, выяснил РБК. С 1 марта 2023 года документ оформляют только через «Госуслуги», но сервис не заработал к сроку. В Минтрансе и Росавиации знают о проблеме. Ведомства подготовили проект изменений в постановление правительства, который откладывает переход на электронные документы на год.

Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы с 26 марта по 29 марта между Астаной, Новосибирском и Усть-Каменогорском из-за невыдачи разрешения авиационных властей России, сообщили в компании.

Новости предыдущего дня, 24 марта — здесь.

#новость

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19 комментариев
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 S1m0ne

И эти "минцифры" и прочие, получающие всё готовенькое на блюдечке, ещё хотели, чтоб даже авто-права десятков миллионов на Госуслугах были, хотя даже не самую большую группу лиц перевести в электронку не могут без проблем. Феерический пиздец.
В авиакомпании Smartavia получить свидетельства, в частности, не могут два пилота: оба успешно прошли программу подготовки на позицию командира воздушного судна, но без замены пилотского свидетельства не имеют права летать в новом качестве, а авиакомпания не может вернуть их на прежние должности вторых пилотов, говорит представитель перевозчика.
Людям тупо не дают работать. А это ещё тысячи БП и БИ, они тоже экипаж, они тоже получают отказы.

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S1m0ne

А хорошее есть что-нибудь, кроме как у банков?

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S D

Вот хорошие новости!
Зеков можно превратить в айтишников и закрыть дефицит кадров, пишет МК. Амбициозный план «Кремниевой зоны» придумал бывший зэк, осужденный по «наркотической» статье, пока отбывал наказание в СИЗО «Бутырка». Средний срок заключение — три года, подготовить айтишника — полгода. Значит заключенный минимум два года проработает за решеткой по специальности. Каждый год «Кремниевая зона» сможет обучать до 60 тысяч человек.

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A Afonin

Главное не в пилотов

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S1m0ne

Геймеров посадили?
https://www.vedomosti.ru/career/articles/2023/01/27/960624-it-spetsialistov-predlozhili-iskat-sredi-geimerov

IT-специалистов на фоне дефицита кадров…
Уровень подготовки программистов будет перераспределяться в пользу СПО
www.vedomosti.ru
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Юрий Технократ

А если принять закон о тунеядстве - до миллиона

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Uuno Turhopuru

Тут и готовить никого не надо, греби всех фрилансеров за тунеядство.

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Вадим Демидов

Скоро 400. Мда.
Стрелою мчит ЮниКредит.
Казахстан не друг, так — сосед по подъезду.
РКН против анонимности, что не ново. Но вход на сайты пока без паспорта
Пилоты и бортпроводники за бортом — свид-ва выдают госуслуги, но не умеют. Всё стандартно.

Хорошей субботы 🤘🏻

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Сергей Я

С соседями надо дружить, кстати, пока ещё есть возможность. Жаль Казахстан этого не до конца понимает, хоть и старается усидеть на двух стульях.

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Олег Бринц

Жопа треснет на двух стульях сидеть. А по теме если, государства умеют лавировать таким образом при необходимости, чтобы Жора не треснула. Сложней механизм государства чем индивидум, соответственно мирские сравнения неправильные и не применимы.

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Сергей Я

В смысле "треснет"? Эрдоган вон на трёх сидит и норм в целом.

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Дмитрий Зима

С 1 марта 2023 года документ оформляют только через «Госуслуги», но сервис не заработал к сроку. В Минтрансе и Росавиации знают о проблеме. Ведомства подготовили проект изменений в постановление правительства, который откладывает переход на электронные документы на год.

а минцифры вообще с 1 раза хоть что-нибудь запускало?

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Игорь Протасов

Как сообщает "База", китайская OOCL Logistics отказалась отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда. Эти подробности сообщил источник, работающий с закупками в российской компании

Обидели чем-то Си

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Император Нолимоций
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана подтвердил, что с 1 апреля в республике внедрят обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами Евразийского экономического союза. Это запретит ввоз в Россию товаров, внесённых в санкционные списки.
Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы с 26 марта по 29 марта между Астаной, Новосибирском и Усть-Каменогорском из-за невыдачи разрешения авиационных властей России, сообщили в компании.

Совпадение? Больше похоже на мстишку мелочной вечнообиженки за то, что кто-то играет по правилам, да еще и против нее, конечно.

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Олег Бринц

Абсолютно все страны имеют такие наклонности. Вспомнить тоже расследования МУС в отношении США и как быстро прокуроры этого самого МУС попали под санкции эталона демократии в мире. Что тут удивительного непонятно.. Иногда читая комментарии складывается впечатления что люди не выходят в реальный мир никогда, живут только Интернетом.

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ЧятЖПТ

С Россией не надо играть ,есть законы, а правила для игр -вот в крикет пусть учатся играть и там правила всякие и т.д.

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Сергей Я

А ещё в возрасте 94 лет умер основатель Intel.

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Олег Бринц

R.I.P

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Сергей Я

Ну умер и умер.

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