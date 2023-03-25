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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи в пятницу, 24 марта: доллар — 77,07 рубля, евро — 82,71 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 77,09 рубля, евро — 82,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,95 рубля.

На курс доллара к рублю влияют действия Банка России, сокращение экспорта и угроза новых санкций. Большинство опрошенных РБК аналитиков считают, что в апреле курс доллара может подняться до 78-80 рублей.

Кто и как адаптируется

Российская «дочка» банка «ЮниКредит» в 2022 году увеличила чистую прибыль в четыре раза год к году, до 56,5 млрд рублей.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана подтвердил, что с 1 апреля в республике внедрят обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами Евразийского экономического союза. Это запретит ввоз в Россию товаров, внесённых в санкционные списки.

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор разработал проект постановления, по которому провайдеров обяжут ограничить доступ к средствам анонимизации, выяснил «Ъ». Например, к сервисам по использованию виртуальных номеров телефона. Под описание подходят и номера на платформе Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram.

Десять крупнейших российских авиакомпаний не смогли получить квалификационные свидетельства для пилотов и бортпроводников, выяснил РБК. С 1 марта 2023 года документ оформляют только через «Госуслуги», но сервис не заработал к сроку. В Минтрансе и Росавиации знают о проблеме. Ведомства подготовили проект изменений в постановление правительства, который откладывает переход на электронные документы на год.

Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы с 26 марта по 29 марта между Астаной, Новосибирском и Усть-Каменогорском из-за невыдачи разрешения авиационных властей России, сообщили в компании.