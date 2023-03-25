День 395: авиакомпании рассказали о проблемах с получением свидетельств для пилотов через «Госуслуги» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,95 рубля.
На курс доллара к рублю влияют действия Банка России, сокращение экспорта и угроза новых санкций. Большинство опрошенных РБК аналитиков считают, что в апреле курс доллара может подняться до 78-80 рублей.
Кто и как адаптируется
Российская «дочка» банка «ЮниКредит» в 2022 году увеличила чистую прибыль в четыре раза год к году, до 56,5 млрд рублей.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана подтвердил, что с 1 апреля в республике внедрят обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами Евразийского экономического союза. Это запретит ввоз в Россию товаров, внесённых в санкционные списки.
Какие есть проблемы и трудности
Роскомнадзор разработал проект постановления, по которому провайдеров обяжут ограничить доступ к средствам анонимизации, выяснил «Ъ». Например, к сервисам по использованию виртуальных номеров телефона. Под описание подходят и номера на платформе Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram.
Десять крупнейших российских авиакомпаний не смогли получить квалификационные свидетельства для пилотов и бортпроводников, выяснил РБК. С 1 марта 2023 года документ оформляют только через «Госуслуги», но сервис не заработал к сроку. В Минтрансе и Росавиации знают о проблеме. Ведомства подготовили проект изменений в постановление правительства, который откладывает переход на электронные документы на год.
Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы с 26 марта по 29 марта между Астаной, Новосибирском и Усть-Каменогорском из-за невыдачи разрешения авиационных властей России, сообщили в компании.
Новости предыдущего дня, 24 марта — здесь.
И эти "минцифры" и прочие, получающие всё готовенькое на блюдечке, ещё хотели, чтоб даже авто-права десятков миллионов на Госуслугах были, хотя даже не самую большую группу лиц перевести в электронку не могут без проблем. Феерический пиздец.
В авиакомпании Smartavia получить свидетельства, в частности, не могут два пилота: оба успешно прошли программу подготовки на позицию командира воздушного судна, но без замены пилотского свидетельства не имеют права летать в новом качестве, а авиакомпания не может вернуть их на прежние должности вторых пилотов, говорит представитель перевозчика.
Людям тупо не дают работать. А это ещё тысячи БП и БИ, они тоже экипаж, они тоже получают отказы.
А хорошее есть что-нибудь, кроме как у банков?
Вот хорошие новости!
Зеков можно превратить в айтишников и закрыть дефицит кадров, пишет МК. Амбициозный план «Кремниевой зоны» придумал бывший зэк, осужденный по «наркотической» статье, пока отбывал наказание в СИЗО «Бутырка». Средний срок заключение — три года, подготовить айтишника — полгода. Значит заключенный минимум два года проработает за решеткой по специальности. Каждый год «Кремниевая зона» сможет обучать до 60 тысяч человек.
Главное не в пилотов
Геймеров посадили?
https://www.vedomosti.ru/career/articles/2023/01/27/960624-it-spetsialistov-predlozhili-iskat-sredi-geimerov
А если принять закон о тунеядстве - до миллиона
Тут и готовить никого не надо, греби всех фрилансеров за тунеядство.
Скоро 400. Мда.
Стрелою мчит ЮниКредит.
Казахстан не друг, так — сосед по подъезду.
РКН против анонимности, что не ново. Но вход на сайты пока без паспорта
Пилоты и бортпроводники за бортом — свид-ва выдают госуслуги, но не умеют. Всё стандартно.
Хорошей субботы 🤘🏻
С соседями надо дружить, кстати, пока ещё есть возможность. Жаль Казахстан этого не до конца понимает, хоть и старается усидеть на двух стульях.
Жопа треснет на двух стульях сидеть. А по теме если, государства умеют лавировать таким образом при необходимости, чтобы Жора не треснула. Сложней механизм государства чем индивидум, соответственно мирские сравнения неправильные и не применимы.
В смысле "треснет"? Эрдоган вон на трёх сидит и норм в целом.
С 1 марта 2023 года документ оформляют только через «Госуслуги», но сервис не заработал к сроку. В Минтрансе и Росавиации знают о проблеме. Ведомства подготовили проект изменений в постановление правительства, который откладывает переход на электронные документы на год.
а минцифры вообще с 1 раза хоть что-нибудь запускало?
Как сообщает "База", китайская OOCL Logistics отказалась отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда. Эти подробности сообщил источник, работающий с закупками в российской компании
Обидели чем-то Си
Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы с 26 марта по 29 марта между Астаной, Новосибирском и Усть-Каменогорском из-за невыдачи разрешения авиационных властей России, сообщили в компании.
Совпадение? Больше похоже на мстишку мелочной вечнообиженки за то, что кто-то играет по правилам, да еще и против нее, конечно.
Абсолютно все страны имеют такие наклонности. Вспомнить тоже расследования МУС в отношении США и как быстро прокуроры этого самого МУС попали под санкции эталона демократии в мире. Что тут удивительного непонятно.. Иногда читая комментарии складывается впечатления что люди не выходят в реальный мир никогда, живут только Интернетом.
С Россией не надо играть ,есть законы, а правила для игр -вот в крикет пусть учатся играть и там правила всякие и т.д.
А ещё в возрасте 94 лет умер основатель Intel.
R.I.P
Ну умер и умер.