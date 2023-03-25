Momentus Михаила Кокорича грозит делистинг с Nasdaq из-за цены акций ниже $1 Статьи редакции
По правилам биржи, поднять цену надо до конца августа 2023 года.
- Основанная предпринимателем Михаилом Кокоричем и бывшим топ-менеджером «Сбера» Львом Хасисом компания Momentus получила предупреждение от биржи, сообщил CNBC.
- У компаний есть 180 дней (до августа 2023 года), чтобы поднять цену акций выше $1 за штуку. На закрытии торгов в пятницу, 24 марта, ценные бумаги Momentus стоили $0,63 цента за штуку. Акции торгуются ниже $1 с 7 февраля 2023 года.
- Momentus не исключила проведение обратного дробления акций, чтобы выполнить правила Nasdaq.
- Компания основана в США в 2017 году. Она разработала «космический буксир» Vigoride для перемещения спутников и грузов. Стартап рассчитывал отправить первые два Vigoride на низкую околоземную орбиту с помощью партнёра в июне 2022 года. В январе 2021 года Кокорич ушёл с поста гендиректора компании. Согласно закону США о нацбезопасности, Кокоричу запретили доступ к технологиям Momentus, хотя он автор большинства разработок компании.
- Momentus вышла на биржу летом 2021 года через слияние со SPAC. В июле 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала стартап на $7 млн из-за ввода инвесторов в заблуждение. Ведомство заявило, что единственное успешное испытание не доказывает коммерческую жизнеспособность проекта.
- По данным Cruncbase, за всё время с учётом выхода на биржу стартап привлёк $143,8 млн.
- Также делистинг с Nasdaq грозит компании Arrival Дениса Свердлова. Она должна поднять стоимость одной акции выше $1 до мая 2023 года.
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ни чего. российские налогоплательщики могут профинансировать все что угодно. Можем на наши налоги недвижимость в Лондоне или США отстроить даже. нам не привыкать
Сначала лайкнул, а потом как понял и убрал лайк.
Неловкая попытка притянуть. Но у вас всё впереди
лайкай, этож правда)))
Даа нее))
Всё, мы поболтали, давайте следующую новость
Я может не в теме, но причем тут российские налогоплательщика если стартап из США?? И инвесторы Я так понимаю в основном от туда же.
Не обращай внимания ,он либерал ,а не человек ,притягивает
Он притянул налогоплательщиков, а вы либералов)))
Может он просто бот?
ты может еще не знаешь как российские налогоплательщики и недвижимость в Лондоне связаны?
Ты может не знаешь, что комментарии нужно оставлять по теме?
ты чтоли мне будешь указывать где и как коменты оставлять)))
Да. Вопросы?
Но ведь это у тебя вопросы...
Сначала нужно притвориться что не понимаешь, потом требовать пруфы и докококозательства)
Смогут повторить и не раз, потому что и спрашивать никто не будет даже)
Великие повторители того чего даже не делали.
да и хуй с ними, слышу в первый и последний раз
Нафига Хасис полез в этот скам?
Это не Сбер. Оказывается не такой уж этот Лев тигр. Теперь кроме скама он нигде не нужен.
Зачем этот кликбейтный заголовок? Моментус уже давно не Кокорича. Что только подтверждает факт, что чтобы стартап рос, он должен быть с фаундером; нельзя просто взять наработки и рассчитывать, что она будет расти, спустя 3 года основания
В чем новость и трагедия? Через эту процедуру проходили сотни если не тысячи кампаний из-за слишком широкого спреда дают предупреждение о его уменьшение через обратный сплит/поднятия цены акций до вменяемых значений, кампании пишут заявление об обратном сплите и им за один день все акции конвертируют в требуемую пропорцию после чего торгуют данным мусором дальше. Я даже не знаю был ли в истории хоть один реальный случай, что кого-то делистнули из-за слишком низкой цены на акцию, а если был, то наверное им и правда не нужно торговаться на бирже раз руководство не может подать в течении 6 месяцев одно заявление на обратный сплит
Цена ниже 180 рублей получается.