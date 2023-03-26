День 386: завод Nokian Tyres перешёл в собственность «Татнефти» Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.
Какие есть проблемы и трудности
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.
Контекст
Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.
Ну его, этот Баден-Баден ваш...
Нам и в Мухосранске хорошо ;)
хутор Парижский Ростовской области врать не будет
Самолётеги конфисковали, хнык хнык
Tatyres
Татkian…
Угу. "Красногвардейская атака на капитал", буквальная цитата февраля 1917-го одной лысой мумии с полным родом психов, самоубийц и братом-террористом. В ноябре реализовали.
Сначала Карловы Вары, потом Баден-Баден… дальше Куршавель?
рано или поздно копилки везде закончатся, тогда и вспомнят про россиюшку, которая ждет всех дома, несмотря ни на что
В данном контексте стоит уточнять, какие именно исправительно-трудовые учреждения какого именно региона ждут. А то, знаете ли.
Ну чего сказать ))) Полимеры просрали. Авиацию просрали. Нефтянку просрали. Все советское наследие просрали. Начинаем просирать наследие "западных партнеров" ¯\_(ツ)_/¯
Интересно, а к примеру, производство катализаторов для нефтепереработки, которое с нуля за последние десять лет создали, это что? Тоже все просрали?
Не на чем поправить, да?)
Ведь он говорит о советском наследии, Вы говорите, что за 10 лет НК создали с нуля, итого - вы друг другу не противоречите.
Так-то да. При СССР их вообще не производили насколько знаю)))
ну вот)
Вы как-то придумали про "тоже ВСЁ просрали?", а он про "всё" говорил только из советского наследия.
Щас бы молочного коктейля из шарманки Воронеж(
А нет ли, гипотетически, проблем с добычей самой нефти на горизонте в 10 лет?
Проблем с добычей, по всей видимости, нет. Есть проблемы с реализацией добытого, но это другое (с)
Не, ну катализаторы - наше всё, разумеется. Гордость страны и вообще. За одни только катализаторы можно простить и полимеры, и северные потоки, и батуты Рогозина, и нано-носки Чубайса, и всё-всё-всё.
Состоятельные россияне переезжают в Баден-Баденск
Нью-Васюки
Ждём
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
Посмотрим к чему приведет. Шины норм, производство главное не останавливать.«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.
На шаг назад, в развитии человечества :(Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.
Ничего, другие соседи скоро туда заселятся, правда же?)
были
уже скатились?
блин, а я как раз себе новые купил 4 баллона :( зря получается?
не, ну ты мне скажи, что у нас стало лучше после перехода полностью импортного в наше полное производство?
В прошлый раз на этот вопрос мне ответить не смогли, может, ты знаешь?
пс - привет, кояш
В прошлый раз ты и мне его задавала, я тоже не смог, потому что в перспективе нужно оценивать :)
Очень надеюсь что вкусочка разовьет сеть и я смогу с уверенностью сказать - вотЪ! :D
Ну и да, примеры когда что-то хорошее скатилось в говно без нашего управления тоже есть. Почти всё сейчас из за эффективных менеджеров делается на отъебись с заранее заложенным потенциалом к поломке, что бы гарантировано заменили через 3-5 лет.
По этому, я закладываю в программу, хотя бы не уронить. Об улучшении даже не мечтаю.
п.с. привет, жаным :)
что б ты в нём потравился))
Ну в Татнефть входят уже несколько предприятий, которые с шинами связаны. Какой не какой опыт в этой сфере есть.
Нижнекамские тоже их?
уже давно и друзьям скинули. И это поделят.
ПАО «Татнефть» подписало соглашение о продаже шинного бизнеса группы «Татнефть» в России АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», не входящему в группу «Татнефть».
В периметр соглашения о взаимосвязанных сделках входят, в частности, доли участия группы «Татнефть» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Торговый дом КАМА», а также акции в ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть», сообщает пресс-служба компании.
«С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО „Татнефтехиминвест-Холдинг“, а представители ПАО „Татнефть“, входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия», — говорится в сообщении.
Однако порвало неслабо ))
Ну там один акционер общий. Почему такое не провернуть?
Совершенно не жалко конфискованные самолеты.
По поводу Nokian Tyres - долго они держались