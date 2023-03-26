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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи в пятницу, 24 марта: доллар — 77,07 рубля, евро — 82,71 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 77,09 рубля, евро — 82,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.

Контекст

Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.

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