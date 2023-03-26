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Финансы
Маша Цепелева

День 386: завод Nokian Tyres перешёл в собственность «Татнефти» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи в пятницу, 24 марта: доллар — 77,07 рубля, евро — 82,71 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 77,09 рубля, евро — 82,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.

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Контекст

Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.

#новость

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35 комментариев
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 Франсиско Пухольс

Ну его, этот Баден-Баден ваш...

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Vasili Kubarev

Нам и в Мухосранске хорошо ;)

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S1m0ne

хутор Парижский Ростовской области врать не будет

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Vasili Kubarev
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GG

Самолётеги конфисковали, хнык хнык

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Роман

Tatyres

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шатал устоев

Татkian…

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S1m0ne

Угу. "Красногвардейская атака на капитал", буквальная цитата февраля 1917-го одной лысой мумии с полным родом психов, самоубийц и братом-террористом. В ноябре реализовали.

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Перечитатель
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Kruason

Сначала Карловы Вары, потом Баден-Баден… дальше Куршавель?

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

рано или поздно копилки везде закончатся, тогда и вспомнят про россиюшку, которая ждет всех дома, несмотря ни на что

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Vasili Kubarev

В данном контексте стоит уточнять, какие именно исправительно-трудовые учреждения какого именно региона ждут. А то, знаете ли.

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Vasili Kubarev

Ну чего сказать ))) Полимеры просрали. Авиацию просрали. Нефтянку просрали. Все советское наследие просрали. Начинаем просирать наследие "западных партнеров" ¯\_(ツ)_/¯

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Roman Tarasov

Интересно, а к примеру, производство катализаторов для нефтепереработки, которое с нуля за последние десять лет создали, это что? Тоже все просрали?

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S1m0ne

Не на чем поправить, да?)
Ведь он говорит о советском наследии, Вы говорите, что за 10 лет НК создали с нуля, итого - вы друг другу не противоречите.

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Roman Tarasov

Так-то да. При СССР их вообще не производили насколько знаю)))

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S1m0ne

ну вот)
Вы как-то придумали про "тоже ВСЁ просрали?", а он про "всё" говорил только из советского наследия.
Щас бы молочного коктейля из шарманки Воронеж(

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шатал устоев

А нет ли, гипотетически, проблем с добычей самой нефти на горизонте в 10 лет?

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Vasili Kubarev

Проблем с добычей, по всей видимости, нет. Есть проблемы с реализацией добытого, но это другое (с)

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Vasili Kubarev

Не, ну катализаторы - наше всё, разумеется. Гордость страны и вообще. За одни только катализаторы можно простить и полимеры, и северные потоки, и батуты Рогозина, и нано-носки Чубайса, и всё-всё-всё.

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Балкон.Ру

Состоятельные россияне переезжают в Баден-Баденск

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Alex Shevchenko

Нью-Васюки

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S1m0ne

Ждём
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)

Париж (Челябинская область)
Париж — село в Нагайбакском районе Челябинской области России Административный центр Парижского…
ru.wikipedia.org
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Leonid Bushuev
Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.

Посмотрим к чему приведет. Шины норм, производство главное не останавливать.

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.

На шаг назад, в развитии человечества :(

Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.

Ничего, другие соседи скоро туда заселятся, правда же?)

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S1m0ne
Шины норм

были

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Leonid Bushuev

уже скатились?
блин, а я как раз себе новые купил 4 баллона :( зря получается?

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S1m0ne

не, ну ты мне скажи, что у нас стало лучше после перехода полностью импортного в наше полное производство?
В прошлый раз на этот вопрос мне ответить не смогли, может, ты знаешь?
пс - привет, кояш

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Leonid Bushuev

В прошлый раз ты и мне его задавала, я тоже не смог, потому что в перспективе нужно оценивать :)
Очень надеюсь что вкусочка разовьет сеть и я смогу с уверенностью сказать - вотЪ! :D

Ну и да, примеры когда что-то хорошее скатилось в говно без нашего управления тоже есть. Почти всё сейчас из за эффективных менеджеров делается на отъебись с заранее заложенным потенциалом к поломке, что бы гарантировано заменили через 3-5 лет.
По этому, я закладываю в программу, хотя бы не уронить. Об улучшении даже не мечтаю.

п.с. привет, жаным :)

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S1m0ne

что б ты в нём потравился))

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Станислав

Ну в Татнефть входят уже несколько предприятий, которые с шинами связаны. Какой не какой опыт в этой сфере есть.

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Андрей Мельник

Нижнекамские тоже их?

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S1m0ne

уже давно и друзьям скинули. И это поделят.
ПАО «Татнефть» подписало соглашение о продаже шинного бизнеса группы «Татнефть» в России АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», не входящему в группу «Татнефть».
В периметр соглашения о взаимосвязанных сделках входят, в частности, доли участия группы «Татнефть» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Торговый дом КАМА», а также акции в ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть», сообщает пресс-служба компании.
«С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО „Татнефтехиминвест-Холдинг“, а представители ПАО „Татнефть“, входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия», — говорится в сообщении.

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Vasili Kubarev

Однако порвало неслабо ))

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Станислав

Ну там один акционер общий. Почему такое не провернуть?

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Alexey Dymov

Совершенно не жалко конфискованные самолеты.
По поводу Nokian Tyres - долго они держались

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