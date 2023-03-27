Silicon Valley Bank договорился о продаже активов Статьи редакции
Новым владельцем станет холдинговая компания First–Citizens Bank & Trust Company из Северной Каролины.
- First–Citizens Bank купит все депозиты и кредиты банка Silicon Valley Bank (SVB), который в марте 2023 года подал заявление о банкротстве. Об этом сообщила Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC).
- По условиям соглашения, 17 бывших филиалов SVB станут отделениями First–Citizens Bank, а вкладчики автоматически станут вкладчиками банка-покупателя. Корпорация по страхованию вкладов и First–Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам SVB.
- По данным на 10 марта, сумма активов SVB составляла $167 млрд, а объём депозитов — $119 млрд. Покупатель получил активы примерно на $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд. Ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд останутся в распоряжении FDIC.
- Регулятор оценил ущерб от банкротства банка в $20 млрд, но предупредил, что сумма может измениться.
- Silicon Valley Bank закрылся 10 марта из-за неплатёжеспособности. После этого его взяли под контроль банковские регуляторы США. Они пообещали сохранить активы вкладчиков и помочь другим пострадавшим банкам. А Минюст начал расследование краха SVB.
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Да, долго ещё кремниево-финансовое эхо будет гулять.