Финансы
Маша Цепелева

Silicon Valley Bank договорился о продаже активов Статьи редакции

Новым владельцем станет холдинговая компания First–Citizens Bank & Trust Company из Северной Каролины.

  • First–Citizens Bank купит все депозиты и кредиты банка Silicon Valley Bank (SVB), который в марте 2023 года подал заявление о банкротстве. Об этом сообщила Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC).
  • По условиям соглашения, 17 бывших филиалов SVB станут отделениями First–Citizens Bank, а вкладчики автоматически станут вкладчиками банка-покупателя. Корпорация по страхованию вкладов и First–Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам SVB.
  • По данным на 10 марта, сумма активов SVB составляла $167 млрд, а объём депозитов — $119 млрд. Покупатель получил активы примерно на $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд. Ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд останутся в распоряжении FDIC.
  • Регулятор оценил ущерб от банкротства банка в $20 млрд, но предупредил, что сумма может измениться.
  • Silicon Valley Bank закрылся 10 марта из-за неплатёжеспособности. После этого его взяли под контроль банковские регуляторы США. Они пообещали сохранить активы вкладчиков и помочь другим пострадавшим банкам. А Минюст начал расследование краха SVB.
Финансы
Полина Лааксо
«Крах опоры, на которой 40 лет держалась экосистема техстартапов»: как обанкротился банк Silicon Valley Bank Статьи редакции

По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий.

Источник: The Information

#новость #svb

461 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Вадим Демидов

Да, долго ещё кремниево-финансовое эхо будет гулять.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
null