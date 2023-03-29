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Это текст от 29 марта. Главное за следующий день, 30 марта — Главное за следующий день, 30 марта — здесь

Фото: агентство «Москва»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 76,59 рубля, евро — 82,77 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:14 мск: доллар — 76,75 рубля, евро — 83,09 рубля.

Курсы на Forex на 08:25 мск: доллар — 76,84 рубля, евро — 83,2 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,32 рубля.

Для «дочки» ВТБ в Великобритании утвердили план сворачивания бизнеса. Внешние управляющие намерены реализовать активы VTB Capital, чтобы рассчитаться с кредиторами и контрагентами. Долги перед ними превышают £800 млн.

«МТС Банк» с 29 апреля прекратит переводы в азербайджанских манатах, заметил Frank Media. Такие переводы были возможны с комиссией 1-3% в зависимости от подключенного пакета услуг.

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БКС с 1 апреля временно приостановит возможность покупать акции с первичным листингом на Гонконгской бирже для неквалифицированных инвесторов. Когда возможность проводить сделки возобновят, компания скажет позже. Решение связано с требованием ЦБ уведомлять «неквалов» о возможной блокировке бумаг из «дружественных» стран, которые числятся в «недружественных» депозитариях.

Кто и как адаптируется

Россия планирует к 2025 году отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, узнали «Ведомости».

Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate рассматривает продажу свои активов в России. Их может выкупить «Рамо-М» — владелец сети торговых центров «Красная площадь» на юге России.

Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полёты, используя самолёты Ил-96. В 2022-м она прекратила летать из-за закрытия привычных международных рынков и наличия только иностранных самолётов в парке.

Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты, пишут «Известия» со ссылкой на направленное в Минцифры предложение. Таким образом торговые центры получат приток посетителей, а МФЦ и «Почта России» — привлекательные предложения по аренде, считают эксперты.

Туроператоры сейчас предлагают специальные туры для оформления банковских карт Visa и Mastercard в семь стран, посчитали в АТОР: Армению, Узбекистан, Сербию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Турцию. Легче всего оформить карту в Киргизии, говорят в организации, это займет два-три дня.

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Сделку по покупке предприятия закрыли 7 февраля по цене €1.

Какие есть проблемы и трудности

США ввели санкции против 11 структур из России, Китая, Никарагуа и Мьянмы. Среди российских компаний под ограничения попали «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится.

Еврокомиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России, рассказали источники Bloomberg. По их словам, проект планируется реализовывать в течение двух лет — он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС.

Нидерландский поставщик зерна Viterra планирует уйти с российского рынка, узнало Bloomberg. Пока компания продолжает отгрузки, но собирается объявить о своём решение в «ближайшее время».

Контекст

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить россиянам получать внутренние паспорта в российских посольствах и консульствах за рубежом. По её словам, она обратилась с этим в МИД и МВД России.

Российская государственная библиотека (РГБ или «Ленинка») запустила пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о «спецоперации» в интернете.

Компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка»), получила в 2022 году убыток в 11,3 млрд рублей. В 2021-м компания получила прибыль — более 2 млрд рублей. Выручка по сравнению с 2021-м снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд рублей. В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн рублей.

Сравнение показателей 2022 и 2021 годов некорректно, поскольку в прошедшем году предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. […] Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий: ребрендинг, расширение штата сотрудников. Кроме того, ряд позиций меню и некоторые сервисы, например, доставка, также были перезапущены не сразу. «Вкусно — и точка» — о результатах 2022 года

С января по март в России спрос на работников со знанием китайского вырос на 40%, в 2022 году он в 1,5 раза превысил допандемийный уровень, оценили в HeadHunter.

В 2022 году доля зарубежных командировок в общем объёме деловых поездок у российского бизнеса выросла до 11% с 7% в 2021-м. В тройку лидеров наиболее популярных зарубежных направлений входят Казахстан, Турция и ОАЭ.

Внешний долг России по итогам 2022 года снизился на $101,8 млрд и составил $380,5 млрд, рассказали в ЦБ.