День 399: Россия хочет отменить роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, убытки «Вкусно — и точка» в 2022 году Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 76,59 рубля, евро — 82,77 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,32 рубля.
Для «дочки» ВТБ в Великобритании утвердили план сворачивания бизнеса. Внешние управляющие намерены реализовать активы VTB Capital, чтобы рассчитаться с кредиторами и контрагентами. Долги перед ними превышают £800 млн.
«МТС Банк» с 29 апреля прекратит переводы в азербайджанских манатах, заметил Frank Media. Такие переводы были возможны с комиссией 1-3% в зависимости от подключенного пакета услуг.
БКС с 1 апреля временно приостановит возможность покупать акции с первичным листингом на Гонконгской бирже для неквалифицированных инвесторов. Когда возможность проводить сделки возобновят, компания скажет позже. Решение связано с требованием ЦБ уведомлять «неквалов» о возможной блокировке бумаг из «дружественных» стран, которые числятся в «недружественных» депозитариях.
Кто и как адаптируется
Россия планирует к 2025 году отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, узнали «Ведомости».
Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate рассматривает продажу свои активов в России. Их может выкупить «Рамо-М» — владелец сети торговых центров «Красная площадь» на юге России.
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полёты, используя самолёты Ил-96. В 2022-м она прекратила летать из-за закрытия привычных международных рынков и наличия только иностранных самолётов в парке.
Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты, пишут «Известия» со ссылкой на направленное в Минцифры предложение. Таким образом торговые центры получат приток посетителей, а МФЦ и «Почта России» — привлекательные предложения по аренде, считают эксперты.
Туроператоры сейчас предлагают специальные туры для оформления банковских карт Visa и Mastercard в семь стран, посчитали в АТОР: Армению, Узбекистан, Сербию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Турцию. Легче всего оформить карту в Киргизии, говорят в организации, это займет два-три дня.
«АвтоВАЗ» планирует запустить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Сделку по покупке предприятия закрыли 7 февраля по цене €1.
Какие есть проблемы и трудности
США ввели санкции против 11 структур из России, Китая, Никарагуа и Мьянмы. Среди российских компаний под ограничения попали «Авиатех» и «Авиазапчасть».
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится.
Еврокомиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России, рассказали источники Bloomberg. По их словам, проект планируется реализовывать в течение двух лет — он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС.
Нидерландский поставщик зерна Viterra планирует уйти с российского рынка, узнало Bloomberg. Пока компания продолжает отгрузки, но собирается объявить о своём решение в «ближайшее время».
Контекст
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить россиянам получать внутренние паспорта в российских посольствах и консульствах за рубежом. По её словам, она обратилась с этим в МИД и МВД России.
Российская государственная библиотека (РГБ или «Ленинка») запустила пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о «спецоперации» в интернете.
Компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка»), получила в 2022 году убыток в 11,3 млрд рублей. В 2021-м компания получила прибыль — более 2 млрд рублей. Выручка по сравнению с 2021-м снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд рублей. В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн рублей.
С января по март в России спрос на работников со знанием китайского вырос на 40%, в 2022 году он в 1,5 раза превысил допандемийный уровень, оценили в HeadHunter.
В 2022 году доля зарубежных командировок в общем объёме деловых поездок у российского бизнеса выросла до 11% с 7% в 2021-м. В тройку лидеров наиболее популярных зарубежных направлений входят Казахстан, Турция и ОАЭ.
Внешний долг России по итогам 2022 года снизился на $101,8 млрд и составил $380,5 млрд, рассказали в ЦБ.
Новости предыдущего дня, 28 марта — здесь.
Нормально так поуправляли сетью вкусно и точка, даже повышение цен не помогло. Интересно как быстро они закроются
Они полгода не работали, но платили зарплаты и аренду.
Ну так, делать же булку с котлетой ничего сложного. Вот и результат.
зачем злорадствуешь?ничего не закроется не переживай.ты может в деревне живешь, а в москве очереди из людей и машин. все по х.. какое название главное быстро и дешево
Вряд ли закроются ― сядут на дотации просто и всё. Никто ж наверху не признает отрицательный прорыв и обратный рывок: будут всячески лепить из этого первый успешный эксперимент «ненужона». Надо еще по итогам 2023 года посмотреть. Если будут что-то раскрывать, конечно.
Там же гопник из 90х руководит
Долго не закроются наверное...будут с наших налогов их содержать...
Мне кажется довольно быстро. Всё таки в бред МакДональда вложенно десятки лет и миллиарды долларов. А вкусно и точка это no name на данный момент.
выручка на 2 процента упала всего
Какая может быть прибыль, если сеть запустилась в 22?
Не понятно за счет чего убыток, если за счет трат на ребрендинг, переход на другое оборудование то ничего страшного в убытке в данном случае нет.
никогда
Не закроются
Вкусноточка не так плоха, как казалось, а гораздо хуже.
Качество реально упало, дети раньше любили в маке перекусить, а теперь после пары раз уже не просятся.
Зато все мы стали чуть меньше питаться в фастфуде 💪🏻
Хотя не знаю, как другие, но остальные типа kfc и бургер кинга никогда не заходили, так и вкусно и точка не зашла
А некоторые в регионах ждут <развития сети>, дураки, их божечка бережёт
А есть ещё хуже.
Не так, кстати, хуже, как многие пугали, кофе мы с "все счета на свете" уже попробовали, для проезда пойдёт.
я бы еще в ТЦ военкоматы добавил помимо МФЦ и почты
И офисы ритуальных услуг вместо этих тревел киосков
Ты не в ту сторону воюешь!
Как похорошел бизнес.
Это больше чем рывок, это прорыв
начало прорыва дна
Комментарий недоступен
Вообще отток людей из ТРЦ и проблемы с наполнением арендаторами начались ещё до пандемии. А пандемия разогнала рост екома, сервисов доставки и онлайн-кинотеатров. Поэтому дискуссия о новых подходах к наполнению торговых центров начались давно.
Китай уже радостно потирает руки и готовится обсуждать скидки. Но на экспорте это, конечно же, не отразится.
Ну российские производители зерна могут только мечтать о китайском рынке. Там очень суровые критерии отбора зерна, по которому российское почти не проходит. Вот топ 10 стран, куда Россия поставляла свое зерно в последние 10 лет по убыванию на 2021 год.
1. Египет
2. Турция
3. Саудовская Аравия
4. Иран
5. Бангладеш
6. Йемен
7. Израиль
8. Нигерия
9. Китай
10. Индия
А вот топ стран, из которых Китай ввозил зерно:
1.США
2.Австралия
3.Канада
4.Украина
5.Франция
6.Казахстан
7.Аргентина
Самое интересное, что до 2022 года главным конкурентом, была Украина, т.к. совпадали почти все самые главные покупатели.
Не обсуждать. С подчиненными не обсуждают, им приказывают. Привыкайте к новой реальности
Скорей турция
Cargill - один из крупнейший эскспортеров зерна в мире, но в РФ он занимал 4% от всего экспорта зерна. Так что особого повода для потирания рук тут нет.
Интересно также, что Cargill прекратил экспорт, но не ушел из РФ.
Завтра 400, плохо.
ВТБ таки сворачивает VTB. Долги велики, но хотя бы не карточные.
Будь как дома абонент, но не раньше 2025-го и не точно.
Ил-96 в строю и перевезут массу грузов.
Набить ТЦ отделениями почты и МФЦ, а там и до "домов бытовых услуг" недалеко.
Новые санкции США с приставкой авиа.
Один из крупнейших поставщиков откажется от РФ зерна, но Минсельхоз не горюет.
РФ паспорта в посольствах — Москалькова уверена в необходимости этого.
«Ленинка» пакует архивы инфы о СВО. Потомки будут рады?
Убыточная вкусноточка официально убыточна. А были сомнения?
Знаешь китайский язык? Ты нужен стране!
Хорошего дня 🤘🏻
в некоторых ТЦ уже давно есть отделы по мелкому ремонту, в частности по подшиву одежды и ремонту обуви. и это хорошо.
Судя по ухудшению качества еды и обслуживания во "Вкусно и точка" я не удивлюсь, если и дальше у них будут убытки.
На мой взгляд, там стало только вкуснее.
Булочка стала хоть на хлеб по структуре похожа, а не на пластиковый пакет.
И в остальном — все вкуснее стало.
Они (МакДак) всю жизнь и во всех регионах были и являются второсортной (с точки зрения полезности еды) забегаловкой.
Поэтому что там «ухудшилось» не понимаю, выглядит как притянутый за уши довод
Ничего не ухудшилось. Однажды мне не положили дополнительный халопеньо. Я пожаловался и управляющий приготовил новый Бургер бесплатно.
На равне с этим: Яндекс не вернул деньги за отмену поезди, самокат до сих пор за просрок должен 169р, Тинькофф 5450р.
Мне кажется, что Вкусно и Точке лучшая компания вполне сервиса и обслуживания. Я сама еда - это другие вопросы уже.
Ничего там не поменялось ровным счетом. Что-то из еды даже стало вкуснее, например - картошка в некоторых заведениях появилась отличная.
По-моему там все прекрасно и заведения переполнены.
С Крымом сначала роуминг в МТС отмените, а потому уже все остальное. А то МТС до сих пор считает что это другое государство. Интересно на МТС можно жалобу подать на эту тему.
Крым наш, да не совсем (-:
Поэтому Apple Music можно оплатить симкой МТС? Да?
Вы еще возмутитесь, что МТС Банк в ОАЭ открылся, но не в Крыму.
А как вам там цены на мобильный интернет? 1) супербит 3гб/мес - 385руб 2) Интернет мини 8гб/мес - 620руб 3) Интернет махи 15гб/мес - 1075руб
"Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полёты, используя самолёты Ил-96"
Скоро, гляди, и Ту-154 с хранения снимут. Наверняка же ещё не все на металлолом порезали.
Эм, они с 747-400 так то ровесники
Хороший самолет был, ничего, что не выводился из штопора.
Денис Окань давно устал напоминать всем, что снять с хранения можно то, что на хранение ставилось. Ту-154 - не ставили.
Ту-134 !
Ждем комментариев от Казахстана, Киргизии и Армении
Они Кыргызстан, так что не в курсе
А они как всегда наверное не в курсе...ну ничего на VC об этом прочитают!
"Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится."
Минсельхоз, конечно, жжет... Уходит один из топовых покупателей, но на продажах не отразится. И на ценах, наверное, не отразится.. Чтоб я так жил.
3,9% - это топовость?По данным Союза экспортеров зерна, на долю Cargill в прошедшем сельскохозяйственном сезоне 2021/2022 приходилось 1,5 млн т, или 3,9% от всего экспорта российского зерна (он составил тогда 38,1 млн т). Причем последние три года доля компании в экспорте снижалась — для сравнения в сезоне 2018/2019 годов на ее долю приходилось 5,4% экспорта, или 2,3 млн т.
Минсельхоз просто следует логике начальника.
Ничего, что просрали газовый рынок европы, к 2030 году будем в китай поставлять треть (вот точно не помню) от поставок в европу
каких покупателей? каргилл просто юр.лицо владевшее долей активов,и захотел из них выйти
399 день чего?
Вашего анабиоза..))
ВОЙНЫ. Доволен?
С возвращением дедушка!
Ну как чего? От самого ужасного события за последние 2 тысячи лет. Оно настолько ужасно, что местные писаки перенесли начало летоисчисления.
Второго пришествия
Вкусно и Точка показала убытки, значит пойдёт с протянутой рукой к государству, скриньте..
Боюсь, как бы этот общепит не стал спонсироваться из бюджета. Типа как знаковый общепит, «что мы, сами не можем сендвич сделать?».
А с сентября по декабрь если сравнивать, какие результаты у Точки, интересно?
Пробегала статистика на днях — выше чем в предыдущий год. Но это не очень показательно — мы ж все ломанулись пробовать)
В любом случае думаю плюс-минус выручка будет такая же. С точки зрения обывателя ничего не изменилось, молодежь там торчит
"Компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка»), получила в 2022 году убыток в 11,3 млрд рублей."
Вкусочка!
"Российская государственная библиотека (РГБ или «Ленинка») запустила пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о «спецоперации» в интернете."
...
Аахахаха ну конечно прикольно, конечно сразу после шоппинга в магазинах сходить забрать посылочку с алиэкспресс и заскочить в мфц оформить какие-нибудь документики и все в одном месте
в ТЦ Колумбус так, МФЦ на 3-м этаже. В 2 лифта попасть было очень трудно, большое количество мам с колясками одно время было, которые едут в МФЦ на 3 этаж что-то оформлять, ведь у них такой же рабочий день как у всех, у Мои Документы этих, а детей оставить не с кем, весь район с документами - все туда. Все вопросы же теперь там, и права продлить, и дом подарить.
Не очень удобно, в Черёмах отдельное трехэтажное здание со своей парковкой и не на дороге.
При покупке в магазине повестка в подарок
Зашел в рабочий день в 16.00 там приткнуться некуда (Вологда). И трафик до 19.00 только нарастал..
Чем же вы там 3 часа занимались, кроме наблюдения за нарастающим трафиком?
где там, во Вкусно?
Не заметили, там с детьми люди или просто взрослые, работающие на себя, которым проще дойти, чем готовить?
Интересно просто, кто это в рабочий день в 16.00 и толпою...
Интересно, что вы там делали три часа? Туалеты мыли?
Нормальная такая отрицательная рентабельность у говноточки)
Эффективные управленцы, ничего не скажешь
Действительно, как же это так получилось, что крупная сеть не работала несколько месяцев, платила зарплаты, аренду, потом со скрипом переналаживала процессы, открывалась частями и показала убыток за год? Вот уж действительно, все дело в управленцах. Люблю экспертные комментарии на VC.
О да, санкции против Никарагуа и Мьянмы, лучших экономических партеров России.
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"Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты"
Даёшь приток буйных пенсионеров!
Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться - сообщил Минсельхоз...
Православный отжим компании :)
используя самолёты Ил-96.
Они все еще летают?
Месяц простоя Мака это 4 млрд в минус, два месяца не работали, вот и убыток уже 8 млрд. Супер интеллектуалы vc могут дальше брызгать желчью.
для меня Мак ушёл из России, то что вместо него меня не интересует.
+
Еврокомиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России-а разве они не наблюдают по серьезному за соблюдением правил ?
Тревожная новость про отмену роуминга. Объятия медведя ещё крепче становятся 😅
Особенно в Казахстане булки напряглись. Учитывая неоднократные заявления клоунов, что после Украины за Казахстан возьмёмся.
Нам втирают какую-то дичь
О, мак рядом с моим домом на фотке
Алигарх? 😳😁
Наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России
Финская компания Moomin Characters, которой управляют наследники писательницы и художницы, отказалась выдавать новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не стала продлевать действующие соглашения.
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Вроде как даже с Белоруссией до сих пор не отменили роуминг
Удивительно, что выросло количество командировок в Казахстан, Турцию и Эмираты. Совпадение - не думаю!
Даже с учетом того, что они несколько месяцев стояли закрытыми с трудом верится, что это реальная цифра
по себе могу сказать, что с момента открытия "Вкусно и точка" была там не больше 5 раз, что-то там не так стало, как-то не заходит
5 дней до вопроса "Ну кто тут теперь страна 404?"