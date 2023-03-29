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Финансы
Евгения Евсеева

День 399: Россия хочет отменить роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, убытки «Вкусно — и точка» в 2022 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

13 330 просмотров
Это текст от 29 марта. Главное за следующий день, 30 марта — здесь.
Фото: агентство «Москва»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 76,59 рубля, евро — 82,77 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:14 мск: доллар — 76,75 рубля, евро — 83,09 рубля.

Курсы на Forex на 08:25 мск: доллар — 76,84 рубля, евро — 83,2 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,32 рубля.

Для «дочки» ВТБ в Великобритании утвердили план сворачивания бизнеса. Внешние управляющие намерены реализовать активы VTB Capital, чтобы рассчитаться с кредиторами и контрагентами. Долги перед ними превышают £800 млн.

«МТС Банк» с 29 апреля прекратит переводы в азербайджанских манатах, заметил Frank Media. Такие переводы были возможны с комиссией 1-3% в зависимости от подключенного пакета услуг.

БКС с 1 апреля временно приостановит возможность покупать акции с первичным листингом на Гонконгской бирже для неквалифицированных инвесторов. Когда возможность проводить сделки возобновят, компания скажет позже. Решение связано с требованием ЦБ уведомлять «неквалов» о возможной блокировке бумаг из «дружественных» стран, которые числятся в «недружественных» депозитариях.

Кто и как адаптируется

Россия планирует к 2025 году отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, узнали «Ведомости».

Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate рассматривает продажу свои активов в России. Их может выкупить «Рамо-М» — владелец сети торговых центров «Красная площадь» на юге России.

Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полёты, используя самолёты Ил-96. В 2022-м она прекратила летать из-за закрытия привычных международных рынков и наличия только иностранных самолётов в парке.

Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты, пишут «Известия» со ссылкой на направленное в Минцифры предложение. Таким образом торговые центры получат приток посетителей, а МФЦ и «Почта России» — привлекательные предложения по аренде, считают эксперты.

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Туроператоры сейчас предлагают специальные туры для оформления банковских карт Visa и Mastercard в семь стран, посчитали в АТОР: Армению, Узбекистан, Сербию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Турцию. Легче всего оформить карту в Киргизии, говорят в организации, это займет два-три дня.

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Сделку по покупке предприятия закрыли 7 февраля по цене €1.

Какие есть проблемы и трудности

США ввели санкции против 11 структур из России, Китая, Никарагуа и Мьянмы. Среди российских компаний под ограничения попали «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится.

Еврокомиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России, рассказали источники Bloomberg. По их словам, проект планируется реализовывать в течение двух лет — он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС.

Нидерландский поставщик зерна Viterra планирует уйти с российского рынка, узнало Bloomberg. Пока компания продолжает отгрузки, но собирается объявить о своём решение в «ближайшее время».

Контекст

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить россиянам получать внутренние паспорта в российских посольствах и консульствах за рубежом. По её словам, она обратилась с этим в МИД и МВД России.

Российская государственная библиотека (РГБ или «Ленинка») запустила пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о «спецоперации» в интернете.

Компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка»), получила в 2022 году убыток в 11,3 млрд рублей. В 2021-м компания получила прибыль — более 2 млрд рублей. Выручка по сравнению с 2021-м снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд рублей. В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн рублей.

Сравнение показателей 2022 и 2021 годов некорректно, поскольку в прошедшем году предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября. […]

Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий: ребрендинг, расширение штата сотрудников. Кроме того, ряд позиций меню и некоторые сервисы, например, доставка, также были перезапущены не сразу.

«Вкусно — и точка» — о результатах 2022 года

С января по март в России спрос на работников со знанием китайского вырос на 40%, в 2022 году он в 1,5 раза превысил допандемийный уровень, оценили в HeadHunter.

В 2022 году доля зарубежных командировок в общем объёме деловых поездок у российского бизнеса выросла до 11% с 7% в 2021-м. В тройку лидеров наиболее популярных зарубежных направлений входят Казахстан, Турция и ОАЭ.

Внешний долг России по итогам 2022 года снизился на $101,8 млрд и составил $380,5 млрд, рассказали в ЦБ.

Новости предыдущего дня, 28 марта — здесь.

#новость

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312 комментариев
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 Ale K

Нормально так поуправляли сетью вкусно и точка, даже повышение цен не помогло. Интересно как быстро они закроются

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unknown

Они полгода не работали, но платили зарплаты и аренду.

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26 комментариев
M-S-R

Ну так, делать же булку с котлетой ничего сложного. Вот и результат.

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6 комментариев
Anv

зачем злорадствуешь?ничего не закроется не переживай.ты может в деревне живешь, а в москве очереди из людей и машин. все по х.. какое название главное быстро и дешево

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16 комментариев
Император Нолимоций

Вряд ли закроются ― сядут на дотации просто и всё. Никто ж наверху не признает отрицательный прорыв и обратный рывок: будут всячески лепить из этого первый успешный эксперимент «ненужона». Надо еще по итогам 2023 года посмотреть. Если будут что-то раскрывать, конечно.

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7 комментариев
Black7

Там же гопник из 90х руководит

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Makar Homenko

Долго не закроются наверное...будут с наших налогов их содержать...

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4 комментария
Тесла-канадец

Мне кажется довольно быстро. Всё таки в бред МакДональда вложенно десятки лет и миллиарды долларов. А вкусно и точка это no name на данный момент.

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4 комментария
Leo Uvarov

выручка на 2 процента упала всего

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2 комментария
ingeniare

Какая может быть прибыль, если сеть запустилась в 22?

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2 комментария
Николаус Корнев

Не понятно за счет чего убыток, если за счет трат на ребрендинг, переход на другое оборудование то ничего страшного в убытке в данном случае нет.

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4 комментария
Александр Б.

никогда

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Александр Петров

Не закроются

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Вадим Д.

Вкусноточка не так плоха, как казалось, а гораздо хуже.

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Алекс

Качество реально упало, дети раньше любили в маке перекусить, а теперь после пары раз уже не просятся.

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12 комментариев
Nikolay Ionov

Зато все мы стали чуть меньше питаться в фастфуде 💪🏻
Хотя не знаю, как другие, но остальные типа kfc и бургер кинга никогда не заходили, так и вкусно и точка не зашла

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3 комментария
S1m0ne

А некоторые в регионах ждут <развития сети>, дураки, их божечка бережёт

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Илья Попов

А есть ещё хуже.

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S1m0ne

Не так, кстати, хуже, как многие пугали, кофе мы с "все счета на свете" уже попробовали, для проезда пойдёт.

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Инженер-душнила

я бы еще в ТЦ военкоматы добавил помимо МФЦ и почты

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Bro.777

И офисы ритуальных услуг вместо этих тревел киосков

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Score of Doom

Ты не в ту сторону воюешь!

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Невероятный Блондин
Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты

Как похорошел бизнес.
Это больше чем рывок, это прорыв

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Инга Русланова

начало прорыва дна

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1 комментарий
Михаил Барабаш

Вообще отток людей из ТРЦ и проблемы с наполнением арендаторами начались ещё до пандемии. А пандемия разогнала рост екома, сервисов доставки и онлайн-кинотеатров. Поэтому дискуссия о новых подходах к наполнению торговых центров начались давно.

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2 комментария
Alex Nosov
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится.

Китай уже радостно потирает руки и готовится обсуждать скидки. Но на экспорте это, конечно же, не отразится.

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Андрей Новиков

Ну российские производители зерна могут только мечтать о китайском рынке. Там очень суровые критерии отбора зерна, по которому российское почти не проходит. Вот топ 10 стран, куда Россия поставляла свое зерно в последние 10 лет по убыванию на 2021 год.
1. Египет
2. Турция
3. Саудовская Аравия
4. Иран
5. Бангладеш
6. Йемен
7. Израиль
8. Нигерия
9. Китай
10. Индия
А вот топ стран, из которых Китай ввозил зерно:
1.США
2.Австралия
3.Канада
4.Украина
5.Франция
6.Казахстан
7.Аргентина
Самое интересное, что до 2022 года главным конкурентом, была Украина, т.к. совпадали почти все самые главные покупатели.

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41 комментарий
Dark Soul

Не обсуждать. С подчиненными не обсуждают, им приказывают. Привыкайте к новой реальности

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1 комментарий
Игорь Протасов

Скорей турция

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C. Steel

Cargill - один из крупнейший эскспортеров зерна в мире, но в РФ он занимал 4% от всего экспорта зерна. Так что особого повода для потирания рук тут нет.
Интересно также, что Cargill прекратил экспорт, но не ушел из РФ.

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Вадим Д.

Завтра 400, плохо.
ВТБ таки сворачивает VTB. Долги велики, но хотя бы не карточные.
Будь как дома абонент, но не раньше 2025-го и не точно.
Ил-96 в строю и перевезут массу грузов.
Набить ТЦ отделениями почты и МФЦ, а там и до "домов бытовых услуг" недалеко.
Новые санкции США с приставкой авиа.
Один из крупнейших поставщиков откажется от РФ зерна, но Минсельхоз не горюет.
РФ паспорта в посольствах — Москалькова уверена в необходимости этого.
«Ленинка» пакует архивы инфы о СВО. Потомки будут рады?
Убыточная вкусноточка официально убыточна. А были сомнения?
Знаешь китайский язык? Ты нужен стране!

Хорошего дня 🤘🏻

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Yakovlev

в некоторых ТЦ уже давно есть отделы по мелкому ремонту, в частности по подшиву одежды и ремонту обуви. и это хорошо.

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10 комментариев
Полина

Судя по ухудшению качества еды и обслуживания во "Вкусно и точка" я не удивлюсь, если и дальше у них будут убытки.

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Mu

На мой взгляд, там стало только вкуснее.
Булочка стала хоть на хлеб по структуре похожа, а не на пластиковый пакет.
И в остальном — все вкуснее стало.

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4 комментария
Егор Корницкий

Они (МакДак) всю жизнь и во всех регионах были и являются второсортной (с точки зрения полезности еды) забегаловкой.

Поэтому что там «ухудшилось» не понимаю, выглядит как притянутый за уши довод

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4 комментария
Grandzlo

Ничего не ухудшилось. Однажды мне не положили дополнительный халопеньо. Я пожаловался и управляющий приготовил новый Бургер бесплатно.

На равне с этим: Яндекс не вернул деньги за отмену поезди, самокат до сих пор за просрок должен 169р, Тинькофф 5450р.

Мне кажется, что Вкусно и Точке лучшая компания вполне сервиса и обслуживания. Я сама еда - это другие вопросы уже.

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5 комментариев
Ияза Гара

Ничего там не поменялось ровным счетом. Что-то из еды даже стало вкуснее, например - картошка в некоторых заведениях появилась отличная.

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5 комментариев
Boris Treukhov

По-моему там все прекрасно и заведения переполнены.

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Black Desert

С Крымом сначала роуминг в МТС отмените, а потому уже все остальное. А то МТС до сих пор считает что это другое государство. Интересно на МТС можно жалобу подать на эту тему.

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Вадим Д.

Крым наш, да не совсем (-:

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1 комментарий
Grandzlo

Поэтому Apple Music можно оплатить симкой МТС? Да?

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4 комментария
Император Нолимоций

Вы еще возмутитесь, что МТС Банк в ОАЭ открылся, но не в Крыму.

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Al La

А как вам там цены на мобильный интернет? 1) супербит 3гб/мес - 385руб 2) Интернет мини 8гб/мес - 620руб 3) Интернет махи 15гб/мес - 1075руб

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3 комментария
Слегка Придурковатый

"Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo возобновит полёты, используя самолёты Ил-96"

Скоро, гляди, и Ту-154 с хранения снимут. Наверняка же ещё не все на металлолом порезали.

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Таир Бакиев

Эм, они с 747-400 так то ровесники

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27 комментариев
cmpstrn

Хороший самолет был, ничего, что не выводился из штопора.

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1 комментарий
Александр А.

Денис Окань давно устал напоминать всем, что снять с хранения можно то, что на хранение ставилось. Ту-154 - не ставили.

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4 комментария
M-S-R

Ту-134 !

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1 комментарий
M-S-R
Россия планирует к 2025 году отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией

Ждем комментариев от Казахстана, Киргизии и Армении

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hakhagmon

Они Кыргызстан, так что не в курсе

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1 комментарий
Makar Homenko

А они как всегда наверное не в курсе...ну ничего на VC об этом прочитают!

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Uuno Turhopuru

"Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится."

Минсельхоз, конечно, жжет... Уходит один из топовых покупателей, но на продажах не отразится. И на ценах, наверное, не отразится.. Чтоб я так жил.

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C. Steel

3,9% - это топовость?

По данным Союза экспортеров зерна, на долю Cargill в прошедшем сельскохозяйственном сезоне 2021/2022 приходилось 1,5 млн т, или 3,9% от всего экспорта российского зерна (он составил тогда 38,1 млн т). Причем последние три года доля компании в экспорте снижалась — для сравнения в сезоне 2018/2019 годов на ее долю приходилось 5,4% экспорта, или 2,3 млн т.
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3 комментария
Игорь Протасов

Минсельхоз просто следует логике начальника.
Ничего, что просрали газовый рынок европы, к 2030 году будем в китай поставлять треть (вот точно не помню) от поставок в европу

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Илья

каких покупателей? каргилл просто юр.лицо владевшее долей активов,и захотел из них выйти

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Andrey Kazatsky

399 день чего?

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S.Capusta

Вашего анабиоза..))

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3 комментария
Васисуалий Лоханкин

ВОЙНЫ. Доволен?

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3 комментария
Makar Homenko

С возвращением дедушка!

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C. Steel

Ну как чего? От самого ужасного события за последние 2 тысячи лет. Оно настолько ужасно, что местные писаки перенесли начало летоисчисления.

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2 комментария
Доктор Богомол Тобогган

Второго пришествия

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usee

Вкусно и Точка показала убытки, значит пойдёт с протянутой рукой к государству, скриньте..

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шатал устоев

Боюсь, как бы этот общепит не стал спонсироваться из бюджета. Типа как знаковый общепит, «что мы, сами не можем сендвич сделать?».

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7 комментариев
Soviet Pooh

А с сентября по декабрь если сравнивать, какие результаты у Точки, интересно?

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Егор Корницкий

Пробегала статистика на днях — выше чем в предыдущий год. Но это не очень показательно — мы ж все ломанулись пробовать)

В любом случае думаю плюс-минус выручка будет такая же. С точки зрения обывателя ничего не изменилось, молодежь там торчит

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7 комментариев
Makar Homenko

"Компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка»), получила в 2022 году убыток в 11,3 млрд рублей."
Вкусочка!

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Makar Homenko

"Российская государственная библиотека (РГБ или «Ленинка») запустила пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о «спецоперации» в интернете."
...

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kit
Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты

Аахахаха ну конечно прикольно, конечно сразу после шоппинга в магазинах сходить забрать посылочку с алиэкспресс и заскочить в мфц оформить какие-нибудь документики и все в одном месте

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S1m0ne

в ТЦ Колумбус так, МФЦ на 3-м этаже. В 2 лифта попасть было очень трудно, большое количество мам с колясками одно время было, которые едут в МФЦ на 3 этаж что-то оформлять, ведь у них такой же рабочий день как у всех, у Мои Документы этих, а детей оставить не с кем, весь район с документами - все туда. Все вопросы же теперь там, и права продлить, и дом подарить.
Не очень удобно, в Черёмах отдельное трехэтажное здание со своей парковкой и не на дороге.

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Игорь Протасов

При покупке в магазине повестка в подарок

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Василий Мартьянов

Зашел в рабочий день в 16.00 там приткнуться некуда (Вологда). И трафик до 19.00 только нарастал..

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Влад Светлый

Чем же вы там 3 часа занимались, кроме наблюдения за нарастающим трафиком?

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S1m0ne

где там, во Вкусно?
Не заметили, там с детьми люди или просто взрослые, работающие на себя, которым проще дойти, чем готовить?
Интересно просто, кто это в рабочий день в 16.00 и толпою...

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1 комментарий
Dark Soul

Интересно, что вы там делали три часа? Туалеты мыли?

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5 комментариев
Генерал Ермолов

Нормальная такая отрицательная рентабельность у говноточки)
Эффективные управленцы, ничего не скажешь

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Игорь

Действительно, как же это так получилось, что крупная сеть не работала несколько месяцев, платила зарплаты, аренду, потом со скрипом переналаживала процессы, открывалась частями и показала убыток за год? Вот уж действительно, все дело в управленцах. Люблю экспертные комментарии на VC.

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2 комментария
Denis Elakhin

О да, санкции против Никарагуа и Мьянмы, лучших экономических партеров России.

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Makar Homenko

"Минпромторг предложил размещать на пустующих площадях в ТЦ отделения МФЦ и почты"
Даёшь приток буйных пенсионеров!

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Алекс Д.
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill — прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится.
Прекращение экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться - сообщил Минсельхоз...

Православный отжим компании :)

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Артём Дубков

используя самолёты Ил-96.
Они все еще летают?

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Pavel Voronkov

Месяц простоя Мака это 4 млрд в минус, два месяца не работали, вот и убыток уже 8 млрд. Супер интеллектуалы vc могут дальше брызгать желчью.

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Nikolay Помещенко

для меня Мак ушёл из России, то что вместо него меня не интересует.

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Makar Homenko

+

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Михаил Кузнецов

Еврокомиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России-а разве они не наблюдают по серьезному за соблюдением правил ?

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Чингиз

Тревожная новость про отмену роуминга. Объятия медведя ещё крепче становятся 😅
Особенно в Казахстане булки напряглись. Учитывая неоднократные заявления клоунов, что после Украины за Казахстан возьмёмся.

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Юрий Б.
Компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»,

Нам втирают какую-то дичь

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Иван Вознюк

О, мак рядом с моим домом на фотке

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Сергей Леопольдович

Алигарх? 😳😁

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Игорь Протасов

Наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России

Финская компания Moomin Characters, которой управляют наследники писательницы и художницы, отказалась выдавать новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не стала продлевать действующие соглашения.

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Комментарий удален модератором

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Илья

Вроде как даже с Белоруссией до сих пор не отменили роуминг

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Сергей

Удивительно, что выросло количество командировок в Казахстан, Турцию и Эмираты. Совпадение - не думаю!

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Макс Мартин
В то же время, компания «ДВРП», через которую сеть развивается на Дальнем Востоке, в 2022 году получила выручку в 667,7 млн рублей.

Даже с учетом того, что они несколько месяцев стояли закрытыми с трудом верится, что это реальная цифра

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Лена Куртасова

по себе могу сказать, что с момента открытия "Вкусно и точка" была там не больше 5 раз, что-то там не так стало, как-то не заходит

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забанен на VC за правду

5 дней до вопроса "Ну кто тут теперь страна 404?"

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