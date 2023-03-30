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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 76,97 рубля, евро — 83,48 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:58 мск: доллар — 77,1 рубля, евро — 83,63 рубля.

Курсы на Forex на 08:12 мск: доллар — 77,15 рубля, евро — 83,7 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,29 рубля.

ЦБ продлил ограничения на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами на полгода — до октября 2023-го.

Кто и как адаптируется

Крупнейший в России кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал новый кинотеатральный формат — аналог IMAX. Технология «Космакс», по словам гендиректора компании Вадима Верещагина, совмещает в себе максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас она проходит процедуру получения патента.

Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов: в 2023 году под неё попадут медработники, работники сферы образования, участники «спецоперации». Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Автомобиль должен быть российским и не дороже 2 млн рублей.

«Москвич» анонсировал седан и кроссовер в 2023 году — завод «скоро» покажет, как они будут выглядеть.

Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт отечественны разработчикам электроники преимущество при госзакупках. Закупка иностранной техники будет рассматриваться только в отсутствие конкурентов из России.

Контекст

Объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 году достигнет 3,03 трлн рублей — почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го (2,18 трлн рублей). Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners («дочка» «Сбера»).

Продажи новых легковых машин в России в 2023 году вырастут на 7% до 670 тысяч штук, а после будут расти в среднем на 22% в год до 2027-го включительно. Такой прогноз представлен в обзоре российского авторынка по итогам 2022-го и перспектив его развития, подготовленном консалтинговой компанией «Технологии доверия». К уровню 2021-го — 1,5 млн машин — рынок вернётся только в 2027-м.

За год российские разработчики ПО подняли цены на 30–50%, говорят потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики.

ЦБ перед началом «спецоперации» перевёл часть резервов в наличную иностранную валюту и ввёз её на территорию страны. Об этом говорится в годовом отчёте регулятора, обратило внимание Moscow Times.

«Почта России» по итогам 2022 года получила убыток в 27,2 млрд рублей, пишет РБК. Выручка компании уменьшилась на 4% год к году и составила 208,4 млрд рублей.