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Финансы
Евгения Евсеева

День 400: российский аналог IMAX, продажи легковых машин вернутся к уровню 2021 года через пять лет Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 марта: доллар — 76,97 рубля, евро — 83,48 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:58 мск: доллар — 77,1 рубля, евро — 83,63 рубля.

Курсы на Forex на 08:12 мск: доллар — 77,15 рубля, евро — 83,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,29 рубля.

ЦБ продлил ограничения на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами на полгода — до октября 2023-го.

Кто и как адаптируется

Крупнейший в России кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал новый кинотеатральный формат — аналог IMAX. Технология «Космакс», по словам гендиректора компании Вадима Верещагина, совмещает в себе максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас она проходит процедуру получения патента.

Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов: в 2023 году под неё попадут медработники, работники сферы образования, участники «спецоперации». Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей ДФО — 25%). Автомобиль должен быть российским и не дороже 2 млн рублей.

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«Москвич» анонсировал седан и кроссовер в 2023 году — завод «скоро» покажет, как они будут выглядеть.

Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт отечественны разработчикам электроники преимущество при госзакупках. Закупка иностранной техники будет рассматриваться только в отсутствие конкурентов из России.

Контекст

Объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 году достигнет 3,03 трлн рублей — почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го (2,18 трлн рублей). Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners («дочка» «Сбера»).

Продажи новых легковых машин в России в 2023 году вырастут на 7% до 670 тысяч штук, а после будут расти в среднем на 22% в год до 2027-го включительно. Такой прогноз представлен в обзоре российского авторынка по итогам 2022-го и перспектив его развития, подготовленном консалтинговой компанией «Технологии доверия». К уровню 2021-го — 1,5 млн машин — рынок вернётся только в 2027-м.

За год российские разработчики ПО подняли цены на 30–50%, говорят потребители, связывая тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики.

ЦБ перед началом «спецоперации» перевёл часть резервов в наличную иностранную валюту и ввёз её на территорию страны. Об этом говорится в годовом отчёте регулятора, обратило внимание Moscow Times.

«Почта России» по итогам 2022 года получила убыток в 27,2 млрд рублей, пишет РБК. Выручка компании уменьшилась на 4% год к году и составила 208,4 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 29 марта — здесь.

#новость

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171 комментарий
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 Слегка Придурковатый

"в 2030 году", "в 2027-м"

Какие-то дичайшие оптимисты сидят в этих консалтинговых конторах. Тут хуй его знает, что будет в этом году, а они, по каким-то неведомым причинам, прогнозы на несколько лет вперёд строят. Причём в процентах - видимо, чтоб поумнее казаться.

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Алекс Д.

Да им пох, что будет в этом году... Для них главное прогнозы на следующие года :)

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11 комментариев
Олег Бринц

Прогнозы основаны на данных расширения к примеру площадок производства, заложили новые цеха, дедлайн 3-5 лет отсюда и прогнозы. Через 5 лет производственные мощности могут выйти на полную мощность, точно так же с добычей ископаемых, сельхозпроизводства и всего прочего.

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18 комментариев
Leonid Bushuev

Мне это все напоминает молодые годы, когда со всех сторон еще молодые лоялисты и оппозиционеры не обжигались на предсказаниях, и не думали что далекие 5-7-10-15 лет когда нибудь пройдут.
Сюда и обещания власти, об уровни жизни и всем по квартире.
Сюда и обещание оппов, что вот-вот конец режЫма / экономики / России.

Сейчас все же стали люди аккуратнее, но некоторые все еще хотят наступать на свои грабли. С другой стороны, им за это платят, требуют хоть каких по позитивных прогнозов.

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illusive man

если аналитика бесполезна, почему существуют аналитики?

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3 комментария
Михаил Барабаш

Без долгосрочного планирования ни одна крупная контора не работает. Потому что для постройки, скажем завода, надо понимать, насколько его продукция будет в этом 2030м году востребована.

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Никита

Главное прогноз оптимистичный, чтобы Вовка порадовался, а то инфаркт ещё хватит

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Сергей Я

Хуже не будет. Но это не точно.

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Неприемлемый разговор

Дело не в оптимизме, а в том, чтобы народонаселению спокойнее было.

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Доктор Богомол Тобогган

Если в 2022 прогнозы строились до конца 2022 и как правило заканчивались армагеддоном, то теперь горизонт явно удлинился и по итогу прогноз позитивный, что может говорить о прохождении пика кризиса и стабилизации экономики. Многие экономисты отмечают, что все прошло на удивление мягко.

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3 комментария
Илья Попов

Некоторые товарищи не знают элементарных вещей - если промолчать, будешь умнее казаться, чем кричать на всю страну, какой ты умный. Молчание золото!

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Мобилизованный Фурри

Потому что это не прогноз, это очередной выхлоп про Нью-Васюки от новостной помойки для успокоения плебеев. "Будет", "может", "станет", "планируется", а в 2027-м уже все забудут про эту аналитику.

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Alex Nosov

Че-то новость про аналоговнетный IMAX звучит как очередной звездежь. Сама технология подразумевает специальные кинокамеры, специальные проекторы и особую планировку кинозалов. Крайне сомнительно, что Централ партнершип под свой Космакс разработали и произвели кинокамеры и проекторы. Скорее будет такой же аналог IMAX, как Веста аналог Додж Чарджер.

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Вадим Д.

Максимум, могли что-то где-то с3,14здить. Но громкие заявления анало-говнета — без них теперь в стране ничего не получается.

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1 комментарий
Олег Бринц

Не факт что это вообще будет рабочий проект, может разобрали технологию и принципы imax, сейчас сделают патент а уже потом в прекрасном далеко будут его использовать, так же закупая комплектующие у тех же поставщиков что и imax.

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6 комментариев
Руслан Астафьев

Подразумевается "IMAX light"

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2 комментария
Aleks B

и так сойдёт

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неформат

да обычное фулл хд, чо уж там

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1 комментарий
Dimitri

Зашибись вставание с колен. Санкции нам не почем но авторынок через 5 лет вернется на уровень 2021 года. Но это не точно…

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Ivan Pogoreloff

Во время чтения новостей в голове начинает самопроизвольно играть что-то из начала десятых:

Я сегодня спросил на обходе врача:
"Почему у нас нет от палаты ключа?
Почему в голове и в бюджете дыра?
Почему вместо завтра сегодня вчера?"

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Анти Космонавт
За год российские разработчики ПО подняли цены на 30–50%, говорят потребители

Как неожиданно и приятно

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Слегка Придурковатый

Погромистов - на вилы!

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2 комментария
Андрей Иванов

Так зарплаты в айти выросли на те самые 30-50%, а ФОТ в айти крупнейшие расходы.

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18 комментариев
Ivan Cato

Готов поддержать рублём наших гениев. Это вложение в перспективу.

Так получаем независимость в ИТ, а это не дёшево.

Ура!

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Александр Привалов

Главное, что теперь ПО значительно дешевле, чем зарубежные аналоги, которые давили наши компании и монополили рынок... Ой, не то... щас... Главное, что эти корпорации наконец-то выдавили за пределы и к 2030 году, наши аналоги станут производительнее и дешевле. А пока потребитель даже рад заплатить больше, потому что он тем самым обеспечивает себя в будущем.

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Makar Homenko

Эх друзья с Юбилеем нас...

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Алекс Д.

Опередил на 5 сек! ^^

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Илья Попов

Я, как наполовину грузин, не могу ответить без тоста - Друзья, у меня есть желание, чтоб поздравить вас только и только с добрым юбилеем и пожелать всем вам мира, здоровья, процветания и благополучия, чтоб вам всегда сопутствовала удача! Пусть Бог хранит вас и для вас дорогих людей!

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Алекс Д.
Продажи новых легковых машин в России в 2023 году вырастут на 7% до 670 000 штук, а после будут расти в среднем на 22% в год до 2027-го включительно. Такой прогноз представлен в обзоре российского авторынка по итогам 2022-го и перспектив его развития, подготовленном консалтинговой компанией «Технологии доверия»

Перспективные прогнозы... Кто эти миллиардеры? :)

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Alexander Golubev

700'000+₽ есть не только у миллиардеров. Особенно в кредит.

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9 комментариев
Santiago

Ну сейчас полно вакансий, где платят тысяч 200 руб ежемесячно + премиальные - 5-7 лямов. Да и сама работа интересная - поездка в европейскую страну, и на свежем воздухе, бесплатные физические нагрузки подтянут здоровье. На ТВ даже сюжет был, как один мужик на эти премиальные белую Ладу взял. Так что, кто хочет, тот заработает.

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1 комментарий
Alexander Golubev

IMax в первую очередь камеры и проекторы. Что у нас не производят совсем. Не понятно о каких аналогах речь.

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Дед Велосипед

Не свисти, камер у нас как говна за баней, на всех в них места хватит

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1 комментарий
Dimitri

Главное объявить про аналоги. А как по факту уже не важно.

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Алекс Д.
День 400

Кстати с юбилеем

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Вадим Д.

Космакс?! 😁 Весёлый денёк, однако.
Товарищ Верещагин планирует шильдик на технологии клеить?

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Kirill Sidorov

Скорее всего там ничего технологичного нет, а отсутствие аналогов было связано с патентами. Скорее всего можно сделать аналогичное оборудование, но продавать только в РФ

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10 комментариев
Алекс Д.

Технология «Космакс»-
противопоставляется IMAX,
Название рифмуется,
Бабки крутятся....

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2 комментария
Alexey Bannikov

что они будут показывать то с этой технологией

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Елизавета Дроздова

Хорошо, что хотя бы клеить.

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Вадим Д.

Нет доверия в «Технологиям доверия», обещалки хреновы. Рост на 22% в год?! Схераль?

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Алекс Д.

Пфффф- разве это проблема? там Москвичей продали 57 штук- несколько депутатов подсуетятся- вот вам и 22% в год ^^

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Aleks B

эффект низкой базы

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Makar Homenko

"Продажи новых легковых машин в России в 2023 году вырастут на 7% до 670 тысяч штук, а после будут расти в среднем на 22% в год до 2027-го включительно."
Ха-ха! А почему не до 2030го то?
"Такой прогноз представлен в обзоре российского авторынка по итогам 2022-го и перспектив его развития, подготовленном консалтинговой компанией «Технологии доверия»."
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...

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Кирилл Пабы старой Руси

«Технологии доверия» - хорошее название для прогнозистов

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Андрей

Космакс , звучит убого, хоть бы кмакс назвали

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Анти Космонавт

какс

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1 комментарий
Very Sexy & Beautiful

Скрепно надо, холопы, КвасМакс

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Кекмакс.

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Aleks B

росмакс

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Звенислав Николаевич

климакс

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Никитка Хархардинов

Космакс как аймакс только дороже и хуже в 2раза как минимум)

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Makar Homenko

"Крупнейший в России кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал новый кинотеатральный формат — аналог IMAX."
АналоГовнет...

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Павел Шкутко

Поклонники Чебурашки в Космаксе будут в восторге

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Андрей Мельник

Боюсь, что и "Чебурашку" новую могут запретить, т.к. там неплохо коррупцию показывают. А если учесть, что это вообще детский фильм, то зачем детям о таком явлении знать.

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Petr Razdorov

вообще не понимаю хайпа по поводу этого фильма

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Светлана Сорокина

разве на 400 дне не должно все обнулиться?

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Алекс Д.

Считайте, что всё обнулилось- 110010000

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Makar Homenko

"Объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 году достигнет 3,03 трлн рублей — почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го"
Опять эта магическая цифра 2030.

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Алекс Д.

Ну это же те самые +5% год к году :)

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Николай Кандинский

2030... Ну-ну... А там эмир умрёт, ишак или я...

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Good Mood Duck

Дерьмакс. Дарю название бесплатно.

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Александр Привалов
расти в среднем на 22% в год до 2027-го

и к прогнозу 30 страниц "если". Если все останется как сейчас, если будет господдержка, если китайцы не решат начать экспансию, если не введут новые санкции, если доходы населения не упадут, если сохранится потребность в авто, если...

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Сомалийский космонавт

"Объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 году достигнет 3,03 трлн рублей — почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го (2,18 трлн рублей). Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners («дочка» «Сбера»)."

Они там говна объелись? Какой объем они измеряют деревянными фантиками? С 2022 по 2030 инфляция будет 100%

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Evgeny

А доллар по 300 когда, господин эксперт? Пока у нас инфляция за прошлый год ниже, чем в среднем по Европе в 4 раза (true Европа, без восточной окраины, разумеется) и ниже чем в СШП в 2,5 раза.

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2 комментария
Alexey Dymov

Жизнь продолжается: прогнозы оптимистичные, отрасли приспосабливаются к новой реальности, как могут. В том числе, несомненно, копирование аналогов с ухудшением качества - чудес не бывает.

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Станислав

Насчет машин, ну будет их меньше, даже хорошо. А то уже яблоку негде упасть в городах.

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Сомалийский космонавт

Не затрагивая тему промышленности, где автопром один из главных локомотивов, есть проблема экологии. В городах и так дышать нечем от обилия рухляди, так еще и возраст парка будет стареть лет 10.

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4 комментария
Станислав

Насчет кинотеатров. Все кричали мол пациент уже в коме. Так он живее всех живых. И прибыль выросла в прошлом году. И вон какие то новые стандарты придумывают ))

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виктор сикрит
ЦБ перед началом «спецоперации» перевёл часть резервов в наличную иностранную валюту и ввёз её на территорию страны.

Она же недружественная, вы чего..

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Петр Калинин

А кто-то из уважаемых господ из Минпроторга видел цены на автомобили? Что можно сейчас нового купить до 2-х млн руб кроме гранты, весты и нивы? А покупать весту за 1.2-1.3 млн - это же неадекватно

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Доктор Богомол Тобогган

Солярис же?

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Mr Vuuu

Почему «Космакс»? Взяли бы уже «Батутмакс», чтобы заодно Илону Маску насолить.

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Анна Матвеева

интересный, конечно, прогноз на продажи авто в 23 году...видимо, кто-то просто раскинул таро и выпало вот это

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Платон

"москвич" и седан, и кроссовер! воу! полегче!

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