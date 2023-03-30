Финансы
Евгения Евсеева

Платформа по обучению и поиску ИТ-работы Careerist привлекла $8 млн Статьи редакции

Сервис Ивана Цыбаева, Максима Глубочанского и Максима Гусакова обещает вернуть деньги, если после выпуска устроиться не получится.

  • Careerist привлёк финансирование от группы инвесторов: Cathexis Ventures, Xploration Capital, Cold Start Ventures, Grand Park Ventures, Y Combinator, а также бизнес-ангелов — основателя First Republic Bank Джеймса Герберта и сооснователя PandaDoc Микиты Микадо, пишет Insider.
  • Стартап позволяет начинающим и опытным специалистам пройти обучение по техническим специальностям в онлайне, а затем получить работу в американской ИТ-компании — для этого помогут составить резюме, автоматически откликнуться на вакансию, подготовиться к собеседованию и пройти его. Если устроиться не получится, Careerist вернёт деньги.
  • Кроме этого, с частью компаний у платформы заключены соглашения о прохождении стажировок.
  • Стоимость курсов отличается в зависимости от направления, например, занятия по системной инженерии длятся полгода и стоят $3500, курс инженера по продажам (предлагает компаниям сложные технологические продукты) — девять недель за $3500, UX-дизайнера — 14 недель и $2950.
  • Careerist основали Иван Цыбаев, Максим Глубочанский и Максим Гусаков в 2019 году. Тогда проект назывался JobEasy. По собственным данным, у платформы свыше 1000 выпускников, которые работают в Google, Amazon, Intel, Apple, Slack и других компаниях.
  • В 2021-м Careerist привлекла $1,25 млн — тогда стартап позиционировал себя как проект, который помогает людям без опыта найти работу в ИТ-компании.

#новость

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71 комментарий
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 Слава Мак

О, привет скиллбокс, гикбрейнс, xyz, яндекс практикум и прочие

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Первопроходец

Я учился в скиллбокс за 200к и не закончил. 🤣

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5 комментариев
Николай Бойко
Платформа Careerist привлекла $8 млн — она помогает пройти обучение по ИТ-специальности и найти работу
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Первопроходец

Причем в Америке в компаниях Google и остальных. Где нет сокращений в десятки тысяч человек.

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Перечитатель

Да сколько уже можно эти псевдо образовательных платформ запускать.. .их же уже дохера

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Дмитрий Дмитриев

Пока будет спрос..
Рынок онлайн образования только растет

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1 комментарий
Дмитрий Астахов

слабо верится что вернут,скорее всего отмазы какие то начнутся и т д

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Первопроходец

Либо отмазки, либо реально впихнут куда-нибудь ли ж бы выполнить условие.

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12 комментариев
Domorost

Вот бы начали все же учить не только it специальностям. Ведь нужны технологи, инженеры, конструктора. А все нам сказочки про ИТ рассказывают. Все у нас только марки цукерберги и великие инвесторы типо воложа

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Первопроходец

Ну, в универах вроде как учат.

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3 комментария
Вадим Д.
обещает вернуть деньги, если после выпуска устроиться не получится

Если бы возвращали с довеском — качество точно выросло бы (-:

Да, если устроиться не получится по полученной специальности или вообще? В последнем случае почти ничем не рискуют.

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Невкусно и грустно

Дивный новый мир. Ты платишь за возможность работать, лол.

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3 комментария
Первопроходец

Ну, здесь по сути работа является рентабельностью инвестиций.

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Татьяна Астахова

Инфоцыганство бессмертно. Лох не мамонт - не вымрет.

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Сергей

Сколько стоит реклама под видом новости?

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Перечитатель

Совершенно не понятно, как можно было поднять деньги на падающем рынка. Компании избавляются от сотрудников, а они их им впаривать собираются?

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Татьяна Астахова

Они собираются доить лоха который выучившись на курсе останется и с чем. Зарегают его на фриланс бирже и давай дарагой ты трудоустроен.

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10 комментариев
Слегка Придурковатый

Как же у меня бомбит от слова "бизнес-ангел". Даже не знаю, почему.

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Сергей

Да, бизнес-ангелочек было бы лучше...

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Никита

Ну кстати я там успел поработать месяцок. Если сравнивать их и наш условный скиллфектори, то там реально помогают с устройством, дают практику в компании, интернство итд.

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Корпоративный психолог

ИТ компании по всему миру увольняют разработчиков
курсы:мы найдем вам работу...

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Ivan. Zakladka
По собственным данным, у платформы свыше 1000 выпускников, которые работают в Google, Amazon, Intel, Apple, Slack и других компаниях

Amazon - это те, которые сократили дохренадесятковтыщ сотрудников?
Прям вот так взяли чуваков с курса, но сократили чуваков с работы?))))

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Suntori

Почему нет? Сократили спецов за $200k/year и наняли за $100k/year. Профит. Желающих работать в FAANG всегда можно гору нагрести.

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Valery Ya

В Америку уже совсем не вариант ехать. Платить за обучение и потом там работать🤦🏻‍♂️

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Дмитрий Зима

ну теперь может фотки своим инструкторам на сайте нормальные сделают. Идея конечно хорошая, но как будет проходить процесс трудоустройства совершенно непонятно.

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Павел Шкутко

Ну должность уборщицы в айтикомпании всегда предложить смогут, за такую цену курса, можно пару месяцев по сотке баксов платить

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Айнур

лучший способ учиться - делать реальные проекты

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Педро Гонсалес

"начинающим и опытным специалистам пройти обучение"
То есть все таки не с нуля они будут учить? Или что здесь имеется в виду

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Продюсер душнила

Можно закрывать стартап и венчурные фонды заодно. Эксперты с vc уже опередили, что программа обучения говно, условия говно, и перспектив никаких нет.

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Невкусно и грустно

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОРАТЬ?)))))))))))))) ОХ И МИКАДО!

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Funpepper

просто квинтессенция образа любителя танков

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ilia

Просто вдумаемся: если так уверены что устроят, тем более в западные серьезные компании, то почему бы бабки не взять ПОСЛЕ устройства на работу? Ну ок, пару сотен баксов можно брать "для серьезности намерений студента", но остальное...

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Огурец Молодец

Как гритса, "айтишник - не мамонт", и раз удалось привлечь столько далеко не глупых чуваков с деньгами, значит оно очень даже работает

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Labeling
Тогда проект назывался JobEasy. По собственным данным, у платформы свыше 1000 выпускников, которые работают в Google, Amazon, Intel, Apple, Slack и других компаниях.

Ахахах, в такой бред поверят только те, кто никогда не работал в FAANG. Туда без опыта работы после курсов не берут, единственный шанс попасть без опыта работы - это пройти практику во время обучения в университете.

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Платон

все где есть "it" привлекает деньги! таков мир!

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M-S-R

А стажировка считается трудоустройством? Имхо только бессрочный контракт должен котироваться

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M-S-R

Автор! Ваше предложение топ!! Даже топ топов!! Америка стала ближе.

Зашёл на сайт - не нашёл кнопку русский язык. Надо срочно сделать, а то ничего непонятно же!!!

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