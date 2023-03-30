Платформа по обучению и поиску ИТ-работы Careerist привлекла $8 млн Статьи редакции
Сервис Ивана Цыбаева, Максима Глубочанского и Максима Гусакова обещает вернуть деньги, если после выпуска устроиться не получится.
- Careerist привлёк финансирование от группы инвесторов: Cathexis Ventures, Xploration Capital, Cold Start Ventures, Grand Park Ventures, Y Combinator, а также бизнес-ангелов — основателя First Republic Bank Джеймса Герберта и сооснователя PandaDoc Микиты Микадо, пишет Insider.
- Стартап позволяет начинающим и опытным специалистам пройти обучение по техническим специальностям в онлайне, а затем получить работу в американской ИТ-компании — для этого помогут составить резюме, автоматически откликнуться на вакансию, подготовиться к собеседованию и пройти его. Если устроиться не получится, Careerist вернёт деньги.
- Кроме этого, с частью компаний у платформы заключены соглашения о прохождении стажировок.
- Стоимость курсов отличается в зависимости от направления, например, занятия по системной инженерии длятся полгода и стоят $3500, курс инженера по продажам (предлагает компаниям сложные технологические продукты) — девять недель за $3500, UX-дизайнера — 14 недель и $2950.
- Careerist основали Иван Цыбаев, Максим Глубочанский и Максим Гусаков в 2019 году. Тогда проект назывался JobEasy. По собственным данным, у платформы свыше 1000 выпускников, которые работают в Google, Amazon, Intel, Apple, Slack и других компаниях.
- В 2021-м Careerist привлекла $1,25 млн — тогда стартап позиционировал себя как проект, который помогает людям без опыта найти работу в ИТ-компании.
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О, привет скиллбокс, гикбрейнс, xyz, яндекс практикум и прочие
Я учился в скиллбокс за 200к и не закончил. 🤣
Причем в Америке в компаниях Google и остальных. Где нет сокращений в десятки тысяч человек.
Да сколько уже можно эти псевдо образовательных платформ запускать.. .их же уже дохера
Пока будет спрос..
Рынок онлайн образования только растет
слабо верится что вернут,скорее всего отмазы какие то начнутся и т д
Либо отмазки, либо реально впихнут куда-нибудь ли ж бы выполнить условие.
Вот бы начали все же учить не только it специальностям. Ведь нужны технологи, инженеры, конструктора. А все нам сказочки про ИТ рассказывают. Все у нас только марки цукерберги и великие инвесторы типо воложа
Ну, в универах вроде как учат.
Если бы возвращали с довеском — качество точно выросло бы (-:
Да, если устроиться не получится по полученной специальности или вообще? В последнем случае почти ничем не рискуют.
Дивный новый мир. Ты платишь за возможность работать, лол.
Ну, здесь по сути работа является рентабельностью инвестиций.
Инфоцыганство бессмертно. Лох не мамонт - не вымрет.
Сколько стоит реклама под видом новости?
Совершенно не понятно, как можно было поднять деньги на падающем рынка. Компании избавляются от сотрудников, а они их им впаривать собираются?
Они собираются доить лоха который выучившись на курсе останется и с чем. Зарегают его на фриланс бирже и давай дарагой ты трудоустроен.
Как же у меня бомбит от слова "бизнес-ангел". Даже не знаю, почему.
Да, бизнес-ангелочек было бы лучше...
Ну кстати я там успел поработать месяцок. Если сравнивать их и наш условный скиллфектори, то там реально помогают с устройством, дают практику в компании, интернство итд.
ИТ компании по всему миру увольняют разработчиков
курсы:мы найдем вам работу...
Amazon - это те, которые сократили дохренадесятковтыщ сотрудников?
Прям вот так взяли чуваков с курса, но сократили чуваков с работы?))))
Почему нет? Сократили спецов за $200k/year и наняли за $100k/year. Профит. Желающих работать в FAANG всегда можно гору нагрести.
В Америку уже совсем не вариант ехать. Платить за обучение и потом там работать🤦🏻♂️
ну теперь может фотки своим инструкторам на сайте нормальные сделают. Идея конечно хорошая, но как будет проходить процесс трудоустройства совершенно непонятно.
Ну должность уборщицы в айтикомпании всегда предложить смогут, за такую цену курса, можно пару месяцев по сотке баксов платить
лучший способ учиться - делать реальные проекты
"начинающим и опытным специалистам пройти обучение"
То есть все таки не с нуля они будут учить? Или что здесь имеется в виду
Можно закрывать стартап и венчурные фонды заодно. Эксперты с vc уже опередили, что программа обучения говно, условия говно, и перспектив никаких нет.
КАК ПЕРЕСТАТЬ ОРАТЬ?)))))))))))))) ОХ И МИКАДО!
просто квинтессенция образа любителя танков
Просто вдумаемся: если так уверены что устроят, тем более в западные серьезные компании, то почему бы бабки не взять ПОСЛЕ устройства на работу? Ну ок, пару сотен баксов можно брать "для серьезности намерений студента", но остальное...
Как гритса, "айтишник - не мамонт", и раз удалось привлечь столько далеко не глупых чуваков с деньгами, значит оно очень даже работает
Ахахах, в такой бред поверят только те, кто никогда не работал в FAANG. Туда без опыта работы после курсов не берут, единственный шанс попасть без опыта работы - это пройти практику во время обучения в университете.
все где есть "it" привлекает деньги! таков мир!
А стажировка считается трудоустройством? Имхо только бессрочный контракт должен котироваться
Автор! Ваше предложение топ!! Даже топ топов!! Америка стала ближе.
Зашёл на сайт - не нашёл кнопку русский язык. Надо срочно сделать, а то ничего непонятно же!!!