Финансы
Евгения Евсеева

Raiffeisen Bank International определился с вариантами ухода из России: активы продадут или выведут из группы Статьи редакции

Когда это случится — неизвестно, покупателя у компании нет, но она будет рассматривать все возможные варианты.

  • Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассмотрит возможную продажу активов в России или их выделение за периметр группы, заявил на собрании акционеров гендиректор RBI Йоханн Штробль.
  • Согласно заявлению компании, она с начала «спецоперации» работает над вариантами ухода из России и оценила все возможные из них. Сейчас RBI сосредоточит усилия на поиске потенциальных сделок, которые приведут к продаже российского бизнеса или его отделению.
  • Газета Der Standard пишет, что тема ухода из России была главной на собрании: глава наблюдательного совета RBI Эрвин Хамеседер заявил, что компании очень сложно решить, как именно действовать, в том числе и потому, что продажа приведёт к «пополнению российской казны».
  • Штробль пояснил, что сейчас RBI сосредоточена на двух вариантах. При этом компания продолжит сокращать деловую активность в стране — общий объём операций в иностранной валюте и выдачу кредитов клиентам. В феврале 2023 года группа уже ограничила валютные расчёты с российскими банками. Но полностью сворачивать бизнес не планируют: «Райффайзенбанк» хочет соответствовать условиям банковской лицензии, чтобы сохранить её.
  • Когда именно RBI покинет Россию — неизвестно. На разделение потребуется как минимум несколько месяцев, в этом случае у акционеров будут акции двух бизнесов — основного и российского. Вариант с продажей «был бы быстрее, если бы был покупатель» — но его нет. Кроме этого компании нужно получить разрешение на продажу от правительства и выбрать в качестве покупателя кого-то, кто не находится под санкциями.
  • Также Штробль сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe. В сентябре 2022 года источники Frank Media сообщали, что подобные переговоры с компанией вёл и ВТБ.
  • В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021 года он занял 10-е место по размеру активов.
  • RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года — но сделать этого не может из-за запрета на продажу без разрешения специальной правкомиссии.
  • В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за его бизнеса, связанного с Россией. В марте издание сообщило, что Европейский центробанк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка: он настаивал на плане действий, который включал бы продажу или закрытие подразделения в стране.

#новость #райффайзенбанк

6513 просмотров
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228 комментариев
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 cmpstrn

Пора придумать какой-то сервис для просто поплакать от новостей.

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Oleg

медуза же

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20 комментариев
Вадим Д.

Грустнограмм вроде есть.

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2 комментария
Майкл

А где новость что вкусно и точка за первый год работы получила убыток в 10 млрд?

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1 комментарий
Alexey Dymov

Добро пожаловать

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Вадим Д.

«У нас товар, у вас купец» — добавил гендиректор RBI Йоханн Штробль.

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Mike Kosulin

«У нас товар, у вас пиздец» — добавил гендиректор RBI Йоханн Штробль.

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1 комментарий
S.Capusta

Все уйдут..
По данным Financial Times, около 2 тысяч зарубежных компаний ждут разрешения Минфина на продажу активов в России. Проблема для них в том, что комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений. Из 1,4 тысячи иностранных компаний с выручкой не менее $5 млн в год только 206 полностью смогли продать российские доли.
Не быстро, но уйдут.

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Дмитрий Р.

Потому что параллельно приходится столько же открывать))))

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5 комментариев
Виктор Албанец

Скатертью дорога

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8 комментариев
Allestor Klei

Vpost считала что все они уйти смогут уйти через 8 лет
https://t.me/VwordMedia/6660

VPost

Иностранные компании получили срок до восьми лет

Занимательная арифметика. Крупные иностранные компании могут продать российские активы только с разрешения властей. Комиссия, которая выдает разрешения на сделки, собирается трижды в месяц и на каждом заседании рассматривает не б...

Иностранные компании получили срок до восьми лет

Занимательная арифметика. Крупные иностранные компании могут продать российские активы только с разрешения властей. Комиссия, которая выдает разрешения на сделки, собирается трижды в месяц и на каждом заседании рассматривает не более семи заявок – а всего их около 2000. Даже если новых заявок не поступит, на рассмотрение уже поданных такими темпами уйдет 8 лет. А 10%-ный взнос в бюджет стал из добровольного обязательным

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Невкусно и грустно

Мы попадем в рай, а они ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶у̶т̶ будут куплены Сбером (с)

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Alex Melnikoff

или потаниным

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1 комментарий
Император Нолимоций

Ну все, п^здец. Последний банк кря( Лучше б закрыли тогда совсем, чем продавать.

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Kiss1nger

Тут всей стране П*зд*ц , а вы про какие-то банки. За год просрали все, что нарабатывали последние 20 лет. Хотя режимным плевать. У них в жизни ничего не изменилось.

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6 комментариев
Фокс Йовович

Решишь продать свою машину лучше выбрось, но скажи куда

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1 комментарий
t t
Лучше б закрыли тогда совсем, чем продавать.

у них в России больше половины их бизнеса)
вот щас они половину компании просто так выкинут

В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза, до €2 млрд. В прошлом году финансовый результат составлял €474 млн, следует из отчетности по МСФО его материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI).
Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).
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1 комментарий
igor018 88

Интересно что будет потом , потому что это единственный банк через которого я выводил деньги за границу

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Andrei M

Потом... за какую границу?

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1 комментарий
Беженцы с TJ

Год времени был, пора уже определится ты тут или там. Если там , то нужно не только деньги выводить, но и самому уехать.
Скажи спасибо что столько времени было

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62 комментария
Mr Black

Забудь все,не есть еще сервисы….я вот сейчас работаю с ВЭДом,в крупной компании,так у нас от месяца к месяцу происходят целые пиздопляски с оплатой счетов поставщикам,каждый раз чет новое,это там не с Али купить,а тонны грузов со всей планеты.

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Sanya

Через USD T спокойно выводишь на карту зарубежного банка

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9 комментариев
unknown

Видимо, надо поискать другие. У меня другой банк, который замечательно отправляет бабло в Британию, например.

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2 комментария
vvtwittep

Ещё OTP и Юникредит по слухам работают

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Виктор Албанец

потом будете выводить через другой банк наверное

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Доктор Богомол Тобогган

Забавно будет понаблюдать за группой в перспективе лет 3-5, с учетом того, что кормились они во многом с российского филиала.

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Mikhail Dragunov

Это называется стрельнуть се в ногу в угоду политической коньюктуре ))) да и пусть уябывают, потом зайти будет очень тяжело, если вообще дотянут до этого момента.

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17 комментариев
Алексей Иванов

Ну наконец-то они определились - может продадут, а может и нет, но когда - неизвестно.
Правильно говорят - определенность лучше неизвестности.

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Pavel Cree

Но они ведь огромные деньги на российском рынке зарабатывают, никогда они не уйдут, вы что. Да и вообще нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли. Ну, так ещё месяц назад говорили... Что-то случилось что ли?

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unknown

А что, кто-то куда-то ушёл?

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Император Нолимоций

Сейчас китайские партнёры на его месте пять откроют, один краше другого.

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4 комментария
DmitriyS

А кто фактически ушел? Чего нет фактически на российском рынке, что было раньше? Завтра если все закончится, то придут опять, выкупят за тоже копье, что и продали и дальше будут деньги делать

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Андрей Комягин

Честно говоря, вся эта публичная история с уходом Raiffeisen Bank International (RBI) не имеет никакого отношения с реальностью. По факту, т.н. российское подразделение Акционерное общество «Райффайзенбанк» - это самостоятельное ЮЛ и не имеет никакого отношения к родительской структуре кроме названия. Даже мобильное приложение другое и пишут другие люди. Так что, ничего не изменится кроме официальных заявлений. Типа мы ушли, да))) Ну выведут его из группы RBI и что? Что изменится? По факту он и так давно он нее оторван и вполне успешно работает. Сейчас входит в список системнозначимых банков в РФ.

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Oleg

Банк держался на ВЭД и свифт обрабатывал как раз головной банк. После начала войны был один из немногих вариантов. Без ВЭД банк скукожится за считанные кварталы до уровня регионального банка

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14 комментариев
Pavel Cree

Честно говоря, вся эта публичная история с уходом Société Générale не имеет никакого отношения с реальностью. По факту, т.н. российское подразделение Публичное акционерное общество «Росбанк» - это самостоятельное ЮЛ и не имеет никакого отношения к родительской структуре. Даже мобильное приложение другое и пишут другие люди. Так что, ничего не изменится кроме официальных заявлений. Типа мы ушли, да))) Ну выведут его из группы Société Générale и что? Что изменится? По факту он и так давно он нее оторван и вполне успешно работает. Сейчас входит в список системнозначимых банков в РФ.

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2 комментария
Dmitriy Mirovodin

Все так. Это было видно, когда начинались какие-то проблемы, на banki.ru народ пробовал писать в головные офисы. А там - нет, я не я и корова не моя.

Точно такая же ситуация с BMW была - "наши" тут крутили что хотели в РФ, а баварцы в головных офисах на это все сквозь пальцы смотрели. Ответственности 0.

—-

В любой ситуации, выкачивать деньги со своих "франчайзи" в режиме одностороннего фильтра (деньги только в одну сторону, а проблемы клиентов в стране 3-го мира) очень выгодно было.

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Дмитрий Р.

И этих прогнули, ну что ж, ожидаемо

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SmoothGrad

А кто ?

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8 комментариев
Kot Wild

Прорыв однако

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Denis Azarenko

Даёшь один Сбер, все остальные банки позакрывать - будет как в СССР

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Daskonto

Забавно, что в СССР было минимум 4 банка, с Сбера как раз не было.

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1 комментарий
Антоний Капитанов

Ну емае, мне 400 баксов должно придти 15 числа за мой мини фриланс. Надеюсь успею получить. Я не понимаю, если они перекрывают нам доллары, то мы меньше ими пользуемся. Значит от этого страдает финансовая система США.

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Alex Melnikoff

это бредни пропагандонов из ящика и ватноголовых, мол использование долларов и отказ от них.. блабла бла
когда пирожок не продают, надо же рассказать, что зелен виноград и пирожковая загнется)

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Градибор Пожарский

«Мы с вами. Наши отделения, банкоматы, приложения и сайт работают для вас» (но мы потихоньку думаем как свалить отсюда и оставить клиентов наедине с их разбитыми корытами, так что это ненадолго).

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alb

поправьте если не прав, к примеру, "АкБарс Банк" не под санкциями, но как я понимаю он использует райфа для переводов? https://www.akbars.ru/banks/correspondent/accounts/

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Kiss1nger

Так напрямую у Акбарса узнайте. А то тут могут дезинформировать вас.

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boomzilla

Объясните мне, как передача активов Сбербанку поможет с соблюдением санкций или окажет давление на Россию и россиян? Я как-то не улавливаю сложной многоходовочки

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Император Нолимоций

Не у всех есть цель насолить уходом россиянам. Более того, скорее всего, ни у какого бизнеса такой цели нет. Зато хочется избежать рисков того, что из-за связей с Россией с тобой не будут сотрудничать в других странах, твои акции будут падать и твое правительство будет тебя чморить за то, что помогаешь гонять деньги за границу и обратно через себя.

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3 комментария
Перечитатель

Вах-вах, сюда выводи.. да...

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Николай Фомин

https://vc.ru/u/1489456-oksana-igoreva/649552-rayffayzenbank-uhodit-iz-rossii-kak-teper-perevodit-dengi-za-granicu

Райффайзенбанк уходит из России? Как теперь…
В феврале после десятого пакета санкций было сложно оправиться от новости, что Тинькофф стал…
vc.ru
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Март Свитшотов

Пизда

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Газанова

Обидно, если уйдут окончательно. Один из немногих банков, который нравится особенно из-за кешбэка. Как альтернатива есть альфа, пока эксперимент с категориями проходит довольно удачно

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неформат

с категориями есть другой жёлтый который хотя бы по повышеннным категориям не округляет как красный

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3 комментария
Дмитрий Пятница

Еще один вариант ухода:
"Я ухожу, ухожу красиво"

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Михаил

Пока думают, надо национализировать

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lakoros

Пусть Потанин берёт. Соединит два желтеньких банка.

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неформат

штроблю сказали придумать план выхода вот он и обещает обещать, курица то золотая, чтобы резать только ради окрика из укроецб

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igene dere

Ну это база.

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