Raiffeisen Bank International определился с вариантами ухода из России: активы продадут или выведут из группы Статьи редакции
Когда это случится — неизвестно, покупателя у компании нет, но она будет рассматривать все возможные варианты.
- Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассмотрит возможную продажу активов в России или их выделение за периметр группы, заявил на собрании акционеров гендиректор RBI Йоханн Штробль.
- Согласно заявлению компании, она с начала «спецоперации» работает над вариантами ухода из России и оценила все возможные из них. Сейчас RBI сосредоточит усилия на поиске потенциальных сделок, которые приведут к продаже российского бизнеса или его отделению.
- Газета Der Standard пишет, что тема ухода из России была главной на собрании: глава наблюдательного совета RBI Эрвин Хамеседер заявил, что компании очень сложно решить, как именно действовать, в том числе и потому, что продажа приведёт к «пополнению российской казны».
- Штробль пояснил, что сейчас RBI сосредоточена на двух вариантах. При этом компания продолжит сокращать деловую активность в стране — общий объём операций в иностранной валюте и выдачу кредитов клиентам. В феврале 2023 года группа уже ограничила валютные расчёты с российскими банками. Но полностью сворачивать бизнес не планируют: «Райффайзенбанк» хочет соответствовать условиям банковской лицензии, чтобы сохранить её.
- Когда именно RBI покинет Россию — неизвестно. На разделение потребуется как минимум несколько месяцев, в этом случае у акционеров будут акции двух бизнесов — основного и российского. Вариант с продажей «был бы быстрее, если бы был покупатель» — но его нет. Кроме этого компании нужно получить разрешение на продажу от правительства и выбрать в качестве покупателя кого-то, кто не находится под санкциями.
- Также Штробль сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe. В сентябре 2022 года источники Frank Media сообщали, что подобные переговоры с компанией вёл и ВТБ.
- В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021 года он занял 10-е место по размеру активов.
- RBI говорит об уходе из страны как минимум с мая 2022 года — но сделать этого не может из-за запрета на продажу без разрешения специальной правкомиссии.
- В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за его бизнеса, связанного с Россией. В марте издание сообщило, что Европейский центробанк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка: он настаивал на плане действий, который включал бы продажу или закрытие подразделения в стране.
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Пора придумать какой-то сервис для просто поплакать от новостей.
медуза же
Грустнограмм вроде есть.
А где новость что вкусно и точка за первый год работы получила убыток в 10 млрд?
Добро пожаловать
«У нас товар, у вас купец» — добавил гендиректор RBI Йоханн Штробль.
«У нас товар, у вас пиздец» — добавил гендиректор RBI Йоханн Штробль.
Все уйдут..
По данным Financial Times, около 2 тысяч зарубежных компаний ждут разрешения Минфина на продажу активов в России. Проблема для них в том, что комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений. Из 1,4 тысячи иностранных компаний с выручкой не менее $5 млн в год только 206 полностью смогли продать российские доли.
Не быстро, но уйдут.
Потому что параллельно приходится столько же открывать))))
Скатертью дорога
Vpost считала что все они уйти смогут уйти через 8 лет
https://t.me/VwordMedia/6660
Иностранные компании получили срок до восьми лет
Занимательная арифметика. Крупные иностранные компании могут продать российские активы только с разрешения властей. Комиссия, которая выдает разрешения на сделки, собирается трижды в месяц и на каждом заседании рассматривает не б...
Иностранные компании получили срок до восьми лет
Занимательная арифметика. Крупные иностранные компании могут продать российские активы только с разрешения властей. Комиссия, которая выдает разрешения на сделки, собирается трижды в месяц и на каждом заседании рассматривает не более семи заявок – а всего их около 2000. Даже если новых заявок не поступит, на рассмотрение уже поданных такими темпами уйдет 8 лет. А 10%-ный взнос в бюджет стал из добровольного обязательным
Мы попадем в рай, а они ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶с̶д̶о̶х̶н̶у̶т̶ будут куплены Сбером (с)
или потаниным
Ну все, п^здец. Последний банк кря( Лучше б закрыли тогда совсем, чем продавать.
Тут всей стране П*зд*ц , а вы про какие-то банки. За год просрали все, что нарабатывали последние 20 лет. Хотя режимным плевать. У них в жизни ничего не изменилось.
Решишь продать свою машину лучше выбрось, но скажи куда
у них в России больше половины их бизнеса)В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза, до €2 млрд. В прошлом году финансовый результат составлял €474 млн, следует из отчетности по МСФО его материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI).
вот щас они половину компании просто так выкинут
Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам 2022 года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес RBI более половины чистой прибыли (54%).
Интересно что будет потом , потому что это единственный банк через которого я выводил деньги за границу
Потом... за какую границу?
Год времени был, пора уже определится ты тут или там. Если там , то нужно не только деньги выводить, но и самому уехать.
Скажи спасибо что столько времени было
Забудь все,не есть еще сервисы….я вот сейчас работаю с ВЭДом,в крупной компании,так у нас от месяца к месяцу происходят целые пиздопляски с оплатой счетов поставщикам,каждый раз чет новое,это там не с Али купить,а тонны грузов со всей планеты.
Через USD T спокойно выводишь на карту зарубежного банка
Видимо, надо поискать другие. У меня другой банк, который замечательно отправляет бабло в Британию, например.
Ещё OTP и Юникредит по слухам работают
потом будете выводить через другой банк наверное
Забавно будет понаблюдать за группой в перспективе лет 3-5, с учетом того, что кормились они во многом с российского филиала.
Это называется стрельнуть се в ногу в угоду политической коньюктуре ))) да и пусть уябывают, потом зайти будет очень тяжело, если вообще дотянут до этого момента.
Ну наконец-то они определились - может продадут, а может и нет, но когда - неизвестно.
Правильно говорят - определенность лучше неизвестности.
Но они ведь огромные деньги на российском рынке зарабатывают, никогда они не уйдут, вы что. Да и вообще нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли. Ну, так ещё месяц назад говорили... Что-то случилось что ли?
А что, кто-то куда-то ушёл?
Сейчас китайские партнёры на его месте пять откроют, один краше другого.
А кто фактически ушел? Чего нет фактически на российском рынке, что было раньше? Завтра если все закончится, то придут опять, выкупят за тоже копье, что и продали и дальше будут деньги делать
Честно говоря, вся эта публичная история с уходом Raiffeisen Bank International (RBI) не имеет никакого отношения с реальностью. По факту, т.н. российское подразделение Акционерное общество «Райффайзенбанк» - это самостоятельное ЮЛ и не имеет никакого отношения к родительской структуре кроме названия. Даже мобильное приложение другое и пишут другие люди. Так что, ничего не изменится кроме официальных заявлений. Типа мы ушли, да))) Ну выведут его из группы RBI и что? Что изменится? По факту он и так давно он нее оторван и вполне успешно работает. Сейчас входит в список системнозначимых банков в РФ.
Банк держался на ВЭД и свифт обрабатывал как раз головной банк. После начала войны был один из немногих вариантов. Без ВЭД банк скукожится за считанные кварталы до уровня регионального банка
Честно говоря, вся эта публичная история с уходом Société Générale не имеет никакого отношения с реальностью. По факту, т.н. российское подразделение Публичное акционерное общество «Росбанк» - это самостоятельное ЮЛ и не имеет никакого отношения к родительской структуре. Даже мобильное приложение другое и пишут другие люди. Так что, ничего не изменится кроме официальных заявлений. Типа мы ушли, да))) Ну выведут его из группы Société Générale и что? Что изменится? По факту он и так давно он нее оторван и вполне успешно работает. Сейчас входит в список системнозначимых банков в РФ.
Все так. Это было видно, когда начинались какие-то проблемы, на banki.ru народ пробовал писать в головные офисы. А там - нет, я не я и корова не моя.
Точно такая же ситуация с BMW была - "наши" тут крутили что хотели в РФ, а баварцы в головных офисах на это все сквозь пальцы смотрели. Ответственности 0.
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В любой ситуации, выкачивать деньги со своих "франчайзи" в режиме одностороннего фильтра (деньги только в одну сторону, а проблемы клиентов в стране 3-го мира) очень выгодно было.
И этих прогнули, ну что ж, ожидаемо
А кто ?
Прорыв однако
Даёшь один Сбер, все остальные банки позакрывать - будет как в СССР
Забавно, что в СССР было минимум 4 банка, с Сбера как раз не было.
Ну емае, мне 400 баксов должно придти 15 числа за мой мини фриланс. Надеюсь успею получить. Я не понимаю, если они перекрывают нам доллары, то мы меньше ими пользуемся. Значит от этого страдает финансовая система США.
это бредни пропагандонов из ящика и ватноголовых, мол использование долларов и отказ от них.. блабла бла
когда пирожок не продают, надо же рассказать, что зелен виноград и пирожковая загнется)
«Мы с вами. Наши отделения, банкоматы, приложения и сайт работают для вас» (но мы потихоньку думаем как свалить отсюда и оставить клиентов наедине с их разбитыми корытами, так что это ненадолго).
поправьте если не прав, к примеру, "АкБарс Банк" не под санкциями, но как я понимаю он использует райфа для переводов? https://www.akbars.ru/banks/correspondent/accounts/
Так напрямую у Акбарса узнайте. А то тут могут дезинформировать вас.
Объясните мне, как передача активов Сбербанку поможет с соблюдением санкций или окажет давление на Россию и россиян? Я как-то не улавливаю сложной многоходовочки
Не у всех есть цель насолить уходом россиянам. Более того, скорее всего, ни у какого бизнеса такой цели нет. Зато хочется избежать рисков того, что из-за связей с Россией с тобой не будут сотрудничать в других странах, твои акции будут падать и твое правительство будет тебя чморить за то, что помогаешь гонять деньги за границу и обратно через себя.
Вах-вах, сюда выводи.. да...
https://vc.ru/u/1489456-oksana-igoreva/649552-rayffayzenbank-uhodit-iz-rossii-kak-teper-perevodit-dengi-za-granicu
Пизда
Обидно, если уйдут окончательно. Один из немногих банков, который нравится особенно из-за кешбэка. Как альтернатива есть альфа, пока эксперимент с категориями проходит довольно удачно
с категориями есть другой жёлтый который хотя бы по повышеннным категориям не округляет как красный
Еще один вариант ухода:
"Я ухожу, ухожу красиво"
Пока думают, надо национализировать
Пусть Потанин берёт. Соединит два желтеньких банка.
штроблю сказали придумать план выхода вот он и обещает обещать, курица то золотая, чтобы резать только ради окрика из укроецб
Ну это база.