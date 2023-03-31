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Фото: Fernando Távora / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 марта: доллар — 77,08 рубля, евро — 83,76 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:52 мск: доллар — 77,03 рубля, евро — 84,09 рубля.

Курсы на Forex на 08:08 мск: доллар — 76,99 рубля, евро — 84,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Американская корпорация 3M, один из крупнейших производителей респираторов в мире, нашла покупателя на бизнес в России. Она ведёт переговоры о продаже своих активов научно-производственному холдингу ВМП.

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Segezha Group продала семь заводов в Европе по производству бумажной упаковки из-за западных санкций, запрещающих импорт российской лесопромышленной продукции.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила санкции против России: она запретила экспорт стали, алюминия и изделий из них. Кроме них, под ограничения попали самолеты, космические аппараты и двигатели для них, беспилотники, строительная техника (экскаваторы, бульдозеры), электрооборудование (генераторы, навигационное оборудование), котлы, оптическое оборудование (фототехника, бинокли), оптоволокно, игрушки и другое.

Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка. Компания, на долю которой приходилось до 7,9% от общего объема экспорта, рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам.

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство. По словам российского посольства в стране, речь идёт о «нескольких десятках случаев».

Туроператор «Солвекс», который работает в России с 1993 года, заявил о прекращении деятельности. Компания сообщила, что больше не может исполнять все обязательств по договорам «о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма».

Контекст

Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2023 года упали в 3,2 раза в годовом выражении до 66,1 тысяч тонн, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой авиаперевозок.

Интернет-провайдеры и сотовые операторы «новых территорий» России столкнулись с проблемами при попытке переоформить IP-адреса из зоны UA в зону RU, рассказали «Ведомостям» источники в трех провайдерах из ДНР.

«Райффайзенбанк» могут не только продать, но и исключить из бизнеса его материнской Raiffeisen Bank International. В чём состоят нюансы любой сделки с банком — разбирался РБК.

Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком.

Как уход Viterra и Cargill из России скажется на экспорте зерна — в разборе Forbes.

В России оказались переполнены склады с электроникой, узнали «Известия». Торговцы вынуждены продавать смартфоны, аксессуары к ним и другие устройства со скидкой 15-20%, говорят участники рынка. Предложение превышает интерес к ним: продажи в конце марта уже сократились примерно на 30%.

Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а также в несколько раз — в страны ЕАЭС. Так, поставки в Россию в январе-феврале 2023-го составили 978 автомобилей на $13,5 млн против 209 машин в 2022-м. В Казахстан — 2,6 тысяч машин на $51,5 млн против 935, в Армению — 2,8 тысяч (почти $50,2 млн) против 365, в Киргизию — 1,3 тысяч на $43,2 млн против 423.