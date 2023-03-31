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Финансы
Евгения Евсеева

День 401: санкции Японии, в Аргентине россиянам начали отказывать в ВНЖ и продлении виз Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Fernando Távora / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 марта: доллар — 77,08 рубля, евро — 83,76 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:52 мск: доллар — 77,03 рубля, евро — 84,09 рубля.

Курсы на Forex на 08:08 мск: доллар — 76,99 рубля, евро — 84,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Американская корпорация 3M, один из крупнейших производителей респираторов в мире, нашла покупателя на бизнес в России. Она ведёт переговоры о продаже своих активов научно-производственному холдингу ВМП.

Segezha Group продала семь заводов в Европе по производству бумажной упаковки из-за западных санкций, запрещающих импорт российской лесопромышленной продукции.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила санкции против России: она запретила экспорт стали, алюминия и изделий из них. Кроме них, под ограничения попали самолеты, космические аппараты и двигатели для них, беспилотники, строительная техника (экскаваторы, бульдозеры), электрооборудование (генераторы, навигационное оборудование), котлы, оптическое оборудование (фототехника, бинокли), оптоволокно, игрушки и другое.

Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка. Компания, на долю которой приходилось до 7,9% от общего объема экспорта, рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам.

Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство. По словам российского посольства в стране, речь идёт о «нескольких десятках случаев».

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Туроператор «Солвекс», который работает в России с 1993 года, заявил о прекращении деятельности. Компания сообщила, что больше не может исполнять все обязательств по договорам «о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма».

Контекст

Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2023 года упали в 3,2 раза в годовом выражении до 66,1 тысяч тонн, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой авиаперевозок.

Интернет-провайдеры и сотовые операторы «новых территорий» России столкнулись с проблемами при попытке переоформить IP-адреса из зоны UA в зону RU, рассказали «Ведомостям» источники в трех провайдерах из ДНР.

«Райффайзенбанк» могут не только продать, но и исключить из бизнеса его материнской Raiffeisen Bank International. В чём состоят нюансы любой сделки с банком — разбирался РБК.

Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком.

Как уход Viterra и Cargill из России скажется на экспорте зерна — в разборе Forbes.

В России оказались переполнены склады с электроникой, узнали «Известия». Торговцы вынуждены продавать смартфоны, аксессуары к ним и другие устройства со скидкой 15-20%, говорят участники рынка. Предложение превышает интерес к ним: продажи в конце марта уже сократились примерно на 30%.

Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а также в несколько раз — в страны ЕАЭС. Так, поставки в Россию в январе-феврале 2023-го составили 978 автомобилей на $13,5 млн против 209 машин в 2022-м. В Казахстан — 2,6 тысяч машин на $51,5 млн против 935, в Армению — 2,8 тысяч (почти $50,2 млн) против 365, в Киргизию — 1,3 тысяч на $43,2 млн против 423.

Новости предыдущего дня, 30 марта — здесь.

#новость

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195 комментариев
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 Вадим Д.

Американские респираторы превратятся в отечественные! Так вот ты какое, импортозамещение 😏

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Alexander Golubev

Как удобно:
Если телефон разрабатывают в США, а производят в Китае – это американский телефон.
Если телефон разрабатывают в РФ, а производят в Китае – это китайский телефон.
Если Яндекс показывает хорошие показатели – это нидерландская компания.
Если Яндекс допускает утечку данных, или нужны санкции – это российская компания.
Если фирма из США выпускает распираторы в РФ – это американские распираторы.
Если фирма из РФ выпускает что угодно в Китае – это китайские товары.
Очень удобно.

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70 комментариев
Павел

В этом треде уже много написано про технологии, айфоны и байкалы. Но одного я понять не могу. Почему блядь в МСК и СПБ я уже несколько лет как могу просто приложить любую NFC хуиту (телефон/карту/анальное кольцо) к турникету и пройти в метро, а в Париже и Нью-Йорке мне нужно возиться с автоматом для покупки местной тройки или ебаного билетика? Почему в РФ банковскую карту доставляют на дом в удобное время, а в сраной Сербии мне нужно 5 раз посещать банк (прям ногами туда идти) и стоять в Живой очереди от 30 минут до 2х часов? Это я к тому, что помимо госраспила в России все таки ебейшие IT и сервис, на фоне которых вот этот высер про маски выглядит максимально тупым.

PS Нет, назад не вернусь, не для окопа мама сыну-корзину растила.

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7 комментариев
Laurie Nimke

было ваше, стало наше

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Neutron
Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком.

при этом туева хуча приезжих остающихся на постоянку язык не знают от слова совсем...

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Андрей Иванов

Не то что бы это удивляет, если учесть, что президент и правительство периодически разговаривают как буд-то на зоне больше своей жизни отсидели.

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2 комментария
Ilya Klincovskiy

при этом даже не приезжие его не слишком хорошо знают

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Вадим Д.

А-ха-ха, «новые территории» (-:
Терра инкогнита с нестабильными ip. Практически «зона» из Пикника на обочине.

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Борис Васильев

из Пикника на обочине (по памяти)
- А вы вообще, чем там занимаетесь?
- Да так, всё больше по мелочам ... Ну и присматриваем, чтобы девочек не обижали.
И да, боржч!

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2 комментария
Сидор

"Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком" - а будут скидки на налоги для вновь прибывших, если русским владеешь лучше мигрантов?

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Слегка Придурковатый

Слышь, новоиспечённый соотечественник-переселенец, может тебя ещё от воинской повинности освободить?

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2 комментария
Илья Миронов

только штрафы, если не владеешь, только хадкор

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Denis Azarenko

Сделали как в Латвии, там тоже нужно доказывать владение латвийским языком

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Вадим Д.

Авиакомпании перевозят меньше грузов — это уже самолётов меньше стало или всё же возить нечего?

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Андрей Иванов

Помню как какой-то из глав Почты России жаловался, что граждане слишком много всего заказывают, и это они виноваты, в том что почта России работает хреново. Ну вы поняли, спрос на услуги компании это плохо для неё. Так что наверно ждите, скоро кто-нибудь скажет, что снижение грузоперевозок это польза для авиакомпаний.

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3 комментария
mrB4el

Жаль про оптику с Японии. Они наряду с корейцами чудеса творят с линзами для очков. Астигматизм, разные диоптрии и куча еще специфики такими очками выправлялись до нормы и всё в тонком исполнении :(

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Александр Петров

Про параллельный импорт через Казахстан слышали? Так вот, так же и будут возить, как автомобили и всё остальное.

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9 комментариев
Андрей Иванов

Эм, а что в Грузии за автомобили? Знаменитые грузинские авто это как белорусские креветки видимо.

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Ваша совесть

Внутри Грузии очень дешёвые автомобили из США, Германии и Японии на вторичном рынке. Причем это автомобили не те, что предназначены для рынка России. Там не ездят на всяких дастерах, кашкаях и кретах.

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11 комментариев
Anti Anti

"Колхида"!)

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Alexey Dymov

Японцев жалко, они понимают, что разрушают свою страну, но находятся в оккупации, и вынуждены делать, что скажут

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Водяной

Таблетки забыл принять?

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14 комментариев
Император Нолимоций

Если для того, чтобы начать выпускать топовую электронику, развивать науку и строить офигенные чистые города, но при этом сохранять традиции, надо стать «протекторатом» — может, в этом нет ничего плохого?

Кстати, напомните, кто там надысь говорил варягам что-то вроде «Приидите и княжите нами»?

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12 комментариев
giftmouse

у них нет цели, только путь

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Arc

Капут Японии - куда теперь они будут девать свои бу мопедики, велосипеды и авто? Все, без России им крышка!

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4 комментария

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Комментарий удален модератором

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Андрей Новиков

А я просто напомню, что российская диаспора третья по величине в мире, после Индии и Мексики. И такими указами меньше она не станет. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0

Русская диаспора
Русская диаспора («русское зарубежье») — сборное определение русского национального сообщества за…
ru.wikipedia.org
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Aleks B
российская диаспора

звучит как оксюморон

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4 комментария
Тесла-канадец

Поэтому в СССР границы были закрыты, иначе бы разбежались бы.
Сейчас тоже волна не хилая.
Интересно что обратных волн нет и не было.

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2 комментария
Alexey Remizov

Меньше китайцев? Очень странно.

(Про Blm я вообще не говорю)

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Sergei Fedostsev

А китайцы в какую из этих трех входят?

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Aleks B

деградация продолжается

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S1m0ne
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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Слегка Придурковатый

Я посчитал: 28 восклицательных знаков.

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2 комментария
JewelRunner
все наши Предприниматели "руки опустили"!!!

Ну не надо тут, я вот взял себя в руки и увёз в другую страну, и ничуть об этом не пожалел.

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n.shmelev

Я как-то сбился со счета, смотрю заголовок: "День 401:..." думаю че такое. в году 365 дней всего, а потом как вспомнил

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Андрей Кириллов

А ведь не за горами День 404. Вот чего бойся...

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4 комментария
Domorost

Я бы еще добавил, что Яндекс Маркет отжал рыночек у Озон и Ягодок.. https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi

Яндекс Маркет захватил топ выдачи — Маркетинг на…
Я довольно часто наблюдаю за топом поисковой выдачи по широкому спектру тематик. Честно говоря…
vc.ru
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Роман Вячеславович
Торговцы вынуждены продавать смартфоны, аксессуары к ним и другие устройства со скидкой 15-20%, говорят участники рынка. Предложение превышает интерес к ним: продажи в конце марта уже сократились примерно на 30%.

В оригинальной новости

Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило около 30%

Ок, на складах много. Но с чего продажи-то падают ? Тут в комментариях на vc рассказывают, что только выиграли, все по плану, ухудшений нет.

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Доктор Богомол Тобогган

Так уже и у жены и у любовницы по несколько последних айфонов. Кривая убывающей полезности как бэ.

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1 комментарий
Николай Орлов

Мда.. Наладили импортозамещение

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Император Нолимоций

Есть кто с Forbes.ru? Кто придумал писать названия компаний/брендов меньшим кеглем и менее жирным начертанием, чем основной текст? Такое ощущение, что у вас какой-то скрипт должен был справку по наведении или по клику выдавать, но от отвалился к х^ям, а Вася, который его пилил, уволился. И теперь никто не знает, как он этот шрифт меняет, зачем и где, потому что в CSS нет нихера. Смотрится п^здец всрато.

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Невероятный Блондин
Япония ввела санкции на …игрушки и другое

Плохой день для анимешников с DTF

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Aleks B

на DTF начался сущий кошмар

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2 комментария
Alexey Dymov

По отказам в ВНЖ - усложнение этого процесса идёт одинаково для русских или для немцев. В Бразилии тоже ужесточили, но уже какое-то время назад.
Здесь важно понимать, что если ребёнок - аргентинец, и родители живут в стране, то получат и ВНЖ, и потом гражданство.
А тем, кто не живет, незачем это раздавать.

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Alexey Remizov

Что значит "незачем раздавать"? Раздавать надо тем кто усилит страну.

Иначе это будет примерно как "вас рожать не просили", типа и детей давайте запретим.

государство же для народу должно быть. Если условный Эйнштейн или Маск хочет приехать, чего плохого?

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5 комментариев
Makar Homenko

"Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка."
Опять нас кто-то покидает...эх друзья...

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Makar Homenko

"Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком."
...

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Makar Homenko

"Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2023 года упали в 3,2 раза в годовом выражении до 66,1 тысяч тонн"
Всё растёт всё развивается...

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Makar Homenko

"В России оказались переполнены склады с электроникой, узнали «Известия»."
"Предложение превышает интерес к ним: продажи в конце марта уже сократились примерно на 30%."
М-да...

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Dmitriy

Насчет Аргентины непонятно, экономика растет за счет приезжих, туда едут много айтишников-удаленщиков. Хотя может это временно, как было в Турции.

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Alexey Dymov

"Экономика", "Аргентины", "растёт" - уже какое-то время эти слова в одном предложении не используются

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Император Нолимоций

Там недавно вскрылась история, как беременные россиянки много лет подряд растили экономику Аргентины, прилетая на последних месяцах туда рожать ради удобных паспортов для ребенка и семьи. Они просто раньше по целому самолету не набивались, поэтому вроде как удавалось проскочить. Ну а теперь Аргентина на фоне этих «лайфхаков», в частности, выгоняет и айтишников.

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Петр П

Чтобы вести ВЭД (в т.ч. быть фрилансером, например) в стране с таким валютным законодательством, нужно быть обгашенным наглухо, и то не уверен, что этого будет достаточно. Очевидно, что кроме как за паспортами туда не ехали (ну или по незнанию / в надежде на необязательность исполнения законов)

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Pedro Gurin

от Аргентины не ожидал такого, аж немного обидно стало 😞

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Илья

Меня так привлекает идея стать гражданином РФ в призывном возрасте. Так и мечтаю! Чтобы сразу брать Z ащеку отправиться

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Сеошник Сеошников

А почему в курсах нет биткоина?

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