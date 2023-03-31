Финансы
Евгения Евсеева

Центробанк ОАЭ отзовёт лицензию у «МТС Банка» Статьи редакции

Он получил её в 2022 году, а в феврале 2023-го попал под санкции США.

  • Об этом говорится на сайте регулятора. О том, что «МТС Банк» получил лицензию, в феврале 2023 года сообщила Financial Times, тогда же он вместе с ещё десятью банками попал под блокирующие санкции США.
  • Как отмечает РБК, согласно идентификационному номеру лицензии, банк получил её в 2022 году.
  • Центробанк ОАЭ аннулирует лицензию, а также в течение полугода свернёт все операции банка и закроет его филиал.. Решение приняли с «учётом нового статуса» «МТС Банка» и всех санкционных рисков, к которым он ведёт.
  • В ходе ликвидации банку запрещено открывать новые счета и проводить операции — кроме погашения обязательств.
  • В 2020 году офис в Абу-Даби открыл «Сбер», но банк не мог работать с розничными клиентами. В апреле 2022 года он попал под блокирующие санкции США, а позже объявил, что закроет подразделение в ОАЭ в начале 2023 года из-за «серьёзных ограничений».

#новость #мтсбанк

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98 комментариев
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 Вадим Д.

Яйцо потеряли, лицензию отзовут.
Астрологи объявили неделю потерь у МТС.

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Alexey Bo

Тут у банка МТСа
Творится безобразие,
То лицензию отнимут, то яйцо убрали
Экая оказия.

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1 комментарий
sunblade

Кража яйца - это Харам.

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5 комментариев
Сексорцист Милфхантерович

Кастрировали, получается.

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S.Capusta

Ссаными тряпками гоняют наши банки и бизнес по всему миру.
Я не ерничаю, реально х.з че делать в такой ситуации.

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1 комментарий
Март Свитшотов

Логично. Ну ниче, Эритрея, например, ещё совсем не охвачена российским банковским сервисом.

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Император Нолимоций

Не в Крыму же открываться, в самом деле.

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8 комментариев
Александр

Попал под санкции США в другой стране🙃, как это по капитализму и демократии, равенству и свободе предпринимательства в свободном суверенном государстве из 7 эмиратов в каждом со своей монархией

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Водяной

Если не разбираетесь лучше молчите...

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Ну ничего, скоро МТС запустит свою метавселенную и там построит свои банки даже во вражеских странах. И плевать на все санкции.

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Император Нолимоций

Ах вот зачем она нужна.

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Pasha Z

Ничего страшного! У нас полмира еще друзья! Куба, Венесуэла, Индия, пол Африки ( недавно Лавров вернулся из долгого тура).

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Сергей Исаков

Китай

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4 комментария
Black7

В Зимбабве можно филиал открыть

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Pavel Cree

Дубайские братушки не совсем братушки, получается.

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Космический крейсер И.Сталин

тут или схемы запутаннее надо, либо яиц у шейхов нет совсем

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8 комментариев
Васисуалий Лоханкин

Там сейчас много русскоязычных, вдруг им нужна защита??

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Император Нолимоций

Псина! Ятаган! Май!

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Невероятный Блондин
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Zloy Marketolog

Безъяйцевые там не нужны)

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Aleks B

не долго музыка играла

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Сгенерированный Кот

... не долго яйки банк катал...

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Сергей Исаков

Свободный рыночек порешал

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Иван Иванов

Яйцобанк предлагал настолько инновационные продукты на рынке, что опередил свое время и схлопнулся

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Nick Name

Причина отзыва лицензии - в логотипе, очевидно же.
Счас логотип поменяют, и жизнь наладится...

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Pasha Z

Санкции будем вводить к ОАЭ ?!

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Продюсер душнила

Скажут, что очередная красная линия пройдена, а пропагандоны начнут угрожать ядерной дубиной. Ну и Димасик начнёт новые хиты выдавать у себя в канале.

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Сексорцист Милфхантерович

Выразим озабоченность

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Космический крейсер И.Сталин

Да.

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1 комментарий
Timur

тут лучше задатся вопросом чтобы сделали оаэ еслиб он не отозвал лицензию и нормально ли это в современной реальности.

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Alexey Dymov

Откроют заново через пару лет

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Alex R

Думаешь к этому времени царь умрет?

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11 комментариев
Космический крейсер И.Сталин

Кое-кто за яйца шейхов в ОАЭ взял и начал теребить, не к добру. Дальше сжимать ночнут - Дубай смоет обратно в пустыню.

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Хозяин

Взял? Их валюта жёстко к доллару привязана с самого начала.

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1 комментарий

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Евгений Кузнецов

Интересно оплата в Apple Pay через МТС останется доступна…

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Pavel Cree

Если бы были проблемы, то Apple бы в первые дни всё обрубили, так что пока видимо всё ок, так как санкции против конкретно банка.

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Evgeny Voronkov

Разбилось яичко 🥚

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Сексорцист Милфхантерович

🐣

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Elena Pliner

Без яйца в ОАЭ нельзя

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Dmitrii Alekseevich

Разбилось яичко не к добру

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Генерал Ермолов

Без яйца и банк не нужен

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Энтони Лавджой

Не фартануло

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Алекс И

Зачем на это давать деньги, если и так все очевидно 🤣

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Disonto

Так, и как это на мне , обычном пользователе скажется?

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Makar Homenko

Положительно естественно! Поноете в комментариях и настроение улучшится!

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mrB4el

А не через яйцо ли шли платежи в Microless?

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Ульрих фон Лихтенштейн

халява кончилась

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юзер

хавала началась

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1 комментарий

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ilia

"Зачем вы это сделали?" (с)

Круг друзей все дружественнее, ага

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Верхнеуральский Родничёк

В отличии от сбера мтс банк жалко даже,с другой стороны, а какого другого развития событий они еще ожидали

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Make Luv

Арабы прогнулись

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Айрат Заляев

Не получилось, не фартануло

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Ринат Ахметшин

А где второе яйцо?

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Андрей Комягин

ожидаемо, но опыт открытия ф-ла они получили, что тоже плюс. возможно, и вполне допускаю, что нашли другие способы присутствия на данном рынке или арабы подсказали))

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