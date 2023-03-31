Центробанк ОАЭ отзовёт лицензию у «МТС Банка» Статьи редакции
Он получил её в 2022 году, а в феврале 2023-го попал под санкции США.
- Об этом говорится на сайте регулятора. О том, что «МТС Банк» получил лицензию, в феврале 2023 года сообщила Financial Times, тогда же он вместе с ещё десятью банками попал под блокирующие санкции США.
- Как отмечает РБК, согласно идентификационному номеру лицензии, банк получил её в 2022 году.
- Центробанк ОАЭ аннулирует лицензию, а также в течение полугода свернёт все операции банка и закроет его филиал.. Решение приняли с «учётом нового статуса» «МТС Банка» и всех санкционных рисков, к которым он ведёт.
- В ходе ликвидации банку запрещено открывать новые счета и проводить операции — кроме погашения обязательств.
- В 2020 году офис в Абу-Даби открыл «Сбер», но банк не мог работать с розничными клиентами. В апреле 2022 года он попал под блокирующие санкции США, а позже объявил, что закроет подразделение в ОАЭ в начале 2023 года из-за «серьёзных ограничений».
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Яйцо потеряли, лицензию отзовут.
Астрологи объявили неделю потерь у МТС.
Тут у банка МТСа
Творится безобразие,
То лицензию отнимут, то яйцо убрали
Экая оказия.
Кража яйца - это Харам.
Кастрировали, получается.
Ссаными тряпками гоняют наши банки и бизнес по всему миру.
Я не ерничаю, реально х.з че делать в такой ситуации.
Логично. Ну ниче, Эритрея, например, ещё совсем не охвачена российским банковским сервисом.
Не в Крыму же открываться, в самом деле.
Попал под санкции США в другой стране🙃, как это по капитализму и демократии, равенству и свободе предпринимательства в свободном суверенном государстве из 7 эмиратов в каждом со своей монархией
Если не разбираетесь лучше молчите...
Ну ничего, скоро МТС запустит свою метавселенную и там построит свои банки даже во вражеских странах. И плевать на все санкции.
Ах вот зачем она нужна.
Ничего страшного! У нас полмира еще друзья! Куба, Венесуэла, Индия, пол Африки ( недавно Лавров вернулся из долгого тура).
Китай
В Зимбабве можно филиал открыть
Дубайские братушки не совсем братушки, получается.
тут или схемы запутаннее надо, либо яиц у шейхов нет совсем
Там сейчас много русскоязычных, вдруг им нужна защита??
Псина! Ятаган! Май!
Безъяйцевые там не нужны)
не долго музыка играла
... не долго яйки банк катал...
Свободный рыночек порешал
Яйцобанк предлагал настолько инновационные продукты на рынке, что опередил свое время и схлопнулся
Причина отзыва лицензии - в логотипе, очевидно же.
Счас логотип поменяют, и жизнь наладится...
Санкции будем вводить к ОАЭ ?!
Скажут, что очередная красная линия пройдена, а пропагандоны начнут угрожать ядерной дубиной. Ну и Димасик начнёт новые хиты выдавать у себя в канале.
Выразим озабоченность
Да.
тут лучше задатся вопросом чтобы сделали оаэ еслиб он не отозвал лицензию и нормально ли это в современной реальности.
Откроют заново через пару лет
Думаешь к этому времени царь умрет?
Кое-кто за яйца шейхов в ОАЭ взял и начал теребить, не к добру. Дальше сжимать ночнут - Дубай смоет обратно в пустыню.
Взял? Их валюта жёстко к доллару привязана с самого начала.
Комментарий удален модератором
Интересно оплата в Apple Pay через МТС останется доступна…
Если бы были проблемы, то Apple бы в первые дни всё обрубили, так что пока видимо всё ок, так как санкции против конкретно банка.
Разбилось яичко 🥚
🐣
Без яйца в ОАЭ нельзя
Разбилось яичко не к добру
Без яйца и банк не нужен
Не фартануло
Зачем на это давать деньги, если и так все очевидно 🤣
Так, и как это на мне , обычном пользователе скажется?
Положительно естественно! Поноете в комментариях и настроение улучшится!
А не через яйцо ли шли платежи в Microless?
халява кончилась
хавала началась
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"Зачем вы это сделали?" (с)
Круг друзей все дружественнее, ага
В отличии от сбера мтс банк жалко даже,с другой стороны, а какого другого развития событий они еще ожидали
Арабы прогнулись
Не получилось, не фартануло
А где второе яйцо?
ожидаемо, но опыт открытия ф-ла они получили, что тоже плюс. возможно, и вполне допускаю, что нашли другие способы присутствия на данном рынке или арабы подсказали))