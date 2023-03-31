ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 30 сентября 2023 года Статьи редакции
До этого они действовали до 1 апреля.
- Как сообщил ЦБ, россияне и физлица-резиденты «дружественных» стран по-прежнему могут переводить до $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках.
- Через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).
- Физлица-нерезиденты и «дружественных», и «недружественных» стран, которые работают в России, могут перевести за границу сумму в размере своей зарплаты.
- Физлица-нерезиденты из «недружественных» стран и не работающие в России, а также юрлица из «недружественных» стран не могут переводить деньги за рубеж. Ограничение не касается иностранных компаний под контролем российских физ- и юрлиц.
- ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж для физлиц в марте 2022 года — $5000 в месяц. Затем регулятор постепенно его увеличивал, до $1 млн в месяц лимит вырос в июне 2022-го.
3343 просмотров
Ждем комментарии, что мы только выиграли от этого
Ну вот смотри, деньги нельзя выводить — это значит, что они будут работать на экономику страны. Посмотрим новые заводы, пароходы, города.
А в чем проигрыш то? Давно нужно было это вводить, чтобы не давать утекать деньгам во всякие лондоны
Да ладно иронизировать. Ограничение лям баксов в месяц. Условный средний класс никак не задевает. А зарубежным компаниям с учетом санкций сейчас странно давать выводить много денег.
Это победа, это прорыв. Чтобы люди не охренели напрочь от счастья, только в целях заботы о народонаселении, продлевается эта смешная, в сущности, мера.
Все хорошо, только никто не хочет принимать у себя эти миллионы $$.
Подождите, что все же прошло. Экономика страны вновь чувствует себя как прежде. Да что там - лучше даже!
Зачем эти ограничения?
Чтобы люди, плача от гордости за державу, не бросились помогать загивающим странам. Хай и дальше гинют!
Насколько я понимаю — это больше для юрлиц, чтобы остановка деятельности в РФ была убытком, нельзя было продать и вывести активы. Для физлиц большая проблема это "через что переводить" и как "обосновать" эти деньги с другой стороны забора.
Согласен ,но видимо у них свое видение что дальше
Мне вот интересно, почему нет новости по поводу отмены возможности удаления учетки с сайта Госуслуг?
Обычно тут про любой пук пишут со стороны третьесортного рекламного агентства или никому не известной приложухи.
А тут самый главный цифровой сайт России такое сделал. Эх.
Чтобы рабы от повестки не могли улизнуть,все просто.
Кто бы сомневался...
Меня эти сообщения удивляют. Зачем эти формальности. Просто запретите на неопределённый срок. Особенно с тоской я читаю сообщения про продление запрета на ввоз норм продуктов. Лишний раз вспоминаю что норм продукты за адекватные деньги существуют. А вот не писали бы, дак я и не вспоминал бы. Тут тоже самое.
Пенсионные накопления и полеты в некоторые аэропорты тоже регулярно перемораживают на новый срок. Чтобы надежда, что вот-вот все закончится и все вернут, погибала не сразу, а медленно и в муках.
Каких норм продуктов-сверчков что ли?
Может сразу продлить на лет 15? К чему эти отрезки по 5 месяцев
чтоб надежда была.
в понедельник, максимум в пятницу.
Ожидаемо
Ну эти меры будут теперь каждые полгода продлевать. Нечего удивительного. И вряд ли у кого из физ лиц 1 миллион есть, который срочно нужно отправить за рубеж. А у кого есть найдут выход как все это обойти.
Банковская система сама себя добивает. Люди будут всё больше переходить на крипту, это не только России касается.
Как хорошо, что ЦБ так заботится о нас, обычных россиянах, и продлевает ограничения на перевод валюты за рубеж до 2023 года. Ведь куда нам, простым людям, нужно ездить за границу и тратить свои деньги? Лучше держать их в России и наслаждаться всеми благами нашей экономики. А если нам все-таки придется перевести деньги за границу, то мы всегда можем воспользоваться системами денежных переводов и отправить целых $10 тысяч в месяц. Правда, зачем нам такие большие суммы, если у нас есть все, что нужно в России?
лучше продлить на 20
Как здорово, что ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 2023 года! Кто же сомневался, что прекрасная возможность ограничить свободу финансовых операций россиян будет упущена? А то, что россияне будут находить способы обойти эти ограничения и продолжать переводить деньги за рубеж, это уже мелочи. Главное, чтобы ограничения были. Ведь всем известно, что свобода - это переоцененный концепт.
ФИО всех россиян, которые чувствуют ограничение в 1кк$ в месяц поместится в лучшем случае в небольшую тетрадку. Не понимаю, почему именно под этой новостью столько нытья.
Всё верно, гайки закручиваются постепенно(