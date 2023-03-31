Финансы
Таня Боброва

ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 30 сентября 2023 года Статьи редакции

До этого они действовали до 1 апреля.

  • Как сообщил ЦБ, россияне и физлица-резиденты «дружественных» стран по-прежнему могут переводить до $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках.
  • Через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).
  • Физлица-нерезиденты и «дружественных», и «недружественных» стран, которые работают в России, могут перевести за границу сумму в размере своей зарплаты.
  • Физлица-нерезиденты из «недружественных» стран и не работающие в России, а также юрлица из «недружественных» стран не могут переводить деньги за рубеж. Ограничение не касается иностранных компаний под контролем российских физ- и юрлиц.
  • ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж для физлиц в марте 2022 года — $5000 в месяц. Затем регулятор постепенно его увеличивал, до $1 млн в месяц лимит вырос в июне 2022-го.

#новость #цб

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52 комментария
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 Ник Климанов

Ждем комментарии, что мы только выиграли от этого

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Pavel Cree

Ну вот смотри, деньги нельзя выводить — это значит, что они будут работать на экономику страны. Посмотрим новые заводы, пароходы, города.

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5 комментариев
Михаил Зеленин

А в чем проигрыш то? Давно нужно было это вводить, чтобы не давать утекать деньгам во всякие лондоны

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11 комментариев
Бублик static void

Да ладно иронизировать. Ограничение лям баксов в месяц. Условный средний класс никак не задевает. А зарубежным компаниям с учетом санкций сейчас странно давать выводить много денег.

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Вадим Д.

Это победа, это прорыв. Чтобы люди не охренели напрочь от счастья, только в целях заботы о народонаселении, продлевается эта смешная, в сущности, мера.

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S.Capusta

Все хорошо, только никто не хочет принимать у себя эти миллионы $$.

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Виталий Полянский
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Сидор

Подождите, что все же прошло. Экономика страны вновь чувствует себя как прежде. Да что там - лучше даже!
Зачем эти ограничения?

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Иван Булочкин

Чтобы люди, плача от гордости за державу, не бросились помогать загивающим странам. Хай и дальше гинют!

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2 комментария
Бинарный Ёж

Насколько я понимаю — это больше для юрлиц, чтобы остановка деятельности в РФ была убытком, нельзя было продать и вывести активы. Для физлиц большая проблема это "через что переводить" и как "обосновать" эти деньги с другой стороны забора.

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4 комментария
Зелёный Крокодил

Согласен ,но видимо у них свое видение что дальше

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Мыколка Поедатель Желудей

Мне вот интересно, почему нет новости по поводу отмены возможности удаления учетки с сайта Госуслуг?

Обычно тут про любой пук пишут со стороны третьесортного рекламного агентства или никому не известной приложухи.

А тут самый главный цифровой сайт России такое сделал. Эх.

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Union Mars

Чтобы рабы от повестки не могли улизнуть,все просто.

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1 комментарий
Makar Homenko

Кто бы сомневался...

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Алек Борисовский

Меня эти сообщения удивляют. Зачем эти формальности. Просто запретите на неопределённый срок. Особенно с тоской я читаю сообщения про продление запрета на ввоз норм продуктов. Лишний раз вспоминаю что норм продукты за адекватные деньги существуют. А вот не писали бы, дак я и не вспоминал бы. Тут тоже самое.

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Император Нолимоций

Пенсионные накопления и полеты в некоторые аэропорты тоже регулярно перемораживают на новый срок. Чтобы надежда, что вот-вот все закончится и все вернут, погибала не сразу, а медленно и в муках.

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ЧятЖПТ

Каких норм продуктов-сверчков что ли?

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Erofeev

Может сразу продлить на лет 15? К чему эти отрезки по 5 месяцев

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Ware Wow

чтоб надежда была.
в понедельник, максимум в пятницу.

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Март Свитшотов

Ожидаемо

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Станислав

Ну эти меры будут теперь каждые полгода продлевать. Нечего удивительного. И вряд ли у кого из физ лиц 1 миллион есть, который срочно нужно отправить за рубеж. А у кого есть найдут выход как все это обойти.

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Георгий

Банковская система сама себя добивает. Люди будут всё больше переходить на крипту, это не только России касается.

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Nasha Rasha

Как хорошо, что ЦБ так заботится о нас, обычных россиянах, и продлевает ограничения на перевод валюты за рубеж до 2023 года. Ведь куда нам, простым людям, нужно ездить за границу и тратить свои деньги? Лучше держать их в России и наслаждаться всеми благами нашей экономики. А если нам все-таки придется перевести деньги за границу, то мы всегда можем воспользоваться системами денежных переводов и отправить целых $10 тысяч в месяц. Правда, зачем нам такие большие суммы, если у нас есть все, что нужно в России?

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Nasha Rasha

лучше продлить на 20

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Nasha Rasha

Как здорово, что ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 2023 года! Кто же сомневался, что прекрасная возможность ограничить свободу финансовых операций россиян будет упущена? А то, что россияне будут находить способы обойти эти ограничения и продолжать переводить деньги за рубеж, это уже мелочи. Главное, чтобы ограничения были. Ведь всем известно, что свобода - это переоцененный концепт.

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Андрей Иванов

ФИО всех россиян, которые чувствуют ограничение в 1кк$ в месяц поместится в лучшем случае в небольшую тетрадку. Не понимаю, почему именно под этой новостью столько нытья.

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2 комментария
Елизавета Маркус

Всё верно, гайки закручиваются постепенно(

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