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Финансы
Евгения Евсеева

День 402: россияне нашли способы бороться с требованием покинуть Аргентину Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 31 марта: доллар — 77,59 рубля, евро — 84,21 рубля.

Курсы на Forex на 19:30 мск 31 марта: доллар — 77,51 рубля, евро — 84,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,98 рубля.

Кто и как адаптируется

Россияне, которым отказали в продлении туристического пребывания в Аргентине и предписали покинуть страну, могут подать апелляцию, управление миграции выдает им разрешение на временное проживание.

Контекст

Просмотры индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросли в феврале 2023 года на 10-12%. Но дело не в том, что зрители сменили предпочтения — а в почти полном отсутствии голливудских новинок.

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С 1 апреля призывные комиссии начнут рассмотрение заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.

В России полностью ликвидировано юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts.

Новости предыдущего дня, 31 марта — здесь.

#новость

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82 комментария
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 Монументальный Утконос

Ещё бы добавить, что запретили удалять аккаунт «Госуслуг» через приложение. Теперь только лично в МФЦ.

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Мыколка Поедатель Желудей

Да.

Это конечно никак не связано с текущей ситуацией!

Всё ради нашей безопасности. Чтобы злые презлые хакеры не удалили учётку. Это понимать надо.

А что если удалят учётку вашего ребёнка??? Какой кошмар! Подумайте о детях.

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8 комментариев
Александр

Зачем удалять аккаунт госуслуг?

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4 комментария
Борис Моренко

Да я под каждой новостью прочитал это в комментарии.

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Makar Homenko

Было вчера у Zoringer!

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Ваш Accountant

Бл*, а что это проблема какая-то? Ну сходи в МФЦ. По мне так это хорошо, что никто кроме меня ничего не удалит. И госуслуги - это ппц как за*бись, зачем их удалять?!

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При себе ничего нет
С 1 апреля призывные комиссии начнут рассмотрение заявок на отсрочку для ИТ-специалистов

Самая лучшая отсрочка это когда ты пойдёшь в горы на отдых пока этот пиздец не закончиться

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Zachemonitashatpushku

Лет на пять что ли?

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1 комментарий
Nasha Rasha

О, Боже, как же мы справляемся на день 402 без возможности покинуть Аргентину? Наконец-то россияне нашли выход из бездны отчаяния - они начали бороться с требованиями, просто игнорируя их. Вот это настоящий дух победителя!

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Борис Моренко

https://youtu.be/m2WynoOFaKo

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Забор крови

Не покинуть, а остаться в.
Аргентина - это Омск наоборот.

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1 комментарий
неформат

при том что это ещё вчера в эфире рбк обмусолили в рамках вчерашней новости про аргегтину, зато целую новость на вц на целый день сегодня выдали - уровень

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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.

Зита и Гита рвут Чебурашку на тряпки, прикрываясь отсутствие аргентинских виз у россиян, в то время как страны восточной Европы пытаются продать украинское продовольствие хоть чёрту лысому.

Отличной субботы 🤘🏻

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Саша Антипов

Да уж, новости такое... Надеюсь день нормальный будет...

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3 комментария
Доктор Богомол Тобогган

Война себя исчерпала, арестовывайте Трампа

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Zachemonitashatpushku

Снег растаял, показав позапрошлогодние мемы

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1 комментарий
Вадим Д.

Апеллируй, несостоявшийся аргентинец и... оставайся россиянином. А нефиг потому что. Страна о тебе позаботится.

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Апрель Обормотов

Аргентина с самого начала была не очень надёжной для "съёба ат крававаго режЫма"

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ЧятЖПТ

В России дураков на 100 лет припасено.Сейчас эта мини-орда сумасшедших носится по миру пока деньги не закончатся.

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10 комментариев
Bastard

В Аргентине быстрее всего можно получить паспорт, который довольно неплохой. Ну и остаться надолго там не так сложно.

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1 комментарий
Makar Homenko

"Просмотры индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросли в феврале 2023 года на 10-12%. Но дело не в том, что зрители сменили предпочтения — а в почти полном отсутствии голливудских новинок."
"Джимми, Джимми! Ача, ача!"

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Иван Помидоров

В детстве ходил раза два наверно на этот фильмец. Все возвращается))

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cmpstrn

Вместо Аргентины можно поехать в Уганду.

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Dimitri

Советую редактору 1 числа постить дефицит бюджета и оправдания МинФина что ситуация под контролем и больше не будет увеличиться дефицит. По факту уже 4 триллиона дефицит и он с каждым месяцем растет. Уже годовой план на 30% превысили, и это за 3 месяца.

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melkiyPadonok

"Россияне, которым отказали в продлении туристического пребывания в Аргентине и предписали покинуть страну, могут подать апелляцию, управление миграции выдает им разрешение на временное проживание"
Казалось бы , сидите себе тихо как мыши и не отсвечивайте ... 🤦

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Кирилл Пабы старой Руси

Что-то подсказывает, что россиянина в Аргентине легко отличить от местного

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10 комментариев
Zachemonitashatpushku

А где написано, что они отсвечивали?

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Valentin Dombrovsky
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие

И это только начало «интеграции в ЕС».

Ну-ну.

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Pavel S

"Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие"

Погодите, это то самое украинское зерно, которое отправили голодающим странам Африки...но, видимо, не довезли)?

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ЧятЖПТ

Видимо там в ЕСсовском междусобойчике эту группу стран называют Африкой)

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Анти Космонавт
День 402: россияне нашли способы бороться с требованием покинуть Аргентину
День 1024: россияне не нашли способы бороться с режимом
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ЧятЖПТ

Призывать во время войны бороться с режЫмом призывали большевички-иуды ,одного поля ягоды с либерами.

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6 комментариев
Pavel S

Попробуйте, кстати, удалить аккаунт "Делимобиля" или "ЮДрайва". Или отказаться от подписки "Яндекс Плюс". Тот еще квест! А вы "Госуслуги", "Госуслуги"

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Артур Маслов

а чего квест-то, изи закрывается. а Яндекс Плюс вообще полезно периодически пытаться закрыть акк, они тогда на 3 месяца бесплатно предлагают остаться, все таки тыща почти экономии

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Дмитрий Кузнецов

Странно, а что Аргентине не нравится? К ним приехала куча состоятельных востребованных специалистов с хорошими лицами. Радоваться должны и визы в карманы запихивать. А они нос воротят.

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Anti Anti

Вот эти россияне затейники. Борются друг с другом и всё требуют: "Покиньте Аргентину! Покиньте Аргентину!"

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Denis Azarenko

Главное чтобы футбол не развалили

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