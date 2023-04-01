День 402: россияне нашли способы бороться с требованием покинуть Аргентину

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Фото: Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 31 марта: доллар — 77,59 рубля, евро — 84,21 рубля.

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Курсы на Forex на 19:30 мск 31 марта: доллар — 77,51 рубля, евро — 84,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,98 рубля.

Кто и как адаптируется

Россияне, которым отказали в продлении туристического пребывания в Аргентине и предписали покинуть страну, могут подать апелляцию, управление миграции выдает им разрешение на временное проживание.

Контекст

Просмотры индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросли в феврале 2023 года на 10-12%. Но дело не в том, что зрители сменили предпочтения — а в почти полном отсутствии голливудских новинок.

С 1 апреля призывные комиссии начнут рассмотрение заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.

В России полностью ликвидировано юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts.