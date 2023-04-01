День 402: россияне нашли способы бороться с требованием покинуть Аргентину Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Россияне, которым отказали в продлении туристического пребывания в Аргентине и предписали покинуть страну, могут подать апелляцию, управление миграции выдает им разрешение на временное проживание.
Контекст
Просмотры индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросли в феврале 2023 года на 10-12%. Но дело не в том, что зрители сменили предпочтения — а в почти полном отсутствии голливудских новинок.
С 1 апреля призывные комиссии начнут рассмотрение заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва.
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.
В России полностью ликвидировано юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts.
Новости предыдущего дня, 31 марта — здесь.
Ещё бы добавить, что запретили удалять аккаунт «Госуслуг» через приложение. Теперь только лично в МФЦ.
Да.
Это конечно никак не связано с текущей ситуацией!
Всё ради нашей безопасности. Чтобы злые презлые хакеры не удалили учётку. Это понимать надо.
А что если удалят учётку вашего ребёнка??? Какой кошмар! Подумайте о детях.
Зачем удалять аккаунт госуслуг?
Да я под каждой новостью прочитал это в комментарии.
Было вчера у Zoringer!
Бл*, а что это проблема какая-то? Ну сходи в МФЦ. По мне так это хорошо, что никто кроме меня ничего не удалит. И госуслуги - это ппц как за*бись, зачем их удалять?!
Самая лучшая отсрочка это когда ты пойдёшь в горы на отдых пока этот пиздец не закончиться
Лет на пять что ли?
О, Боже, как же мы справляемся на день 402 без возможности покинуть Аргентину? Наконец-то россияне нашли выход из бездны отчаяния - они начали бороться с требованиями, просто игнорируя их. Вот это настоящий дух победителя!
https://youtu.be/m2WynoOFaKo
Не покинуть, а остаться в.
Аргентина - это Омск наоборот.
при том что это ещё вчера в эфире рбк обмусолили в рамках вчерашней новости про аргегтину, зато целую новость на вц на целый день сегодня выдали - уровень
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Комментарий удален модератором
Зита и Гита рвут Чебурашку на тряпки, прикрываясь отсутствие аргентинских виз у россиян, в то время как страны восточной Европы пытаются продать украинское продовольствие хоть чёрту лысому.
Отличной субботы 🤘🏻
Да уж, новости такое... Надеюсь день нормальный будет...
Война себя исчерпала, арестовывайте Трампа
Снег растаял, показав позапрошлогодние мемы
Апеллируй, несостоявшийся аргентинец и... оставайся россиянином. А нефиг потому что. Страна о тебе позаботится.
Аргентина с самого начала была не очень надёжной для "съёба ат крававаго режЫма"
В России дураков на 100 лет припасено.Сейчас эта мини-орда сумасшедших носится по миру пока деньги не закончатся.
В Аргентине быстрее всего можно получить паспорт, который довольно неплохой. Ну и остаться надолго там не так сложно.
"Просмотры индийских фильмов в российских онлайн-кинотеатрах выросли в феврале 2023 года на 10-12%. Но дело не в том, что зрители сменили предпочтения — а в почти полном отсутствии голливудских новинок."
"Джимми, Джимми! Ача, ача!"
В детстве ходил раза два наверно на этот фильмец. Все возвращается))
Вместо Аргентины можно поехать в Уганду.
Советую редактору 1 числа постить дефицит бюджета и оправдания МинФина что ситуация под контролем и больше не будет увеличиться дефицит. По факту уже 4 триллиона дефицит и он с каждым месяцем растет. Уже годовой план на 30% превысили, и это за 3 месяца.
"Россияне, которым отказали в продлении туристического пребывания в Аргентине и предписали покинуть страну, могут подать апелляцию, управление миграции выдает им разрешение на временное проживание"
Казалось бы , сидите себе тихо как мыши и не отсвечивайте ... 🤦
Что-то подсказывает, что россиянина в Аргентине легко отличить от местного
А где написано, что они отсвечивали?
И это только начало «интеграции в ЕС».
Ну-ну.
"Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие"
Погодите, это то самое украинское зерно, которое отправили голодающим странам Африки...но, видимо, не довезли)?
Видимо там в ЕСсовском междусобойчике эту группу стран называют Африкой)
День 1024: россияне не нашли способы бороться с режимом
Призывать во время войны бороться с режЫмом призывали большевички-иуды ,одного поля ягоды с либерами.
Попробуйте, кстати, удалить аккаунт "Делимобиля" или "ЮДрайва". Или отказаться от подписки "Яндекс Плюс". Тот еще квест! А вы "Госуслуги", "Госуслуги"
а чего квест-то, изи закрывается. а Яндекс Плюс вообще полезно периодически пытаться закрыть акк, они тогда на 3 месяца бесплатно предлагают остаться, все таки тыща почти экономии
Странно, а что Аргентине не нравится? К ним приехала куча состоятельных востребованных специалистов с хорошими лицами. Радоваться должны и визы в карманы запихивать. А они нос воротят.
Вот эти россияне затейники. Борются друг с другом и всё требуют: "Покиньте Аргентину! Покиньте Аргентину!"
Главное чтобы футбол не развалили