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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 31 марта: доллар — 77,59 рубля, евро — 84,21 рубля.

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Курсы на Forex на 19:30 мск 31 марта: доллар — 77,51 рубля, евро — 84,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Флагманский магазин «Глория Джинс» площадью 4,7 тысячи м² открылся в Москве на Тверской улице, где раньше располагался крупнейший в России магазин H&M.

Иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai настроили оплату с использованием выпущенных в России карт Visa и MasterCard, узнали «Известия». Платежи проводятся с использованием СБП и представителей перевозчиков в России. Emirates также принимает карты, высылая по запросу QR-коды.

Контекст

Италия в 2022 году увеличила экспорт вина в Россию на 16% до рекордных €172 млн, сообщила ассоциация итальянских виноделов. По её оценке, Италия стала главным поставщиком вина в Россию: на нее пришлось около 30% рынка — больше, чем у Грузии и Испании.

Как поменялось число зарубежных фильмов в онлайн-кинотеатрах — в инфографике РБК.