День 403: итальянские виноделы заявили о росте экспорта вина в Россию в 2022 году на 16% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1-3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,85 рубля.
Кто и как адаптируется
Флагманский магазин «Глория Джинс» площадью 4,7 тысячи м² открылся в Москве на Тверской улице, где раньше располагался крупнейший в России магазин H&M.
Иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai настроили оплату с использованием выпущенных в России карт Visa и MasterCard, узнали «Известия». Платежи проводятся с использованием СБП и представителей перевозчиков в России. Emirates также принимает карты, высылая по запросу QR-коды.
Контекст
Италия в 2022 году увеличила экспорт вина в Россию на 16% до рекордных €172 млн, сообщила ассоциация итальянских виноделов. По её оценке, Италия стала главным поставщиком вина в Россию: на нее пришлось около 30% рынка — больше, чем у Грузии и Испании.
Как поменялось число зарубежных фильмов в онлайн-кинотеатрах — в инфографике РБК.
Новости предыдущего дня, 1 апреля — здесь.
Санкции санкциями, а винчик по расписанию
скорее крепкий рубль стимулировал импорт вина, сейчас просядет
Ибо сколько там главный гинеколог в зад простых итальянцев не долби, жрать все равно хочется всем
Кто о чем, а любители Сталина о жопе😌👌
Ну раз "об росте", то давайте тогда уж "с Италии в 2022 годе")
Заголовок исправлен. Слежка снимается, больше не нарушайте)
о, мышка-наружка))
Хоть где-то радость.
В каменты призываются эксперты макаронных вин. Чо посоветуете в сегменте до 600 рублей? Конечно, только красное сухое.
Виноградный день конечно же
Oh, questo famoso insuperabile "Grape Day"! È stato apprezzato dai migliori sommelier d'Italia e della Russia settentrionale! Bravo! Bravissimo!
До 600 ничего, качество от 3 т.
Я, кажется, звал экспертов, а не элитных диванных сомелье, лол.
Эксперты бесплатно не работают, не там звал лол
Глупость, за 600 найдете много прилиных вин. К примеру за эту цену на российском рынке VAQUERIZAS Garnacha, Арагон 100% Гарнача из КБ одно из лучших
Это Испания. Или в сегменте до 600р. от Италии не отличить?
Испания или Италия-это условности, вина одного региона Италии будут отличаться от вин другого региона.
Я о хите в этом ценовом сегменте сейчас
Если по российским винам, то тут Денис Руденко делал топ-30 вин
https://vc.ru/u/1148297-ivan-sablin/418810-top-30-rossiyskih-vin-ot-vinnogo-eksperta-denisa-rudenko
В пакете или в бутылке?
В бутылке.
Corbelli Negroamaro 3.7 на вивино по акции можно найти 624
Это полусухое.
Carrione Toscana Rosso до 600 по акции
Ловите по акциям гипермаркетах. Францию не купите, но можно годную Италию
Ты так говоришь "Франция", как будто это что-то охуительное.
Во Франции хорошо сейчас.
Как диванный эксперт скажу, что после винных напитков типа сербской Acura больше не могу пить вино
К винофанам на форум заходите, как что интересное по скидкам появляется- запостят
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=80:805-26
Старый Крым
А как же великолепные крымские и краснодарские вина? Не смогли удовлетворить потребностей?
Ничего особо против не имею, кроме того, что «вина» или виносодержащих продуктов крымо-краснодар производит на 3 порядка больше, чем могло бы получиться из их виноградников.
Есть реально великолепные, но разнообразие это прекрасно.
Все хорошо с ними, это штука длинная очень. Виноград после посадки начинает плодоносить на 5-й год. Доля российского вина пока до 30%
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Российское виноделие. Главные цифры и факты
890 тыс тонн достиг валовый сбор винограда в России, по итогам 2022 года. Такой показатель был озвучен сегодня Минсельхозом России на конференции «Современные тенденции развития виноградарства и виноделия в России».
Для сравнения, в 2021 году сбор, по данным Министерства, составил 752 тыс. тонн.
100,8 тыс га составила общая площадь виноградников, из них 70 тыс. плодоносящие.
6,9 тыс. га молодых виноградников было заложено в прошлом году в России, это на 2 тыс. га больше среднегодовых показателей последнего времени.
168 производителей имеют лицензии на производство винодельческой продукции и ещё 54 производят коньяк (данные РАР)
11 новых фермерских лицензий выдано в прошлом году (этот сектор виноделия развивается быстрее всего). Роман Неборский facebook
Обожаю вот эти вот полотна с достижениями державы от патриотов.
это не от патриотов, а от винодела Неборского, достижений пока мало, во Франции 9000 винодельнь
Разные сегменты
Где так написано? Что не смогли и с чего смочь должны вообще? Вам главное накинуть?💩
Вот и иностранцы к СБП начинают подключаться, несмотря на все санкции
Похоже в арабском мире действительно начался разворот от США к Китаю и России, гуд
Рыночек решает
Настоящее импортозамещение: морская вода в вашем бассейне у дома.
Не нужно никуда лететь, купайтесь несколько раз в день, улучшайте кожу, суставы, сосуды, нервы и сон.
в который раз захожу вижу заготовки вчерашних новостей - выхожу
Что с лицом, Урсула?🤡