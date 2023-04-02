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Финансы
Евгения Евсеева

День 403: итальянские виноделы заявили о росте экспорта вина в Россию в 2022 году на 16% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1-3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 18:59 мск 31 марта: доллар — 77,59 рубля, евро — 84,21 рубля.

Курсы на Forex на 19:30 мск 31 марта: доллар — 77,51 рубля, евро — 84,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Флагманский магазин «Глория Джинс» площадью 4,7 тысячи м² открылся в Москве на Тверской улице, где раньше располагался крупнейший в России магазин H&M.

Иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai настроили оплату с использованием выпущенных в России карт Visa и MasterCard, узнали «Известия». Платежи проводятся с использованием СБП и представителей перевозчиков в России. Emirates также принимает карты, высылая по запросу QR-коды.

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Контекст

Италия в 2022 году увеличила экспорт вина в Россию на 16% до рекордных €172 млн, сообщила ассоциация итальянских виноделов. По её оценке, Италия стала главным поставщиком вина в Россию: на нее пришлось около 30% рынка — больше, чем у Грузии и Испании.

Как поменялось число зарубежных фильмов в онлайн-кинотеатрах — в инфографике РБК.

Новости предыдущего дня, 1 апреля — здесь.

#новость

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42 комментария
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 Леопольд

Санкции санкциями, а винчик по расписанию

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Иван Саблин

скорее крепкий рубль стимулировал импорт вина, сейчас просядет

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Космический крейсер И.Сталин

Ибо сколько там главный гинеколог в зад простых итальянцев не долби, жрать все равно хочется всем

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Новорег-Разоблачитель

Кто о чем, а любители Сталина о жопе😌👌

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Петр Дудин

Ну раз "об росте", то давайте тогда уж "с Италии в 2022 годе")

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Петр Дудин

Заголовок исправлен. Слежка снимается, больше не нарушайте)

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S1m0ne

о, мышка-наружка))

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Юлия Т.

Хоть где-то радость.

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Слегка Придурковатый

В каменты призываются эксперты макаронных вин. Чо посоветуете в сегменте до 600 рублей? Конечно, только красное сухое.

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Dmitry Kruger

Виноградный день конечно же

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Слегка Придурковатый

Oh, questo famoso insuperabile "Grape Day"! È stato apprezzato dai migliori sommelier d'Italia e della Russia settentrionale! Bravo! Bravissimo!

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Юлия Т.

До 600 ничего, качество от 3 т.

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Слегка Придурковатый

Я, кажется, звал экспертов, а не элитных диванных сомелье, лол.

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Юлия Т.

Эксперты бесплатно не работают, не там звал лол

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Иван Саблин

Глупость, за 600 найдете много прилиных вин. К примеру за эту цену на российском рынке VAQUERIZAS Garnacha, Арагон 100% Гарнача из КБ одно из лучших

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Denis Zotov

Это Испания. Или в сегменте до 600р. от Италии не отличить?

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Иван Саблин

Испания или Италия-это условности, вина одного региона Италии будут отличаться от вин другого региона.
Я о хите в этом ценовом сегменте сейчас

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Иван Саблин

Если по российским винам, то тут Денис Руденко делал топ-30 вин
https://vc.ru/u/1148297-ivan-sablin/418810-top-30-rossiyskih-vin-ot-vinnogo-eksperta-denisa-rudenko

Топ-30 российских вин от винного эксперта Дениса…
Топ российских вин от Дениса Руденко .То, о чем пойдет речь - это мой личный, глубоко внутренний…
vc.ru
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А10

В пакете или в бутылке?

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Слегка Придурковатый

В бутылке.

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Алексей

Corbelli Negroamaro 3.7 на вивино по акции можно найти 624

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Слегка Придурковатый

Это полусухое.

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Алексей

Carrione Toscana Rosso до 600 по акции

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Алексей Ч

Ловите по акциям гипермаркетах. Францию не купите, но можно годную Италию

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Слегка Придурковатый

Ты так говоришь "Франция", как будто это что-то охуительное.

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Сергей Я

Во Франции хорошо сейчас.

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jonewayne

Как диванный эксперт скажу, что после винных напитков типа сербской Acura больше не могу пить вино

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Иван Саблин

К винофанам на форум заходите, как что интересное по скидкам появляется- запостят
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=80:805-26

Давайте обсудим хорошее вино! (часть 6) [26…
forum.iXBT.com - крупнейший форум о технике и технологиях в Рунете
forum.ixbt.com
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Доктор Богомол Тобогган

Старый Крым

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Вадим Д.

А как же великолепные крымские и краснодарские вина? Не смогли удовлетворить потребностей?
Ничего особо против не имею, кроме того, что «вина» или виносодержащих продуктов крымо-краснодар производит на 3 порядка больше, чем могло бы получиться из их виноградников.

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Юлия Т.

Есть реально великолепные, но разнообразие это прекрасно.

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Иван Саблин

Все хорошо с ними, это штука длинная очень. Виноград после посадки начинает плодоносить на 5-й год. Доля российского вина пока до 30%
—--—--—--—--—--—--—--—--—--—--
Российское виноделие. Главные цифры и факты
890 тыс тонн достиг валовый сбор винограда в России, по итогам 2022 года. Такой показатель был озвучен сегодня Минсельхозом России на конференции «Современные тенденции развития виноградарства и виноделия в России».
Для сравнения, в 2021 году сбор, по данным Министерства, составил 752 тыс. тонн.
100,8 тыс га составила общая площадь виноградников, из них 70 тыс. плодоносящие.
6,9 тыс. га молодых виноградников было заложено в прошлом году в России, это на 2 тыс. га больше среднегодовых показателей последнего времени.
168 производителей имеют лицензии на производство винодельческой продукции и ещё 54 производят коньяк (данные РАР)
11 новых фермерских лицензий выдано в прошлом году (этот сектор виноделия развивается быстрее всего). Роман Неборский facebook

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Pavel Cree

Обожаю вот эти вот полотна с достижениями державы от патриотов.

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Иван Саблин

это не от патриотов, а от винодела Неборского, достижений пока мало, во Франции 9000 винодельнь

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Андрей Панов

Разные сегменты

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Сергей Я

Где так написано? Что не смогли и с чего смочь должны вообще? Вам главное накинуть?💩

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Alexey Dymov

Вот и иностранцы к СБП начинают подключаться, несмотря на все санкции

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Доктор Богомол Тобогган

Похоже в арабском мире действительно начался разворот от США к Китаю и России, гуд

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Космический крейсер И.Сталин

Рыночек решает

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Борис Васильев

Настоящее импортозамещение: морская вода в вашем бассейне у дома.
Не нужно никуда лететь, купайтесь несколько раз в день, улучшайте кожу, суставы, сосуды, нервы и сон.

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неформат

в который раз захожу вижу заготовки вчерашних новостей - выхожу

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Сергей Я

Что с лицом, Урсула?🤡

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