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Финансы
Артур Томилко

День 404: российские грузоперевозчики предупредили о возможном дефиците тягачей для фур Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 77,6 рубля, евро — 83,65 рубля.

Курсы на Forex на 07:37 мск: доллар — 77,73 рубля, евро — 84,45 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,62 рубля.

Кто и как адаптируется

Фонд Национальная технологическая инициатива (НТИ) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный Фонд суверенных технологий (ФСТ НТИ), сообщили «Ведомости». Через него планируют инвестировать в отечественные проекты в сфере беспилотной авиации, доставки грузов, радиоэлектроники, робототехники беспроводной связи и другие. Ожидаемый размер инвестиций в фонд оценивается в 6,4 млрд рублей до 2029 года.

Inventive Retail Group, управляющая магазинами re:Store, Samsung и «Мир кубиков», открыла магазин токарных и фрезерных станков MachIndex, пишет «Ъ». В компании заявили, что увидели бизнес-возможность на фоне санкций и ухода основных поставщиков, и подчеркнули, что планируют продавать оборудование, произведённое в дружественных странах.

Минцифры и операторы связи обсуждают новые меры поддержки отрасли — субсидии или иные льготы на закупку отечественных базовых станций и их эксплуатацию, узнал «Ъ». Источники газеты на рынке отмечают, что операторы уже получили достаточно преференций, а покупать российское оборудование, которого, впрочем, пока нет, им придется независимо от льгот.

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Какие есть проблемы и трудности

Минфин США запретил американским компаниям продавать активы в России без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Так американские власти отреагировали на введение «налога на выход» из российского бизнеса, который 27 марта 2023 года ввела правительственная комиссия.

Российские грузоперевозчики могут столкнуться с дефицитом тягачей для фур, рассказали «Ведомостям» представители логистических компаний. В «Камазе» считают что смогут удовлетворить до половины спроса, ещё часть — закроет белорусский МАЗ, а остальное «легко покрывается» за счёт параллельного импорта и поставок из Китая.

Контекст

Чистая выручка Qiwi по итогам 2022 года увеличилась на 47% до 34,14 млрд рублей и стала максимальной за всю историю компании, передают «Ведомости». При этом скорректированная прибыль сократилась на на 21,6% до 13,76 млрд рублей, а совет директоров отказался от выплаты дивидендов.

На начало 2023 года объем средств россиян на банковских депозитах сроком до одного года составил 7,92 трлн рублей, рассказали в ЦБ. Это самый низкий уровень с 2013 года, когда показатель составил 8,39 трлн рублей, заметили в РБК. За 2022 года объём долгосрочных вкладов сократился на 30,4% (3,45 трлн рублей).

В начале 2023 года лидером по темпам роста продаж среди алкоголя стал сидр, следует из данных NielsenIQ. Запуск новых брендов и расширение дистрибуции российскими производителями увеличили объемы продаж напитка в феврале на 60% год к году.

Новости предыдущего дня, 2 апреля — здесь.

#новость

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47 комментариев
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 Вадим Д.

Этот день не найден. Переходим к следующему.

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Сгенерированный Кот

Чёт я перевернул календарь, а день 4.04 завтра жеж! Завтра второй раз будем отмечать?

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Вадим Д.

Придётся 🤷🏻‍♂️

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Kristina_Koslovskaya

Ну если есть предложение отметить, то кто мы такие, чтоб от этого отказаться

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S1m0ne

Погоди, фонд суеверных технологий (сначала так прочиталось) открыт, а день не закончен))
Через него планируют инвестировать в отечественные проекты в сфере беспилотной авиации, доставки грузов, радиоэлектроники, робототехники беспроводной связи и другие. Ну правда. Помолимся.

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Вадим Д.

Раз суеверный, тут не молиться нужно, а суеверия отыгрывать.

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S1m0ne

в смысле?
Ну, если будет Ступа-2029 - я посмотрю.

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Вадим Д.

Не, это например: 13-й технологи не будет, в ночь на Ивана Купалу всем чохом надо искать отечественную электронику и т.д.

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S1m0ne

что такое чохом?
я, кажется, уже спрашивала...

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Вадим Д.

Всем скопом, вместе и без разбора.
Запиши (-:

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S1m0ne

это же свальный грех, ужас какой

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Вадим Д.

Поиск отечественных технологий — он и есть свальный грех...

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Игорь Протасов

Надо в корпорацию попов занести, что бы помолиться

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S1m0ne

двояко))
"надо в корпорацию попов занести" - это
А) попов поместить в служащие и вынести
Б) принимаемые должностным лицом материальные ценности за действия либо бездействие в интересах взяткодателя или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе, либо за совершение незаконных действий
?

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Сгенерированный Кот

Поставь 301 редирект на какой-нибудь другой

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Слегка Придурковатый

Отечественного телеком-оборудования у нас, конечно, нет, но мер поддержки для его закупки уже хоть жопой ешь. Хотя эта поддержка, в общем-то, и не нужна, т.к. опсосам придётся его закупать независимо от того, хотят они это делать или нет.

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Павел Шкутко

Но узнают об этом когда 4g станет 1g по той же цене

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Виктор Симонов

ну то что деньги выделены, еще не значит что они дошли куда надо

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Alex Nosov

Если деньги не дошли куда выделены, то они дошли именно куда надо

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Alex Nosov

Сделано в Китае
Made in China
Made in P.R.C

произведённое в дружественных странах
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у нас отмена
На начало 2023 года объем средств россиян на банковских депозитах сроком до одного года составил 7,92 трлн рублей, рассказали в ЦБ. Это самый низкий уровень с 2013 года, когда показатель составил 8,39 трлн рублей

Ой интересно почему ))

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Вадим Д.

Суверенные технологии, они же — импортозамещающие, сплотятся под крыльями инвесторов. Какая отличная идея нового распила.

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Neutron
В «Камазе» считают что смогут удовлетворить до половины спроса, ещё часть — закроет белорусский МАЗ, а остальное «легко покрывается» за счёт параллельного импорта и поставок из Китая

уж там такие специалисты видные...

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S.Capusta

Еще новостей от Камаза:
- Глава КамАЗа анонсировал грузовики с супердвигателем, с КПД 50%. Он должен появиться в технике КамАЗа уже в текущем году.
p.s журналисты разнюхали, что это китайский мотор Weichai WP17H800E68.

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Neutron

все как положено)

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Eddie II

Нам эти фуры и нахой не нужон

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Olga Kalashinkova

Да конечно, вернем в обиход телеги с лошадьми, гораздо быстрее и вместительнее будут

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Eddie II

Любо-дорого читать ваш комментарий, сударыня.

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Дмитрий Косатиков

Надо было все деньги в сидр вкладывать похоже, такой рывок по объёмам показал)

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Слегка Придурковатый

Его просто не сильно-то много и было, потому и кажется, что прям ого-го какой рост.

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S1m0ne

ты чоль весь скупил и спил?)

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Слегка Придурковатый

Я его пил, когда это ещё не было мейнстримом. У нас местный пивной завод неплохой делал, но потом чот качество упало, и уже как года три я его не брал. Надо будет снова зайти купить, авось снова норм.

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у нас отмена

Вот как у нас скоро не останется ничего, во что можно вкладываться, будем вкладываться в сидр!

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Важный фрегат с полки
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Вадим Д.

Токарные и фрезерные дружественные станки — узбекско-эритрейские?

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Hihi da haha

Конечно же китайские

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Тесла-канадец

А где новость про вручение оскара?

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Alex Nosov

Там совсем политика, а тут все же в контексте экономики и технологий.

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Сексорцист Милфхантерович
404

Легендарный день

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Ильнур Сиразетдинов

Ну это стоило ожидать , скорее всего опять будут проблемы с доставкой продовольствия и запчастей

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Alex J. Alen
В «Камазе» считают что смогут удовлетворить до половины спроса

У нас будет отечественный двигатель Cummins и отечественная коробка ZF? Камаз уже давно локализованный Mercedes Actros.

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Игорь Протасов

Главное что бы "колхида" не получалась

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Alex J. Alen

Чтобы Колхида получилась, надо восстановить много-много-много товаропроводящих цепочек. Типа как в Факторио. В нашем случае проще ограничиться закупками китайского автопрома.

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Джо Б

Будет один сплошной камаз.

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Денис Еськин

очередной дефицит, очередной рывок вперед

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Александр А.

Середина 1980-х: "Водитель лучше сядет на Мерседес с миллионным пробегом, чем на новый МАЗ".

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S1m0ne

на 190...

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