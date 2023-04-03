День 404: российские грузоперевозчики предупредили о возможном дефиците тягачей для фур Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,62 рубля.
Кто и как адаптируется
Фонд Национальная технологическая инициатива (НТИ) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный Фонд суверенных технологий (ФСТ НТИ), сообщили «Ведомости». Через него планируют инвестировать в отечественные проекты в сфере беспилотной авиации, доставки грузов, радиоэлектроники, робототехники беспроводной связи и другие. Ожидаемый размер инвестиций в фонд оценивается в 6,4 млрд рублей до 2029 года.
Inventive Retail Group, управляющая магазинами re:Store, Samsung и «Мир кубиков», открыла магазин токарных и фрезерных станков MachIndex, пишет «Ъ». В компании заявили, что увидели бизнес-возможность на фоне санкций и ухода основных поставщиков, и подчеркнули, что планируют продавать оборудование, произведённое в дружественных странах.
Минцифры и операторы связи обсуждают новые меры поддержки отрасли — субсидии или иные льготы на закупку отечественных базовых станций и их эксплуатацию, узнал «Ъ». Источники газеты на рынке отмечают, что операторы уже получили достаточно преференций, а покупать российское оборудование, которого, впрочем, пока нет, им придется независимо от льгот.
Какие есть проблемы и трудности
Минфин США запретил американским компаниям продавать активы в России без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Так американские власти отреагировали на введение «налога на выход» из российского бизнеса, который 27 марта 2023 года ввела правительственная комиссия.
Российские грузоперевозчики могут столкнуться с дефицитом тягачей для фур, рассказали «Ведомостям» представители логистических компаний. В «Камазе» считают что смогут удовлетворить до половины спроса, ещё часть — закроет белорусский МАЗ, а остальное «легко покрывается» за счёт параллельного импорта и поставок из Китая.
Контекст
Чистая выручка Qiwi по итогам 2022 года увеличилась на 47% до 34,14 млрд рублей и стала максимальной за всю историю компании, передают «Ведомости». При этом скорректированная прибыль сократилась на на 21,6% до 13,76 млрд рублей, а совет директоров отказался от выплаты дивидендов.
На начало 2023 года объем средств россиян на банковских депозитах сроком до одного года составил 7,92 трлн рублей, рассказали в ЦБ. Это самый низкий уровень с 2013 года, когда показатель составил 8,39 трлн рублей, заметили в РБК. За 2022 года объём долгосрочных вкладов сократился на 30,4% (3,45 трлн рублей).
В начале 2023 года лидером по темпам роста продаж среди алкоголя стал сидр, следует из данных NielsenIQ. Запуск новых брендов и расширение дистрибуции российскими производителями увеличили объемы продаж напитка в феврале на 60% год к году.
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Чёт я перевернул календарь, а день 4.04 завтра жеж! Завтра второй раз будем отмечать?
Придётся 🤷🏻♂️
Ну если есть предложение отметить, то кто мы такие, чтоб от этого отказаться
Погоди, фонд суеверных технологий (сначала так прочиталось) открыт, а день не закончен))
Через него планируют инвестировать в отечественные проекты в сфере беспилотной авиации, доставки грузов, радиоэлектроники, робототехники беспроводной связи и другие. Ну правда. Помолимся.
Раз суеверный, тут не молиться нужно, а суеверия отыгрывать.
в смысле?
Ну, если будет Ступа-2029 - я посмотрю.
Не, это например: 13-й технологи не будет, в ночь на Ивана Купалу всем чохом надо искать отечественную электронику и т.д.
что такое чохом?
я, кажется, уже спрашивала...
Всем скопом, вместе и без разбора.
Запиши (-:
это же свальный грех, ужас какой
Поиск отечественных технологий — он и есть свальный грех...
Надо в корпорацию попов занести, что бы помолиться
двояко))
"надо в корпорацию попов занести" - это
А) попов поместить в служащие и вынести
Б) принимаемые должностным лицом материальные ценности за действия либо бездействие в интересах взяткодателя или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе, либо за совершение незаконных действий
?
Поставь 301 редирект на какой-нибудь другой
Отечественного телеком-оборудования у нас, конечно, нет, но мер поддержки для его закупки уже хоть жопой ешь. Хотя эта поддержка, в общем-то, и не нужна, т.к. опсосам придётся его закупать независимо от того, хотят они это делать или нет.
Но узнают об этом когда 4g станет 1g по той же цене
ну то что деньги выделены, еще не значит что они дошли куда надо
Если деньги не дошли куда выделены, то они дошли именно куда надо
Сделано в Китаепроизведённое в дружественных странах
Made in China
Made in P.R.C
Ой интересно почему ))
Суверенные технологии, они же — импортозамещающие, сплотятся под крыльями инвесторов. Какая отличная идея нового распила.
уж там такие специалисты видные...
Еще новостей от Камаза:
- Глава КамАЗа анонсировал грузовики с супердвигателем, с КПД 50%. Он должен появиться в технике КамАЗа уже в текущем году.
p.s журналисты разнюхали, что это китайский мотор Weichai WP17H800E68.
все как положено)
Нам эти фуры и нахой не нужон
Да конечно, вернем в обиход телеги с лошадьми, гораздо быстрее и вместительнее будут
Любо-дорого читать ваш комментарий, сударыня.
Надо было все деньги в сидр вкладывать похоже, такой рывок по объёмам показал)
Его просто не сильно-то много и было, потому и кажется, что прям ого-го какой рост.
ты чоль весь скупил и спил?)
Я его пил, когда это ещё не было мейнстримом. У нас местный пивной завод неплохой делал, но потом чот качество упало, и уже как года три я его не брал. Надо будет снова зайти купить, авось снова норм.
Вот как у нас скоро не останется ничего, во что можно вкладываться, будем вкладываться в сидр!
Токарные и фрезерные дружественные станки — узбекско-эритрейские?
Конечно же китайские
А где новость про вручение оскара?
Там совсем политика, а тут все же в контексте экономики и технологий.
Легендарный день
Ну это стоило ожидать , скорее всего опять будут проблемы с доставкой продовольствия и запчастей
У нас будет отечественный двигатель Cummins и отечественная коробка ZF? Камаз уже давно локализованный Mercedes Actros.
Главное что бы "колхида" не получалась
Чтобы Колхида получилась, надо восстановить много-много-много товаропроводящих цепочек. Типа как в Факторио. В нашем случае проще ограничиться закупками китайского автопрома.
Будет один сплошной камаз.
очередной дефицит, очередной рывок вперед
Середина 1980-х: "Водитель лучше сядет на Мерседес с миллионным пробегом, чем на новый МАЗ".
на 190...