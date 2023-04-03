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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 77,32 рубля, евро — 84,11 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 77,6 рубля, евро — 83,65 рубля.

Курсы на Forex на 07:37 мск: доллар — 77,73 рубля, евро — 84,45 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,62 рубля.

Кто и как адаптируется

Фонд Национальная технологическая инициатива (НТИ) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный Фонд суверенных технологий (ФСТ НТИ), сообщили «Ведомости». Через него планируют инвестировать в отечественные проекты в сфере беспилотной авиации, доставки грузов, радиоэлектроники, робототехники беспроводной связи и другие. Ожидаемый размер инвестиций в фонд оценивается в 6,4 млрд рублей до 2029 года.

Inventive Retail Group, управляющая магазинами re:Store, Samsung и «Мир кубиков», открыла магазин токарных и фрезерных станков MachIndex, пишет «Ъ». В компании заявили, что увидели бизнес-возможность на фоне санкций и ухода основных поставщиков, и подчеркнули, что планируют продавать оборудование, произведённое в дружественных странах.

Минцифры и операторы связи обсуждают новые меры поддержки отрасли — субсидии или иные льготы на закупку отечественных базовых станций и их эксплуатацию, узнал «Ъ». Источники газеты на рынке отмечают, что операторы уже получили достаточно преференций, а покупать российское оборудование, которого, впрочем, пока нет, им придется независимо от льгот.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин США запретил американским компаниям продавать активы в России без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Так американские власти отреагировали на введение «налога на выход» из российского бизнеса, который 27 марта 2023 года ввела правительственная комиссия.

Российские грузоперевозчики могут столкнуться с дефицитом тягачей для фур, рассказали «Ведомостям» представители логистических компаний. В «Камазе» считают что смогут удовлетворить до половины спроса, ещё часть — закроет белорусский МАЗ, а остальное «легко покрывается» за счёт параллельного импорта и поставок из Китая.

Контекст

Чистая выручка Qiwi по итогам 2022 года увеличилась на 47% до 34,14 млрд рублей и стала максимальной за всю историю компании, передают «Ведомости». При этом скорректированная прибыль сократилась на на 21,6% до 13,76 млрд рублей, а совет директоров отказался от выплаты дивидендов.

На начало 2023 года объем средств россиян на банковских депозитах сроком до одного года составил 7,92 трлн рублей, рассказали в ЦБ. Это самый низкий уровень с 2013 года, когда показатель составил 8,39 трлн рублей, заметили в РБК. За 2022 года объём долгосрочных вкладов сократился на 30,4% (3,45 трлн рублей).

В начале 2023 года лидером по темпам роста продаж среди алкоголя стал сидр, следует из данных NielsenIQ. Запуск новых брендов и расширение дистрибуции российскими производителями увеличили объемы продаж напитка в феврале на 60% год к году.