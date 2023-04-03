Финансы
Таня Боброва

Доллар на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года, евро — 85 рублей Статьи редакции

Рубль падает, несмотря на рост цен на нефть.

  • Днём 3 апреля 2023 года биржевой курс доллара превысил 78 рублей и на максимуме составлял 78,34 рубля. Курс евро превышает 85 рублей, максимум — 85,23 рубля. Обе валюты обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года, отмечает Forbes.
  • Издание указывает, что рубль дешевеет, несмотря на рост цен на нефть — сырьё дорожает после решения нескольких стран ОПЕК+ сократить добычу с мая до конца 2023 года.
  • Ослабление курса скорее краткосрочное, считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «Спад рубля в моменте обусловлен низкими продажами валюты со стороны экспортёров в начале месяца, слабой динамикой цен на нефть и отсутствием необходимости больших продаж».
  • Рост цен на нефть может помочь укрепиться рублю, но не сразу, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, корреляции между ними «давно ослаблены» и «есть бюджетное правило, гасящее волатильность нацвалюты».
  • Аналитики банка «Санкт-Петербург» также считают, что заметный рост нефтяных цен после снижения добычи поддержит рубль. Но дальнейшая динамика курса будет зависеть от анонса апрельских объёмов продаж юаней по бюджетному правилу.
  • Михаил Шульгин из «Открытия Инвестиции» полагает, что после решения стран ОПЕК+ вероятность курса закрепиться выше 80 рублей за доллар «заметно снизилась, а вероятность возвращения к 75 рублям к середине года — увеличилась».

#новость #евро #доллар

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48 комментариев
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 diman

кто помнит, какой курс был, когда великий стратег занял трон?
26-27 руб.
а теперь в 3 раза выше.
в три раза лучше стали жить)))))))))

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Score of Doom

Люди покупали доллары за 30, над ними смеялись, люди покупали доллары за 60, над ними смеялись, люди покупали доллары за 90, но никто уже не смеялся.

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ЯжПрограммист

самый успешные по 120 успели, потом за 50 продали и в дамках

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Васисуалий Лоханкин

Нормальный человек даже если взял на панике по 120, потом просто хранит, но никак не бежит сливать по 50.

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KK

Откуда такая уверенность, что те кто купил по 120, продали по 50?
Те кто купил по 120 - скорее всего держат кэш на руках и особо не парятся. Как показывает история, в долларе, ты всегда будешь в плюсе по отношению к рублю...

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Евгений Трифонов

«Первое правило российской экономики: никогда не поздно покупать доллар»

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Ildarkin Ildarkin

Смеялись над теми, кто опоминался в последний момент и шел в панике покупать на локальном пике. В то время как самая адекватная стратегия - покупать равномерно через одинаковые периоды времени, например раз в месяц на одну и ту же сумму, и игнорить панику на рынках.

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Комуто Хуявато

Вот же жизнь в России интересная. Каждые 5-7 лет возникает ситуация, бежать покупать баксы на всю котлету или не бежать? А представьте какая была бы скукотище, если бы инфляция ну там, 3-4%, и все это практически без изменений годами...

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Денис Обрезков

Еще и фонд национального благосостояние тратить на инфраструктурные проекты и долгосрочные цели? Ха, ну и скукота...

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Комуто Хуявато

Это сарказм? Не напомните, как много было построено из инфраструктурных проектов из этого фонда?

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Sergey S

Покупали и по 120. Почему не посмеяться? Россия для грустных?

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S1m0ne

что, не осталось долларов или тех, кто в состоянии по 90 рублей их скупать?)

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изоморфный пеликан

Должны же какое-то показатели в стране расти. Вот они и растут!

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Стас Иванов

Так и доллар за 20 лет почти вдвое обесценился

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KK

Mazda 3 в 2003 в США: $18,499
Mazda 3 в 2023 в США: $22,550

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Владимир Покуц

нет... ну вы же понимаете... это другое

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Wer Tan

1.8 млн рублей. В России за эти деньги даже москвич не взять

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Woof
отсутствием необходимости больших продаж

Необходимости или возможности?

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Кот учённый

Как бы все сарказм просекли, а то накинутся ведь

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Невкусно и грустно

Хоп, хэй, ла-ла-лэй, доллар дофига фублей

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изоморфный пеликан

Делаем ставки, господа. Доллар по 200 до конца года ;)

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Зелёный Крокодил

либерахи уже сделали такую ставку, больше не хотят

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ЯжПрограммист

Какого года? Любого?)

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Алексей Родной

До выборов 24 года не будет резких скачков. Максимум 90

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Вадим Д.
Спад рубля в моменте

Момент только затянувшийся. Прямо: не думай о секундах свысока...

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Алексей Родной

Странно, что он ещё не по 100

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Пётр Измайлов

Надолго ли))

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Кот учённый

Не. Скоро еще поднимется 🤗

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Дуайт Шрут

так это получается, что сейчас самое время продавать баксы! если, сейчас можно, конечно же

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Невероятный Блондин

Дуайт, опомнись. Бакс никогда не время продавать. А только реализовывать по необходимости.

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Сергей Я

Вот договоришься, заблочат нам баксы на бирже или конвертируют принудительно.

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Невероятный Блондин

Выходи в кэш

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Сергей Я

А где доллары по 60 купить?

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Невероятный Блондин

Бери по чём сейчас продают. Не ошибёшься

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KK

В Иране с вами не согласятся))) Они уже "отказались" от грязной бумажки. Теперь за 100$ дают неофициально 39-40 миллионов риалов, а официально 4 миллиона

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Григорий Ефремов

какая одна сплошная чистая магия с этим ростом

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Вектореан Элон

1$ = 79 р.
1$ = 133 йены
Рубль круче!

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Крендель с перцем

Цены на Али тоже подскочили, соответственно...

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Сергей Я

Там кто-то ещё закупается?

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Qwerty54321

Они какими то скачками растут и падают https://track24.ru/?page=currency

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Pavel Cree

Ну вот наконец-то и отвязали курс рубля от стоимости нефти. Цели достигнуты.

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сплошное разочарование

А когда будут смеятся над теми кто их за 90 берет

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hakhagmon

пох на биржевой, по факту он по 80р с марта

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evgeniy Igarskiy

хорошо, зп поднялась процентов на 25 за пол года только от курса

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Shepard

+, хорошая индексация

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Сергей Я

Когда блин 100 уже?? Заколебался ждать, чтобы прибыль фиксануть!!

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Nicolas Flammel

График курса начинает быть похож на график курса 2014 года.

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Boyko

Интересно, а насколько надежно сегодня хранить в долларовых стейблах, чтобы не заморачиваться с наличкой…

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