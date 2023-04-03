Доллар на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года, евро — 85 рублей Статьи редакции
Рубль падает, несмотря на рост цен на нефть.
- Днём 3 апреля 2023 года биржевой курс доллара превысил 78 рублей и на максимуме составлял 78,34 рубля. Курс евро превышает 85 рублей, максимум — 85,23 рубля. Обе валюты обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года, отмечает Forbes.
- Издание указывает, что рубль дешевеет, несмотря на рост цен на нефть — сырьё дорожает после решения нескольких стран ОПЕК+ сократить добычу с мая до конца 2023 года.
- Ослабление курса скорее краткосрочное, считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «Спад рубля в моменте обусловлен низкими продажами валюты со стороны экспортёров в начале месяца, слабой динамикой цен на нефть и отсутствием необходимости больших продаж».
- Рост цен на нефть может помочь укрепиться рублю, но не сразу, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, корреляции между ними «давно ослаблены» и «есть бюджетное правило, гасящее волатильность нацвалюты».
- Аналитики банка «Санкт-Петербург» также считают, что заметный рост нефтяных цен после снижения добычи поддержит рубль. Но дальнейшая динамика курса будет зависеть от анонса апрельских объёмов продаж юаней по бюджетному правилу.
- Михаил Шульгин из «Открытия Инвестиции» полагает, что после решения стран ОПЕК+ вероятность курса закрепиться выше 80 рублей за доллар «заметно снизилась, а вероятность возвращения к 75 рублям к середине года — увеличилась».
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кто помнит, какой курс был, когда великий стратег занял трон?
26-27 руб.
а теперь в 3 раза выше.
в три раза лучше стали жить)))))))))
Люди покупали доллары за 30, над ними смеялись, люди покупали доллары за 60, над ними смеялись, люди покупали доллары за 90, но никто уже не смеялся.
самый успешные по 120 успели, потом за 50 продали и в дамках
Нормальный человек даже если взял на панике по 120, потом просто хранит, но никак не бежит сливать по 50.
Откуда такая уверенность, что те кто купил по 120, продали по 50?
Те кто купил по 120 - скорее всего держат кэш на руках и особо не парятся. Как показывает история, в долларе, ты всегда будешь в плюсе по отношению к рублю...
«Первое правило российской экономики: никогда не поздно покупать доллар»
Смеялись над теми, кто опоминался в последний момент и шел в панике покупать на локальном пике. В то время как самая адекватная стратегия - покупать равномерно через одинаковые периоды времени, например раз в месяц на одну и ту же сумму, и игнорить панику на рынках.
Вот же жизнь в России интересная. Каждые 5-7 лет возникает ситуация, бежать покупать баксы на всю котлету или не бежать? А представьте какая была бы скукотище, если бы инфляция ну там, 3-4%, и все это практически без изменений годами...
Еще и фонд национального благосостояние тратить на инфраструктурные проекты и долгосрочные цели? Ха, ну и скукота...
Это сарказм? Не напомните, как много было построено из инфраструктурных проектов из этого фонда?
Покупали и по 120. Почему не посмеяться? Россия для грустных?
что, не осталось долларов или тех, кто в состоянии по 90 рублей их скупать?)
Должны же какое-то показатели в стране расти. Вот они и растут!
Так и доллар за 20 лет почти вдвое обесценился
Mazda 3 в 2003 в США: $18,499
Mazda 3 в 2023 в США: $22,550
нет... ну вы же понимаете... это другое
1.8 млн рублей. В России за эти деньги даже москвич не взять
Необходимости или возможности?
Как бы все сарказм просекли, а то накинутся ведь
Хоп, хэй, ла-ла-лэй, доллар дофига фублей
Делаем ставки, господа. Доллар по 200 до конца года ;)
либерахи уже сделали такую ставку, больше не хотят
Какого года? Любого?)
До выборов 24 года не будет резких скачков. Максимум 90
Момент только затянувшийся. Прямо: не думай о секундах свысока...
Странно, что он ещё не по 100
Надолго ли))
Не. Скоро еще поднимется 🤗
так это получается, что сейчас самое время продавать баксы! если, сейчас можно, конечно же
Дуайт, опомнись. Бакс никогда не время продавать. А только реализовывать по необходимости.
Вот договоришься, заблочат нам баксы на бирже или конвертируют принудительно.
Выходи в кэш
А где доллары по 60 купить?
Бери по чём сейчас продают. Не ошибёшься
В Иране с вами не согласятся))) Они уже "отказались" от грязной бумажки. Теперь за 100$ дают неофициально 39-40 миллионов риалов, а официально 4 миллиона
какая одна сплошная чистая магия с этим ростом
1$ = 79 р.
1$ = 133 йены
Рубль круче!
Цены на Али тоже подскочили, соответственно...
Там кто-то ещё закупается?
Они какими то скачками растут и падают https://track24.ru/?page=currency
Ну вот наконец-то и отвязали курс рубля от стоимости нефти. Цели достигнуты.
А когда будут смеятся над теми кто их за 90 берет
пох на биржевой, по факту он по 80р с марта
хорошо, зп поднялась процентов на 25 за пол года только от курса
+, хорошая индексация
Когда блин 100 уже?? Заколебался ждать, чтобы прибыль фиксануть!!
График курса начинает быть похож на график курса 2014 года.
Интересно, а насколько надежно сегодня хранить в долларовых стейблах, чтобы не заморачиваться с наличкой…