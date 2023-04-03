Выручка «Делимобиля» в 2022 году выросла на 22%, убыток сократился в 2,5 раза — до 164 млн рублей Статьи редакции
Рентабельность бизнеса увеличилась, но в компании не раскрывают, что на это повлияло.
- «Делимобиль» опубликовал финансовые результаты за 2022 год (есть у vc.ru). Выручка составила 15 млрд рублей, компания не раскрыла её структуру. Чистый убыток сократился год к году на 62% — с 435 млн до 164 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 25%, показатель вырос на 3 п.п. год к году.
- Средний размер автопарка в 2022 году — 19 696 машин. Для сравнения, в третьем квартале 2021 года он насчитывал 19 924 автомобиля. Это динамический показатель, который меняется «по разным причинам», добавили в компании. По собственной оценке, «Делимобиль» занимает самую большую долю на рынке каршеринга в России — около 50%, абсолютный показатель не раскрывают.
- В 2022 году каршеринг «наладил регулярные поставки автомобилей и запчастей из Китая», это повлияло на «непрерывность бизнес-процессов», добавила гендиректор компании Елена Бехтина.
- С 2021 года «Делимобиль» планировал провести IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах, но в конце года перенёс его «из-за рыночных условий». В июле 2022 года основатель «Делимобиля» Винченцо Трани рассказал, что IPO может пройти в Китае в 2023 году. А в августе сервис привлёк 676 млн рублей из планируемых 3 млрд рублей через размещение облигаций.
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Это они всё на фейковых штрафах за грязный салон и дтп заработали, это каждый знает.
+++ Уже как пол года в городе, где нет делимобиля, прилетают штрафы за пдд и грязный салон
Как вешать фейковые штрафы - первые, а как звонишь им за разборками, что когда где откуда - так никто ничего не знает, все включают дурачков))
Ну да, ну да)))
Один раз бронировал машину - открываю, внутри на заднем сиденье шелуха от семечек, в салоне пиво разлито и две пустых бутылки валяется…
Да и вообще у делика самые засранные, грязные и убитые машины. Они наоборот, видать самые лояльные к пользователям-свиньям.
Да, бывают и такие случаи, не раз встречал то мусор, то пачки сигарет и т.д
На удивление крутые ребята, которые вовремя поняли, что не надо кормить яндекс и полностью сосредоточились на внутреннем продукте. Ибо монополист знает только один каршеринг..
🙂
куда уж без рекламы
А внизу что у тебя. Или все что ниже первой ссылки ничего не существует? А после потом ещё и на рекламу сетуешь. Тебе явно не угодить. Все не так будет
Но ведь всем ясно, что в органике, ниже третьей ссылки трафика нету..
неудивительно, сейчас свое авто не нежно, можно и делимобиль
Где-нибудь в Москве
Абсолютно убыточный бизнес, был и будет
С учётом тренда на снижение убытков, нет, не будет убыточным постоянно. У таких сервисов изначально модель построена на периоде убыточности в перспективе 5-10 лет и это нормально. Вопрос только в том, как ещё могут в будущем отразиться некоторые возникшие в 2022 обстоятельства.
любой производитель автомобилей, кто выйдет на этот бизнес, просто демпингует цены
Просто этих каршей развелось прод пруди вот и все
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цифры, вроде, не плохие, но верится с трудом
Жаль в Ростове не приживается (
Так работают же.
Или что, опять собрались уходить??
как-то у меня делимобиль не пошел, почему-то
А вы пробовали заправить бензином?
Да, шутки за 200, и мне не стыдно
Ещё бы корректировки в свои скользкие пункты договора внесли! А то на словах, объяснять клиенту, что такое «при превышении скорости >60км/ч КАСКО НЕ ДЕЙСТВУЕТ», по формату разговора у подъезда: «ну… это мы имели ввиду спидлимиты, Вы же понимаете?» и НЕ ПРОПИСЫВАТЬ это уточнение в самом договоре – как бы разные вещи. Договор – чистый расчёт на лоха.