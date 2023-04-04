День 405: Мосбиржа запустила торги фьючерсами на дирхам и рупию Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 77,95 рубля, евро — 84,61 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,7 рубля.
Мосбиржа запустила торги фьючерсами на пары рубля с дирхамом ОАЭ и индийской рупией. Один лот фьючерса на дирхам ОАЭ составит тысячу единиц, на рупию – 10 000 единиц.
Кто и как адаптируется
Российская ГК «F+ tech| Марвел» разрабатывает принтер на базе купленного бизнеса американской Lexmark и планирует выпустить его под брендом F+ tech до конца 2023 года, рассказал «Ведомостям» управляющий партнёр группы Алексей Мельников. Продукт будет доступен в среднем ценовом сегменте и совместим с российскими ОС. Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках.
«М.Видео» возобновила открытие магазинов маленькой площади с выкладкой товаров в несколько ярусов. Такой формат требует меньше вложений, а большие магазины рассчитывались под создание бренд-зон для компаний, которые ушли с российского рынка.
Контекст
Французская L’Oreal, которая прекратила прямые продажи в России, смогла в 2022 году заработать на российском рынке более 60 млрд рублей и увеличить чистую прибыль на 45% год к году до 10,62 млрд рублей.
Чистая прибыль «Газпромбанка» по итогам 2022 года упала в 10,5 раз и составила 9,1 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», Показатель оказался минимальным за семь лет.
Больше половины работодателей стали дольше искать сотрудников, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опросов онлайн-сервисов для поиска кадров. Срок закрытия вакансии в среднем увеличился с двух месяцев до трёх. Наиболее острый дефицит специалистов испытывают предприятия в сфере науки, образования, медицины и энергетики.
Совокупная выручка российских онлайн-кинотеатров («Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv, «Смотрим») в 2022 году составила 5,1 млрд, следует из исследования J’son & Partners Consulting. Объём рынка видеосервисов за год снизился на 12,9% до 86,25 млрд рублей.
Новости предыдущего дня, 3 апреля — здесь.
Дирхам, рупии — выбираем, покупаем, привыкаем.
Бывшие Lexmark, ныне полностью отечественный продукт китайского отечества, совместят с РФ осями, ну вы всё поняли.
Искать сотрудников стало сложнее, то ли специалисты пожиже, то ли работодатели стали более придимистыми.
Онлан-кинотеатры скукожились в прошлом году. Не иначе как от холода.
Хорошего дня 🤘🏻
С нетерпением ждём Франки Джибути и Сомалийскую Накфу
А разве Накфа не Эритрейская?
Родственница Нафки американской?
Да кто её знает...всё возможно...
Накфу ? Я думал это что-то от желудка , а оказывается вот оно чё ...
Качество принтеров на F+. Самокритично
Когда будут ракушки и бусы ?
Идут бонусом к рупиям и тугрикам, если покупаешь меньше килограмма.
Отсыпьте 2 мешка ...
Ради 2 мешков приходили?! Возьмите лучше пучок петрушки.
"Наиболее острый дефицит специалистов испытывают предприятия в сфере науки, образования, медицины и энергетики."
Да? А чего так? Что-то случилось?
ну как же, это же прямая польза не следовать западным традициям и ценностям. Это у них там на недухоскрепном принято специалистов ценить, мы же во всем не такие как они. так что это не традиционно иметь учителей, врачей, инженеров. Вы что, хотите как на западе?
Что вы! Что вы! Боже упаси! У них же там ценности совсем совсем не традиционные не то что у нас...
Нам эти специалисты и нахой не нужон
"Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках"
Знаем мы это "планируем локализовать производство в России". Помнится, Чемезов тоже планировал локализовать производство Йотафонов в России.
А сколько планов было в концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года 🙂
Так они никуда и не делись. Планов - на тыщу лет припасено.
Пока даже производство плана локализовать не могут, всё из Казахстана и Киргизии везут.
Евро и доллары котируются во всём мире потому что за них можно купить лучшие в мире самолёты, машины , телефоны, лекарства, медоборудование, станки, софт и так далее. А что можно купить у Индии за рупии? Специи?
Поэтому все эти потуги с рупиями и драхмами не имеют смысла.
Юань имеет больше смысла. НО. Там правит диктатор а это значит что курс юаня в прямой зависимости от настроения и бзыков этого диктатора. Сегодня он решил запретить репититорство, завтра запретит игать онлайн после 10 вечера, а после завтра решит повоевать. Поэтому никто не будет использовать юань для стабилизиционных фондов. Ну только если не прикажет такой же диктатор.
С рупиями и прочими весёлыми картинками на бумажках уже один раз в совке обделались а может и не один раз теперь опять надо повторить ага...
Как говорится "можем повторить"
"Чистая прибыль «Газпромбанка» по итогам 2022 года упала в 10,5 раз и составила 9,1 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», Показатель оказался минимальным за семь лет."
Успех! Прорыв!
"Всё растёт! Всё развивается!"
А была уже новость про снижение баррелей от опек+ и отказ Японии следовать потолку цен ?
тут про такое не принято, ну или завтра
Дайте пожалуйста ссылку! Надо срочно эту новость обныть в комментариях...
Ты прям спам-мастер по нытью, как я вижу.
О аж сразу с двух аккаунтов...
А ссылка то будет?
Газпромбанк, прибыль, падение, 10,5 раз — собери интересную историю!
И даже Воля не помог со своей женой
Руководство Газпромбанка получило рекордную прибыль на фоне падения духовности на западе в 10.5 раз.
Уникальные специалисты, поди сумей как они (-:
Надо эту задачу нейросети поручить, думаю там будет что-то интересное
Доллар и евро недружественно к рублю ведут себя снова и снова)
Это всё эти мерзкие недружественные! Это они негодяи свои никчёмные жалкие бумажки накачивают! А наш великий любимый рубль стабилен и крепок как никогда!
В какие закрома уходят средства от инвестиций ГПБ?
Пользуясь случаем, приглашаю хейтеров в каменты к прекрасной новости месяца - в Париже запретили аренду электропомоек: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/654798-otlichnaya-novost-v-parizhe-zapretyat-arendu-elektrosamokatov
Щетаю, эту замечательную практику запрета нужно перенять у французов.
Вроде, вчера уже было тут, не?
Не видел. Где?
Хз, может, ошибаюсь
В разделе "правильные демократические запреты"
" Объём рынка видеосервисов за год снизился на 12,9% до 86,25 млрд рублей."
...
"Российская ГК «F+ tech| Марвел» разрабатывает принтер на базе купленного бизнеса американской Lexmark и планирует выпустить его под брендом F+ tech до конца 2023 года"
Хуже и дороже...
"Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках."
Шильдикономика!
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Ага безрукий Джек!
Ого, Мосбиржа теперь и валюту Луки Модрича и Равиши Ганди торгует! 🤑