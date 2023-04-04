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Финансы
Артур Томилко

День 405: Мосбиржа запустила торги фьючерсами на дирхам и рупию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 77,95 рубля, евро — 84,61 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 78,76 рубля, евро — 85,92 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 78,66 рубля, евро — 85,79 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,7 рубля.

Мосбиржа запустила торги фьючерсами на пары рубля с дирхамом ОАЭ и индийской рупией. Один лот фьючерса на дирхам ОАЭ составит тысячу единиц, на рупию – 10 000 единиц.

Кто и как адаптируется

Российская ГК «F+ tech| Марвел» разрабатывает принтер на базе купленного бизнеса американской Lexmark и планирует выпустить его под брендом F+ tech до конца 2023 года, рассказал «Ведомостям» управляющий партнёр группы Алексей Мельников. Продукт будет доступен в среднем ценовом сегменте и совместим с российскими ОС. Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках.

«М.Видео» возобновила открытие магазинов маленькой площади с выкладкой товаров в несколько ярусов. Такой формат требует меньше вложений, а большие магазины рассчитывались под создание бренд-зон для компаний, которые ушли с российского рынка.

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Контекст

Французская L’Oreal, которая прекратила прямые продажи в России, смогла в 2022 году заработать на российском рынке более 60 млрд рублей и увеличить чистую прибыль на 45% год к году до 10,62 млрд рублей.

Чистая прибыль «Газпромбанка» по итогам 2022 года упала в 10,5 раз и составила 9,1 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», Показатель оказался минимальным за семь лет.

Больше половины работодателей стали дольше искать сотрудников, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опросов онлайн-сервисов для поиска кадров. Срок закрытия вакансии в среднем увеличился с двух месяцев до трёх. Наиболее острый дефицит специалистов испытывают предприятия в сфере науки, образования, медицины и энергетики.

Совокупная выручка российских онлайн-кинотеатров («Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv, «Смотрим») в 2022 году составила 5,1 млрд, следует из исследования J’son & Partners Consulting. Объём рынка видеосервисов за год снизился на 12,9% до 86,25 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 3 апреля — здесь.

#новость

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46 комментариев
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 Вадим Д.

Дирхам, рупии — выбираем, покупаем, привыкаем.
Бывшие Lexmark, ныне полностью отечественный продукт китайского отечества, совместят с РФ осями, ну вы всё поняли.
Искать сотрудников стало сложнее, то ли специалисты пожиже, то ли работодатели стали более придимистыми.
Онлан-кинотеатры скукожились в прошлом году. Не иначе как от холода.

Хорошего дня 🤘🏻

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Иван Дэвидсон

С нетерпением ждём Франки Джибути и Сомалийскую Накфу

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Makar H

А разве Накфа не Эритрейская?

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Rimanez

Родственница Нафки американской?

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Makar H

Да кто её знает...всё возможно...

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melkiyPadonok

Накфу ? Я думал это что-то от желудка , а оказывается вот оно чё ...

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Кирилл Пабы старой Руси

Качество принтеров на F+. Самокритично

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melkiyPadonok

Когда будут ракушки и бусы ?

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Вадим Д.

Идут бонусом к рупиям и тугрикам, если покупаешь меньше килограмма.

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melkiyPadonok

Отсыпьте 2 мешка ...

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Вадим Д.

Ради 2 мешков приходили?! Возьмите лучше пучок петрушки.

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Makar H

"Наиболее острый дефицит специалистов испытывают предприятия в сфере науки, образования, медицины и энергетики."
Да? А чего так? Что-то случилось?

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Neutron

ну как же, это же прямая польза не следовать западным традициям и ценностям. Это у них там на недухоскрепном принято специалистов ценить, мы же во всем не такие как они. так что это не традиционно иметь учителей, врачей, инженеров. Вы что, хотите как на западе?

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Makar H

Что вы! Что вы! Боже упаси! У них же там ценности совсем совсем не традиционные не то что у нас...

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Eddie II

Нам эти специалисты и нахой не нужон

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Слегка Придурковатый

"Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках"

Знаем мы это "планируем локализовать производство в России". Помнится, Чемезов тоже планировал локализовать производство Йотафонов в России.

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Eddie II

А сколько планов было в концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года 🙂

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Слегка Придурковатый

Так они никуда и не делись. Планов - на тыщу лет припасено.

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Киприан Лейн

Пока даже производство плана локализовать не могут, всё из Казахстана и Киргизии везут.

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Тесла-канадец

Евро и доллары котируются во всём мире потому что за них можно купить лучшие в мире самолёты, машины , телефоны, лекарства, медоборудование, станки, софт и так далее. А что можно купить у Индии за рупии? Специи?
Поэтому все эти потуги с рупиями и драхмами не имеют смысла.
Юань имеет больше смысла. НО. Там правит диктатор а это значит что курс юаня в прямой зависимости от настроения и бзыков этого диктатора. Сегодня он решил запретить репититорство, завтра запретит игать онлайн после 10 вечера, а после завтра решит повоевать. Поэтому никто не будет использовать юань для стабилизиционных фондов. Ну только если не прикажет такой же диктатор.

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Makar H

С рупиями и прочими весёлыми картинками на бумажках уже один раз в совке обделались а может и не один раз теперь опять надо повторить ага...

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Alex Nosov

Как говорится "можем повторить"

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Makar H

"Чистая прибыль «Газпромбанка» по итогам 2022 года упала в 10,5 раз и составила 9,1 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», Показатель оказался минимальным за семь лет."
Успех! Прорыв!
"Всё растёт! Всё развивается!"

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Зелёный Крокодил

А была уже новость про снижение баррелей от опек+ и отказ Японии следовать потолку цен ?

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неформат

тут про такое не принято, ну или завтра

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Makar H

Дайте пожалуйста ссылку! Надо срочно эту новость обныть в комментариях...

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unknown

Ты прям спам-мастер по нытью, как я вижу.

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Makar H

О аж сразу с двух аккаунтов...
А ссылка то будет?

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Вадим Д.

Газпромбанк, прибыль, падение, 10,5 раз — собери интересную историю!

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Дмитрий Косатиков

И даже Воля не помог со своей женой

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Киприан Лейн

Руководство Газпромбанка получило рекордную прибыль на фоне падения духовности на западе в 10.5 раз.

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Вадим Д.

Уникальные специалисты, поди сумей как они (-:

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Владимир Логинов

Надо эту задачу нейросети поручить, думаю там будет что-то интересное

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iDark Ogr

Доллар и евро недружественно к рублю ведут себя снова и снова)

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Makar H

Это всё эти мерзкие недружественные! Это они негодяи свои никчёмные жалкие бумажки накачивают! А наш великий любимый рубль стабилен и крепок как никогда!

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Алексей Оберган

В какие закрома уходят средства от инвестиций ГПБ?

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Слегка Придурковатый

Пользуясь случаем, приглашаю хейтеров в каменты к прекрасной новости месяца - в Париже запретили аренду электропомоек: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/654798-otlichnaya-novost-v-parizhe-zapretyat-arendu-elektrosamokatov

Щетаю, эту замечательную практику запрета нужно перенять у французов.

Отличная новость: в Париже запретят аренду…
С 1 сентября 2023 года в столице Франции вводится запрет на аренду электросамокатов. И это не указ…
vc.ru
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unknown

Вроде, вчера уже было тут, не?

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Слегка Придурковатый

Не видел. Где?

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unknown

Хз, может, ошибаюсь

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ЧятЖПТ

В разделе "правильные демократические запреты"

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Makar H

" Объём рынка видеосервисов за год снизился на 12,9% до 86,25 млрд рублей."
...

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Makar H

"Российская ГК «F+ tech| Марвел» разрабатывает принтер на базе купленного бизнеса американской Lexmark и планирует выпустить его под брендом F+ tech до конца 2023 года"
Хуже и дороже...

"Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках."
Шильдикономика!

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Энтони Лавджой

Новые автоматы в казино

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Makar H

Ага безрукий Джек!

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Beyond Borders Education

Ого, Мосбиржа теперь и валюту Луки Модрича и Равиши Ганди торгует! 🤑

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