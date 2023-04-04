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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 77,95 рубля, евро — 84,61 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 78,76 рубля, евро — 85,92 рубля.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 78,66 рубля, евро — 85,79 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,7 рубля.

Мосбиржа запустила торги фьючерсами на пары рубля с дирхамом ОАЭ и индийской рупией. Один лот фьючерса на дирхам ОАЭ составит тысячу единиц, на рупию – 10 000 единиц.

Кто и как адаптируется

Российская ГК «F+ tech| Марвел» разрабатывает принтер на базе купленного бизнеса американской Lexmark и планирует выпустить его под брендом F+ tech до конца 2023 года, рассказал «Ведомостям» управляющий партнёр группы Алексей Мельников. Продукт будет доступен в среднем ценовом сегменте и совместим с российскими ОС. Компания планирует локализовать производство в России, но пока принтеры будут собираться на китайских фабриках.

«М.Видео» возобновила открытие магазинов маленькой площади с выкладкой товаров в несколько ярусов. Такой формат требует меньше вложений, а большие магазины рассчитывались под создание бренд-зон для компаний, которые ушли с российского рынка.

Контекст

Французская L’Oreal, которая прекратила прямые продажи в России, смогла в 2022 году заработать на российском рынке более 60 млрд рублей и увеличить чистую прибыль на 45% год к году до 10,62 млрд рублей.

Чистая прибыль «Газпромбанка» по итогам 2022 года упала в 10,5 раз и составила 9,1 млрд рублей. Как отмечает «Ъ», Показатель оказался минимальным за семь лет.

Больше половины работодателей стали дольше искать сотрудников, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опросов онлайн-сервисов для поиска кадров. Срок закрытия вакансии в среднем увеличился с двух месяцев до трёх. Наиболее острый дефицит специалистов испытывают предприятия в сфере науки, образования, медицины и энергетики.

Совокупная выручка российских онлайн-кинотеатров («Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv, «Смотрим») в 2022 году составила 5,1 млрд, следует из исследования J’son & Partners Consulting. Объём рынка видеосервисов за год снизился на 12,9% до 86,25 млрд рублей.