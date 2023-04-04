Финансы
Артур Томилко

Российские онлайн-кинотеатры в 2022 году получили 5,1 млрд рублей выручки от продажи оригинального контента Статьи редакции

При этом объём всего рынка видеосервисов сократился на 12,9% до 86,25 млрд рублей.

  • Совокупная выручка «Кинопоиска», «иви», Start, more.tv и «Смотрим» от продажи фильмов и сериалов собственного производства составила 5,1 млрд рублей, говорится в исследовании J’son & Partners Consulting, с которым ознакомились «Ведомости».
  • Выручку от лицензирования оригинального контента раскрывают впервые, отметила газета. А ряд крупных сервисов — Kion, Okko и Premier — отказались предоставить данные, поэтому результаты исследования, по словам его авторов, носят «иллюстративный» характер.
  • Количество оригинальных проектов, выпущенных в 2022 году увеличилось до 89. В 2021-м их число составило 87 — что было в 2,2 раза больше уровня 2020-го.
  • Лидером по выручке от лицензирования собственного контента стал Start. Он выпустил за год 20 проектов и заработал на них 2,25 млрд рублей — 44% от общей выручки, прокомментировал гендиректор сервиса Дмитрий Гудумак. На «иви» за 2022 год вышло семь оригинальных проектов, выручка от которых составила около 900 млн рублей — меньше 10% от общей.
  • При этом объём всего рынка видеосервисов по итогам 2022 года сократился на 12,9% и составил 86,25 млрд рублей. В эту сумму вошли показатели по выручке онлайн-кинотеатров, видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов.

#новость #онлайнкинотеатры

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23 комментария
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 Корпорат Милитех

Охуительные истории о которых невозможно молчать.Если политкоретнее-маркетинг.
Никто эти онлайн кинотеатры не проверяет и не проверит,а с уходом многих западных лицензиантов там вообще смотреть нечего

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Павел Шкутко

Откуда теперь контент будут брать - рутор и другие хранилище легального контента? :) Будет как в совке - 12 фильмов на год и все хиты, потому что больше смотреть нечего.

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Виталий

Ну например многие киносервисы снимают собственный контент. Тот же премьер и кинопоиск постоянно что-то свое выпускают

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Таир Бакиев

Так в статье и написано же, откуда.

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Kesha Pazzy

Мне крайне понравился сериал "Вампиры средней полосы".
Крайне рекомендую!

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Igor Tarasov

русский сериал про вампиров...звучит крайне не очень

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Иннокентий Фефилов

Он крутой.

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Kesha Pazzy

Оценивать фильмы и сериалы по названиям- звучит крайне не очень...

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Ivan Mart

Так тут не названию оценивается. Тут "русский сериал" про вампиров у человека.

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Тимур Устинов

посмотрел: у старт все сериалы про содержанок и наркоманов ...

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Андрей Мельник

Что пользуется спросом - о том и снимают

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Вадим Д.
Kion, Okko и Premier — отказались предоставить данные

Видимо, настолько всё нехорошо.

Ну и те сериалы, что лепят сами сервисы — в подавляющем большинстве настолько убоги, что покупают-то не их, а доступ к нормальному контенту.

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Андрей Мельник

У Кион и Премьер было несколько неплохих сериалов.

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Kesha Pazzy

Да о том и речь. Могут, если захотят.

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Агафья Носова

Kion, Okko и Premier отказались.. интересно, почему

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Маркетолог

Я думал все ушли в торренты рейтинговые сериалы и фильмы зарубежные смотреть, а оказывается, все хорошо, вон растут наши продакшены)))) это сарказм если что

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Alexey Dymov

Индустрия развивается и будет развиваться. Может быть, какие-то игроки сойдут с дистанции, если не смогут выделить финансирование на создание контента.
Качество разное, много проходных фильмов и сериалов. Но, в целом, тот же Нетфликс - редкое говно, но необычайно популярен.
Так что, ниша свободна, надо занимать

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Андрей Мельник

А никто не в курсе, почему с КИОН пропал их собственный сериал "Бег улиток"? Там что, кто-то из запрещенных ныне артистов снимался или кто-то из высокопоставленных чиновников себя в героях узнал?

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Крендель с перцем

Зачем платить, если можно скачать?

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Сидор

Даже скачивать нечего.
Liaision да Rabbit hole - еще можно смотреть.
Но один закончился, а во втором уже на третьей серии закончился сценарий.
Вместо нормального развития событий, как было в первых двух, в третьей серии начался известный прием "макнем зрителя в прошлое, потому что нифига не придумали, что будет дальше".

Все. Все остальное из иностранного – уровень рос кино. Местами хуже

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Kesha Pazzy

..

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Невероятный Блондин

Там 4-й сезон «наследников» вышел.
Просто сообщаю.

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Сидор

А что там смотреть?
Первый два были отличные.
А дальше все замкнулось в песочнице, в которой один старый дядя не дает жить маленькому мальчику, а остальные пытаются (и очень слабо) выцыганить себе послаще конфеты.

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