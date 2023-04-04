Российские онлайн-кинотеатры в 2022 году получили 5,1 млрд рублей выручки от продажи оригинального контента Статьи редакции
При этом объём всего рынка видеосервисов сократился на 12,9% до 86,25 млрд рублей.
- Совокупная выручка «Кинопоиска», «иви», Start, more.tv и «Смотрим» от продажи фильмов и сериалов собственного производства составила 5,1 млрд рублей, говорится в исследовании J’son & Partners Consulting, с которым ознакомились «Ведомости».
- Выручку от лицензирования оригинального контента раскрывают впервые, отметила газета. А ряд крупных сервисов — Kion, Okko и Premier — отказались предоставить данные, поэтому результаты исследования, по словам его авторов, носят «иллюстративный» характер.
- Количество оригинальных проектов, выпущенных в 2022 году увеличилось до 89. В 2021-м их число составило 87 — что было в 2,2 раза больше уровня 2020-го.
- Лидером по выручке от лицензирования собственного контента стал Start. Он выпустил за год 20 проектов и заработал на них 2,25 млрд рублей — 44% от общей выручки, прокомментировал гендиректор сервиса Дмитрий Гудумак. На «иви» за 2022 год вышло семь оригинальных проектов, выручка от которых составила около 900 млн рублей — меньше 10% от общей.
- При этом объём всего рынка видеосервисов по итогам 2022 года сократился на 12,9% и составил 86,25 млрд рублей. В эту сумму вошли показатели по выручке онлайн-кинотеатров, видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов.
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Охуительные истории о которых невозможно молчать.Если политкоретнее-маркетинг.
Никто эти онлайн кинотеатры не проверяет и не проверит,а с уходом многих западных лицензиантов там вообще смотреть нечего
Откуда теперь контент будут брать - рутор и другие хранилище легального контента? :) Будет как в совке - 12 фильмов на год и все хиты, потому что больше смотреть нечего.
Ну например многие киносервисы снимают собственный контент. Тот же премьер и кинопоиск постоянно что-то свое выпускают
Так в статье и написано же, откуда.
Мне крайне понравился сериал "Вампиры средней полосы".
Крайне рекомендую!
русский сериал про вампиров...звучит крайне не очень
Он крутой.
Оценивать фильмы и сериалы по названиям- звучит крайне не очень...
Так тут не названию оценивается. Тут "русский сериал" про вампиров у человека.
посмотрел: у старт все сериалы про содержанок и наркоманов ...
Что пользуется спросом - о том и снимают
Видимо, настолько всё нехорошо.
Ну и те сериалы, что лепят сами сервисы — в подавляющем большинстве настолько убоги, что покупают-то не их, а доступ к нормальному контенту.
У Кион и Премьер было несколько неплохих сериалов.
Да о том и речь. Могут, если захотят.
Kion, Okko и Premier отказались.. интересно, почему
Я думал все ушли в торренты рейтинговые сериалы и фильмы зарубежные смотреть, а оказывается, все хорошо, вон растут наши продакшены)))) это сарказм если что
Индустрия развивается и будет развиваться. Может быть, какие-то игроки сойдут с дистанции, если не смогут выделить финансирование на создание контента.
Качество разное, много проходных фильмов и сериалов. Но, в целом, тот же Нетфликс - редкое говно, но необычайно популярен.
Так что, ниша свободна, надо занимать
А никто не в курсе, почему с КИОН пропал их собственный сериал "Бег улиток"? Там что, кто-то из запрещенных ныне артистов снимался или кто-то из высокопоставленных чиновников себя в героях узнал?
Зачем платить, если можно скачать?
Даже скачивать нечего.
Liaision да Rabbit hole - еще можно смотреть.
Но один закончился, а во втором уже на третьей серии закончился сценарий.
Вместо нормального развития событий, как было в первых двух, в третьей серии начался известный прием "макнем зрителя в прошлое, потому что нифига не придумали, что будет дальше".
Все. Все остальное из иностранного – уровень рос кино. Местами хуже
..
Там 4-й сезон «наследников» вышел.
Просто сообщаю.
А что там смотреть?
Первый два были отличные.
А дальше все замкнулось в песочнице, в которой один старый дядя не дает жить маленькому мальчику, а остальные пытаются (и очень слабо) выцыганить себе послаще конфеты.