Финансы
Евгения Евсеева

В список богатейших бизнесменов по версии Forbes попали основатель «Вкусвилла» и владелец «Яшкино» и «Кириешек» Статьи редакции

Издание оценило состояние Андрея Кривенко в $2,1 млрд, Дениса Штенгелова — в $1,3 млрд.

  • Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. На его основе российское издание составило список из богатейших бизнесменов в России.
  • Первое место — у основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко: его состояние за год увеличилось более чем в два раза, до $25,2 млрд. Forbes отмечает, что это произошло из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений — этот сектор российской экономики вырос на фоне «спецоперации».
  • На втором — крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. На третьем — владелец НЛМК Владимир Лисин, который в 2022-м был на первой строчке рейтинга.
  • В рейтинг впервые попал основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко — его состояние оценили в $2,1 млрд. Это стоимость его доли во «Вкусвилле» и доля в выплаченных дивидендах компании.
  • Ещё один новичок — Денис Штенгелов, который контролирует холдинг KDV (бренды «Яшкино» и «Кириешки») и сеть супермаркетов «Ярче!». Его состояние — $1,3 млрд, это стоимость принадлежащих Штенгелову активов.

#новость #вкусвилл #kdv

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28 комментариев
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 Леонид Бережной

Владелец сгоревшего ТЦ "Зимней Вишни" Денис Штенгелов отсиделся в Австралии, причем что удивительно, в СМИ о его аффилированности к этому ТЦ почти не писалось...

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ЯжПрограммист

Если все проверки были "пройдены" и все акты подписаны, то отвечать должен как бы тот кто эти проверки проводил и разрешения выдавал. Никого не хочу выгораживать, но сажать нужно тех кто позволил этому ТЦ работать, и их начальство, но как-то они скорее всего даже в Австралии не уезжали. Если же предприниматель работал без разрешений и проверок несмотря на все предписания, то тогда уже непосредственно его вина.

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Вадим Д.

Вот так чёрствый хлеб сделал человека миллиардером!
Просто кто-то его ест, а кто-то — продаёт.

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Энтони Лавджой

Я вчера вафли венские от яшкино купил

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Alex R

Дешёвая гадость из пальмового масла

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Комуто Хуявато

Так без пальмового, путь в список Форбс был бы труднее...

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Александр Рюмин

Спасибо Володину.
Самарский ИПшник.

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Андрей Деревянко

Минусы будут?

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Евгения Евсеева
Автор

получается проспонсировали попадание в список форбс

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Андрей Вечерний

Тут пол редакции пришли поддержать кириешки, я чего-то не знаю?

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Артур Добряков

спасибо что сообщили нам

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Крендель с перцем

Вкусвилл молодцы.. в целом, ребятам удается держать свой формат. Развод для лохов, но хорошо, что есть альтернатива Пятерочкам

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Зелёный Крокодил

у нас наоборот грязые в питере вкусвиллы, пятерочки современней

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Крендель с перцем

Да, некоторые Пятерочки выглядят неплохо. Речь про ассортимент...

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Тот самый чел

"Кириешки" еще продаются?

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Полина Лааксо

обижаете.........

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Нина Кравчук

конечно))

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Крендель с перцем

Слышал, что владелец «Яшкино» мечтает стать русским Амазоном. Уже 4-й год мечтает

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Grandzlo

Пока только смог убить детей в зимней вишне и избежать наказания.

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Двигаю

Ну, он же не в России, кто его накажет.. Сколько-то там миллионов он выделил родственникам погибших, договорились.. Печальная история..
Был бы тут, могло бы сильно дороже обойтись, в его случае -денег.

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Татьяна К

Яшкино в Дубае в супермаркете продается

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Сергей Горохов

Вкусвилл хороший продукт! Однако чего там нет так это нормальных багетов как в metro cc

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Крендель с перцем

Меня бесит кофе из кофемашины и разогретые замороженные булки

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Сергей Горохов

Ну так это не их... Не стоит там брать

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Вера

А где блохеры

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Philipp Novikov
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Юрча Зябликов

А "Сибирский Берег" ещё существует? И если да, то он ещё как-то относится к "Кириешкам"?

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Карманова Яна

Неплохо на комбикорме поднялись

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