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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 79,35 рубля, евро — 86,72 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:45 мск: доллар — 79,4 рубля, евро — 87 рублей.

Курсы на Forex на 07:30 мск: доллар — 79,41 рубля, евро — 87,02 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,64 рубля.

Правительство изменило прогноз по курсу рубля на 2023 года, рассказали источники «Ведомостей». Ожидается, что до конца года стоимость доллара будет находится на уровне 77 рублей. До этого средний курс прогнозировался в районе 68,3 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже российских активов Inditex (владеет Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti), сообщило РБК. Покупателем выступит компания компания Fashion And More Management из ОАЭ. Она перезапустит магазины Zara под новым брендом в апреле–мае.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс выделить из бюджета 100 млрд рублей на поддержку внутренних перевозок в летнем сезоне (до 31 октября 2023 года), пишет «Ъ». В правительстве пока не приняли решение о выделение денег, а эксперты считают более реалистичной адресную поддержку перевозок.

АНО «СМП Рэйсинг» Бориса Ротенберга решила разработать собственный гоночный симулятор на основе игрового движка Unity. Проект возглавил бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев. По его словам, для разработки потребуется около 300 специалистов, а тестовую версию игры могут представить к концу года.

Какие есть проблемы и трудности

Логистический сервис PickPoint сообщил о прекращении работы. Он столкнулся с финансовыми проблемами после ухода иностранных ретейлеров, которые были его основными партнёрами. Компания обещает доставить все ранее полученные отправления, а невостребованные грузы вернуть клиентам до конца апреля.

Крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы покупки и продления лицензий на продукты Adobe из-за отсутствия вариантов импортозамещения, выяснил «Ъ». Спрос может подтолкнуть разработчик к созданию непрямых каналов лицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку, полагают эксперты.

Контекст

Минпромторг оценил размер спроса госорганов и госкомпаний на воздушные беспилотники в 200 млрд рублей до 2030 года — 480 тысяч аппаратов в натуральном выражении. Окончательный объём может быть утверждён осенью 2023 года при формирования бюджета на 2024-2026 годы.

В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка подсчитали, что в большинстве отраслей промышленности в 2022 году зарплаты росли быстрее производительности труда. По оценке Минэкономразвития, в начале 2023-го зарплаты росли на 0,6% год к году при снижении экономики на 3,2%. Эксперты опасаются, что такая ситуация может привезти к росту цен и снижению ВВП.