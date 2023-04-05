День 406: правительство пересмотрело прогноз по курсу рубля на 2023 год Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 79,35 рубля, евро — 86,72 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,64 рубля.
Правительство изменило прогноз по курсу рубля на 2023 года, рассказали источники «Ведомостей». Ожидается, что до конца года стоимость доллара будет находится на уровне 77 рублей. До этого средний курс прогнозировался в районе 68,3 рубля.
Кто и как адаптируется
Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже российских активов Inditex (владеет Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti), сообщило РБК. Покупателем выступит компания компания Fashion And More Management из ОАЭ. Она перезапустит магазины Zara под новым брендом в апреле–мае.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс выделить из бюджета 100 млрд рублей на поддержку внутренних перевозок в летнем сезоне (до 31 октября 2023 года), пишет «Ъ». В правительстве пока не приняли решение о выделение денег, а эксперты считают более реалистичной адресную поддержку перевозок.
АНО «СМП Рэйсинг» Бориса Ротенберга решила разработать собственный гоночный симулятор на основе игрового движка Unity. Проект возглавил бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев. По его словам, для разработки потребуется около 300 специалистов, а тестовую версию игры могут представить к концу года.
Какие есть проблемы и трудности
Логистический сервис PickPoint сообщил о прекращении работы. Он столкнулся с финансовыми проблемами после ухода иностранных ретейлеров, которые были его основными партнёрами. Компания обещает доставить все ранее полученные отправления, а невостребованные грузы вернуть клиентам до конца апреля.
Крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы покупки и продления лицензий на продукты Adobe из-за отсутствия вариантов импортозамещения, выяснил «Ъ». Спрос может подтолкнуть разработчик к созданию непрямых каналов лицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку, полагают эксперты.
Контекст
Минпромторг оценил размер спроса госорганов и госкомпаний на воздушные беспилотники в 200 млрд рублей до 2030 года — 480 тысяч аппаратов в натуральном выражении. Окончательный объём может быть утверждён осенью 2023 года при формирования бюджета на 2024-2026 годы.
В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка подсчитали, что в большинстве отраслей промышленности в 2022 году зарплаты росли быстрее производительности труда. По оценке Минэкономразвития, в начале 2023-го зарплаты росли на 0,6% год к году при снижении экономики на 3,2%. Эксперты опасаются, что такая ситуация может привезти к росту цен и снижению ВВП.
Новости предыдущего дня, 4 апреля — здесь.
Воздушный транспорт бьёт по площадям с новыми поддержками. Но у правительства есть дела поважнее.
Догнать и перегнать — 300 специалистов, как спартанцы.
PickPoint, прощай.
ВВП-то снижается из-за «стремительного роста» зарплат. Одумайтесь, люди (-:
Хорошего дня 🤘🏻
Новая веха распилов — беспилотники. Земля, прощай, бюджет — привет!
Photoshop нужен региональным органам власти. Сложно без него пририсовывать детские площадки там, где их нет.
🤔 Ну что ж, значит нам остаётся только надеяться на то, что воздушный транспорт сможет догнать и перегнать правительство в этой гонке на выживание! 💨🚀
* Догнать и перегнать — 300 специалистов
Не, это столько нужно для написания ТЗ и бюджетирования проекта. А дальше пока не считали..
Для этого любая бесплатная нейронка подойдёт 😁
АНО «СМП Рэйсинг» Бориса Ротенберга решила разработать собственный гоночный симулятор на основе игрового движка Unity. Проект возглавил бывший заместитель главы «Газпром-медиа» Александр Моисеев. По его словам, для разработки потребуется около 300 специалистов, а тестовую версию игры могут представить к концу года.
Как перестать орать?
Надо просто дойти до ручки. Попробуйте представить себе модельный ряд "болидов"...
Попробуйте поесть. Потом шарик на ленточках) Но, скорей всего, не поможет)) Ждём всех с похвалами "они дадут рабочие места в такое трудное время!"
Больше ж нечего разработать, больше ж не во что поиграть. Ожидающие бионического протезирования российские инвалиды проходят очередные квесты по маршруту игры
1) На медкомиссии предстоит пройти врачей: терапевта, невролога, хирурга, рентгенолога, ортопеда. А также сдать несколько анализов. В разных регионах список может отличаться, поэтому лучше уточнять его в клинике заранее.
2) Когда форма 088/у-06 будет заполнена, ее нужно заверить у главврача главной городской поликлиники и специалиста (той же поликлиники), который отвечает за следующий шаг — направление на комиссию медико-социальной экспертизы (МСЭ)
3) Добраться до МСЭ и пройти комиссию "не отросло" там. И всё это хорошо если на семейной машине с выносом на руках родственниками.
Среди иностранных компаний протезы для России производят немецкая Ottobock, исландская Össur, RSLSteeper и Bebionic из Британии. В России из частных компаний это Max Bioniq и «Моторика». Есть еще ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Однако в 2019 году аудиторы выявили, что реорганизация предприятия ограничила доступность услуг для инвалидов. Например, в ряде регионов закрывались филиалы, сотрудники использовали имущество в личных целях, поставлялась продукция низкого качества.
Но мы поиграем!
На все, блин!
Выгляни в окно.
Lada racing club
Блин ЮНИТИ в 2023 (не хочу обидеть разрабов, но) когда есть пятый анрил. Юнити в неумелых руках это такая лагучая хрень, которая все компы будет заставлять виснуть
"Эксперты опасаются, что такая ситуация может привезти к росту цен и снижению ВВП"
Разбуди меня в любой момент, я на автомате скажу: "цены будут расти". И буду прав. Тоже своего рода эксперт.
Особенно одаренным делает эксперта то, что ситуация, судя по его мнению, может куда-то везти.
Я тоже так умею:
Ожидается выпадение осадков в виде грибов.
Неплохо прогнозы работают. Вчара к концу года 60, сегодня 80. Рисую как умею.
Лучше уж фрикаделек тогда
Пересмотр — дело тонкое, почти как то самое дышло.
Пересмотр так пересмотр.
Владимир Ильич селфится с рабочими "Уралвагонзавода" После оглашения апрельских тезисов.
Вангую что этот прогноз не сбудется и его еще не раз скорегируют.
Курс уже сейчас по 79.
Оказывается существует незаменимый софт, а ведь это графический редактор только. Помню был разговор, что нам windows заменить ничего не стоит...
первонах
С первонахом!👏
"будет находится"
Кстати, тся/ться.
Там ещеПокупателем выступит компания компания
Артур сегодня не выспался ((
Поздравляем Правительство, они начинают нащупывать разницу между forcast и prediction.
Надеюсь, что прогноз не закончится тем, что курс рубля уйдет на орбиту 😜🚀
Не ну что тысяч за доллар не будет, правительство справится, наверно....
Юань уже на торгах в Мск по обьему превзошел доллар, пора бы уже к нему курс писать
Если раньше в российской Ж был один дрючок, то теперь их два! Вот что такое многополярность!
кстати да, юани наличные продаются так же свободно как доллары, в обменниках по всему миру так же принимают к обмену, наравне с долларом и евро. Так что писать про курс юаня было бы актуально
Подстилка китайская,это название с АлиЭкспресс если что
Ну на десяточку ошиблись, пох уже!
100 будет до сентября, скриньте
Я это в марте говорил, заскринил
Да как бы уже 100)
Где новость про Трампа?
Он политик, а тут новости про экономику и стартапы, это не ТЖ
Вся экономика такая, +/- 10-15%, но от доллара мы овязались, юани же, ан нет...опять не отвязались...а 77 в среднем по году это и до 100 местами...тоже в среднем же
"Правительство изменило прогноз по курсу рубля на 2023 года, рассказали источники «Ведомостей»."
Да? А через месяц опять пересмотрят?
радует, что активы индитекса наконец то выкупили и перезапустят магазины
Это потому что ты дебил,вот тебя и радует!
По поводу Inditex, кто в курсе- это весь модельный ряд будет абсолютно такой же как в Испании в оригинальных магазинах Зара, Бершка и тд? Т.е. те же модельеры, те же заводы, то же сырье?
"Минпромторг оценил размер спроса госорганов и госкомпаний на воздушные беспилотники в 200 млрд рублей до 2030 года"- всего то, они по моему просчитались
"выделить из бюджета 100 млрд рублей на поддержку"
"Всё растёт! Всё развивается!"
"Логистический сервис PickPoint сообщил о прекращении работы."
Ой...
"Крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы покупки и продления лицензий на продукты Adobe из-за отсутствия вариантов импортозамещения"
Импортозамещение говорили заколдованные...
"В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка подсчитали, что в большинстве отраслей промышленности в 2022 году зарплаты росли быстрее производительности труда."
Да? Жируют шикуют наверное? И что они с этим делать предлагают? Снизить зарплаты?
Как классно, что они прогнозируют, но в итоге их прогнозы не сбудутся