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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 79,49 рубля, евро — 87,09 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 79,75 рубля, евро — 87.12 рублей.

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Курсы на Forex на 07:48 мск: доллар — 79,75 рубля, евро — 86,92 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рубля.

Объём торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» в марте 2023 года сократился более чем в два раза год к году и составил $2,65 млрд.

Кто и как адаптируется

Сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen близки к завершению — правкомиссия готовится рассмотреть их в ближайшее время, выяснил «Ъ». «Авилон» готовить купить завод Volkswagen, не смотря на иски ГАЗа к немецкому автопроизводителю. Претендентами на активы Hyundai источники газеты назвали «компанию из Казахстана».

АО «Мультипликатор групп», которое в 2022 году получила контроль над российскими активами My.Games, начало реструктуризацию. Компания купила ещё трёх отечественных разработчиков игр. Участники рынка полагают, что на базе «Мультипликатор групп» может появиться игровой холдинг, который станет партнёром VK Play.

Какие есть проблемы и трудности

Российский рынок музыкального стриминга в 2023 году может увеличиться на 15-20, но не сможет компенсировать прошлогоднее падение на 30-50%, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Рост будут сдерживать сервисы, позволяющие прослушивать нелицензированные в стране треки, а также — покупать подписки на ушедшие с рынка иностранные стриминги.

Контекст

Иностранные розничные бренды могли потерять больше $1,5 млрд из-за ухода с российского рынка, рассказали источники «Ъ». При этом для многих из них Россия не была приоритетным рынком — на неё приходилось не более 3-5% общей выручки. Самые ощутимые потери понесли H&M, Inditex, и IKEA — совокупно на них приходится более $1 млрд потерь.

Спрос россиян на недвижимость в Тайланде в первом квартале 2023 года увеличился на 57% год к году, следует из данных Tranio. На 39% также вырос спрос на недвижимость в Индонезии.