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Финансы
Артур Томилко

День 407: иностранные розничные бренды могли потерять больше $1,5 млрд из-за ухода с российского рынка Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 апреля: доллар — 79,49 рубля, евро — 87,09 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 79,75 рубля, евро — 87.12 рублей.

Курсы на Forex на 07:48 мск: доллар — 79,75 рубля, евро — 86,92 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 82 рубля.

Объём торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» в марте 2023 года сократился более чем в два раза год к году и составил $2,65 млрд.

Кто и как адаптируется

Сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen близки к завершению — правкомиссия готовится рассмотреть их в ближайшее время, выяснил «Ъ». «Авилон» готовить купить завод Volkswagen, не смотря на иски ГАЗа к немецкому автопроизводителю. Претендентами на активы Hyundai источники газеты назвали «компанию из Казахстана».

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АО «Мультипликатор групп», которое в 2022 году получила контроль над российскими активами My.Games, начало реструктуризацию. Компания купила ещё трёх отечественных разработчиков игр. Участники рынка полагают, что на базе «Мультипликатор групп» может появиться игровой холдинг, который станет партнёром VK Play.

Какие есть проблемы и трудности

Российский рынок музыкального стриминга в 2023 году может увеличиться на 15-20, но не сможет компенсировать прошлогоднее падение на 30-50%, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Рост будут сдерживать сервисы, позволяющие прослушивать нелицензированные в стране треки, а также — покупать подписки на ушедшие с рынка иностранные стриминги.

Контекст

Иностранные розничные бренды могли потерять больше $1,5 млрд из-за ухода с российского рынка, рассказали источники «Ъ». При этом для многих из них Россия не была приоритетным рынком — на неё приходилось не более 3-5% общей выручки. Самые ощутимые потери понесли H&M, Inditex, и IKEA — совокупно на них приходится более $1 млрд потерь.

Спрос россиян на недвижимость в Тайланде в первом квартале 2023 года увеличился на 57% год к году, следует из данных Tranio. На 39% также вырос спрос на недвижимость в Индонезии.

Новости предыдущего дня, 5 апреля — здесь.

#новость

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90 комментариев
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 Вадим Д.

А вот из-за Икеи до сих пор обидно и долго ещё будет. Шмотьё перепродавать большого ума не нужно, среднего достаточно, а вот с Икеей так не получится.

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Yaroslav R.

да,не думаю что новые покупатели хотя бы приблизятся к той икеи которая была раньшне

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1 комментарий
Ildar G

Половина всего, что продавала Икеа, производили и производят в России. Это и сейчас все есть, только цены реально завышены, как говорится ничего личного - бизнес, пользуются ажиотажем.

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18 комментариев
Рыжий

Будем возить мебель икеевскую из Казахстана или Польши. Была "румынская стенка", станет "казахская стенка"

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3 комментария
Игорь З.

Шмотья полно на самом деле, благо еще развиты маркетплейсы, где можно найти практически все что душе угодно
А вот Икея да, такой мебели за такую цену еще надо постараться поискать. Да и удобно что все в одном месте было: и мебель, и какие-то штуки интерьерные

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Makar H

"Иностранные розничные бренды могли потерять больше $1,5 млрд из-за ухода с российского рынка"
А могли не потерять...

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Цифровые комплексы

Новости, которые мы заслужили

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El

а могли войну не начинать. кабы если как бы так.

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10 комментариев
Арсений

А могли и не уходить...

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Александр Привалов
Иностранные розничные бренды могли потерять больше $1,5 млрд

Это всё понятно, безумно интересно (нет), а можна подсчитать, сколько Россия потеряла на налогах, рабочих местах и тд? А то всё про них, да про них... а что тут у нас?

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Рыжий

Ну кстати на фоне новостей, как в крупных западных компаниях увольнения на тысячи человек, про РФ что-то такое не слышно, хотя кажется, что у нас десятками тысяч работу должны были потерять

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17 комментариев
Вадим Д.

Музыкальный стриминг отражает поведение всей экономики — бурный (возможно) рост, но до уровня 2021-го доползём к 2035-му.

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Арсений

К 2035 авось уже все вернется на круги своя
Звучит слишком радужно конечно, но хочется верить, что все это разрешится в лучшую сторону не через столетие

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2 комментария
Makar H

"Российский рынок музыкального стриминга в 2023 году может увеличиться на 15-20"
А может не увеличится...

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Водяной

Ещё не известно сколько российский рынок в перспективе потеряет ...налоги, НДС, рабочие места и так далее...

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Makar H

Скука...

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Эдуард Гульбзденьчиков
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Зелёный Крокодил

Странно вы курс считаете, прямо сейчас (кто хочет,может проверить лично) в Питере , на кассе банка Санкт Петербург , отделение ДО Лесная , доллар наличный по 80,6

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Александр Привалов

Действительно очень странно, в моих воспоминаниях из Судана за октябрь 2004-го, курс баптийского реала к черно-белому биткоину с плечом - 99,40

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Эдуард Гульбзденьчиков

Только отделение закрыто.

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1 комментарий
unknown

Ты запарил со своими долларами в кассах. Написано же, какие курсы показываются, или тебе надо курсы всех обменников страны постить?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Спрос россиян на недвижимость в Тайланде в первом квартале 2023 года увеличился на 57% год к году"

Скоро:

«Я написал письмо в министерство иностранных дел и в Минюст с просьбой отменить визовые послабления для туристов из России и Украины. Они толпами приезжают на Пхукет, в том числе не в целях туризма, а в поисках комфорта или работы», — такое неожиданное заявление сделал губернатор острова Пхукет Пхакапхонг Тавипатана в середине брктрбря. По его словам, власти готовы пойти на решительные меры из-за постоянных жалоб на отдыхающих из этих двух стран со стороны местных жителей.

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Комуто Хуявато

...«Авилон» готовить купить завод Volkswagen, не смотря на иски ГАЗа к немецкому автопроизводителю....
Да восстанет из пепла ИЖ.
Что там у нас еще было? Ока.
Победу можно комбэкнуть. Кстати, прям в тему название.

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Рыжий
Победу можно комбэкнуть. Кстати, прям в тему название.

Как бы не вышло как в одной известной книжке

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1 комментарий
Зелёный Крокодил

Помню давно очень из салона лады брали с отцом машину и там Ока разных цветов стояла за 50к. Я бы взял малышку сейчас на автомате пусть ддаже за 300к уже

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2 комментария
Сергей Сергеев

До последнего надеялся на то что Hyundai останется и возобновит работу :(

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Михаил Романченко

Зачем тебе именно Hyundai?

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2 комментария
Виктория Коц

Ничего интересного, зайду завтра

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Neutron
Иностранные розничные бренды могли потерять больше $1,5 млрд из-за ухода с российского рынка, рассказали источники «Ъ». При это для многих из них Россия не была приоритетным рынком — на неё приходилось не более 3-5% общей выручки.

т.е. они ничего реально не потеряли по сравнению с тем что могли бы потерять если бы остались.

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alexstellar

ну сколько можно манипулировать формулировками. рынок то был небольшой (хоть и намерено увеличили его в 2 раза), но все равно идиоты совершили ошибку и намерено потеряли наш невероятный нужный рынок. как сумасшедшая жена, от которой уходишь, а она кричит тебе вслед ты без меня не выживешь мразь!

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Игорь Протасов

Как вам в мире розовых пони?

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Александр А.

Off-topic:

Редакцию VC не смущает вот это?

Лично у меня средний род вызывает неустранимые коннотации к "Оно" :)

https://www.youtube.com/watch?v=G6BskUeXVdo

—-

Почему бы не писать "Популярные", "Свежие" ?

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