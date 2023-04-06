Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года Статьи редакции
Рубль слабеет на фоне одновременного восстановления импорта и падения экспорта.
- Утром 6 апреля биржевой курс доллара превысил 80 рублей и на максимуме составил 80,2 рубля. Курс евро вырос до 87,5 рублей — и приближается к 88 рублям.
- Обе валюты обновили свои максимумы к рублю с апреля 2022 года, пишет Forbes.
- Издание отмечает, что рубль продолжает слабеть к мировым валютам, «несмотря на условия, которые в нормальной ситуации могли бы способствовать его росту». Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер сообщает, что высокая волатильность рубля — результат «жёсткой геополитики, сложного процесса трансформации экономики и адаптации бизнеса».
- Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко в вечернем обзоре от 5 апреля заметил, что рубль продолжает падать на фоне одновременного восстановления импорта и снижения экспорта. Ослаблению может способствовать спрос на валюту со стороны банков, которые восстанавливают свою валютную позицию после выплаты по евробондам.
- По мнению Алексея Антонова из «Алор Брокера», рубль «продолжает дешеветь, игнорируя техническую перепроданность», но для закрепления выше 80 рублей рынку нужна коррекция.
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Политик, лидер и борец
у вас во втором слове ножка у буквы погнулась...
Скоро: Алиэкспресс - бутик для богатых. Фрукты - изысканный деликатес.
А наше будущее алкоголизм.
у нас будут деньги на алкоголь? ну вы и оптимист
Ваше - это чьё? просто из любопытства?
Фрукты деликатес ✔️
Будущее алкоголизм ✔️
Али тоже где-то там
скоро пакеты с красивыми рисунками будут знаком роскошной жизни
Увы, это фейк. Хотя оригинал тоже веселый
Трууу
Так это так всегда было
Это фейк
А вот это например было
А зачем вам доллары, если все продукты за рубли (с)
Женщина трясла банкой горошка перед лицом кассирши:
- Как же это может дорожать? Это же отечественное!
На что кассирша ей ответила:
- Отечественная у нас только война. Все остальное - импорт.
Да ладно? Какие «все»? Картошка?
Вот и дождались россияне обещанного роста. А что рост не тот — это уже нюансы.
Светлое будущее 😁
ммм, излюбленная кучка навоза для либероты
то ли дело победители по жизни с китайским москвичом за 2 ляма
Пойду спрошу у chatGPT, что он думает по этому поводу.
Дельное решение
Не раскачивай лодку!
Российским банкам не хватает юаней, из-за этого рубль начал слабеть, пишут Ведомости. В последние недели российские банки впервые купили у ЦБ сразу 2,8 млрд юаней за 31,8 млрд рублей через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, причем объем таких покупок только растет.
Моё ИМХО говорит что поднят рубль намеренно, для того чтобы восполнить бюджет экспортным кабанчикам, да и свой тоже с черного золота бюджет пополнить.
Чую откат обратно в 70 в районе мая-августа
Только юань может рухнуть в один день в случае неверной риторики КНР в адрес Тайваня. Из одних бумажек перекладываем в другие.
Про юань много раз писали, что это гораздо более сложная и закрытая валюта, чем доллар. Китай не хочет отдавать даже частично контроль над юанем кому-то, поэтому юань есть внутренний и внешний, все сделки должны утверждаться китаем, и тд и тп. В деталях мог наврать, но суть — с юанем все сложно
Запасаемся попкорном и колой ) будет интересно, что дальше
Колы больше нет же
Тушенкой надежнее
Нефть подорожала в Америке банковский кризис и не смотря на все это рубль дешевеет. 😱
Это тебе по телевизору про банковский кризис в США рассказывают?
Все системно образующие банки из рф под санкциями со всеми последствиями, ряд из них решили не выплачивать проценты по своим облигам (долгу) - дефолт? Нет, не слышали! Кинули (обособили) 5 миллионов клиентов (а у них есть родители, супруги, дети которых это тоже затронуло и того ~ 30 миллионов человек) покупающих через них акции / облигации / фонды, плюс спиздили всю валюту и предлагают отдать ее в рублях в некоторых случаях на 15% ниже реального курса - банковский кризис или воровство? Нет, все по плану в стабильное и светлое будущее!
Да, но курсы в реальном мире а не телевизионном
Нужно подымать ставку до 25% и запрещать конвертацию долляров (с) Эля
Когда крах американской экономики то ждать?
Тогда же, когда доллар по 300 и голодные бунты в Москве.
Скоро скоро великая депрессия 2.0
Я вангую: в уровень 100 точно ударится. А дальше – время покажет...
ух, вангую, что сейчас увижу в комментах сразу все заезженные мемчики)
Америкосы давят.. доллар дорогой, РФ ща ничего закупить зарубежом не сможет... а ни собственного производства, ни сервисов, ни ПО нет.. .
А как же новые партнёры? Можно финики, бусы и стрелы закупать.
Опять перепись нытиков…
И как мне теперь импортировать в путинскую россию зарубежные ретро авто? Я хочу 1$ за 1-10₽!!!
Ответ chatGPT на эту новость:
Это означает, что валютный курс доллара США в отношении российского рубля достиг уровня выше 80 рублей на Московской бирже впервые с апреля 2022 года. Это может указывать на укрепление доллара относительно рубля, что может быть вызвано различными экономическими факторами, такими как изменения в мировой экономике, уровень инфляции и изменения в политической ситуации в России. В любом случае, это может повлиять на экономическую ситуацию в России, в том числе на уровень инфляции, цены на товары и услуги, а также на уровень экспорта и импорта.
Ну такое, общими словами отделалась
долар падает но рубль падает быстрее
Более интересно мнение российских рэперов по этому вопросу
Пффф, видали доллар и поболее ценой. Покупатели техники взгрустнут, зато нефтегазосбытчики ликуют
Только одних 99,9 других 0.01% какбы справедливо конечно
Ну заебись, дешевая рабочая сила и сверхприбыли от экспорта, спасибо
нефтедобытчики на рубль перешли
сомневаюсь, что газодобытчики будут сильно ликовать, учитывая, как им порушили рынок сбыта.
99% что на этот шаг пошел сам ЦБ и минфин. Так они компенсируют часть дефицита бюджета.
каким образом?
Какая плохая новость(
Все ещё мало, начну фиксить с 90₽
сдерживающие механизмы закончились? начинается новая жизнь?
о каких сдерживающих механизмах речь?
Ну еще есть замороженные пассивы зарубежом
Слава Путину
Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, реагирует на конкретные изменения на валютном рынке в режиме реального времени. Однако, как высокопоставленный чиновник в области экономики, она вероятно будет следить за изменениями на валютном рынке и принимать соответствующие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране. Это может включать в себя монетарные политики, такие как изменение процентных ставок, регулирование ликвидности и другие меры, направленные на стабилизацию экономики в целом. (с) gpt
Получаю деньги в долларах и дерхамах ОАЭ