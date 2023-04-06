Финансы
Евгения Евсеева

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с апреля 2022 года Статьи редакции

Рубль слабеет на фоне одновременного восстановления импорта и падения экспорта.

  • Утром 6 апреля биржевой курс доллара превысил 80 рублей и на максимуме составил 80,2 рубля. Курс евро вырос до 87,5 рублей — и приближается к 88 рублям.
  • Обе валюты обновили свои максимумы к рублю с апреля 2022 года, пишет Forbes.
  • Издание отмечает, что рубль продолжает слабеть к мировым валютам, «несмотря на условия, которые в нормальной ситуации могли бы способствовать его росту». Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер сообщает, что высокая волатильность рубля — результат «жёсткой геополитики, сложного процесса трансформации экономики и адаптации бизнеса».
  • Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко в вечернем обзоре от 5 апреля заметил, что рубль продолжает падать на фоне одновременного восстановления импорта и снижения экспорта. Ослаблению может способствовать спрос на валюту со стороны банков, которые восстанавливают свою валютную позицию после выплаты по евробондам.
  • По мнению Алексея Антонова из «Алор Брокера», рубль «продолжает дешеветь, игнорируя техническую перепроданность», но для закрепления выше 80 рублей рынку нужна коррекция.

#новость #доллар #евро

4029 просмотров
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143 комментария
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 Natural Phobia

Политик, лидер и борец

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Сергей Веселовзоров

у вас во втором слове ножка у буквы погнулась...

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1 комментарий
S E

Скоро: Алиэкспресс - бутик для богатых. Фрукты - изысканный деликатес.
А наше будущее алкоголизм.

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Jami Johnson

у нас будут деньги на алкоголь? ну вы и оптимист

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11 комментариев
insighter
А наше будущее алкоголизм.

Ваше - это чьё? просто из любопытства?

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Фрукты деликатес ✔️
Будущее алкоголизм ✔️
Али тоже где-то там

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Таисия Игнатьева

скоро пакеты с красивыми рисунками будут знаком роскошной жизни

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Беженцы с TJ
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Сергей С.

Увы, это фейк. Хотя оригинал тоже веселый

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1 комментарий
just a.

Трууу

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Yana Shrayber

Так это так всегда было

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Aleksei M

Это фейк

А вот это например было

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Евгения Матвеева
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Рыжий

А зачем вам доллары, если все продукты за рубли (с)

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S.Capusta

Женщина трясла банкой горошка перед лицом кассирши:
- Как же это может дорожать? Это же отечественное!
На что кассирша ей ответила:
- Отечественная у нас только война. Все остальное - импорт.

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Алекс Чу

Да ладно? Какие «все»? Картошка?

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3 комментария
Вадим Д.

Вот и дождались россияне обещанного роста. А что рост не тот — это уже нюансы.

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Сергей Ефремов
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S E

Светлое будущее 😁

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1 комментарий
Александров Андрей

ммм, излюбленная кучка навоза для либероты

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Даниил Слесарчук

то ли дело победители по жизни с китайским москвичом за 2 ляма

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Александр Рюмин

Пойду спрошу у chatGPT, что он думает по этому поводу.

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несведущий

Дельное решение

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Сергей Я

Не раскачивай лодку!

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1 комментарий
Score of Doom
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Сергей Я

Российским банкам не хватает юаней, из-за этого рубль начал слабеть, пишут Ведомости. В последние недели российские банки впервые купили у ЦБ сразу 2,8 млрд юаней за 31,8 млрд рублей через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов, причем объем таких покупок только растет.

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Леопольд

Моё ИМХО говорит что поднят рубль намеренно, для того чтобы восполнить бюджет экспортным кабанчикам, да и свой тоже с черного золота бюджет пополнить.
Чую откат обратно в 70 в районе мая-августа

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3 комментария
Алeкcандр Блoxин

Только юань может рухнуть в один день в случае неверной риторики КНР в адрес Тайваня. Из одних бумажек перекладываем в другие.

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4 комментария
Qnoc

Про юань много раз писали, что это гораздо более сложная и закрытая валюта, чем доллар. Китай не хочет отдавать даже частично контроль над юанем кому-то, поэтому юань есть внутренний и внешний, все сделки должны утверждаться китаем, и тд и тп. В деталях мог наврать, но суть — с юанем все сложно

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1 комментарий
Vyacheslav Bezfamilnih

Запасаемся попкорном и колой ) будет интересно, что дальше

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Рыжий

Колы больше нет же

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13 комментариев
Николай Грустный

Тушенкой надежнее

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Edward

Нефть подорожала в Америке банковский кризис и не смотря на все это рубль дешевеет. 😱

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Рыжий

Это тебе по телевизору про банковский кризис в США рассказывают?

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2 комментария
Михаил

Все системно образующие банки из рф под санкциями со всеми последствиями, ряд из них решили не выплачивать проценты по своим облигам (долгу) - дефолт? Нет, не слышали! Кинули (обособили) 5 миллионов клиентов (а у них есть родители, супруги, дети которых это тоже затронуло и того ~ 30 миллионов человек) покупающих через них акции / облигации / фонды, плюс спиздили всю валюту и предлагают отдать ее в рублях в некоторых случаях на 15% ниже реального курса - банковский кризис или воровство? Нет, все по плану в стабильное и светлое будущее!

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1 комментарий
Alexey Melikhov

Да, но курсы в реальном мире а не телевизионном

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iDark Ogr

Нужно подымать ставку до 25% и запрещать конвертацию долляров (с) Эля

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Крендель с перцем

Когда крах американской экономики то ждать?

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Evgeny

Тогда же, когда доллар по 300 и голодные бунты в Москве.

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21 комментарий
just a.

Скоро скоро великая депрессия 2.0

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Roman Kamushken

Я вангую: в уровень 100 точно ударится. А дальше – время покажет...

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Score of Doom
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Андрей Комягин

ух, вангую, что сейчас увижу в комментах сразу все заезженные мемчики)

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Крендель с перцем

Америкосы давят.. доллар дорогой, РФ ща ничего закупить зарубежом не сможет... а ни собственного производства, ни сервисов, ни ПО нет.. .

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Valentin G

А как же новые партнёры? Можно финики, бусы и стрелы закупать.

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1 комментарий
vvtwittep

Опять перепись нытиков…

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Saladin Tagiev

И как мне теперь импортировать в путинскую россию зарубежные ретро авто? Я хочу 1$ за 1-10₽!!!

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Александр Рюмин

Ответ chatGPT на эту новость:

Это означает, что валютный курс доллара США в отношении российского рубля достиг уровня выше 80 рублей на Московской бирже впервые с апреля 2022 года. Это может указывать на укрепление доллара относительно рубля, что может быть вызвано различными экономическими факторами, такими как изменения в мировой экономике, уровень инфляции и изменения в политической ситуации в России. В любом случае, это может повлиять на экономическую ситуацию в России, в том числе на уровень инфляции, цены на товары и услуги, а также на уровень экспорта и импорта.

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Vitaly Ya

Ну такое, общими словами отделалась

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1 комментарий
Service Recrutory

долар падает но рубль падает быстрее

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Более интересно мнение российских рэперов по этому вопросу

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Ildar G

Пффф, видали доллар и поболее ценой. Покупатели техники взгрустнут, зато нефтегазосбытчики ликуют

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Vitaly Ya

Только одних 99,9 других 0.01% какбы справедливо конечно

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1 комментарий
Hambala Fully

Ну заебись, дешевая рабочая сила и сверхприбыли от экспорта, спасибо

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1 комментарий
Крендель с перцем

нефтедобытчики на рубль перешли

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Leo Uvarov

сомневаюсь, что газодобытчики будут сильно ликовать, учитывая, как им порушили рынок сбыта.

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GRK

99% что на этот шаг пошел сам ЦБ и минфин. Так они компенсируют часть дефицита бюджета.

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Крендель с перцем

каким образом?

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7 комментариев
Анастасия Мартынова

Какая плохая новость(

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Сергей Я

Все ещё мало, начну фиксить с 90₽

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alexstellar

сдерживающие механизмы закончились? начинается новая жизнь?

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Valentin Budaev

о каких сдерживающих механизмах речь?

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Black7

Ну еще есть замороженные пассивы зарубежом

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Энтони Лавджой

Слава Путину

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just a.
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Александр Рюмин

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, реагирует на конкретные изменения на валютном рынке в режиме реального времени. Однако, как высокопоставленный чиновник в области экономики, она вероятно будет следить за изменениями на валютном рынке и принимать соответствующие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране. Это может включать в себя монетарные политики, такие как изменение процентных ставок, регулирование ликвидности и другие меры, направленные на стабилизацию экономики в целом. (с) gpt

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JДжон

Получаю деньги в долларах и дерхамах ОАЭ

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