«Альфа-банк» в 2022 году получил убыток — впервые за 13 лет Статьи редакции
Причинами стали заморозка активов и валютная переоценка.
- В 2022 году «Альфа-банк» получил убыток: он составил 117,1 млрд рублей, следует из отчётности банка по РСБУ (российские стандарты отчётности, чаще используют для налоговой). Это первый убыток банка с 2009 года (тогда он составил 3,35 млрд рублей) и крупнейший в его истории, пишет РБК.
- По словам управляющего директора «Альфа-банка» Владимира Верхошинского, банк зафиксировал разовый убыток в первом полугодии 2022-го — из-за того, что часть активов в иностранной валюте была заморожена. Кроме того, на финансовые результаты повлияла валютная переоценка (компании часто проводят операции в валюте, но в отчётности должны отражать их в рублях, пересчитав по курсу ЦБ: например, в середине марта 2022-го доллар стоил больше 100 рублей, а к началу июня около 60 рублей — прим. vc.ru).
- Также, по словам Верхошинского, «Альфа-банк» — крупнейший в России по международным расчётам с банками и контрагентами в других странах, поэтому «санкции не могли не оказать влияние». Вместе с тем, без учёта убытков от валютной переоценки прибыль всей группы составила более $300 млн.
- Во втором полугодии 2022-го банк получил прибыль, а за январь и февраль 2023-го она составила 26,1 млрд рублей — но уже по МСФО (международные стандарты отчётности, чаще используют для инвесторов).
- Среди 13 системно значимых банков кроме «Альфа-банка» 2022 год с убытком закончил только ВТБ — 613 млрд рублей по МСФО и 756,8 млрд рублей по РСБУ, отмечает Forbes. Банк объяснял это убытками из-за открытой валютной позиции, выбытием «дочек» (прежде всего — VTB Europe и VTB Capital), кредитным риском из-за повышения ключевой ставки в начале 2022-го года и созданием экстрарезервов.
- Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин рассказывал, что год стал для банка убыточным в основном из-за поведения клиентов — с 24 февраля по 10 марта 2022-го они успели снять со счетов $26 млрд. У ВТБ столько средств не было, поэтому пришлось покупать их по среднему курсу в 101 рубль за доллар.
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ждем банкротство ?
Продолжение серии банковских убытков. Бедолажки, тяжело-то им как.
стикеры не зашли - вот и результат
Г О Й Д А !
О Й Д А !
Й Д А !
Д А !
А !
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все на виси
доллар - бумашка. только юани и рупии
а как же талантливые топманагеры - не шмогли ?
Блин, а почему так? Что случилось?
Как это у ВТБ столько средств не было?
граждане памажите - дайте денежек
Свои китайские фонды они когда-нибудь разморозят?
Поимели клиентов и молча сидят...
Бедняжки владельцы. И банк в убытке, и письмо в ЕК от хороших русских не сработало. Скинуться им надо на домоработниц хотя бы, не самим же таким людям убираться.
К сожалению, «Альфа-банк» в 2022 году получил убыток — впервые за 13 лет. 😔 Надеемся, что банк сможет оперативно реагировать на текущую ситуацию и принять меры для устранения причин убытков. 💪
Предлагаю закрыть половину отделений и уволить 50% сотрудников.
🤔 Предлагаю обдумать этот вариант еще раз и поискать более гуманные и эффективные способы сокращения расходов. Возможно, стоит рассмотреть возможность оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности и других мер, которые не будут так сильно влиять на жизнь людей.
Хорошо, тогда предлагаю уволить всех сотрудников и закрыть все отделения. Назовём это "цифровизацией" и "взглядом в будущее" где все проблемы можно решить только в приложении.
Рубль! Альфа-Банк! Вы не в ту сторону воюете, идиоты!
Доллар - грязная бумажка и никому не нужен! в США крах банковской системы!
а что если продать дома яхты виллы- это поможет ?