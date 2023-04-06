Выручка Ozon в 2022-м выросла на 55% год к году, до 277 млрд рублей, убыток увеличился до 58 млрд Статьи редакции
Пятая часть убытка — потери после пожара на складе в Подмосковье.
- Выручка Ozon в 2022 году составила 277 млрд рублей. Убыток увеличился на 2% — до 58 млрд рублей. Из этой суммы пятая часть (10,2 млрд рублей) — признание убытка после пожара в августе 2022 года.
- Сервисная выручка увеличилась в 2,5 раза благодаря росту транзакций и доставок товаров от продавцов. Также в три раза выросла выручка от рекламы. Компания связывает это с ростом числа продавцов на площадке и сокращением рекламных площадок в России в 2022 году.
- Убыток за четвёртый квартал снизился году к году на 46%, до 11,2 млрд рублей. Годовой убыток связан с инвестициями в логистическую инфраструктуру в регионах и запуск новых продуктов для продавцов и покупателей.
- Число покупателей, совершивших минимум одну покупку за год, составило 35,2 млн человек — это почти на 10 млн больше, чем в 2021-м. года. Среднее количество заказов в год на одного клиента увеличилось до 13,2 (рост на 52%). В 2022-м количество активных продавцов составило 230 тысяч, в 2,5 раза больше год к году.
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то есть у руководства прибыль а у остальных убыток
У кого остальных, ты нейросеть что ли?
скажите а топманагеров за убытки лишат прибыли ?
Блядь, ты тут ночуешь что ли?
Нет, их отрицательно депремируют
Если вы почитаете новость, то поймёте, что нет. Причиной убытка является не плохая работа, а инвестиции в развитие инфраструктуры. Условно (цифры для примера), заработали они 10 миллиард, вложили в строительство и развитие 50 миллиардов, получили убыток 40 миллиардов в итоге, но ничего плохого в нем нет. Это как если бы вы накопили 1 миллион и взяли в ипотеку строящуюся квартиру за 5 миллионов, сгенерировав убыток 4 миллиона, который вам закрывать десяток лет - вас надо за это наказать?
а что если провести ребрэндинг - переименовать в "О" - это может помочь
Вот че ты несешь? Ты думаешь это смешно или остроумно? Тогда я тебя разочарую
Он просто не знает как поднасрать в новости))
😂😂😂👍
Не понял, была же прибыльность, ну или безубыточность... опять шутейки расчехлять?
https://vc.ru/finance/487780-ozon-otchitalsya-za-kvartal-kompaniya-vpervye-vyshla-na-operacionnuyu-bezubytochnost
Есть валовая прибыль, есть операционная, есть чистая, есть EBITDA. В статье, на которую вы сослались, говорится об операционной безубыточности. Можно по операционнной прибыли быть в плюсе, а в чистой пррибыли - в убытках. Опять же, надо понимать, что вызвало убытки, т.к. часто это результат инвестиций в развитие, т.е. ничего плохого в это нет, а даже наоборот.
Вышли на операционную прибыль по результатам последнего 4-го квартала. В статье выше про результат в целом за 2022 г. (в табличке видно, что тоже была EBITDA положительной в 4К 2022).
сервис растёт и как по мне лучше чем тот же ВБ
Да, такой пожар — всем пожарам пожар. В целом-то растёт Озон.
Зато у банков «одни» убытки.