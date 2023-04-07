Финансы
Евгения Евсеева

«Тинькофф» представил Tinkoff ID для юрлиц — для авторизации компаний на сайтах и в приложениях Статьи редакции

С помощью него можно будет, например, автоматически выставлять счета клиентам — все данные подтянутся сами.

  • Tinkoff ID — это сервис для авторизации, который «Тинькофф» использует для доступа к своим продуктам: банкингу, инвестициям, мобайлу, лайфстайл-сервисам, путешествиям, супераппу и другим. Банк запустил его в июле 2022 года, а теперь расширил и на юрлиц, сообщила компания.
  • Авторизоваться через сервис смогут компании, у которых есть личный кабинет в «Тинькофф Бизнесе», а подключить на сайт или в приложение — любая компания, которая работает с бизнесом. Быть клиентом «Тинькофф» для этого не нужно.
  • С авторизацией по Tinkoff ID компании не нужно будет вводить вручную реквизиты: они будут подгружаться автоматически, например, при оплате счетов и предзаполнении договоров.
  • Также компания сможет получать расширенную информацию о клиентах: к примеру, расчётный счёт, БИК, ИНН и другие данные, которые нужны для выставления документов. Все счета для клиентов будут находиться в личном кабинете «Тинькофф Бизнеса» — их не нужно будет пересылать по почте.
  • Компании смогут управлять данными через кабинет «Тинькофф Бизнеса»: в нём можно решить, какую информацию она хочет предоставлять, давать право на подпись счетов и другое.
  • Сервис уже подключила первая компания — HeadHunter. Если авторизоваться через него, анкета работодателя будет заполнена автоматически. Нужно только проверить корректность данных.

#новость

1226 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Андрей Рядькин

Охуенный банк

Ответить
Развернуть ветку
Артур Мороз

Зажрались в край. Ввели какую-то подписку беспонтовую, при этом порезали условия тем, кто без неё. Причем подписка не влияет на обслуживание, тебя все так же будут душить с просьбой предоставить документы. На юриках вроде такая же духотория происходит с запросами. Все чаще для покупок и переводов выбираю Альфу.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Ну, у меня подписка. Очень удобно с бизнесом + из последнего, они за меня сделали инн и карту из соседней страны и переводы без комиссии.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

https://www.youtube.com/watch?v=OYtq7ux-YAY

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Я с тобой честен

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Был охуенным, стал охуевший.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Afichin

Согласен!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Читая про все эти ID, которых уже кто только не сделал, возникает вопрос безопасности. Слишком уж много сливов физиков, а тут ещё и данные компаний могут подвезти.
Удобно, конечно, но...

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Afichin

Если нет тени,чего бояться?

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно
Сервис уже подключила первая компания — HeadHunter. Если авторизоваться через него, анкета работодателя будет заполнена автоматически. Нужно только проверить корректность данных.

Ржу и хрюкаю. Вот это АЙДИ ТАК АЙДИ

Ответить
Развернуть ветку
AnlimiT

Насколько мне известно, то переименование Тинькофф больше не рассматривается?)

Ответить
Развернуть ветку
Artem Simonenkov

так переименовали уже, теперь Тилькофф

Ответить
Развернуть ветку
CHI DA?

Да.

Ответить
Развернуть ветку
Nordic Michelle

Было круто с тиньк поначалу когда в первый месяц кэшбэк был на озон и Али. Далее полезных катерогий для меня не было и бонусы копились долго , в после отключения свифта мне от него совсем смысла на было

Ответить
Развернуть ветку
панкратович

Выпадает в категориях в основном их сервисы + всякие аптеки, искусство и другие бесполезные, озон и али повезло. В А-банке прикольнее категории летят, но возможно временно такая щедрость))

Ответить
Развернуть ветку
Мигель Маркин

Факт, в апреле упало такое

Ответить
Развернуть ветку
Unknown

Подготовка к ренеймингу? Тилькофф может уже проще Талькофф?

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

Красавчики, но эти ID утомили уже. Достаточно госуслуги прикрупить было бы.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Давайте ещё на порносайты введем авторизацию через банк, на любую хуйню, чтобы мошенники могли спиздить данные, и везде где только можно данные клиентов светились. Все четко, охуенно!

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Богданов

Сначала забрали перс данные у физиков, теперь забираем у юриков - идеально сработано)

Ответить
Развернуть ветку
неформат

господи эти дятлы бы просто приложение своё починили, я уж молчу про пиздёжь что они там 2 года реализуют кнопку перевода активов хотя-бы сука внутри себя, прям последнее время раздражать уже стали, тинькофф то тинькофф сё, а по факту толком ни то ни сё

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null