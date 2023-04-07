«Тинькофф» представил Tinkoff ID для юрлиц — для авторизации компаний на сайтах и в приложениях Статьи редакции
С помощью него можно будет, например, автоматически выставлять счета клиентам — все данные подтянутся сами.
- Tinkoff ID — это сервис для авторизации, который «Тинькофф» использует для доступа к своим продуктам: банкингу, инвестициям, мобайлу, лайфстайл-сервисам, путешествиям, супераппу и другим. Банк запустил его в июле 2022 года, а теперь расширил и на юрлиц, сообщила компания.
- Авторизоваться через сервис смогут компании, у которых есть личный кабинет в «Тинькофф Бизнесе», а подключить на сайт или в приложение — любая компания, которая работает с бизнесом. Быть клиентом «Тинькофф» для этого не нужно.
- С авторизацией по Tinkoff ID компании не нужно будет вводить вручную реквизиты: они будут подгружаться автоматически, например, при оплате счетов и предзаполнении договоров.
- Также компания сможет получать расширенную информацию о клиентах: к примеру, расчётный счёт, БИК, ИНН и другие данные, которые нужны для выставления документов. Все счета для клиентов будут находиться в личном кабинете «Тинькофф Бизнеса» — их не нужно будет пересылать по почте.
- Компании смогут управлять данными через кабинет «Тинькофф Бизнеса»: в нём можно решить, какую информацию она хочет предоставлять, давать право на подпись счетов и другое.
- Сервис уже подключила первая компания — HeadHunter. Если авторизоваться через него, анкета работодателя будет заполнена автоматически. Нужно только проверить корректность данных.
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Охуенный банк
Зажрались в край. Ввели какую-то подписку беспонтовую, при этом порезали условия тем, кто без неё. Причем подписка не влияет на обслуживание, тебя все так же будут душить с просьбой предоставить документы. На юриках вроде такая же духотория происходит с запросами. Все чаще для покупок и переводов выбираю Альфу.
Ну, у меня подписка. Очень удобно с бизнесом + из последнего, они за меня сделали инн и карту из соседней страны и переводы без комиссии.
https://www.youtube.com/watch?v=OYtq7ux-YAY
Я с тобой честен
Был охуенным, стал охуевший.
Согласен!
Читая про все эти ID, которых уже кто только не сделал, возникает вопрос безопасности. Слишком уж много сливов физиков, а тут ещё и данные компаний могут подвезти.
Удобно, конечно, но...
Если нет тени,чего бояться?
Ржу и хрюкаю. Вот это АЙДИ ТАК АЙДИ
Насколько мне известно, то переименование Тинькофф больше не рассматривается?)
так переименовали уже, теперь Тилькофф
Да.
Было круто с тиньк поначалу когда в первый месяц кэшбэк был на озон и Али. Далее полезных катерогий для меня не было и бонусы копились долго , в после отключения свифта мне от него совсем смысла на было
Выпадает в категориях в основном их сервисы + всякие аптеки, искусство и другие бесполезные, озон и али повезло. В А-банке прикольнее категории летят, но возможно временно такая щедрость))
Факт, в апреле упало такое
Подготовка к ренеймингу? Тилькофф может уже проще Талькофф?
Красавчики, но эти ID утомили уже. Достаточно госуслуги прикрупить было бы.
Давайте ещё на порносайты введем авторизацию через банк, на любую хуйню, чтобы мошенники могли спиздить данные, и везде где только можно данные клиентов светились. Все четко, охуенно!
Сначала забрали перс данные у физиков, теперь забираем у юриков - идеально сработано)
господи эти дятлы бы просто приложение своё починили, я уж молчу про пиздёжь что они там 2 года реализуют кнопку перевода активов хотя-бы сука внутри себя, прям последнее время раздражать уже стали, тинькофф то тинькофф сё, а по факту толком ни то ни сё