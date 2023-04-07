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Финансы
Артур Томилко

День 408: курс доллара на Мосбирже превысил 82 рубля, евро — 90 рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 апреля: доллар — 80,67 рубля, евро — 88,12 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:16 мск: доллар — 82,13 рубля, евро — 90 рублей.

Курсы на Forex на 07:32 мск: доллар — 81,97 рубля, евро — 89,49 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют, пишет «Ъ». Объем энергомощностей, задействованных в процессе достиг 1 ГВт. При этом в стране до сих пор не разработана правовая база для майнинга. Кроме того, для российских игроков их их контрагентов за рубежом увеличиваются риски, связанные с санкциями.

Какие есть проблемы и трудности

Производители и поставщики электроники раскритиковали проект постановления правительства, который обязывает интегрировать Rustore с операционной системой смартфонов. Они отмечают, что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок. А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.

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Контекст

Показатель посещаемости торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2023 года вырос на 4-6% после длительного спада, следует из данных Focus Technologies. Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.

Предложение элитного жилья на первичном московском рынке первом квартале 2023-го увеличилось на 90% год к году, говорится в отчёте NF Group. Тенденцию объясняют выходом на рынок ранее запланированных проектов на фоне снижения спроса.

Новости предыдущего дня,6 апреля — здесь.

#новость

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57 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"...и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок"

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S1m0ne

ну чо ты...вот была Юрмала заграницей, а Болгария птицей, и Иран - тоже рынок. Су-35 же берут.

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10 комментариев
Вадим Д.

Правительство уже пересматривает пересмотр курса?

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Геннадий Кузьмин

Да, доллар около 40, евро 50

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6 комментариев
Vasiliy coconut

To the moon

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Барон Люберецкий

В ад

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Joel Joyce

Только выиграли. Продолжаем побеждать.

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Вадим Д.

Зато стремительно ворвались в топ-2 криптомайнинга. Сверхкрипто, бляха, держава.

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ЧятЖПТ

А на первом месте наверняка какая то отсталая страна третьего мира,да?)))

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Америка не понимает, с кем решила шутить... Сейчас русский медведь как проснется, как скупит все доллары, так этим тупым американцам самим ничего не останется. Короче, Америка скоро развалится, здесь уже все схвачено

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Иван Иванов

кстати, как там оплата в нац.валютах.. кто-то уже успел накопить рублев вместо грязных долларов?

в условиях параллельного импорта условия предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.

надо убрать ответственность с поставщиков/импортеров и перенести на покупателя - вместе с покупкой нового устройства давать повестку в военкомат на актуализацию сведений о самостоятельной установке rustore

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Слегка Придурковатый

Что значит "убрать ответственность"? Ты в своём уме вообще? Такие формулировки исключены в принципе - нельзя снимать с кого-то ответственность. Ну, если только речь не о самих законотворцах и всяких там чиновниках, разумеется.

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Невкусно и грустно

Жду статью от пенсионеров в 35, как они классно накопили, вложившись в фублевые ОФЗ, бггг

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Роботы из зубной пасты

Это уже гойда, или ждём доллар по 200 и только тогда русский медведь восстанет и скупит все доллары?)))

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Вадим

Зачем по 200? Цб же прямым текстом говорил, что удобный курс доллара 82-85р. Так и будет теперь долго, плюс минус пару процентов. Курс ведь искусственный, делают какой удобно самим

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iDark Ogr

Гойда это переход на юани полный

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1 комментарий
Эдуард Гульбзденьчиков

Ох, не так патриоты представляли себе крах доллара!

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Рыжий

В 2014 крах доллара был еще сильнее, пережили как-то (но не все)

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Pavel

«Доллар скукоживается»

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M-S-R

82 то на бирже. В обменниках сильно выше. Санкции ни по чем. Это все на пользу. Отечественные смартфоны и международный рынок - это сюр. Главное продолжать скакать и телевизор смотреть

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Рыжий

У тебя есть политическая программа и сценарий развития международных отношений? Ну пошли шатать режим, хули

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8 комментариев
Андрей Рядькин

Ну и где ваш доллар по 200, либерахи???

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Иван Иванов

на счетах в банках рф лежит.. или уже не лежит, хз

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1 комментарий
Alexander Golubev

В 2015 году.

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Мимо проходивший

того рот

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Генерал Ермолов

Не нужна нам эта грязная зелёная бумажка, мы сами с усами 😂

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Бублик static void

Усы в Беларуси, у нас даже их нет.

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1 комментарий
Roman Tabakov

"Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют"- ну вот это крутая новость

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Юрий Улащик

Да? А назови плюсы.

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