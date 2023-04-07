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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 апреля: доллар — 80,67 рубля, евро — 88,12 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:16 мск: доллар — 82,13 рубля, евро — 90 рублей.

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Курсы на Forex на 07:32 мск: доллар — 81,97 рубля, евро — 89,49 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют, пишет «Ъ». Объем энергомощностей, задействованных в процессе достиг 1 ГВт. При этом в стране до сих пор не разработана правовая база для майнинга. Кроме того, для российских игроков их их контрагентов за рубежом увеличиваются риски, связанные с санкциями.

Какие есть проблемы и трудности

Производители и поставщики электроники раскритиковали проект постановления правительства, который обязывает интегрировать Rustore с операционной системой смартфонов. Они отмечают, что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок. А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.

Контекст

Показатель посещаемости торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2023 года вырос на 4-6% после длительного спада, следует из данных Focus Technologies. Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.

Предложение элитного жилья на первичном московском рынке первом квартале 2023-го увеличилось на 90% год к году, говорится в отчёте NF Group. Тенденцию объясняют выходом на рынок ранее запланированных проектов на фоне снижения спроса.