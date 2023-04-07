День 408: курс доллара на Мосбирже превысил 82 рубля, евро — 90 рублей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 апреля: доллар — 80,67 рубля, евро — 88,12 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,78 рубля.
Кто и как адаптируется
Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют, пишет «Ъ». Объем энергомощностей, задействованных в процессе достиг 1 ГВт. При этом в стране до сих пор не разработана правовая база для майнинга. Кроме того, для российских игроков их их контрагентов за рубежом увеличиваются риски, связанные с санкциями.
Какие есть проблемы и трудности
Производители и поставщики электроники раскритиковали проект постановления правительства, который обязывает интегрировать Rustore с операционной системой смартфонов. Они отмечают, что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок. А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.
Контекст
Показатель посещаемости торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2023 года вырос на 4-6% после длительного спада, следует из данных Focus Technologies. Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.
Предложение элитного жилья на первичном московском рынке первом квартале 2023-го увеличилось на 90% год к году, говорится в отчёте NF Group. Тенденцию объясняют выходом на рынок ранее запланированных проектов на фоне снижения спроса.
Новости предыдущего дня,6 апреля — здесь.
"...и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок"
ну чо ты...вот была Юрмала заграницей, а Болгария птицей, и Иран - тоже рынок. Су-35 же берут.
Правительство уже пересматривает пересмотр курса?
Да, доллар около 40, евро 50
To the moon
В ад
Только выиграли. Продолжаем побеждать.
Зато стремительно ворвались в топ-2 криптомайнинга. Сверхкрипто, бляха, держава.
А на первом месте наверняка какая то отсталая страна третьего мира,да?)))
Америка не понимает, с кем решила шутить... Сейчас русский медведь как проснется, как скупит все доллары, так этим тупым американцам самим ничего не останется. Короче, Америка скоро развалится, здесь уже все схвачено
кстати, как там оплата в нац.валютах.. кто-то уже успел накопить рублев вместо грязных долларов?в условиях параллельного импорта условия предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.
надо убрать ответственность с поставщиков/импортеров и перенести на покупателя - вместе с покупкой нового устройства давать повестку в военкомат на актуализацию сведений о самостоятельной установке rustore
Что значит "убрать ответственность"? Ты в своём уме вообще? Такие формулировки исключены в принципе - нельзя снимать с кого-то ответственность. Ну, если только речь не о самих законотворцах и всяких там чиновниках, разумеется.
Жду статью от пенсионеров в 35, как они классно накопили, вложившись в фублевые ОФЗ, бггг
Это уже гойда, или ждём доллар по 200 и только тогда русский медведь восстанет и скупит все доллары?)))
Зачем по 200? Цб же прямым текстом говорил, что удобный курс доллара 82-85р. Так и будет теперь долго, плюс минус пару процентов. Курс ведь искусственный, делают какой удобно самим
Гойда это переход на юани полный
Ох, не так патриоты представляли себе крах доллара!
В 2014 крах доллара был еще сильнее, пережили как-то (но не все)
«Доллар скукоживается»
82 то на бирже. В обменниках сильно выше. Санкции ни по чем. Это все на пользу. Отечественные смартфоны и международный рынок - это сюр. Главное продолжать скакать и телевизор смотреть
У тебя есть политическая программа и сценарий развития международных отношений? Ну пошли шатать режим, хули
Ну и где ваш доллар по 200, либерахи???
на счетах в банках рф лежит.. или уже не лежит, хз
В 2015 году.
того рот
Не нужна нам эта грязная зелёная бумажка, мы сами с усами 😂
Усы в Беларуси, у нас даже их нет.
"Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют"- ну вот это крутая новость
Да? А назови плюсы.