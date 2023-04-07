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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 апреля: доллар — 80,67 рубля, евро — 88,12 рубля.

Курсы на Мосбирже на 12:53 мск: доллар — 83,15 рубля, евро — 91,03 рубля.

Курсы на Forex на 12:53 мск: доллар — 83,12 рубля, евро — 90,71 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,78 рубля.

Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 год

Кто и как адаптируется

Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют, пишет «Ъ». Объем энергомощностей, задействованных в процессе достиг 1 ГВт. При этом в стране до сих пор не разработана правовая база для майнинга. Кроме того, для российских игроков их их контрагентов за рубежом увеличиваются риски, связанные с санкциями.

Какие есть проблемы и трудности

Производители и поставщики электроники раскритиковали проект постановления правительства, который обязывает интегрировать Rustore с операционной системой смартфонов. Они отмечают, что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать для производителей проблемы на международном рыноке. А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.

Контекст

Показатель посещаемости торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2023 года вырос на 4-6% после длительного спада, следует из данных Focus Technologies. Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.

Предложение элитного жилья на первичном московском рынке первом квартале 2023-го увеличилось на 90% год к году, говорится в отчёте NF Group. Тенденцию объясняют выходом на рынок ранее запланированных проектов на фоне снижения спроса.

В марте 2023 года российские банки выдали физлицам на 35% больше кредитов, чем в феврале — 1,34 трлн рублей, пишет Frank Media. При этом в сегменте наличных кредитов рост составил 670%, в автокредитовании — 364%, а в POS-кредитах — 194%