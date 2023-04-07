День 408: курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля, евро — 91 рубль Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 апреля: доллар — 80,67 рубля, евро — 88,12 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,78 рубля.
Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 год
Кто и как адаптируется
Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют, пишет «Ъ». Объем энергомощностей, задействованных в процессе достиг 1 ГВт. При этом в стране до сих пор не разработана правовая база для майнинга. Кроме того, для российских игроков их их контрагентов за рубежом увеличиваются риски, связанные с санкциями.
Какие есть проблемы и трудности
Производители и поставщики электроники раскритиковали проект постановления правительства, который обязывает интегрировать Rustore с операционной системой смартфонов. Они отмечают, что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать для производителей проблемы на международном рыноке. А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.
Контекст
Показатель посещаемости торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2023 года вырос на 4-6% после длительного спада, следует из данных Focus Technologies. Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.
Предложение элитного жилья на первичном московском рынке первом квартале 2023-го увеличилось на 90% год к году, говорится в отчёте NF Group. Тенденцию объясняют выходом на рынок ранее запланированных проектов на фоне снижения спроса.
В марте 2023 года российские банки выдали физлицам на 35% больше кредитов, чем в феврале — 1,34 трлн рублей, пишет Frank Media. При этом в сегменте наличных кредитов рост составил 670%, в автокредитовании — 364%, а в POS-кредитах — 194%
Новости предыдущего дня, 6 апреля — здесь.
"...и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок"
ну чо ты...вот была Юрмала заграницей, а Болгария птицей, и Иран - тоже рынок. Су-35 же берут.
Беларусь, Иран и Эритрея - чем не международный рынок?))
В отчёты и презентации можно еще Северную Корею добавить.
так, фразу поправили, но все равно смешно:
"..что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать для производителей проблемы на международном рынОке."
Не пойму, это каких? Балалаек с матрёшками?
Америка не понимает, с кем решила шутить... Сейчас русский медведь как проснется, как скупит все доллары, так этим тупым американцам самим ничего не останется. Короче, Америка скоро развалится, здесь уже все схвачено
ты не понимаешь бизнес план, америка полюбому развалится, план скупить ее остатки за сырьевуб валюту обеспеченную
америка сейчас это ссср 78 года, чо было в 91 мы все помним
Мне больше интересно, как скоро мозг народа переключится с рубля и начнет все считать в долларе сша. А значит и за ту же аренду будут просить расплачиваться чисто в американкой валюте.
Точно! Что-бы эта мерзкая Америка наконец развалилась нужно лишить её $ путём их скупки!
Правительство уже пересматривает пересмотр курса?
Да, доллар около 40, евро 50
Готовит коридор коридоров.
Не могут найти очки с тумбочкой.
Только выиграли. Продолжаем побеждать.
Верно, в очередной раз выиграли.
Как же все это зае&ало..
Ну почему нам не живется спокойно, стабильно.
Почему обязательно с кем-то (или чем-то) нужно бороться...
* глас в пустоту
почитай заявления правительства они о таком курсе мечтали с апреля 22.
Да! Больше рубля!
To the moon
В ад
Это уже гойда, или ждём доллар по 200 и только тогда русский медведь восстанет и скупит все доллары?)))
Гойда это переход на юани полный
Зачем по 200? Цб же прямым текстом говорил, что удобный курс доллара 82-85р. Так и будет теперь долго, плюс минус пару процентов. Курс ведь искусственный, делают какой удобно самим
Жду статью от пенсионеров в 35, как они классно накопили, вложившись в фублевые ОФЗ, бггг
В облигации военного займа
Гораздо реальным и осязаемым будет рассказ о заработке на крипте.
кстати, как там оплата в нац.валютах.. кто-то уже успел накопить рублев вместо грязных долларов?в условиях параллельного импорта условия предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.
надо убрать ответственность с поставщиков/импортеров и перенести на покупателя - вместе с покупкой нового устройства давать повестку в военкомат на актуализацию сведений о самостоятельной установке rustore
Что значит "убрать ответственность"? Ты в своём уме вообще? Такие формулировки исключены в принципе - нельзя снимать с кого-то ответственность. Ну, если только речь не о самих законотворцах и всяких там чиновниках, разумеется.
Ох, не так патриоты представляли себе крах доллара!
Комментарий недоступен
82 то на бирже. В обменниках сильно выше. Санкции ни по чем. Это все на пользу. Отечественные смартфоны и международный рынок - это сюр. Главное продолжать скакать и телевизор смотреть
Ясно.
Далек от темы, подскажите - что, сейчас где-то в обменниках появляются наличные доллары и евро, и их прям может купить человек с улицы?
Или они по факту только на скупку работают?
Комментарий недоступен
Зато стремительно ворвались в топ-2 криптомайнинга. Сверхкрипто, бляха, держава.
удивительно, я думал штука вымерла.
даже посмотрел, 3070 lhr выдает ~45р в сутки, то есть окупаемость ~30 месяцев.
я когда в годовую окупаемость влазил, и то считал что пиздец риск. а уж тут.
хотя если у кого то все еще старое оборудование молотит и с бесплатным электричеством - ну ок наверное.
А на первом месте наверняка какая то отсталая страна третьего мира,да?)))
«Доллар скукоживается»
Произошло отрицательное скукоживание доллара
Расходимся, все будет норм. Уважаемый человек подтвердит.
Серге́й Алекса́ндрович Ма́рков — российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог. Депутат Государственной Думы РФ V созыва, член Парламентской ассамблеи Совета Европы, член Общественной палаты РФ трёх составов, доверенное лицо президента РФ В. В. Путина.
Бред какой-то. Если бы продавали доллары, то курс бы наоборот падал.
Скажите ему кто-нибудь, что когда валюту продают, она дешевеет. А то возможно он выступает за продажу рубля, и в этом вся проблема)
Ну раз дедушка сказал...ВЕРИМ!
При выходе на околоземную орбиту ещё забыли
"Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют"- ну вот это крутая новость
Да? А назови плюсы.
Где же тот наобещанный комментаторами доллар по 30…?
Либерахи по 200 обещали! Курс в несколько раз ближе к 30, чем к 200!! Получается либерахи опять наврали, а патриоты, как обычно, правы!
Делаем ставки когда доллар по 100 деревянных будет
Начало лета...
Конец лета
Мля... да что не так то? вечно рубль на издыхании....
Всм? Все идет по плану и достигает поставленных целей
И тока у путиноида с его олигархами усё харашой🤣
С днем падения рубля! Хотя этот праздник сейчас можно отмечать каждый день
Всегда! А не только сейчас...
Рублей уже 80, а доллар до сих пор один одинёшенек!
На Мосбирже курс российской валюты продолжил динамику отрицательного роста и опять поднялся 💪🔥
давайте уже по 100 - считать удобнее
Я немного не в курсе а по какой причине растут без остановки доллар и евро, 82 и 90 можно предположить что на днях будет дороже 100. Кто только только наладил паралелный импорт товаров, тому снова придётся нажать на тормоза ну или повышать цены связи с курсом. Только Покупатель не успеет за ценами так быстро зарабатывать . Значит будет спад в товарообороте
Ну вот после спада импорта и будет откат по рублю.
Это не доллар и евро растут, это рубль падает.
Это всё мерзкий запад виноват и либерахи из 55 колонны...
Мне как имеющему отношение к производству это в плюс.
Сейчас накинуться все, что я не конкурентный и т.п. А каким образом я должен быть конкурентным, если у меня малое производство? Я не произвожу миллионными тиражами, у меня не гигафабрика, в которую инвестировали миллиарды чтобы снизить себестоимость продукции. Но я создаю рабочие места внутри страны выплачиваю ЗП сотрудникам не с перекупки и наценки товаров произведенных за рубежом.
Да, чем ниже доходы населения, тем больше экономит бизнес на ФОТе. В этом отношении надо брать пример с Пакистана: https://www.youtube.com/watch?v=yz_XxNE6DO0
Здравствуйте! А что вы производите?
Последние конвульсии, это как перед цунами, вода сначала отходит, а потом идёт волна. В моменте он может и до сотни дойти (может даже до двухсот), и это даже может сколько-то продержаться, и даже стать новой нормой, но вот потом я точно америке не завидую.
Интересно что Китай завязан на продажи в Америке, а Россия теперь на Китай. Так что по зубам прилетит как раз России.
как пугающе растет доллар
доллар, остановись! хватит, зачем ты так!?
Не нужна нам эта грязная зелёная бумажка, мы сами с усами 😂
Усы в Беларуси, у нас даже их нет.
Ну и где ваш доллар по 200, либерахи???
на счетах в банках рф лежит.. или уже не лежит, хз
В 2015 году.
Почитал комменты, очередная всепропальная нудятина про доллар по 200. Никто не читает аналитику что ли? Сейчас идет массовая скупка активов в рф у иностранцев, которые уходят и конечно есть повышенный спрос на доллары и евро.
Там как бы бюджет не особо сходится, поэтому курс и растет.
Теперь заживем!
а зачем доллары если никуда не пускают
Рубль снова показал рост. Отрицательный
того рот
А что случилось?
Доллар, брат, давай потише
" А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы."
А разве дедушек это волнует...
"Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года."
Всё растёт! Всё развивается!
Наиболее распространенными причинами роста курсов валют могут быть: увеличение спроса на валюту, снижение предложения, повышение инфляции, рост экономической неопределенности и геополитические события.
IMHO, здесь работает первый фактор, т.е. назрели какие-то крупные платежи по международным контрактам.
"курс доллара на Мосбирже превысил 82 рубля, евро — 90 рублей"
Успех! Прорыв!
сейчас новую зару откроют и посещаемость тц еще подрастет
кто эти люди, которые покупают элитное жилья на первичном московском рынке? налоговую нужно на них