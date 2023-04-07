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Финансы
Артур Томилко

День 408: курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля, евро — 91 рубль Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 апреля: доллар — 80,67 рубля, евро — 88,12 рубля.

Курсы на Мосбирже на 12:53 мск: доллар — 83,15 рубля, евро — 91,03 рубля.

Курсы на Forex на 12:53 мск: доллар — 83,12 рубля, евро — 90,71 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,78 рубля.

Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 год

Кто и как адаптируется

Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют, пишет «Ъ». Объем энергомощностей, задействованных в процессе достиг 1 ГВт. При этом в стране до сих пор не разработана правовая база для майнинга. Кроме того, для российских игроков их их контрагентов за рубежом увеличиваются риски, связанные с санкциями.

Какие есть проблемы и трудности

Производители и поставщики электроники раскритиковали проект постановления правительства, который обязывает интегрировать Rustore с операционной системой смартфонов. Они отмечают, что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать для производителей проблемы на международном рыноке. А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.

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Контекст

Показатель посещаемости торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2023 года вырос на 4-6% после длительного спада, следует из данных Focus Technologies. Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года.

Предложение элитного жилья на первичном московском рынке первом квартале 2023-го увеличилось на 90% год к году, говорится в отчёте NF Group. Тенденцию объясняют выходом на рынок ранее запланированных проектов на фоне снижения спроса.

В марте 2023 года российские банки выдали физлицам на 35% больше кредитов, чем в феврале — 1,34 трлн рублей, пишет Frank Media. При этом в сегменте наличных кредитов рост составил 670%, в автокредитовании — 364%, а в POS-кредитах — 194%

Новости предыдущего дня, 6 апреля — здесь.

#новость

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250 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"...и может спровоцировать проблемы при выходе отечественных устройств на международный рынок"

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S1m0ne

ну чо ты...вот была Юрмала заграницей, а Болгария птицей, и Иран - тоже рынок. Су-35 же берут.

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16 комментариев
Рэдрик Шухарт

Беларусь, Иран и Эритрея - чем не международный рынок?))
В отчёты и презентации можно еще Северную Корею добавить.

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12 комментариев
Antny Slmv

так, фразу поправили, но все равно смешно:

"..что требование противоречит соглашению с Google и может спровоцировать для производителей проблемы на международном рынОке."

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GoooooooGl

Не пойму, это каких? Балалаек с матрёшками?

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Генерал Ермолов

Америка не понимает, с кем решила шутить... Сейчас русский медведь как проснется, как скупит все доллары, так этим тупым американцам самим ничего не останется. Короче, Америка скоро развалится, здесь уже все схвачено

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Timur

ты не понимаешь бизнес план, америка полюбому развалится, план скупить ее остатки за сырьевуб валюту обеспеченную

америка сейчас это ссср 78 года, чо было в 91 мы все помним

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45 комментариев
Pavel Petel

Мне больше интересно, как скоро мозг народа переключится с рубля и начнет все считать в долларе сша. А значит и за ту же аренду будут просить расплачиваться чисто в американкой валюте.

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3 комментария
Makar H

Точно! Что-бы эта мерзкая Америка наконец развалилась нужно лишить её $ путём их скупки!

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1 комментарий
Вадим Д.

Правительство уже пересматривает пересмотр курса?

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Геннадий Кузьмин

Да, доллар около 40, евро 50

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9 комментариев
High Stakes

Готовит коридор коридоров.

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GoooooooGl

Не могут найти очки с тумбочкой.

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Joel Joyce

Только выиграли. Продолжаем побеждать.

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S.Capusta

Верно, в очередной раз выиграли.
Как же все это зае&ало..
Ну почему нам не живется спокойно, стабильно.
Почему обязательно с кем-то (или чем-то) нужно бороться...
* глас в пустоту

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1 комментарий
Timur

почитай заявления правительства они о таком курсе мечтали с апреля 22.

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10 комментариев
Makar H

Да! Больше рубля!

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Vasiliy coconut

To the moon

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Барон Люберецкий

В ад

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1 комментарий
Роботы из зубной пасты

Это уже гойда, или ждём доллар по 200 и только тогда русский медведь восстанет и скупит все доллары?)))

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iDark Ogr

Гойда это переход на юани полный

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5 комментариев
Вадим

Зачем по 200? Цб же прямым текстом говорил, что удобный курс доллара 82-85р. Так и будет теперь долго, плюс минус пару процентов. Курс ведь искусственный, делают какой удобно самим

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Жду статью от пенсионеров в 35, как они классно накопили, вложившись в фублевые ОФЗ, бггг

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Игорь Протасов

В облигации военного займа

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Евгений Широков

Гораздо реальным и осязаемым будет рассказ о заработке на крипте.

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Иван Иванов

кстати, как там оплата в нац.валютах.. кто-то уже успел накопить рублев вместо грязных долларов?

в условиях параллельного импорта условия предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы.

надо убрать ответственность с поставщиков/импортеров и перенести на покупателя - вместе с покупкой нового устройства давать повестку в военкомат на актуализацию сведений о самостоятельной установке rustore

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Слегка Придурковатый

Что значит "убрать ответственность"? Ты в своём уме вообще? Такие формулировки исключены в принципе - нельзя снимать с кого-то ответственность. Ну, если только речь не о самих законотворцах и всяких там чиновниках, разумеется.

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Эдуард Гульбзденьчиков

Ох, не так патриоты представляли себе крах доллара!

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M-S-R

82 то на бирже. В обменниках сильно выше. Санкции ни по чем. Это все на пользу. Отечественные смартфоны и международный рынок - это сюр. Главное продолжать скакать и телевизор смотреть

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Arthur N
В обменниках сильно выше.

Ясно.

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Александр А.

Далек от темы, подскажите - что, сейчас где-то в обменниках появляются наличные доллары и евро, и их прям может купить человек с улицы?

Или они по факту только на скупку работают?

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18 комментариев
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10 комментариев
Вадим Д.

Зато стремительно ворвались в топ-2 криптомайнинга. Сверхкрипто, бляха, держава.

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Leonid Bushuev

удивительно, я думал штука вымерла.
даже посмотрел, 3070 lhr выдает ~45р в сутки, то есть окупаемость ~30 месяцев.
я когда в годовую окупаемость влазил, и то считал что пиздец риск. а уж тут.
хотя если у кого то все еще старое оборудование молотит и с бесплатным электричеством - ну ок наверное.

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3 комментария
ЧятЖПТ

А на первом месте наверняка какая то отсталая страна третьего мира,да?)))

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3 комментария
Pavel

«Доллар скукоживается»

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Score of Doom

Произошло отрицательное скукоживание доллара

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CHI DA?
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Кирилл Фотькин

Расходимся, все будет норм. Уважаемый человек подтвердит.

Серге́й Алекса́ндрович Ма́рков — российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог. Депутат Государственной Думы РФ V созыва, член Парламентской ассамблеи Совета Европы, член Общественной палаты РФ трёх составов, доверенное лицо президента РФ В. В. Путина.

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Генерал Ермолов

Бред какой-то. Если бы продавали доллары, то курс бы наоборот падал.

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Андрей Иванов

Скажите ему кто-нибудь, что когда валюту продают, она дешевеет. А то возможно он выступает за продажу рубля, и в этом вся проблема)

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1 комментарий
Makar H

Ну раз дедушка сказал...ВЕРИМ!

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Александр Привалов
при выходе отечественных устройств на международный рынок

При выходе на околоземную орбиту ещё забыли

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Roman Tabakov

"Россия в начале 2023 года вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют"- ну вот это крутая новость

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Юрий Улащик

Да? А назови плюсы.

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6 комментариев
Кот учённый

Где же тот наобещанный комментаторами доллар по 30…?

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Джейкоб Джонс

Либерахи по 200 обещали! Курс в несколько раз ближе к 30, чем к 200!! Получается либерахи опять наврали, а патриоты, как обычно, правы!

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1 комментарий
1E0P4RD

Делаем ставки когда доллар по 100 деревянных будет

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Makar H

Начало лета...

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Ildarkin Ildarkin

Конец лета

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Andrey Akeykin

Мля... да что не так то? вечно рубль на издыхании....

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Николай Грустный

Всм? Все идет по плану и достигает поставленных целей

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serge belyj

И тока у путиноида с его олигархами усё харашой🤣

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Kirill Kazakov

С днем падения рубля! Хотя этот праздник сейчас можно отмечать каждый день

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Makar H

Всегда! А не только сейчас...

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Oleg Chernykh

Рублей уже 80, а доллар до сих пор один одинёшенек!

На Мосбирже курс российской валюты продолжил динамику отрицательного роста и опять поднялся 💪🔥

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Louise Carr

давайте уже по 100 - считать удобнее

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Bahhoff S

Я немного не в курсе а по какой причине растут без остановки доллар и евро, 82 и 90 можно предположить что на днях будет дороже 100. Кто только только наладил паралелный импорт товаров, тому снова придётся нажать на тормоза ну или повышать цены связи с курсом. Только Покупатель не успеет за ценами так быстро зарабатывать . Значит будет спад в товарообороте

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Vitaly Ya

Ну вот после спада импорта и будет откат по рублю.

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Магомед Усманов

Это не доллар и евро растут, это рубль падает.

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1 комментарий
Makar H

Это всё мерзкий запад виноват и либерахи из 55 колонны...

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Aleks Ander

Мне как имеющему отношение к производству это в плюс.
Сейчас накинуться все, что я не конкурентный и т.п. А каким образом я должен быть конкурентным, если у меня малое производство? Я не произвожу миллионными тиражами, у меня не гигафабрика, в которую инвестировали миллиарды чтобы снизить себестоимость продукции. Но я создаю рабочие места внутри страны выплачиваю ЗП сотрудникам не с перекупки и наценки товаров произведенных за рубежом.

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Сергей С.

Да, чем ниже доходы населения, тем больше экономит бизнес на ФОТе. В этом отношении надо брать пример с Пакистана: https://www.youtube.com/watch?v=yz_XxNE6DO0

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Makar H

Здравствуйте! А что вы производите?

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Александр Привалов
курс доллара превысил

Последние конвульсии, это как перед цунами, вода сначала отходит, а потом идёт волна. В моменте он может и до сотни дойти (может даже до двухсот), и это даже может сколько-то продержаться, и даже стать новой нормой, но вот потом я точно америке не завидую.

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Алекс

Интересно что Китай завязан на продажи в Америке, а Россия теперь на Китай. Так что по зубам прилетит как раз России.

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Сергей

как пугающе растет доллар

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Владимир Покуц

доллар, остановись! хватит, зачем ты так!?

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Генерал Ермолов

Не нужна нам эта грязная зелёная бумажка, мы сами с усами 😂

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Бублик static void

Усы в Беларуси, у нас даже их нет.

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2 комментария
Андрей Рядькин

Ну и где ваш доллар по 200, либерахи???

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Иван Иванов

на счетах в банках рф лежит.. или уже не лежит, хз

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2 комментария
Alexander Golubev

В 2015 году.

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Андрей Комягин

Почитал комменты, очередная всепропальная нудятина про доллар по 200. Никто не читает аналитику что ли? Сейчас идет массовая скупка активов в рф у иностранцев, которые уходят и конечно есть повышенный спрос на доллары и евро.

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Pavel Petel

Там как бы бюджет не особо сходится, поэтому курс и растет.

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14 комментариев
Алекс

Теперь заживем!

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Louise Carr

а зачем доллары если никуда не пускают

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Руки Фелпса

Рубль снова показал рост. Отрицательный

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Мимо проходивший

того рот

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Дмитрий Самохин

А что случилось?

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Ярослав Богданов

Доллар, брат, давай потише

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Makar H

" А в условиях параллельного импорта требования по предустановки приложений не исполняются в принципе, заявляют юристы."
А разве дедушек это волнует...

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Makar H

"Но участники рынка, опрошенные «Ъ», не ждут восстановления трафика до уровня 2019 года."
Всё растёт! Всё развивается!

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Invest Blog

Наиболее распространенными причинами роста курсов валют могут быть: увеличение спроса на валюту, снижение предложения, повышение инфляции, рост экономической неопределенности и геополитические события.

IMHO, здесь работает первый фактор, т.е. назрели какие-то крупные платежи по международным контрактам.

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Makar H

"курс доллара на Мосбирже превысил 82 рубля, евро — 90 рублей"
Успех! Прорыв!

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Режиссер Максим

сейчас новую зару откроют и посещаемость тц еще подрастет

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Глеб Цапля

кто эти люди, которые покупают элитное жилья на первичном московском рынке? налоговую нужно на них

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