Сервис приёма платежей Platim привлёк 15 млн рублей Статьи редакции
Он официально запустился в феврале 2023 года.
- Новым инвестором стал предприниматель Антон Михайлов — он вложил в Platim 15 млн рублей в обмен на долю в 6%, сообщили в компании. Инвесторы оценили сервис в 250 млн рублей.
Platim начал работать в апреле 2021 года как платформа для выплат фрилансерам и самозанятым, но в 2022 году сделал пивот в сервис приёма российских и зарубежных платежей. В феврале 2023 года компания официально запустилась как платёжный сервис с маркетплейсом для продажи цифровых товаров и услуг.
Сервис позволяет компаниям продавать курсы и другие товары через личный кабинет, в котором можно отслеживать заявки и оплату. Клиенты могут получать через Platim рассрочки от банков, подключить эквайринг и печатать чеки. Чтобы начать работать, нужно зарегистрироваться, создать магазин и добавить товары.
Комиссия за приём платежей составляет 2,9%, рассрочку можно оформить на сумму до 300 тысяч рублей. Также доступна бесплатная аренда онлайн-кассы.
По данным «Контур.Фокуса», сейчас 51,9% ООО «Платим» принадлежит основателю Леониду Румянцеву, 21,1% у Алексея Мишуровского, 17% у Александра Прокофьева, 6% у Елены Кулигиной, ещё 4,1% владеет Наиль Абдуллин. В ноябре 2021 года Прокофьев инвестировал 5 млн рублей, ещё 3 млн вложил Румянцев. В декабре 2022-го в сервис вложила 21,6 млн рублей Кулигина и 1,8 млн рублей — Прокофьев.
Зачем сервису платежей инвестиции? У них и так бабло крутится 😏
не их же бабло
LOL деньги проходят через счета в банках партнерах.
Совсем лень прочитать?
Где-то я уже такое видел (-:
Успеха ребятам, хотя «как платформа для выплат фрилансерам и самозанятым» тоже было неплохо.
Так!
А в меня кто-то собирается вложится?
И золотая жила, нужно лишь капнуть.
15 млн рублей. Год назад, за 15 можно было в Ярославле купить сеть из 8 автомоек (знакомый предлагал). или 3 цветочных салона в СПб. 15ка это студия в Химках. Странная инвестиция. Таких десятки каждую минуту в стране.
Комиссия по эквайрингу от 2.9 - это конечно много, по сравнению с лидерами рынка. Может попробую даже.
Подскажите кто пользуется, чем лучше они Юмани, Тиня, Клауда и т.п.? Какие плюшки?