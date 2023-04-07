Новым инвестором стал предприниматель Антон Михайлов — он вложил в Platim 15 млн рублей в обмен на долю в 6%, сообщили в компании. Инвесторы оценили сервис в 250 млн рублей.

Platim начал работать в апреле 2021 года как платформа для выплат фрилансерам и самозанятым, но в 2022 году сделал пивот в сервис приёма российских и зарубежных платежей. В феврале 2023 года компания официально запустилась как платёжный сервис с маркетплейсом для продажи цифровых товаров и услуг.

Сервис позволяет компаниям продавать курсы и другие товары через личный кабинет, в котором можно отслеживать заявки и оплату. Клиенты могут получать через Platim рассрочки от банков, подключить эквайринг и печатать чеки. Чтобы начать работать, нужно зарегистрироваться, создать магазин и добавить товары.

Комиссия за приём платежей составляет 2,9%, рассрочку можно оформить на сумму до 300 тысяч рублей. Также доступна бесплатная аренда онлайн-кассы.

