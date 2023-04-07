Meta* платила разработчикам проектов для метавселенной в два раза выше рынка — The Washington Post Статьи редакции
«Чтобы превзойти конкурентов».
- В Meta* программисты, которые разбираются в технологиях виртуальной реальности и разработке VR-игр и приложений, могут зарабатывать от $600 тысяч до $1 млн в год, рассказали The Washington Post источники, знакомые с зарплатами в коллективе (вычтены ли из суммы налоги — неизвестно). Компания отказалась от комментариев.
- Сумма компенсаций в Meta* в два и более раз превышает ставки крупных игровых студий, говорит глава рекрутинговой компании Andiamo Патрик МакАдамс. Ниже зарплаты и у техгигантов, отмечает издание: самые высокооплачиваемые разработчики в Apple получают в среднем $495 тысяч в год, VR-специалисты в Google — $440 тысяч.
- Бывшие рекрутеры Meta* объяснили такие ставки желанием компании «превзойти конкурентов» и заполучить лучших специалистов. «Meta* платит выше рынка сотрудникам на самых разных должностях. Стоило нам выдвинуть кандидату предложение [с завышенной ставкой], и многих конкурентов след простыл», — рассказал один из собеседников.
- Компания вынуждена предлагать то, чего нет у других, так как рынок VR-разработок расширяется, а конкуренция ужесточается, пояснил аналитик Аншель Саг. В феврале 2023 года новый шлем виртуальной реальности представила PlayStation. Показать свою гарнитуру может и Apple.
- В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook* сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи «смогут жить, работать и отдыхать». 28 октября того же года изменил название компании на Meta*, чтобы «оно отражало амбиции». По данным The Washington Post, она купила как минимум семь сторонних VR-студий.
- В апреле 2022 года сотрудники Meta* рассказали, что обеспокоены тем, как Цукерберг «одержим» метавселенной: компания привлекала к ней всё больше специалистов, но не разработала единую стратегию по развитию. В октябре СМИ узнали, что работники считают проект Horizon Worlds «забагованным» и почти им не пользуются.
- Тогда же акционер компании призвал её ограничить инвестиции в проект и подразделение Reality Labs. По его словам, люди не понимали, что это такое, поэтому теряли доверие к Meta*. За год акции последней упали более чем на 61%.
- В декабре компания объявила о планах направить на метавселенную 20% от общих затрат в 2023 году вместо тогдашних 18% — при том, что выручка Reality Labs в третьем квартале сократилась почти вдвое. Цукерберга не остановило и то, что за год операционный убыток подразделения составил $13,7 млрд.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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"вычтены ли из суммы налоги — неизвестно" - не неизвестно, а вы некомпетентны.
В США и Европе размеры зарплат всегда до налогов указываются.
очень рады, что вы компетентны и знаете, что все и всегда указывают зарплаты до вычета налогов :—)
Это кто так сказал?
В два раза выше рынка несуществующих метавселенных? (-:
Будущее уже близко!
Будущее:
Искусственный интерес спрос не рождает
Искусственный интерес может родить искусственный спрос, который впоследствии станет очень даже не искусственным. Крипта тому пример, лол.
На альфацентавре больше платят. Поэтому у рептилоида ничего не вышло. Лучше бы в чатгопоты вложился. Было бы с кем обсудить проблему.
Это ещё в саратовском собесе не был, вот где грандиозные доходы!
Главный вопрос это как они добиваются того, что нанимая самые звёздные кадры получаемый продукт получается таким говном
Да вообще легко. Идея мертворождённая. Тут хоть какими кадрами обнанимайся.
Так а все эти проекты из которых эти звезды пришли? Нормальных VR проектов можно на одной руке пересчитать. А прошло уже как 10 лет с рождения этой технологии.
видимо слишком много корпоративщины, если разработчика на 3/4 времени задрачивать инклюзивностью, корпкультурой, согласованиями и митингами - работать он будет на 1/4, будь он самый лучший, ответственный и зарабатывающий миллион
скриншот как из симс
Чиво, блть?
олды подтянулись
"Так выглядит метавселенная Марка Цукерберга"
Я без дикого ржача не могу смотреть на подобные "вселенные". Одно хорошо - погромисты, которые нагрели мертворождённые поделия Цукерберга, щас ухахатываются поди, глядя на всё вот это.
Если я не ошибаюсь, это не первая их попытка. Много лет назад запрещённая ныне соцсеть что‐то подобное родила, но потом закрыла (название проекта не помню).
А из каких успешных продуктов их дергнули? Тип понятно, что бахвалятся лучшими специалистами, но как они определили кто лучший? Может Цукер принимает решения и он не компетентен в вопросе, поэтому все и летит на дно. А понятно что Цукер лично принимает решения по вопросам ляма в год.
Да ваще похуй. Главное, что вся эта цукерберговская хрень летит в пропасть. Надеюсь, доживу до банкротства этой Меты.
ну ничего себе у них годовой оклад
Меньше чем в миде, наверное на кок не хватает, а на кеуке в продуктивности далеко не уедешь.
Наш работодатель зажимающий копейку и ищущий способы обдурить работника: Не понял, а так можно?! ))))
Детская мечта Цукера делать игры (он об этом говорил) не окупилась.