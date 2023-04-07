Метавселенных в Minecraft может быть сколько угодно. Запустить их легко без дорогостоящих гарнитур и также легко случайно «сломать». Но такова цена творческой свободы, которую техгиганты вроде Meta вряд ли смогут обеспечить, считает журналист Клайв Томпсон.