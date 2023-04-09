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Финансы
Полина Лааксо

Skechers, Gap и Гонконгская биржа: десять компаний, за акциями которых стоит следить во втором квартале 2023 года Статьи редакции

Аналитики Bloomberg составили промежуточный список самых любопытных проектов, торгующихся на биржах.

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Страховая компания AIA

  • Капитализация*: $124 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +30%.

*Капитализация здесь и далее приводится на основе данных, собранных Bloomberg 29 марта 2023 года.

Продажи на рынке страхования должны восстановиться в 2023-м благодаря послаблениям в «антиковидной» политике Китая. Сперва приток туристов обеспечит День труда, который Китай будет отмечать в мае — на протяжении почти целой недели. Это, в свою очередь, поможет привлечь и других иностранцев, что скажется на вливаниях в местную экономику и бизнес.

Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

  • Капитализация: $42,3 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +10%.

Основные рынки банка — Испания и Мексика. В первой стране у него есть все шансы неплохо заработать на процентах, во второй — получить прибыль от выдачи новых кредитов, говорят аналитики. Перспективы бизнеса в Турции, который приносит 7% чистой прибыли, менее очевидны. Ситуация прояснится после президентских выборов — когда турецкое правительство определится с экономической политикой.

Источник: BBVA

Европейская консалтинговая компания Capgemini

  • Капитализация: $31,1 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +5%.

Capgemini — крупнейший в Европе поставщик консалтинговых услуг в сфере ИТ. Судя по очереди из заказов, которая образовалась у компании в четвёртом квартале 2022 года, а также по кризису, в условиях которого бизнесу нужна помощь с реструктуризацией, её выручка в 2023-м может вырасти даже не на 5%, а на 10% и более, считают аналитики.

Американская сеть мини-маркетов Casey’s

  • Капитализация: $8 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: -4%.

Текущий экономический кризис может вынудить потребителей перейти на более дешёвые товары, что скажется на выручке сети. Но продажи могут сократиться в тех штатах, где у бренда низкая узнаваемость, предполагают аналитики.

Источник: The Boston Globe

Канадская компания по управлению отходами GFL

  • Капитализация: $11,4 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +13%.

Благодаря сделкам компания стала четвёртым по величине поставщиком «экосопровождения» в Северной Америке. Однако прогнозы на 2023 год туманны, отмечают аналитики. Более высокие процентные ставки, низкие цены на вторичное сырьё, упавшие на 70% год к году, и наличие ещё непогашенных займов могут негативно сказаться на прибыльности бизнеса и помешать новым сделкам.

Биржа Hong Kong Exchanges

  • Капитализация: $55,5 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +19%.
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Послабление «антиковидных» ограничений в Китае должно простимулировать экономическую деятельность в стране — это, в свою очередь, может принести бирже новые IPO. Не исключено, что на HKEX также захотят выйти структуры Alibaba.

Источник: The Trade

Международный ритейлер одежды Gap

  • Капитализация: $3,3 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: -4%.

Скоро Gap назначит нового гендиректора, который наверняка продолжит пересматривать стратегии развития отдельных брендов компании: Banana Republic, Old Navy, Athleta и непосредственно Gap.

Например, Old Navy, на который приходится около половины всех продаж, уже изменил модельный ряд и избавился от старых коллекций. Переосмысление Banana Republic, в свою очередь, помогло бы «возродить» и сам бренд Gap, считают аналитики.

Производитель спортивной одежды и обуви Skechers

  • Капитализация: $7,1 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +7%.

Компания много инвестирует в развитие онлайн-торговли и программы лояльности, а к середине 2023 года должна будет также открыть новые распределительные центры в Индии и Канаде. Аналитики допускают, что благодаря этому продажи могут вырасти за год более чем на 10%.

Источник: New York Post

Датский производитель ветрогенераторов Vestas

  • Капитализация: $27,3 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +3%.

Операционная прибыль компании может превзойти ожидания аналитиков на 25%. Во-первых, растёт спрос на экологически чистые источники энергии. Во-вторых, снизились цены на сталь — ключевой материал для производства турбин, что положительно сказалось на рентабельности.

Американская сеть магазинов косметики и парфюмерии Ulta Beauty

  • Капитализация: $26,7 млрд.
  • Прогноз по росту выручки за 2023-й: +9%.

Аналитики называют два фактора, которые могут принести компании больше продаж. Первый — спрос на косметику должен показать продолжительный рост, так как «антиковидные» ограничения в США ослабевают, а на рынке труда наметился тренд на возвращение в офисы.

Второй — параллельно с этим сама Ulta Beauty наращивает присутствие в разных городах США и розничных магазинах сети Target.

Финансы
Полина Лааксо
50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2023 году Статьи редакции

Аналитики Bloomberg составили список самых любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.

Источник: Seldon News

#акции

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Allestor Klei

Помню видео смотрел, где аналитики Businesses Insider «хоронили» Gap, пророча ему банкротство в начале этого десятилетия. А теперь другие вкладываться призывают

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Илья Попов

Если вы занимаетесь торговлей, надо и нужно иметь собственную систему анализа, а всяких аналитиков использовать для информации, сверить с вашим мнением и если совпадает можно войти в сделку. А так, читать их прогнозов, пустая трата времени.

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