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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-9 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 7 апреля: доллар — 81,12 рубля, евро — 88,91 рубля.

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Курсы на Forex 8 апреля: доллар — 82,06 рубля, евро — 89,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,74 рубля.

В «Райффайзенбанке» уточнили «РИА Новости», что продолжают оформлять зарплатные карты, а с 10 апреля банк закрывает только один архивный пакет услуг.

Около 10 инвесторов, среди которых есть иностранные фонды, подали в суд на «Ситибанк», «Райффайзенбанк» и «Газпромбанк» с требованием провести принудительную конвертацию депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов, узнал «Интерфакс».

Какие есть проблемы и трудности

Уход из России американского Hasbro привел к исчезновению из магазинов настольной игры «Монополия» — сети распродают запасы 2022 года, узнал РБК. Поставщики говорят, что параллельный импорт не сработает, так как игры требуют перевода.

Контекст

РБК отследил, как изменились в магазинах цены на конкретные товары в марте 2023 года относительно марта 2022-го, когда был пик роста цен. За год большинство из них подешевели, но есть и подорожавшие, например, бананы и бумага Zewa.

Ограниченное количество доступных направлений обеспечило российским горнолыжным курортам по итогам зимнего сезона прирост турпотока на 10-15%, рассказали «Ъ» участники рынка. Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидерство Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега.

РБК сделал инфографику, на которой показал крупнейших рекламодателей в России в 2022 году на основе данных отраслевого издания Adindex. Первые 15 строчек заняли только российские бренды.

Источник: РБК