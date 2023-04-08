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Финансы
Таня Боброва

День 409: российские магазины рассказали о нехватке игры «Монополия» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: scmp.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-9 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 7 апреля: доллар — 81,12 рубля, евро — 88,91 рубля.

Курсы на Forex 8 апреля: доллар — 82,06 рубля, евро — 89,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,74 рубля.

В «Райффайзенбанке» уточнили «РИА Новости», что продолжают оформлять зарплатные карты, а с 10 апреля банк закрывает только один архивный пакет услуг.

Около 10 инвесторов, среди которых есть иностранные фонды, подали в суд на «Ситибанк», «Райффайзенбанк» и «Газпромбанк» с требованием провести принудительную конвертацию депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов, узнал «Интерфакс».

Какие есть проблемы и трудности

Уход из России американского Hasbro привел к исчезновению из магазинов настольной игры «Монополия» — сети распродают запасы 2022 года, узнал РБК. Поставщики говорят, что параллельный импорт не сработает, так как игры требуют перевода.

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Контекст

РБК отследил, как изменились в магазинах цены на конкретные товары в марте 2023 года относительно марта 2022-го, когда был пик роста цен. За год большинство из них подешевели, но есть и подорожавшие, например, бананы и бумага Zewa.

Ограниченное количество доступных направлений обеспечило российским горнолыжным курортам по итогам зимнего сезона прирост турпотока на 10-15%, рассказали «Ъ» участники рынка. Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидерство Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега.

РБК сделал инфографику, на которой показал крупнейших рекламодателей в России в 2022 году на основе данных отраслевого издания Adindex. Первые 15 строчек заняли только российские бренды.

Источник: РБК

Новости предыдущего дня, 7 апреля — здесь.

#новость

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60 комментариев
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 Alex Shevchenko
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Ware Wow

время возможностей

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5 комментариев
Невероятный Блондин

Мам, купи монополию?
Мама: У нас дома монополия
Монополия дома: ☝🏼

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6 комментариев
Екатерина Колосова

выглядит серьезно

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Vladimir Ivanov

Так была же наша, как её там: бизнесмен!

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badResistor

Надо более духовно и по современному:
Ген подрядчик
Коррупционер
Приближенный

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2 комментария
Станислав

Вот действительно как писали выше, нет желания у предпринимателей работать. Создавать свои настольные игры. Ниша огромная. Расходы копеечные. Нет легче просто передавать готовое.

P/S У самого есть несколько идей игр, увы нет хорошего дизайнера в команду. У самого медведь на пальцы фотошопа наступил. Так что если тут он пробегать будет, пусть в личку напишет.

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Хозяин

В первом абзаце вы сетуете на нежелание предпринимателей работать, во втором абзаце своим примером подтверждаете это нежелание.

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2 комментария
Ivan Mart

Вы давно заходили в магазин настолок?
Сейчас огромная куча настолок производится в РФ.

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Игорь Протасов

Сходите на выставки, игротеки и т.д.
Там часто есть и производители игр и разработчики. Может помогут

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Jakob K

Вы забавный. Наймите всех, а потом про затраты рассуждайте.

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EarlGrey

Из плюсов: огромное количество ниш, которые высвободились, отсутствие конкуренции.
Из минусов: никто не хочет работать, проще выкачивать ресурсы из имеющихся активов, нежели развивать что-то, развитие рекреационных кластеров не развивает регионы.

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badResistor

потому что развитие чего-угодно это долговременное вложение, а у нас горизонт планирования на 1 год дает разброс событий в +-100%. Вот и приходится либо маржинальность гнуть либо сливки срывать, иначе прогоришь.

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2 комментария
Мурад Муртазалиев
Из плюсов: огромное количество ниш, которые высвободились, отсутствие конкуренции

А какую нишу занял?

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Апрель Обормотов

Зато с "Имаджинариумом" проблем нет -)

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Eternal Hate

Ебало отрабатывает за всех

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Цифровые комплексы

Продам свою монополию, играли один раз, недорого

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Alex Shevchenko

Олигарх? Вывести за границу не получается?))))

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1 комментарий
Pasha Z

В Дубай готовы отправить ?

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Louise Carr

а почему она не запрещена еще

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Мурад Муртазалиев
доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля

Только выиграли

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Таир Бакиев

Смотря кто, правительство да. Аж март в + закрыли.

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Невероятный Блондин

Продам комплект «Монополии».
Новый.
Дорого.

Улицы не перепутаны.

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Андрей

Не уже ли так сложно сделать монополию, тем же рекламным агентствам и заработать деньги

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Невероятный Блондин

Неужели

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Ольга Маньшина

"Монополия" так себе игра.

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Denis G

Море в помощь Авито

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Слегка Придурковатый

Ищу инвесторов на создание игры Алкополия.

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Сергей Я

В России нехватка монополии - сюрр.

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Artur Kuramshin

Настолки скопировать не проблема

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Андрей Комягин

Там уже альтернатив выше крыши. У мосигры есть гораздо более интересные настолки. Монополия-это уг

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Владимир Зыков

первый нах

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Эфир Монеров

тайтл - дичь

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Максим Ростокин

Разве параллельно импортированную продукцию нельзя локализовать без разрешения правообладателя? Скидываемся на перевод Монополии от Пучкова!

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Сергей Коновалов

Проблема в том, что игровая атрибутика для некоторых игр содержит текст - кроме самих правил.

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Пучков по свинкам😁

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Александр Рюмин

В чем проблема внутри страны производить эту игру?

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Axel Denisenko
В чем проблема внутри страны производить эту игру?

Скорее всего в авторских правах. Если окунуться глубже, мир настольных игр огромен, есть тысячи различных настолок, но Монополия десятилетиями вкладывала деньги в свой бренд и узнаваемость. Я уверен, есть какие-нибудь игры с названиями "Папина автомобильная заправка", которые ничуть не хуже, но их никто не знает и продаж там крохи вообще.

*на сколько я знаю есть даже официальная Монополия адаптированная для России. На карте названия российских городов (две столицы, Казань, Екатеринбург, Челябинск), отечественные памятники культуры и архитектурные сооружения. Они выбирались путем голосования среди россиян.

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Timur

был менеджер еще в 90 году, я в 1 классе играл в него. там правила были лучше придуманы даже

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Timur

https://managergame.ru/

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sdhgshehrh

Монополия - это лучшая игра, чтобы посраться со всей семьей

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