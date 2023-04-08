День 409: российские магазины рассказали о нехватке игры «Монополия» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-9 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,74 рубля.
В «Райффайзенбанке» уточнили «РИА Новости», что продолжают оформлять зарплатные карты, а с 10 апреля банк закрывает только один архивный пакет услуг.
Около 10 инвесторов, среди которых есть иностранные фонды, подали в суд на «Ситибанк», «Райффайзенбанк» и «Газпромбанк» с требованием провести принудительную конвертацию депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов, узнал «Интерфакс».
Какие есть проблемы и трудности
Уход из России американского Hasbro привел к исчезновению из магазинов настольной игры «Монополия» — сети распродают запасы 2022 года, узнал РБК. Поставщики говорят, что параллельный импорт не сработает, так как игры требуют перевода.
Контекст
РБК отследил, как изменились в магазинах цены на конкретные товары в марте 2023 года относительно марта 2022-го, когда был пик роста цен. За год большинство из них подешевели, но есть и подорожавшие, например, бананы и бумага Zewa.
Ограниченное количество доступных направлений обеспечило российским горнолыжным курортам по итогам зимнего сезона прирост турпотока на 10-15%, рассказали «Ъ» участники рынка. Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидерство Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега.
РБК сделал инфографику, на которой показал крупнейших рекламодателей в России в 2022 году на основе данных отраслевого издания Adindex. Первые 15 строчек заняли только российские бренды.
Новости предыдущего дня, 7 апреля — здесь.
время возможностей
Мам, купи монополию?
Мама: У нас дома монополия
Монополия дома: ☝🏼
выглядит серьезно
Так была же наша, как её там: бизнесмен!
Надо более духовно и по современному:
Ген подрядчик
Коррупционер
Приближенный
Вот действительно как писали выше, нет желания у предпринимателей работать. Создавать свои настольные игры. Ниша огромная. Расходы копеечные. Нет легче просто передавать готовое.
P/S У самого есть несколько идей игр, увы нет хорошего дизайнера в команду. У самого медведь на пальцы фотошопа наступил. Так что если тут он пробегать будет, пусть в личку напишет.
В первом абзаце вы сетуете на нежелание предпринимателей работать, во втором абзаце своим примером подтверждаете это нежелание.
Вы давно заходили в магазин настолок?
Сейчас огромная куча настолок производится в РФ.
Сходите на выставки, игротеки и т.д.
Там часто есть и производители игр и разработчики. Может помогут
Вы забавный. Наймите всех, а потом про затраты рассуждайте.
Из плюсов: огромное количество ниш, которые высвободились, отсутствие конкуренции.
Из минусов: никто не хочет работать, проще выкачивать ресурсы из имеющихся активов, нежели развивать что-то, развитие рекреационных кластеров не развивает регионы.
потому что развитие чего-угодно это долговременное вложение, а у нас горизонт планирования на 1 год дает разброс событий в +-100%. Вот и приходится либо маржинальность гнуть либо сливки срывать, иначе прогоришь.
А какую нишу занял?
Зато с "Имаджинариумом" проблем нет -)
Ебало отрабатывает за всех
Продам свою монополию, играли один раз, недорого
Олигарх? Вывести за границу не получается?))))
В Дубай готовы отправить ?
а почему она не запрещена еще
Только выиграли
Смотря кто, правительство да. Аж март в + закрыли.
Продам комплект «Монополии».
Новый.
Дорого.
Улицы не перепутаны.
Не уже ли так сложно сделать монополию, тем же рекламным агентствам и заработать деньги
Неужели
"Монополия" так себе игра.
Море в помощь Авито
Ищу инвесторов на создание игры Алкополия.
В России нехватка монополии - сюрр.
Настолки скопировать не проблема
Там уже альтернатив выше крыши. У мосигры есть гораздо более интересные настолки. Монополия-это уг
первый нах
тайтл - дичь
Разве параллельно импортированную продукцию нельзя локализовать без разрешения правообладателя? Скидываемся на перевод Монополии от Пучкова!
Проблема в том, что игровая атрибутика для некоторых игр содержит текст - кроме самих правил.
Пучков по свинкам😁
В чем проблема внутри страны производить эту игру?
Скорее всего в авторских правах. Если окунуться глубже, мир настольных игр огромен, есть тысячи различных настолок, но Монополия десятилетиями вкладывала деньги в свой бренд и узнаваемость. Я уверен, есть какие-нибудь игры с названиями "Папина автомобильная заправка", которые ничуть не хуже, но их никто не знает и продаж там крохи вообще.
*на сколько я знаю есть даже официальная Монополия адаптированная для России. На карте названия российских городов (две столицы, Казань, Екатеринбург, Челябинск), отечественные памятники культуры и архитектурные сооружения. Они выбирались путем голосования среди россиян.
был менеджер еще в 90 году, я в 1 классе играл в него. там правила были лучше придуманы даже
https://managergame.ru/
Монополия - это лучшая игра, чтобы посраться со всей семьей