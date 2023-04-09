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Финансы
Таня Боброва

День 410: московские власти возместят бизнесу часть расходов на обучение работников Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: dessertreport.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-9 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 7 апреля: доллар — 81,12 рубля, евро — 88,91 рубля.

Курсы на Forex 8 апреля: доллар — 82,06 рубля, евро — 89,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Столичные компании и ИП могут возместить часть денег на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, сообщил мэр Москвы. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.

FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».

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Контекст

В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.

Объем доначислений от ФНС предпринимателям, физлицам и компаниям достиг рекордных 685,7 млрд рублей, пишет РБК. Но количество выездных налоговых проверок в 2022 году выросло не так сильно — на 25% и превысило 10 тысяч.

Источник: РБК

Новости предыдущего дня, 8 апреля — здесь.

#новость

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 Апрель Обормотов

О, заебись.
Московские власти спонсируют Гикбрейнс и прочих инфошарлатанов

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Невероятный Блондин

🌏🧑🏻‍🚀🔫👨🏻‍🚀

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Eozvarit

Да если бы! Там только для работников, отработавших не менее года после обучения. Даже по нормальной причине этим хер воспользоваться - я обучил новичков, податся на субсидию не могу, никто больше года не отработал еще.

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Апрель Обормотов

Ну так погодите немного -)

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S1m0ne
креативная индустрия
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Leonid Bushuev

и тут не угодили :D

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S.Capusta

* В 2023 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компани. Большинство компаний собираются проводить летние корпоративы на природе или устраивать спортивные соревнования.

Оркестр продолжал играть, и на "Титанике" все очень гордились, что айсберг сильно пострадал..

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Сексорцист Милфхантерович

Ну, видимо 29% ко паний из логистики. Наша компания тоже каждый год проводит два корпоратива.

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Sergei Timofeyev

Субботники?

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Сексорцист Милфхантерович

К сожалению с пятницы на субботу, летом чаще в субботу.

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Sergei Timofeyev

Скоро станут популярными, да.

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Сексорцист Милфхантерович

Чел ты

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S1m0ne

тебе полезно) Ты обещал))
Вот и лето пришло!

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Андрей Рядькин

на самом деле выехать на базу отдыха на день строителя, например, с коллективом человек в 40-50 стоит тысячи 3-4 на человека. Это с едой типа шашлыка и плов наготовят, какая нибудь беседка или маленький дом и тимбилдинг часа на 2. Вполне неплохо

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Денис Обрезков

Получается, что власть сначала скупила все большие образовательные площадки (Скиллбокс и прочих инфоцыган), а теперь сама же власть им и деньги выделяет. Гениально.

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Сергей Я

Так то молодцы, у американцев учатся хоть чему-то.

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При себе ничего нет

Ага, когда всё пошло по пизде и скрывать своё воровство уже не к чему

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Сергей Я

Чего? Кто о чем, а вшивые всё о том же🤡

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При себе ничего нет

Гойда

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Кирилл Пабы старой Руси
Объем доначислений от ФНС предпринимателям, физлицам и компаниям достиг рекордных 685,7 млрд рублей

Время возможностей

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S1m0ne

Я с конца прошлого года жду изменений в своём ЛК.

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Сексорцист Милфхантерович

💲Китайские НПЗ переключаются на иранскую нефть из-за усиления конкуренции за поставки из России.

Иранская нефть с поставкой в мае продается со скидкой около $12 за баррель к ICE Brent на условиях поставки, тогда как российская Urals — не более чем на $10 ниже того же ориентира, а ВСТО — и вовсе со скидкой в $6 за баррель.

💲Власти Маврикия пытаются внедрить российские карты «Мир» и открыть прямые рейсы из России. Об этом сообщил посол страны в Москве Хесвар Джанке. По мнению властей островного государства, необходимость везти наличку – проблема для российских туристов.

💲В России следственным органам могут разрешить криптокошельки для конфискации криптовалют.

💲Тунис рассматривает возможность присоединения к BRICS на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.

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Кирилл Пабы старой Руси

Могут, пытаются, рассматривают...

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Сергей Леопольдович

Не смогли, не получилось, отказались )

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Апрель Обормотов
В России следственным органам могут разрешить криптокошельки для конфискации криптовалют.

Можно еще разрешить воровать конфискованное для борьбы с воровством :)

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Невероятный Блондин
Объем доначислений от ФНС предпринимателям, физлицам и компаниям достиг рекордных 685,7 млрд рублей

Кто-то получал?
Я не получал.

Где мои деньги?

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S1m0ne

хороший сарказм, но нет)

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Невероятный Блондин

Это прямой вопрос. Два.

Тоже не получала?

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S1m0ne

С чего бы мне получать, если доначисление от ФНС - это налоговое требование к ФЛ/ЮЛ, а не деньги?

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Невероятный Блондин

Я думал там деньги раздают.

Расходимся ребята 😕

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S1m0ne

Дак ты один стоишь с талончиком)))

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Невероятный Блондин

Наивная ))
Я с утра в очередь занимал

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S1m0ne

в?

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Невероятный Блондин

Мысли быстрее чем пальцы.

Тут два варианта формулировки:
1. В очереди стоял
2. Очередь занимал

Что пойдёт в печать, решается на ходу, по ходу печатания ))

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Владимир Зыков

Привет повышение цен на курсы.

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Зеленый самолетик

Привет

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Павел Шкутко

Как график доначислений вырос, время стричь овец настало.

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Алекс

О, Патрики на фото, как раз сейчас смотрю сериальчик "Беспринципные" про этот район)

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S1m0ne

первый сезон?
Я "Валентину" боюсь страшно.

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Алекс

Да, первый, там вроде три всего. Славик "не звизди" прикольный персонаж)

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Leonid Bushuev
Столичные компании и ИП могут возместить часть денег на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, сообщил мэр Москвы. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.

Вот это вот замечательная новость. Просто офигенно. Нужно конечно еще раз поискать подводные камни, но если там всё так как написано, то прям с понедельника начну готовить курсы для сотрудников :)

FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».

Да как, грустно. Внутри страны то всё ок (нет, я конечно постоянно вижу что у людей какие то проблемы с МИР-pay, но сам с ними не сталкивался), а вот снаружи да, проблемы одни.
Приходится костыли городить.

В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.

Корпоратив на природы, с шашлыками и блядством. Что может еще лучше и сильнее укрепить коллектив?))

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S1m0ne

Кояш, нафига тебе цитаты больше твоих мыслей?

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Leonid Bushuev

Си псэ, дык что бы цитировать и комментировать сами цитаты...
я думал это... очевидно 0_о

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S1m0ne

Так я не о том, кояш. Я о размерах...Все же, прочитав это в статье, и так по 2-м строчкам поймут, на что ты отвечаешь. Зачем ты цитируешь целые абзацы?

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Leonid Bushuev

Хм... спасибо. Учту. Подумаю как лучше оформлять это.

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S1m0ne
Столичные компании и ИП могут возместить часть денег на профессиональную переподготовку и ... сферы услуг.

И всем понятно. С тебя новое колёсико для мышки.

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Зеленый самолетик

"Кто и как адаптируется"
Уважаемые VCшеры, а вы как адаптируетесь?

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S1m0ne

где ты 2.5 месяца был? Мы адаптировали всё, что смогли. И Мурочку выжали.

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Alexander
московские власти возместят бизнесу часть расходов на обучение работников

Этой программе уже много лет, о чем новость?

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