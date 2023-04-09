День 410: московские власти возместят бизнесу часть расходов на обучение работников Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Столичные компании и ИП могут возместить часть денег на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, сообщил мэр Москвы. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.
FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».
Контекст
В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.
Объем доначислений от ФНС предпринимателям, физлицам и компаниям достиг рекордных 685,7 млрд рублей, пишет РБК. Но количество выездных налоговых проверок в 2022 году выросло не так сильно — на 25% и превысило 10 тысяч.
Новости предыдущего дня, 8 апреля — здесь.
О, заебись.
Московские власти спонсируют Гикбрейнс и прочих инфошарлатанов
🌏🧑🏻🚀🔫👨🏻🚀
Да если бы! Там только для работников, отработавших не менее года после обучения. Даже по нормальной причине этим хер воспользоваться - я обучил новичков, податся на субсидию не могу, никто больше года не отработал еще.
Ну так погодите немного -)
и тут не угодили :D
* В 2023 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компани. Большинство компаний собираются проводить летние корпоративы на природе или устраивать спортивные соревнования.
Оркестр продолжал играть, и на "Титанике" все очень гордились, что айсберг сильно пострадал..
Ну, видимо 29% ко паний из логистики. Наша компания тоже каждый год проводит два корпоратива.
Субботники?
К сожалению с пятницы на субботу, летом чаще в субботу.
Скоро станут популярными, да.
Чел ты
тебе полезно) Ты обещал))
Вот и лето пришло!
на самом деле выехать на базу отдыха на день строителя, например, с коллективом человек в 40-50 стоит тысячи 3-4 на человека. Это с едой типа шашлыка и плов наготовят, какая нибудь беседка или маленький дом и тимбилдинг часа на 2. Вполне неплохо
Получается, что власть сначала скупила все большие образовательные площадки (Скиллбокс и прочих инфоцыган), а теперь сама же власть им и деньги выделяет. Гениально.
Так то молодцы, у американцев учатся хоть чему-то.
Ага, когда всё пошло по пизде и скрывать своё воровство уже не к чему
Чего? Кто о чем, а вшивые всё о том же🤡
Гойда
Время возможностей
Я с конца прошлого года жду изменений в своём ЛК.
💲Китайские НПЗ переключаются на иранскую нефть из-за усиления конкуренции за поставки из России.
Иранская нефть с поставкой в мае продается со скидкой около $12 за баррель к ICE Brent на условиях поставки, тогда как российская Urals — не более чем на $10 ниже того же ориентира, а ВСТО — и вовсе со скидкой в $6 за баррель.
💲Власти Маврикия пытаются внедрить российские карты «Мир» и открыть прямые рейсы из России. Об этом сообщил посол страны в Москве Хесвар Джанке. По мнению властей островного государства, необходимость везти наличку – проблема для российских туристов.
💲В России следственным органам могут разрешить криптокошельки для конфискации криптовалют.
💲Тунис рассматривает возможность присоединения к BRICS на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.
Могут, пытаются, рассматривают...
Не смогли, не получилось, отказались )
Можно еще разрешить воровать конфискованное для борьбы с воровством :)
Кто-то получал?
Я не получал.
Где мои деньги?
хороший сарказм, но нет)
Это прямой вопрос. Два.
Тоже не получала?
С чего бы мне получать, если доначисление от ФНС - это налоговое требование к ФЛ/ЮЛ, а не деньги?
Я думал там деньги раздают.
Расходимся ребята 😕
Дак ты один стоишь с талончиком)))
Наивная ))
Я с утра в очередь занимал
в?
Мысли быстрее чем пальцы.
Тут два варианта формулировки:
1. В очереди стоял
2. Очередь занимал
Что пойдёт в печать, решается на ходу, по ходу печатания ))
Привет повышение цен на курсы.
Привет
Как график доначислений вырос, время стричь овец настало.
О, Патрики на фото, как раз сейчас смотрю сериальчик "Беспринципные" про этот район)
первый сезон?
Я "Валентину" боюсь страшно.
Да, первый, там вроде три всего. Славик "не звизди" прикольный персонаж)
Вот это вот замечательная новость. Просто офигенно. Нужно конечно еще раз поискать подводные камни, но если там всё так как написано, то прям с понедельника начну готовить курсы для сотрудников :)FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».
Да как, грустно. Внутри страны то всё ок (нет, я конечно постоянно вижу что у людей какие то проблемы с МИР-pay, но сам с ними не сталкивался), а вот снаружи да, проблемы одни.В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.
Приходится костыли городить.
Корпоратив на природы, с шашлыками и блядством. Что может еще лучше и сильнее укрепить коллектив?))
Кояш, нафига тебе цитаты больше твоих мыслей?
Си псэ, дык что бы цитировать и комментировать сами цитаты...
я думал это... очевидно 0_о
Так я не о том, кояш. Я о размерах...Все же, прочитав это в статье, и так по 2-м строчкам поймут, на что ты отвечаешь. Зачем ты цитируешь целые абзацы?
Хм... спасибо. Учту. Подумаю как лучше оформлять это.
И всем понятно. С тебя новое колёсико для мышки.
"Кто и как адаптируется"
Уважаемые VCшеры, а вы как адаптируетесь?
где ты 2.5 месяца был? Мы адаптировали всё, что смогли. И Мурочку выжали.
Этой программе уже много лет, о чем новость?