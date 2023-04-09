День 410: в Москве анонсировали сбор заявок от бизнеса на компенсацию части расходов на обучение сотрудников Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Столичные компании и ИП могут возместить часть денег на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, сообщил мэр Москвы. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.
FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».
Контекст
В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.
Объем доначислений от ФНС предпринимателям, физлицам и компаниям достиг рекордных 685,7 млрд рублей, пишет РБК. Но количество выездных налоговых проверок в 2022 году выросло не так сильно — на 25% и превысило 10 тысяч.
Новости предыдущего дня, 8 апреля — здесь.
О, заебись.
Московские власти спонсируют Гикбрейнс и прочих инфошарлатанов
и тут не угодили :D
🌏🧑🏻🚀🔫👨🏻🚀
Да если бы! Там только для работников, отработавших не менее года после обучения. Даже по нормальной причине этим хер воспользоваться - я обучил новичков, податся на субсидию не могу, никто больше года не отработал еще.
* В 2023 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компани. Большинство компаний собираются проводить летние корпоративы на природе или устраивать спортивные соревнования.
Оркестр продолжал играть, и на "Титанике" все очень гордились, что айсберг сильно пострадал..
Ну, видимо 29% ко паний из логистики. Наша компания тоже каждый год проводит два корпоратива.
на самом деле выехать на базу отдыха на день строителя, например, с коллективом человек в 40-50 стоит тысячи 3-4 на человека. Это с едой типа шашлыка и плов наготовят, какая нибудь беседка или маленький дом и тимбилдинг часа на 2. Вполне неплохо
А что нужно делать? В гроб лезть?
Получается, что власть сначала скупила все большие образовательные площадки (Скиллбокс и прочих инфоцыган), а теперь сама же власть им и деньги выделяет. Гениально.
Так то молодцы, у американцев учатся хоть чему-то.
Время возможностей
Я с конца прошлого года жду изменений в своём ЛК.
💲Китайские НПЗ переключаются на иранскую нефть из-за усиления конкуренции за поставки из России.
Иранская нефть с поставкой в мае продается со скидкой около $12 за баррель к ICE Brent на условиях поставки, тогда как российская Urals — не более чем на $10 ниже того же ориентира, а ВСТО — и вовсе со скидкой в $6 за баррель.
💲Власти Маврикия пытаются внедрить российские карты «Мир» и открыть прямые рейсы из России. Об этом сообщил посол страны в Москве Хесвар Джанке. По мнению властей островного государства, необходимость везти наличку – проблема для российских туристов.
💲В России следственным органам могут разрешить криптокошельки для конфискации криптовалют.
💲Тунис рассматривает возможность присоединения к BRICS на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.
Можно еще разрешить воровать конфискованное для борьбы с воровством :)
Могут, пытаются, рассматривают...
Кто-то получал?
Я не получал.
Где мои деньги?
хороший сарказм, но нет)
У предпринимателей, физлиц и компаний. Некоторых.
Привет повышение цен на курсы.
Привет
Как график доначислений вырос, время стричь овец настало.
О, Патрики на фото, как раз сейчас смотрю сериальчик "Беспринципные" про этот район)
первый сезон?
Я "Валентину" боюсь страшно.
Вот это вот замечательная новость. Просто офигенно. Нужно конечно еще раз поискать подводные камни, но если там всё так как написано, то прям с понедельника начну готовить курсы для сотрудников :)FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».
Да как, грустно. Внутри страны то всё ок (нет, я конечно постоянно вижу что у людей какие то проблемы с МИР-pay, но сам с ними не сталкивался), а вот снаружи да, проблемы одни.В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.
Приходится костыли городить.
Корпоратив на природы, с шашлыками и блядством. Что может еще лучше и сильнее укрепить коллектив?))
Кояш, нафига тебе цитаты больше твоих мыслей?
"Кто и как адаптируется"
Уважаемые VCшеры, а вы как адаптируетесь?
где ты 2.5 месяца был? Мы адаптировали всё, что смогли. И Мурочку выжали.
Этой программе уже много лет, о чем новость?
сотрудников будут обучать приемам самообороны ?
подаем заявку на 10000 работников обучению чату гпт - сотрудникам говорим - учите сами . денежки в карман ну и поделиться конечно