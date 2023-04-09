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Источник: dessertreport.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-9 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 7 апреля: доллар — 81,12 рубля, евро — 88,91 рубля.

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Курсы на Forex 8 апреля: доллар — 82,06 рубля, евро — 89,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Столичные компании и ИП могут возместить часть денег на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, сообщил мэр Москвы. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.

FT рассказывает, как россияне и компании справляются с уходом Visa и Mastercard — открывают карты в иностранных банках, пользуются платежами по QR-коду и платёжными стикерами, а внутри страны — картами «Мир».

Контекст

В 2022 году устраивать летние корпоративы собираются 29% российских компаний, следует из опроса Superjob, который приводит РБК. Опрос провели 20 марта — 7 апреля среди тысячи компаний из всех округов страны. Годом ранее показатель был 21%. Популярные форматы — выезд на природу и спортивные соревнования. Уложиться в прошлогодний бюджет рассчитывают 39% предприятий, 19% собираются потратить больше, ещё 10% — снизить расходы на мероприятие.

Объем доначислений от ФНС предпринимателям, физлицам и компаниям достиг рекордных 685,7 млрд рублей, пишет РБК. Но количество выездных налоговых проверок в 2022 году выросло не так сильно — на 25% и превысило 10 тысяч.

Источник: РБК