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Финансы
Полина Лааксо

День 411: Мосбиржа запустит внебиржевую платформу для торговли акциями без листинга Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:30 мск: доллар — 81,29 рубля, евро — 88,93 рубля.

Курсы на Forex на 07:31 мск: доллар — 81,74 рубля, евро — 89,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,54 рубля.

С 10 апреля Мосбиржа запустит внебиржевую платформу для торговли акциями без листинга. Сначала на ней будут торговаться бумаги семи локальных компаний, среди которых «Красногорский завод им. С.А. Зверева», «Удмуртнефть» и «Фортум». Воспользоваться инструментами смогут только квалифицированные инвесторы.

Кто и как адаптируется

Правительство составило перечень ключевых направлений технологического развития России до 2030 года, узнал «Ъ». Это десять «сквозных технологий» (ИИ, квантовые вычисления, перспективные космические системы и другое) и восемь направлений промышленного развития (атомное машиностроение, производство лекарств, инфраструктура для авиаперевозок и другое). Половина инициатив «нацелена на повторение существующих иностранных технологий», которые недоступны из-за санкций, пояснили в Минобрнауки.

Китайские бренды наращивают присутствие в России через поставки продукции под зонтичными брендами, пишут «Ведомости». Например, «М.Видео-Эльдорадо» начнёт продажи портативных колонок под брендом Honor Choice — под ним выходят товары сторонних производителей, выпущенных по стандартам Honor.

Lesta Games, которая издаёт в России «Мир танков» и «Мир кораблей», получила права на издание ролевой игры Royal Quest у кипрской Fulqrum Publishing, рассказали источники «Ъ». Так компания пытается снизить зависимость от Wargaming, считает газета. По словам одного из её собеседников, речь идёт о покупке на $10-12 млн. Другой говорит, что это не покупка, а, скорее всего, безденежная «передача» с условием разделения выручки.

Глава железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» Виталий Евдокименко рассказал РБК, что компания столкнулась с проблемами при поставках запасных частей и комплектующих для перегрузочной техники — в частности кранов и «ричстакеров». Она пытается заместить детали китайскими аналогами, но на них «резко вырос спрос» (он не уточнил в интервью, как рост спроса сказался на замещении; вероятно, речь о росте цен).

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Какие есть проблемы и трудности

Российские авиакомпании попросили Минтранс предоставить им новые меры господдержки: распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов SSJ 100, на новые Ту-214; финансово помочь с заменой двигателей; и отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолётов.

Участники российского платёжного рынка попросили у Минпромторга субсидии, чтобы импортозаместить POS-терминалы французского Ingenico. В ведомстве заявили, что прорабатывают вопрос вместе с производителями и профильными ассоциациями, а также добавили: у Минпромторга есть меры поддержки для радиоэлектронной отрасли, которыми могут воспользоваться в том числе производители платёжных терминалов.

Развитие параллельного импорта может замедлить нехватка складов в транзитных странах вроде Беларуси, Казахстана и Киргизии. По подсчётам аналитиков NF Group, объём запросов российских компаний на склады в «постсоветских» странах к началу весны 2023 года вырос вдвое — почти до 400 тысяч м². При этом девелоперов, которые занимаются развитием логистических парков, в странах СНГ немного, говорят участники рынка.

Контекст

По данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте 2023 года продажи шин в российской рознице сократились на 16% до 3,2 млн штук. В деньгах сокращение составило 42% — показатель упал до 14 млрд рублей. Сжался в частности премиальный сегмент шин, так как упал спрос на них.

Российские микрофинансовые организации пожаловались на рост стоимости привлечения новых клиентов — на 10-30%, пишет «Ъ». Причина в том, что сократился рекламный инвентарь из-за ухода Meta (запрещена в России) и Google, а также ужесточилось регулирование со стороны ЦБ и регуляторов на рынке рекламы. Аналитики полагают, что в течение года цена продолжит расти.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, за первые два месяца 2023 года производство мебели в стране в натуральном выражении сократилось почти на 10% — до 7,9 млн единиц. До этого выпуск рос, что связывали с массовым вводом в эксплуатацию нового жилья. Участники рынка объясняют просадку снижением потребительской активности на фоне кризиса, приостановкой работы заводов IKEA и ограничением экспорта.

В апреле 2023 года из реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга исключили продукцию более половины производителей электроники, пишет «Ъ»: до 1 апреля список насчитывал около 8000 изделий, а теперь их 4000. Аналитики связывают это с запуском балльной системы оценки «отечественности» радиоэлектроники.

В РАН оценили потенциал роста российской экономики до 2035 года. Его долгосрочный потенциал ограничен 1%. «Факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, исчерпаны, а стимулирующие меры бюджетной, денежно-кредитной и курсовой политики краткосрочны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.

Новости предыдущего дня, 9 апреля — здесь.

#новость

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Биржа вне биржи, акции без листинга! Зал взорвался аплодисментами!

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Охотник

Можно и без регистрации

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S.Capusta

Ждём в кассах Пятерочки, Магнита и Спортлото!

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лука

а давайте без взрывов

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Allestor Klei
В РАН оценили потенциал роста российской экономики до 2035 года. Его долгосрочный потенциал ограничен 1%.

Вот это рост, живем кайфуем

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S.Capusta

«Факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, исчерпаны»

Оказывается до этого у нас были высокие темпы!! )))

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Слегка Придурковатый

"Российские авиакомпании попросили"
"Участники российского платёжного рынка попросили"

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Слегка Придурковатый

Кстати, порадовал новый термин от «Ъ»: «догоняющее» импортозамещение. Сразу подумалось, что должны существовать три градации импортозамещения: опережающее, догоняющее и наблюдающее. Хотя можно вот ещё "мечтающее" ввести.

В общем, есть ещё куда стремиться.

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Вадим Д.

Путь развития страны — повторение иностранных технологий. Только вот на какой уровень повторяемое выйдет к 2030-му, по крайней мере в некоторых, на уровень нулевых?

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Дмитрий Косатиков

Ну хоть кто то честно пишет, что продажи упали. А послушать застройщиков так квартиры просто по 2 штуки в одни руки берут.

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M-S-R

Без лоха жизнь плоха

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Вадим Д.

«Отечественность» радиоэлектроники, какой интересный параметр-оксюморон придумали, затейники.

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Leonid Bushuev

Грустно конечно когда читаешь новости об стратегии развитии, где должно быть все свое, где кЕтай заходит все больше в потребительские сектора, где авиация уже решила уйти зарубежки.
Нет, не грустно что будет кЕтай и отечественное, грустно что где то внутри то думается что история лет на 10, но понимаешь что история лет на 30.
Рано или поздно в норму все придет, но живешь то рано, а не поздно :)

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Ildar G

Обидно, досадно, но ладно 😄

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Биполярное мнение

а кто то пользовался колонками или другой продукцией фирмы Honor норм ?

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Роман Костенко

Телефон и часы, для своих денег норм

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Zypar Akhmat

Чтобы самим рисовать цифры, «вручную»? 😂

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Domorost

А яндекс добил киношников https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil

Как Яндекс киноотрасль добил — Сервисы на vc.ru
Я все еще уверен, что поиск — это независимая система, в которой есть равная конкуренция. Уже как…
vc.ru
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M-S-R

Биржа будет торговать акциями, которые не допустила на биржу 🤦‍♂️

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Охотник
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Евгений Остриков

Это как в Волке с Уолл стрит в начале в гараже акции продавали?)

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