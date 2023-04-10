День 411: участники платёжного рынка попросили субсидии, чтобы импортозаместить POS-терминалы Ingenico Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 10 апреля: доллар — 82,39 рубля, евро — 90,28 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 83,54 рубля.
С 10 апреля Мосбиржа запустит внебиржевую платформу для торговли акциями без листинга. Сначала на ней будут торговаться бумаги семи локальных компаний, среди которых «Красногорский завод им. С.А. Зверева», «Удмуртнефть» и «Фортум». Воспользоваться инструментами смогут только квалифицированные инвесторы.
Кто и как адаптируется
Правительство составило перечень ключевых направлений технологического развития России до 2030 года, узнал «Ъ». Это десять «сквозных технологий» (ИИ, квантовые вычисления, перспективные космические системы и другое) и восемь направлений промышленного развития (атомное машиностроение, производство лекарств, инфраструктура для авиаперевозок и другое). Половина инициатив «нацелена на повторение существующих иностранных технологий», которые недоступны из-за санкций, пояснили в Минобрнауки.
Китайские бренды наращивают присутствие в России через поставки продукции под зонтичными брендами, пишут «Ведомости». Например, «М.Видео-Эльдорадо» начнёт продажи портативных колонок под брендом Honor Choice — под ним выходят товары сторонних производителей, выпущенных по стандартам Honor.
Lesta Games, которая издаёт в России «Мир танков» и «Мир кораблей», получила права на издание ролевой игры Royal Quest у кипрской Fulqrum Publishing, рассказали источники «Ъ». Так компания пытается снизить зависимость от Wargaming, считает газета. По словам одного из её собеседников, речь идёт о покупке на $10-12 млн. Другой говорит, что это не покупка, а, скорее всего, безденежная «передача» с условием разделения выручки.
Глава железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» Виталий Евдокименко рассказал РБК, что компания столкнулась с проблемами при поставках запасных частей и комплектующих для перегрузочной техники — в частности кранов и «ричстакеров». Она пытается заместить детали китайскими аналогами, но на них «резко вырос спрос» (он не уточнил в интервью, как рост спроса сказался на замещении; вероятно, речь о росте цен).
Какие есть проблемы и трудности
Российские авиакомпании попросили Минтранс предоставить им новые меры господдержки: распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов SSJ 100, на новые Ту-214; финансово помочь с заменой двигателей; и отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолётов.
Участники российского платёжного рынка попросили у Минпромторга субсидии, чтобы импортозаместить POS-терминалы французского Ingenico. В ведомстве заявили, что прорабатывают вопрос вместе с производителями и профильными ассоциациями, а также добавили: у Минпромторга есть меры поддержки для радиоэлектронной отрасли, которыми могут воспользоваться в том числе производители платёжных терминалов.
Развитие параллельного импорта может замедлить нехватка складов в транзитных странах вроде Беларуси, Казахстана и Киргизии. По подсчётам аналитиков NF Group, объём запросов российских компаний на склады в «постсоветских» странах к началу весны 2023 года вырос вдвое — почти до 400 тысяч м². При этом девелоперов, которые занимаются развитием логистических парков, в странах СНГ немного, говорят участники рынка.
Miscrosoft ещё с начала «операции» остановила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России и закрыла склады компании в стране, рассказали ТАСС в техподдержке Miscrosoft. До этого СМИ со ссылкой на «Известия» сообщали об этом как о неожиданной проблеме.
Контекст
По данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте 2023 года продажи шин в российской рознице сократились на 16% до 3,2 млн штук. В деньгах сокращение составило 42% — показатель упал до 14 млрд рублей. Сжался в частности премиальный сегмент шин, так как упал спрос на них.
Российские микрофинансовые организации пожаловались на рост стоимости привлечения новых клиентов — на 10-30%, пишет «Ъ». Причина в том, что сократился рекламный инвентарь из-за ухода Meta (запрещена в России) и Google, а также ужесточилось регулирование со стороны ЦБ и регуляторов на рынке рекламы. Аналитики полагают, что в течение года цена продолжит расти.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, за первые два месяца 2023 года производство мебели в стране в натуральном выражении сократилось почти на 10% — до 7,9 млн единиц. До этого выпуск рос, что связывали с массовым вводом в эксплуатацию нового жилья. Участники рынка объясняют просадку снижением потребительской активности на фоне кризиса, приостановкой работы заводов IKEA и ограничением экспорта.
В апреле 2023 года из реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга исключили продукцию более половины производителей электроники, пишет «Ъ»: до 1 апреля список насчитывал около 8000 изделий, а теперь их 4000. Аналитики связывают это с запуском балльной системы оценки «отечественности» радиоэлектроники.
В РАН оценили потенциал роста российской экономики до 2035 года. Его долгосрочный потенциал ограничен 1%. «Факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, исчерпаны, а стимулирующие меры бюджетной, денежно-кредитной и курсовой политики краткосрочны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.
«Яндекс» в 2022 году на фоне ухода иностранных брендов вдвое нарастил продажи потребительской электроники и стал лидером в этом сегменте по числу проданных устройств, заняв 13,2% рынка, рассказали аналитики «F+ tech Марвел». Но в денежном выражении лидерами стали Samsung и LG.
Новости предыдущего дня, 9 апреля — здесь.
Вот это рост, живем кайфуем
«Факторы, которые способствовали высоким темпам развития ранее, исчерпаны»
Оказывается до этого у нас были высокие темпы!! )))
А говорили стагнация-стагнация..
"Российские авиакомпании попросили"
"Участники российского платёжного рынка попросили"
Кстати, порадовал новый термин от «Ъ»: «догоняющее» импортозамещение. Сразу подумалось, что должны существовать три градации импортозамещения: опережающее, догоняющее и наблюдающее. Хотя можно вот ещё "мечтающее" ввести.
В общем, есть ещё куда стремиться.
а что еще остается, если уже самолеты на части разбирают
Биржа вне биржи, акции без листинга! Зал взорвался аплодисментами!
Ждём в кассах Пятерочки, Магнита и Спортлото!
а давайте без взрывов
ОЙ ИЛИ ЭТО ДРУГОЕ🤡
Можно и без регистрации
Ну хоть кто то честно пишет, что продажи упали. А послушать застройщиков так квартиры просто по 2 штуки в одни руки берут.
Без лоха жизнь плоха
Грустно конечно когда читаешь новости об стратегии развитии, где должно быть все свое, где кЕтай заходит все больше в потребительские сектора, где авиация уже решила уйти зарубежки.
Нет, не грустно что будет кЕтай и отечественное, грустно что где то внутри то думается что история лет на 10, но понимаешь что история лет на 30.
Рано или поздно в норму все придет, но живешь то рано, а не поздно :)
Должен был состояться поколенческий переход от беби-бумеров к поколению Х и миллениалам. От тех, у кого молодость прошла в лучший период СССР, к тем, у кого молодость прошла в период его распада.
Одной из целей украинской операции было законсервировать общество, не дать свершиться переходу. Получилось это или нет мы увидим через 10-20 лет, когда беби-бумеры массово отойдут на тот свет.
Обидно, досадно, но ладно 😄
и так - каждое поколение )
Путь развития страны — повторение иностранных технологий. Только вот на какой уровень повторяемое выйдет к 2030-му, по крайней мере в некоторых, на уровень нулевых?
слушай, ну Серову было дано задание в 45-м, ракетных специалистов из шахт переманить раньше Штатов. Не всё удалось, но хоть что-то.
Вдруг для нас это очередное "время возможностей"))
Это как в Волке с Уолл стрит в начале в гараже акции продавали?)
И с той же пантомимой по телефону будут продавать лошку )
Биржа будет торговать акциями, которые не допустила на биржу 🤦♂️
Действительно фейспалм🤦🏽♂️
С 10 апреля Мосбиржа запустит внебиржевую платформу для торговли акциями без листинга.
Записал - 10.04.2023 создание в РФ официального рынка мусорных акций.
Они и до этого были мусорными, просто сейчас помойку облагораживают
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Судя по новостям, только выиграли.брендом Honor Choice — под ним выходят товары сторонних производителей, выпущенных по стандартам Honor
Китайцы нам уже не прямые бренды, а зонтичные поставляют
Это же явно лучше, чем какой-то оригинальный Хонор)
Продажи шин сократились. Надеюсь, это не потому что водители решили не переобуваться в этом году?
Конечно, когда в бочину въедет отечественное рожно на лысой резине с инвалидом СВО за рулем, вот тогда всем хорошо дойдет смысл того, что получилось
"В РАН оценили потенциал роста российской экономики до 2035 года. Его долгосрочный потенциал ограничен 1%." Не совсем понятно, это ВСЕГО или в год?
В годах до 35-го там разное:
"Эксперты РАН считают, что среднегодовой рост ВВП до 2025 года составит 0,5%, в 2026–2030 годах — 0,8%, в 2031–2035 годах — 1%."
Это ЛУЧШЕЕ, понимаешь?
«Отечественность» радиоэлектроники, какой интересный параметр-оксюморон придумали, затейники.
О нет, люди похоже что-то поняли..
... или просто большую часть альтернативно одаренных уже окучили, новым неоткуда взяться. население не растет, число приезжих из соседних республик увеличиваться не будет.
Нет, рост из-за роста цен на маркетинг (рекламу). Кредиты берут успешно.
Да просто кредитная нагрузка населения на максимуме. ) Тяжело найти неокученных.
А яндекс добил киношников https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil
а кто то пользовался колонками или другой продукцией фирмы Honor норм ?
Телефон и часы, для своих денег норм
Чтобы самим рисовать цифры, «вручную»? 😂
Безбиржа запустит внедрожжевую платформу для торговли акциями без фистинга
Ран еще не иноагент?
Там ведь в свое время куча иностранцев работала. Наверняка заложили бомбу под россию матушку.
±+++++++++
Денег хотят все. И решили постричь квалифицированных хомяков.
Куплю акции ларька шаурмы у дома.
Судя по тому сколько там народу покупает у них все хорошо
💲Банкстеры попросили Минпромторг выделить им субсидии на импортозамещение POS-терминалов для приема карт французского производителя Ingenico, который ушел из России. На долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих аппаратов на рынке, или около 2 млн. Не замену оборудования платежная отрасль хочет потратить как минимум 40 млрд рублей.
Китай планирует по 3-5% в год расти , вот и считай на сколько Россия отстанет от Китая
Андрюха, у нас ситуация с заложниками, по коровам!
Митинг с требованием повысить закупочные цены на молоко у населения прошел в Алтайском крае. Половина всего молока в регионе производится в подсобных хозяйствах, но в 2023 году цены на скупку сырья у жителей резко снизились. При этом федеральное правительство знало о проблеме.
В марте 2023 года закупочные цены упали с 22 до 19 рублей за литр. В апреле падание продолжилось, в некоторых районах — до 15 рублей.